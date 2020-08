Se precipita en Sonora la política electoral: sin recato alguno, ya se mencionan nombres

NADIE TIENE DERECHO DE JUZGAR a otra persona por sus errores humanos. No lo tiene por una simple razón: no hay nadie en este mundo que esté limpio de pecado para ponerse a condenar a un semejante por sus fallas muy propia de la falible condición humana.

¿A qué viene todo esto?

Viene a que a BENJAMÍN HURTADO AGUIRRE, hasta hace unos días delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sonora, muchas personas a través de redes sociales y en columnas periodísticas, lo han sometido a un linchamiento mediático infame y cruel.

Él cometió un error y por ello ya está pagando un alto precio. ¿Quién diablos no ha cometido un error pasado de copas? Solo los abstemios pueden presumir de estar limpios en ese sentido. Pero como seres humanos que somos no podemos decir lo mismo en nuestro devenir de todos los días.

Yo no conozco personalmente al señor Benjamín Hurtado Aguirre. Sé de él por referencias de amigos. Por ejemplo, que su padre, fue o es un prestigiado líder de colonos de la Costa de Hermosillo.

Y que, efectivamente, es —o fue— amigo de MARCELO EBRARD, que tal vez vio en él a un buen aliado y representante suyo en Sonora.

Las cosas no se le dieron a Hurtado Aguirre y en el pecado esté llevando la penitencia. Así es la vida, pues.

Su historia en la política es otra cosa. Y no está en mi interés ocuparme de ello. A fin de cuentas, Hurtado Aguirre debe tener en estos momentos otras cosas que le preocupan y seguramente lo tienen sumido en dolorosas cavilaciones.

Suele pasarnos a todos. A todos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

OIGA LECTOR, VOY A CONTAR, en forma breve, una historia que, por una parte, me apena, y por otra, me alegra enormemente…

Me apena porque, a mis tantos años, cometí el pecado de no confirmar una noticia que, vía whatsapp, me envió un amigo mío, abogado cuyas observaciones habitualmente son acertadas…

Mi amigo envió un breve texto en el que comunica el deceso de un personaje que en su estadía en Ciudad Obregón, se ganó el cariño de muchas personas…

Él está enfermo desde hace algún tiempo y de ello he dado cuenta en estos Rumbos…

Quizá por eso, cuando mi amigo, el abogado, me envió el texto junto con la fotografía, y dada su seriedad, no dudé en que la triste noticia era verídica, amén de que sabía que su estado de salud era delicado…

Yo pertenezco a un chat de amigos donde unos noventa periodistas conviven digitalmente todos los días…

Sin embargo, jamás había participado activamente en el grupo…

Solo abría y leía…

Pero esta vez quise que muchas personas se enteraran de la muerte de un gran hombre que muchos queremos, porque deseaba que se comentara todo lo bueno que de él sabemos…

FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ no dudó de la autenticidad de la nota porque sabe que tengo por costumbre verificar toda información, sobre todo cuando se trata de un deceso…

Me preguntó por la fuente… “Un abogado amigo”, le dije…

Y sembró la duda en mí: “Qué raro, dos personas me han comentado que el señor sigue tratándose de su problema de salud”…

Para entonces ya había escrito la mitad de la columna con las incidencias en mi relación con el personaje…

Me comuniqué con RICARDO BOURS CASTELO, y nada sabía al respecto…

Luego, con CARLOS ZATARAÍN GONZÁLEZ, amigo cercano en afectos y quien siendo presidente municipal de Guaymas, le organizó una fiesta de bienvenida a quien, por la ventura de Dios, se encuentra bien…

Primero me puse furioso con los malvados que desde el anonimato, cobarde y canalla, hacen del dolor y los sentimientos de los demás, un juego perverso, sabedores de que en su mundo obscuro no habrá castigo para ellos…

En tratándose de política, puedo entender la “noticia falsa”, si bien no la puedo justificar…

Pero cuando se trata de una persona muy querida en nuestra comunidad, esto, en verdad, no tiene nombre…

