Una bella mexicana, nacida en El Fuerte, Sinaloa fue nombrada jefa de Campaña de Biden en el Estado de Texas

NO CABE DUDA DE QUE SON SORPRESAS que da la vida. Cuando me llamaron de Guaymas para reportarme la serie de eventos que en Hermosillo y Guaymas encabezaría el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Senadores, ANTONIO GARCÍA CONEJO, no me imaginé la sorpresa que mis dos que tres lectores y yo nos íbamos a llevar.

La verdad sea dicha, no es nada para avergonzarse. En todo caso, se trata de un caso que uno no pensaría que un legislador serio y dotado de firmes convicciones, se atrevería a protagonizar.

Por supuesto, me refiero al hoy senador ANTONIO GARCÍA CONEJO, que según me han dicho, es medio hermano del gobernador de Michoacán, SILVANO AUREOLES CONEJO.

Como bien se sabe, vino a Sonora, se reunió con alcaldes y algunos diputados locales y funcionarios, en Ures. En ese encuentro, se analizaron las perspectivas que tiene el Río Sonora y sus pueblos ribereños, para atraer el turismo regional y de Estados Unidos. Allá disfrutaron de la afamada cocina de Guadalupe, “conurbada” de Ures, y posteriormente le tocó el turno a San Carlos, donde el anfitrión fue ROBERTO LEMMENMEYER.

Pero, ¿a dónde diablos quería llegar yo?

Mire usted: a este michoacano encargado de la Comisión de Turismo en la Cámara de Senadores, yo le conocía solamente por referencias. De hecho, ya ni me acordaba de un simpatice espectáculo que en diciembre de 2013, el entonces diputado federal “ofreció” a sus compañeros de Cámara, cuando en la Tribuna lanzaba fuertes cuestionamientos a la Reforma Energética, que para entonces ya había sido prácticamente aprobada.

Sus compañeros de todos los partidos, se asombraron cuando, al calor de un discurso muy izquierdista, se desabrochó el saco, luego la corbata, después la camisa y finalmente el pantalón.

Toño —así le decían sus amigos— quedó en paños menores y mientras voces festivas le lanzaban toda suerte de frases muy de los mexicanos.

Verbigracia: “¡Mucha ropa!”, “¡Qué se la quite toda!”. El presidente de la Cámara lo instaba a que guardara el comportamiento. Sin inmutarse —lo vi en video— García Conejo volteaba hacia el presidente para defenderse: “¿Qué nunca ha visto usted un cuerpo?”

Un día le pregunté al también miembro de esa Legislatura —2012—2015— FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, cuáles eran sus impresiones de este desaguisado, no tanto extraño cuantos sorprendente en un hombre serio, respetable y de sólidos principios éticos y morales, como es el caso de este michoacano.

El Tino me comentó que Toño García Conejo era un hombre cabal, que solía involucrarse en cualquier lucha por la justicia. Incluso, me aseguró que fue uno los diputados perredistas que más apoyaron las gestiones de la diputación cajemense, para que no se cometiera una injusticia con el asunto del Acueducto Independencia.

“Es un político de convicciones, siempre a favor de la justicia”, lo describió en esa ocasión FFCH.

Me contó que esa madrugada de diciembre de 2013, él y el diputado GERARDO GUADIANO ROVIROSA, coincidieron con García Conejo en la urna donde depositaban sus votos.

--¿Qué fue lo que te pasó, mi Toño?

--No lo sé. Fue lo primero que se me ocurrió.

Consultado otro conocido integrante de aquella legislatura, me dio una versión un tanto jocosa del discurso de García Conejo:

--Fue muy curioso y hasta festivo. Toño empezó muy propio con su discurso. Expuso con gran conocimiento del tema, las razones por las que se oponía a la Reforma Energética del presidente Enrique Peña. Pero a la mitad de los 18 minutos que duró su intervención, fue subiendo el tono, fue endureciendo el lenguaje, e, inesperadamente, comenzó a despojarse de su ropa. No lo podíamos creer.

