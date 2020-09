Chihuahua… ¿Gobernadora sola?... ¿Rico, delegado?

El vecino estado de Chihuahua, una de las cunas de la revolución de un apóstol de la democracia como fue Francisco I. Madero y de grandes luchas que dio el PAN para romper la hegemonía del PRI como partido en el poder, encabezadas por personajes como don Luis Álvarez, Pancho Barrio, a quien Manuel Bartlett le hizo “fraude patriótico” y aún así, llegó a la segunda a la gubernatura, enfrenta hoy por todos los productores nacionales, la lucha por el agua, vital para producir los alimentos que comen los mexicanos. Miles de productores y ciudadanos que apoyan, se apostaron en la Presa “Boquilla” porque AMLO y la Conagua quieren cumplir compromisos que hay con EUA, pero el gobernador Javier Corral, salió al paso a señalar que con las “Vírgenes” se podrá cumplir y no es necesario extraer a la “Boquilla” de donde dependen productores y municipios para riego y consumo humano. El gobernador Corral, hizo un llamado al presidente, quien no le contesta llamada, a buscar acuerdo, y que esos más de mil elementos de la Guardia Nacional que envió para reprimir, lo que prometió no hacer, los mande a Ciudad Juárez, donde siempre ha habido problema de violencia, de crímenes dolosos, una frontera de paso de droga a EUA. Impresionantes escenas de la población y productores alrededor de la presa, expulsando a elementos de la Guardia Nacional y en su justo derecho, quieren trabajar, producir alimentos. En respuesta también, hubo heridos, una pareja, un matrimonio que fue para apoyar, asesinados de manera cobarde por la espalda, presumiblemente por elementos de la Policía. ¿La reacción de AMLO? Echó la culpa a los exgobernadores, Fernando Baeza y José Reyes. ¡Por favor!. En fin, ahí está la lucha, creo que los chihuahuenses ganarán, un pueblo que se une jamás será vencido, y pues esto que sea tema de reflexión para productores cajemenses y Tribu Yaqui que llevan años de lucha por evitar el trasvase de la Presa “Novillo” a la capital. Creo está asegurado el ciclo 2020-2021, desafortunadamente estamos ya a mediados de septiembre y pinta un mal año en lluvias, precipitaciones, sequía sobre todo para el sector ganadero. Con esto, pues los embalses del “Oviáchic y “Novillo” bajarán este ciclo por siembras y consumo, a ver cómo andan para estas fechas el año que entra, ya no sabe uno con el cambio climático. Soy un convencido que si los embalses llegan a situaciones difíciles, el DDRY, sectores y Tribu Yaqui, tomarán medidas como Chihuahua, y así productores de otras entidades, no me cabe la menor duda, la lucha en los próximos años será por el agua, a tomar medidas para una mejor distribución, la tierra es la misma, el vital líquido es el problema.

TRIGO, SOLUCIONADO, PERO…

Ya se colocaron las 100 mil toneladas de trigo panificable lo cual me confirmó el titular de Sagarhpa Jorge Guzmán, que bueno, pero me confirma lo ya comentado en pasada colaboración, los apoyos del ciclo pasado y los de este no han llegado y a título personal, creo no llegarán, ya ven la situación de las finanzas nacional. Y a AMLO le valen los productores nacionales, más que sus programas clientelares y “pobres” campesinos para tenerlos controlados para votar. Estamos hablando de unos 218 millones del ciclo pasado y unos ¡520! Millones de este ciclo, que quien sabe si los verán los productores, más de 700 millones, que las uniones descuentan a la hora de liquidaciones de administraciones, al final de cuenta no son bancos, porque se supone ese dinero llegará… y pues no. Obviamente le comenté a Jorge, el panorama es desolador, ya veremos cuantos productores se animan a sembrar trigo panificable, si no está asegurado un buen precio y el apoyo que por ley deben recibir, como se hace en otros países. Así pues, más “talacha” para Guzmán y para la gobernadora Claudia Pavlovich, que ahora si está sola, para ver por los productores y sectores productivos sonorenses.

