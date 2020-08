En Álamos, AMLO no estuvo en un lecho de rosas

Vaya que sufrió el presidente López Obrador al hacer uso de la voz luego de inaugurar la Presa “Pilares” en San Bernardo, municipio de Álamos, ayer, soportando las altas temperaturas de Sonora. Constantemente se llevaba las manos a sus ojos para quitar el sudor, que no dejaba de correr por su frente.

Si alguien se propuso adelantar la hora de esa ceremonia para que el primer mandatario sintiera lo que siente la gente de esta región con temperaturas superiores a los 42 grados centígrados, lo logró.

Ahora, habría qué esperar alguna reacción en la Comisión Federal de Electricidad. Porque ese tipo de sacrificios expuestos al rayo del sol, mueve a cualquiera.

Y si la tarifa “1-F” en el recibo de luz -que incluye un subsidio- se aplica en todo el Estado, también valdría la pena que AMLO supera que cientos de familias trabajan durante el verano, exclusivamente para pagar el alto recibo por consumo de energía eléctrica.

“Por el bien de todos, primero los pobres”, ha reiterado el presidente y ahora, bien haría en tomar una decisión para ayudar a los más vulnerables en medio de las altísimas temperaturas en Sonora. Hoy iniciará su agenda el presidente de la República, en Cajeme, encabezando la reunión diaria de la Mesa de Seguridad Nacional, en donde el secretario Alfonso Durazo Montaño, tendrá la mesa servida para lucirse en su tierra y como aspirante de Morena a la gubernatura… Inmediatamente después iniciará la “mañanera” en terrenos de la zona militar a la que por cierto, no asistirán periodistas de Sonora, salvo dos que también asisten regularmente a Palacio Nacional…

Cada día se confirma que el presidente no quiere sentirse incómodo con preguntas que simplemente no desea responder, aunque asegura reiteradamente que todos tenemos el derecho de ejercer el periodismo en entera libertad… Después a Vícam donde le espera una reunión tranquila con los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, pero también tendrá las manifestaciones de miembros de la tribu, inconformes siempre hasta con sus hermanos de raza… La agenda será nutrida hoy y no muy cómoda… Por cierto, la temperatura será similar a la de ayer miércoles, pero se espera que cuando hable, el presidente sea cobijado por alguna sombra. Y la semana es muy dura para López Obrador…Un duro golpe a su estructura y credibilidad le acaba de propinar el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, cuando trasciende a redes un audio donde este funcionario se abre en contra de lo que llamó políticas de “contradicción brutal” en la “cuatroté”… Se lanza en contra del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos (a quien acusa de ver solo por “agronegocios” sin atender la ecología) e inclusive en contra de Alfonso Romo, jefe de oficina de la Presidencia… Toledo tiene un pie fuera del gabinete con estas declaraciones que permanecerán como un testimonio de la “libertad para opinar entre gente civilizada dentro del gabinete” como lo asegura el presidente, pero que se irán porque “no están de acuerdo con nuestra transformación”…

Esa es la declaración oficial… Hacia afuera, es una evidencia de la intolerancia como estilo de Gobierno de López Obrador. Gran encuentro de los integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) Gustavo de Hoyos Walter… Considerado por el presidente de la República como un “adversario y conservador”, este dirigente de la iniciativa privada en nuestro país nos dejó la percepción de tener la suficiente madurez como para, a pesar de los ataques que recibe, buscar la unidad, los acuerdos y la generación de ideas para sacar a México de la crisis que vive ahora… “Reconocemos buenas acciones del presidente –dice- cómo hacer a un lado las cuestiones ideológicas y promover la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte; el haber estado en la Casa Blanca y si no nos invitó a acompañarle, es una facultad que tiene, pero no le guardamos agravios o resentimientos”…

Reiteró la necesidad de la inversión de la iniciativa privada en materia energética y criticó un estilo de gobernar a través de “memorándums” como lo hizo una vez más el presidente hace un par de días al instruir a anteponer el interés de Pemex y CFE utilizando reflexiones dogmáticas… Dijo que no será candidato a nada en el 2021, que no conoce a Frena ni a su vocero, Gilberto Lozano, pero que de manera abierta la Coparmex mantiene un proyecto para buscar, encontrar, preparar e impulsar talentos de la sociedad civil que deseen participar en el servicio público y no precisamente para algún partido político.