Y en cuanto al otro diputado, GERARDO GUADIANO ROVIROSA, fue también un amigo de la causa del agua del Valle del Yaqui. Es nieto de un tabasqueño distinguido que fue el último secretario de Recursos Hidráulicos, es decir, el último secretario sexenal, pues renunció antes de terminar su periodo, y fue sustituido por un sonorense cuyos apellidos son ampliamente conocidos en Sonora: ROBLES LINARES.

Ciertamente, ANTONIO GARCÍA CONEJO, vino a Sonora y cumplió con la agenda turística y la agenda “grilla”.

Si no me lo cree, pregúntele a JESÚS SALDAÑA, el perredista guaymense que quiere ser candidato del PRD al Gobierno de Sonora.

Por cierto, ya mero se le hace. De las cuatro tribus, solo falta que lo aprueben los vetustas integrantes del grupo de “Los Chuchos”.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER CIRCULÓ en redes sociales un mensaje conmovedor del analista político BULMARO PACHECO MORENO, en memoria de don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE, pues habría cumplido 80 años de edad…

De verdad me gustó el texto y por ello lo cito textualmente: “Con todo y pandemia estaríamos reunidos con el amigo Faustino Félix Escalante en su cumpleaños LXXX. Su apertura, nobleza de corazón y respeto a la pluralidad amistosa daban para eso y más. Lo recodamos hoy y siempre. Descanse en paz”…

Verdad de verdades…

Sin duda sus amigos hubiésemos estado al lado de don Faustino, charlando todos con los visitantes locales y los de fuera, con una carreta de carnitas de puerco y un trovador amenizando la velada…

Don Faustino partió en el año 2017, justamente cuando yo convalecía de un problema de salud…

Me hubiera gustado que el PRI municipal, al que tanto dio sin regateos don Faustino, le hubiera dedicado una ceremonia luctuosa, a manera de recordación de unos de los grandes horcones de en medio que ha tenido el PRI en Sonora…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Como reguero de pólvora circuló en redes sociales la noticia de que una mexicana nacida en El Fuerte, Sinaloa, fue nombrada por JOE BIDEN, el seguro candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, jefa de Campaña en el Estado de Texas, territorio dominado durante muchos años por el Partido Republicano…

Se llama REBECA ACUÑA MONSERRAT, y apenas hace dos años que obtuvo la ciudadanía estadounidense…

Su madre, NORMA MONSERRAT, cuenta que siendo muy pequeños sus hijos, abandonaron El Fuerte y manejaron una vieja camioneta de redilas hasta Laredo, Texas…

Rebeca hizo sus estudios universitarios en Estados Unidos y participó en actividades relacionadas con la población latina…

Tengo, para mí, que el exvicepresidente de ese país, está haciendo maniobras inteligentes, buscando arrebatarle a DONALD TRUMP, sus bastiones más emblemáticos…

Y DESDE AQUÍ, FELICITACIONES a mi compañera de trabajo, KARINA VÁZQUEZ FIERRO, por su cumpleaños, que fue ayer, y lo disfrutó al lado de PEPE, su esposo, y de sus hijos…

¡Larga vida para ellos!...

¡EUREKA! Excelente y hasta festiva la charla de ayer en el programa de RICARDO BOURS CASTELO, que tuvo de invitado nada menos que a su amigo JUAN DIEGO COTA COTA…

Juan Diego hizo un recorrido por su biografía personal y en algún momento citó capítulos de su libro de memorias, al cual tuve acceso recién salido de la imprenta… Bien por Juan Diego, bien por Ricardo…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! MIGUEL BARBOSA, el gobernador de Puebla, volvió a sorprender a pintos y colorados, al declarar que, aunque admira a López Obrador, no pertenece a su círculo cercano, no es el consentido de nadie y en Puebla se hacen las cosas “a nuestra manera”… ¡Gulp!...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com