En casos como este, no se le pueden llamar “benditas redes” a un medio que ha sido envilecido de mil maneras…

Pues sí: primero me enfurecí y luego le di gracias a Dios porque mi amigo se encuentra bien, rodeado de la gente que le ama…

Y BUENO, HABLEMOS DE OTRAS COSAS “más amables”…

Por ejemplo, ¿Qué le parece de política?... Mire usted, algo que no se comenta pero que en forma sigilosa se está haciendo o sea, se está trabajando en ello, tiene que ver con las diputaciones federales en Sonora…

Esto se está procesando de parte de las organizaciones políticas y de los partidos, en cuyo esfuerzo también participa la iniciativa privada. Aquí cerca, en Navojoa, el empresario ALEJANDRO GONZÁLEZ BREACH, estuvo en el programa digital de RICARDO BOURS, hace dos que tres semanas…

No tengo el gusto de conocerlo. Sé que es el presidente de Coparmex-Navojoa pero nada más…

Ignoro, la mera verdad, si sus aspiraciones tienen que ver con el PRI o con algún otro partido…

Lo cierto es que su nombre ya se menciona en algunos cochupos como una carta política que dará de qué hablar…

Como bien se sabe, ya hay nombres, no todos los que deberían ser, para los 7 distritos federales… Me dicen que para el sexto, el de Cajeme, ya está más que listo SERGIO PABLO MARISCAL, pero también se menciona a JAVIER LAMARQUE CANO, que buscaría la reelección…

En el caso de Lamarque, habría que pedirle su opinión al agricultor FILIBERTO (EL KILI) CRUZ LEYVA, pues creo que él ofrecería buenas razones para no votar por él…

Para las 21 locales, hay nombres y el panorama no se ve tan complicado… Aquí hay 12 diputaciones de representación proporcional…

De hecho, ya se empieza a hablar de perfiles y de aspirantes, de los pros y los contras… Para el distrito 7, citan a MARIO MARTÍ- NEZ, por Morena…

Por el PRI, mencionan a RUTH ACUÑA RAZCÓN y a PRÓSPERO IBARRA y a ALBERTO NATANAEL GUERRERO…

Claro: no son caras nuevas, pero han estado fuera de los reflectores y llegan a este tiempo con renovadas energías…

No se ven mal…

No se ven mal…

ADELAIDO LÓPEZ suena por Movimiento Ciudadano y por el PRI, ANABEL ACOSTA ISLAS, ABRAHAM MONTIJO Y FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ…

ABEL MURRIETA por Movimiento Ciudadano, es lo que se dice en los cochupos políticos de Hermosillo…

Desde luego, estos son numeritos preliminares pues a la hora de la verdad, a veces las expectativas se modifican, si bien debe reconocerse que casi todos los mencionados quedan al final del día en alguna posición…

Así es la política…

En lo particular, pienso que Abel Murrieta será candidato a la alcaldía de Cajeme por MC, pues no veo otra carta mejor…

Los priístas de Guaymas, tienen dos nombres en la punta de la lengua: ENRIQUE CLAUSEN IBERRI Y SUSANA CORELLA… Esto no es nuevo, se vienen mencionando desde hace un año…

Por Morena, HERIBERTO AGUILAR podría irse por la reelección en la Cámara de Diputados. Es una posibilidad muy sólida…

Y no me lo crea usted pero suena fuerte el rumor de que SARA VALLE DESSENS, en vez de la reelección como alcaldesa, buscaría una candidatura por el Partido del Trabajo…

¿Por el PAN?...

Se menciona a FLORENCIA ZARAGOZA…

¿Cómo la ve usted?...

Bien vistas las cosas, en el asunto de Sara por el PT, tiene lógica pues otra mujer, con otras dimensiones, ANA GABRIELA GUEVARA, iría por el PT de candidata al Gobierno de Sonora…

Por cierto, hay quienes afirman que Morena corre el riesgo de perder la mayoría en el Congreso Estatal debido a la fractura que tiene la bancada por ahora…

¿No serán buenos deseos de priístas y panistas?...

Digo, ¿no?...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com