PAQUETE SONORA 2021

Y digo está sola la gobernadora Pavlovich, porque en el 2019 presentó 57 proyectos para el presupuesto. Morena no le aceptó ninguno; para el 2020 presentó “Documento Sonora”... nada, y ahora de cara a la elección 2021. ¿Tendrá caso que la jefa de Oficina Natalia Rivera y el secretario de Hacienda Raúl Navarro arrastren el lápiz y demás secretarios presenten proyectos y obras? La actitud de los diputados de Morena, sus pluris, será la misma… nada, no meterán las manos, de hecho no han declarado nada toda vez que ya se supo que 6.5% menos de presupuesto para Sonora, en términos reales ¡5 mil millones! Y solo una obra, la carretera Bavispe-Agua Prieta, la tierra de Alfonso Durazo, familiares y algunos negocios. ¿Más claro como viene la cosa para el 2021?, por cierto en octubre, al parecer Durazo, renuncia a Seguridad, que bueno, no sirvió para nada y se viene a Sonora. Pero volviendo al presupuesto, la gobernadora Pavlovich, señaló no se quedará de brazos cruzados, que tocará puertas en Hacienda, donde sea necesario, pero no tendrá apoyo de legisladores federales, el único que podrá hacer algo por el sector agropecuario es el diputado de MC, Jorge Russo. Ante este panorama de cara al último año de Gobierno ¿cuál debe ser la actitud de la gobernadora con el presidente? Hasta ahora ha sido de prudencia, cortesía, de intento de diálogo, pero todo parece indicar que se la van a volver aplicar. ¿Entonces? Menos mal que en 15 días llegarán los recursos de Insabi, para terminar una obra emblemática de su Gobierno; Hospital de Especialidades, la otra, Desaladora, cuando ya se deje el alcalde Genesta… y se acabó el corrido, no habrá obras en el 2021 a menos que fructifiquen gestiones, pero Morena, querrá presentar a Durazo, como el salvador y que lo necesita Sonora, para que lleguen recursos. Veremos la actitud de la gobernadora Pavlovich, en el 2021 en la visita que hizo a Cajeme, estuvo con el presidente, pero cortésmente se retiró cuando este se fue a la Ramada, bien sabe ella los intereses políticos y del crimen organizado que hay en esa zona y que estamos viendo, ciudadanos y sectores. Vendrá próximamente el presidente a ver a los LeBarón en Bavispe o “Las Moras”. ¿Lo recibirá y acompañará?, por cierto, esta semana salió una primera crítica para Durazo y vino del virtual candidato de MC, Ricardo Bours, “Conozco a Durazo, pero está desarraigado y no es quien necesita Sonora”, o sea pues, esto no es cuestión de popularidad, de que si las bases, que Morena es imbatible es de capacidades mi estimado lector. ¿O no? Y creo en este tono, tarde que temprano, deben proceder así Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán y no por la persona de Durazo, sino lo que significará para Sonora que Morena llegue al poder, lo estamos viendo a nivel nacional. ¿Esto queremos para la entidad? Por cierto y mención aparte, de gira por Navojoa y Guaymas, la diputada de MC María Dolores del Río, quien no entiende, que no entiende, pero en fin, está en todo su derecho, al pataleo, y a moverse, pero la decisión ya está tomada y firme… RBC21.

EN LA MESA CON PEDRO

Esta semana estuvo como invitado en la Mesa Cancún el ¿‘Caballo Negro’? Pedro Ángel Contreras, en quien reconozco su trayectoria y habilidad financiera, pero no política, no entiendo porqué tomó esta decisión de competir contra Ernesto Gándara y le hice dos preguntas relacionadas con mi anterior colaboración. ¿Quién o quiénes están detrás de este proyecto y decisión que tomó? ¿Quiénes serán sus coordinadores digamos en los principales municipios?... y me respondió que no es el momento, aunque tengo entendido que uno que le está metiendo es un empresario de Navojoa, terruño de Contreras de apellido Camou, lo que me hace que me pregunte. ¿Se le brincó al ‘Queteco’? Este empresario obstruyó la compra de un medio impreso del sur a Ricardo Bours, para mayores señas, pero a la postre resultó mejor, porque nació la organización periodística más importante del sur de Sonora, FEBO con Gilberto Félix Bours, al frente de los dos más importantes medios impresos ya con presencia estatal; TRIBUNA, ya con muchos años, un referente y VALOR. Las otras dos preguntas que le hice a Pedro ¿ya te reuniste con Ernesto Gándara? ¿Y por qué una solicitud de piso parejo al dirigente del CDE Ernesto de Lucas? Me respondió que no, que no lo ha visto, y yo comenté que quizás no se verán ni en café, por razones obvias, creo Ernesto, no se prestará a esto, ni a debates, ni a nada, no los necesita, ni darle un plus a Pedro. Si Contreras, quiere construir una candidatura, adelante pero tendrá que seguir su ruta y no a “costillas” del ‘Borrego’, quien trae su agenda, y no va incluido el oriundo de Navojoa, eso creo. Está empinado y muy cuesta arriba el asunto para Pedro Contreras, quien señaló que para diciembre tomará una decisión si le sigue o no… creo será antes. Por cierto, quien fuera superintendente de Pemex, Francisco Arvayo, se reunió con columnistas, levantó la mano, PRI o independiente, vaya que opera Alfonso Durazo, divide y vencerás.

RICO ¿DELEGADO?

Pues en el PRI municipal Cajeme siguen sin ponerse de acuerdo y todo parece indicar que de seguir así no tendrán más remedio que dejar a Andrés Rico como delegado, con lo que esto significa… y MC y PAN a frotarse las manos. Al parecer había un acuerdo entre Rogelio Díaz Brown, Faustino Félix, Juan Leyva, Luis Armando Alcalá, Adrián Manjarrez, Alejandro Villegas, para registrar a Ramón Villegas, junto con gente de ‘Chacho’ Amavizca, ya todo arreglado en la capital. Pero que de repente Manuel Montaño y Chuy Partida, reciben llamada de Hermosillo… y para atrás los filders, Montaño está en el equipo de Ernesto Gándara, Partida es de la Corriente Crítica, pues no se entiende. A lo mejor esto no le gustó al dirigente de la CTM Javier Villarreal (que es un gángster y todasmías) y tiene parado todo, el detalle es que esto afecta a Ernesto Gándara, en una plaza importante, en donde se están perfilando dos figuras muy importantes Ricardo Bours y Abel Murrieta y el PRI con lo mismo del 2018, con ese corporativismo, reparto de cuotas y cuates, mal augurio, en fin allá ellos.

¿JUICIO POLÍTICO? ¿PROCEDERÁ?

Mañana lunes en punto de la 1 pm en Sesión de Comisión de Gobernación que preside Jesús Alonso Montes Piña, se definirá el futuro político de la alcaldesa de Navojoa Rosario Quintero, se queda en el cargo o se separa para enfrentar denuncias, acusaciones muy serias y documentadas ante FAS, FGR y el mismo Congreso. Creo que Morena con todo y documentos probatorios, votará en contra, a menos que uno de ellos o de la coalición se sume, creo el voto definitorio, para inclinar balanza, será del mismo presidente Montes Piña, compañero de partido, PES, que llevó a Quintero, al triunfo a la alcaldía, y ya después a serios señalamientos de corrupción, peculado, desvíos, de los cuales se tendrá que defender, veremos qué pasa.

¿NO MÁS IMPUESTOS? ¿QUÉ LES PASA?

El secretario de Hacienda Arturo Herrera, y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron que no habrá nuevos impuestos o incrementos y vean nomás los documentos que están saliendo de proyectos que tiene contemplado la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Impuestos a herencias, ahora ahí viene otro gasolinazo disfrazado de “colaboración al IEPS”, como dice la senadora Lilly Téllez, con nombre de cooperativa escolar y la última, va en serio también, la facultad para que el SAT entre a tu casa a tomar fotos de cómo vives, de tus bienes, muebles etc… una flagrante violación a tu privacidad, a tu patrimonio, a tu libertad, pero ellos lo quieren hacer ley… no estamos en Cuba, ni Venezuela, somos un país libre con derecho a tener lo que dé el fruto de tu trabajo y esfuerzo. Esta 4T va por todo, se le acabaron los guardados, fondos, todo y ahora va por una fiscalización más dura, los programas clientelares no se pagan solos, para asegurar el voto de Morena necesitan dinero, pero no suspendió obras faraónicas como el Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y que las 32 entidades y municipios se queden sin dinero, sin obras… menos la Secretaría de Bienestar, hoy en manos de un incapaz pero leal Javier May, con solo estudios de secundaria. Y luego vendrá lo de cambio tenencia tierra y cualquier ocurrencia, así que asesorarse bien con abogados, fiscalistas, notarios, financieros, para proteger tu patrimonio, hay instrumentos legales e inembargables que la 4T no te quite esfuerzo de toda tu vida… ojo, tomen nota.

INFORME MARISCAL

Con los ejes rectores de un Cajeme Honrado, Austero y de Resultados, así está signado el documento que obvio, solo está para hojear y no leer, puras posturas demagógicas, irreales y fantasías en la mente del alcalde Sergio Pablo Mariscal, presentará su Segundo Informe de ¿Gobierno? ¿Honrado? Puras tranzas, ahí está el ejemplo de Oomapasc ¿austero? Viaja con séquito, VIP, los mejores hoteles y aquí en Obregón, incluidos viajes familiares, obvio con cargo al erario. ¿Resultados? Pues ahí está la inseguridad y el estado que guarda la infraestructura, sobre todo de calles… ¿Le sigo? No tiene caso, pero él dará en un escenario controlado, sus datos y que los cajemenses están ¡felices!. Hago un llamado a empresarios, exalcaldes a que le hagan vacío, los que fueron invitados y que regidores tomen lista de asistencia, y se salgan ¡ya basta! Este no es el rumbo que quiere la ciudadanía, actúen en consecuencia. Por cierto, no habrá recursos del Fortaseg, así que para Cajeme, Empalme y Guaymas, viene un cierre de año y un 2021 de la fregada. ¿Cuántas ejecuciones habrá? ¿Cuántos policías caerán? ¿Cuántos códigos rojos y expedientes sin resolver? Y lo más doloroso, las bajas de gente inocente, y una sociedad acostumbrada a esto y perdiendo cada día su capacidad de asombro. Correo; arturoballesteros@hotmail.com