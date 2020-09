Los indicadores: MC casi seguro que irá solo en Sonora y el PT se iría solo si va Ana Gabriela Guevara

DON ADOLFO RUIZ CORTINES, siendo presidente de la República, solía decirle al general AGUSTÍN OLACHEA, presidente del PRI, cuando se acercaban las campañas políticas.

--Ya se viene la política, general.

Pues sí: en Sonora y en otros 14 estados, ya se viene la política. Solo que esta vez las campañas ya no serán lo mismo. A cómo se ven las cosas, la pandemia va para rato. Esto no tiene vuelta de hoja. Algunos “expertos” calculan que una nueva normalidad vendría allá por abril. Otros, menos optimistas, sugieren que será hasta el 2021 cuando se pudiera cantar victoria.

Y quién sabe.

O sea, que adiós los actos multitudinarios en estadios y grandes salones. Nada de abrazos ni apapachos tronadores en la espalda, que es lo que hace sabrosos los eventos políticos. Adiós a los saludos de mano. Adiós a los cuchicheos por lo bajito. Nada de secretillos al oído cuando el candidato esté al micrófono. En este contexto, muchos mítines se harán a través de las redes sociales.

Eventos insípidos. Una papa sin sal.

¿Qué tendrán qué hacer los partidos para que la gente se interese en sus candidatos?

Según veo yo las cosas, en primer lugar, el candidato o candidata deberá ser muy conocido o conocida. Carismático. Con buena fama. Llegador a más no poder.

No hay que olvidar que las elecciones intermedias del 2021 las ganarán los candidatos, no los partidos.

Ciertamente, ninguno está en condiciones de ganar una elección por su solo nombre y suficiente presencia política.

Ni Morena, siquiera. De hecho, Morena está arriba en las encuestas no por su nombre sino por ser el partido de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. A nadie se le puede escapar que las cámaras están inundadas de morenistas que no reúnen los perfiles necesarios para estar donde están. Acuérdese usted cómo se lograron juntar los candidatos a diputados locales y federales, y también los candidatos a presidentes municipales, para las contiendas del 2018.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO recorrió una y otra vez la entidad buscando a quienes estuvieran dispuestos a aceptar ser candidatos por Morena, un partido que en Sonora no garantizaba la competitividad para ganar las elecciones.

Muchos no aceptaron las candidaturas y hoy siguen llorando haberse equivocado.

También es cierto que esta desconfianza de muchos en Morena, hizo que Morena llegara a las elecciones con malos candidatos. Es el caso de Cajeme, con SERGIO PABLO MARISCAL. El de Guaymas, con SARA VALLE DESSENS. El de Navojoa, con ROSARIO QUINTERO. El de Bácum, con ROGELIO ABOYTE.

Entre otros.

Y en cuanto a diputados, bueno, ni para qué contarle.

Las campañas del 2021, deberán ser diferentes. Los partidos tendrán que postular candidatos populares. Muy bien vistos por la gente para que no batallen por falta de conocimiento ciudadano. ¡Ojo chícharo con esto! No hay que olvidar de que a pesar de la sana distancia, la pandemia no evitará la práctica de la guerra sucia. Del golpeteo en redes sociales y la difamación que hoy, como nunca antes, está presente en las redes.

Recuérdese que solo los que están muy bien preparados podrán resistir la canalla y la diatriba, que dijera aquel ilustre politólogo de la revista Siempre!

Ni modo. La pandemia obligará a tomar distancia de la gente. Candidatos fríos, lejanos y un público indiferente. Nada será como antes.

Además, está el riesgo de los contagios. Que en plena vorágine de las campañas dos que tres candidatos se llegasen a enfermar del COVID-19.

Toquen madera.

En efecto: ya se viene la política, como decía don Adolfo Ruiz Cortines. Les quedan dos meses y medio a los aspirantes. En un suspiro se van 75 días que no son nada.

Sí, porque en diciembre saldrán las convocatorias, según los politólogos. Y para todos los partidos políticos. Y todo se tendrá qué resolver en enero. Febrero traerá los registros para las diputaciones locales. Y todo esto arrancará una efervescencia que, a pesar de la pandemia calentará los ánimos del respetable.

Y en marzo, los distritos federales, que en Sonora son 7 de mayoría relativa más las pluris. Y precisamente en marzo, inician las campañas para la Gubernatura de Sonora. Ya para entonces, sabremos quienes serán los candidatos de todos los partidos.

Tengo, para mí, que este será el punto más interesante de todo el proceso interno. Habrá qué ver cómo se desarrollarán las internas en los partidos. Las alianzas siguen siendo un misterio. Es indiscutible que los partidos tendrán que hacer acopio de toda su imaginación para salir adelante.

Repito: ya nada será como antes en materia de campañas y recorridos. Todo será distinto. Ah, casi lo olvido: alguien me preguntaba que si con quién iría en alianza el Verde Ecologista.

Creo que con Morena. ¿Con quién más? Este partido satélite, mercenario, como su propio dirigente natural, heredero del fundador, siempre se va con el que está arriba.

Ya se deshizo del PRI. Ahora va por Morena. ¿Y el PAN y el PRI? He ahí el detalle. Porque, verá usted, esto se está poniendo muy interesante. Por ejemplo, en la Ciudad de México van juntos por los 40 distritos federales PAN, PRI, PRD y MC. En todas las candidaturas y esta, señor mío, sí es una excelente estrategia.

Una estrategia que asegura que cuando menos en Morena, se preocupen, algo que seguramente levantará la moral de los partidos de oposición.

Se dice —no me lo crea a mí— que en los estados las cosas irán en el mismo sentido.

Solo faltaría saber que dice DANTE DELGADO finalmente, si se mantiene en su decisión de ir solo o en alianza. Todo esto, está por verse.

La pregunta: ¿seguirá Dante apoyando su tesis de ir solos en gubernaturas poniendo el ejemplo de Jalisco? El tiempo lo dirá. Y si así fuere, muy bien para el proyecto de RICARDO BOURS CASTELO y sus cada vez más numerosos seguidores.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Recientemente el líder de la CNC en Sonora, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, exhibió “el músculo político” en una reunión con liderazgos municipales del sur de Sonora, en un restaurante del poblado La Línea, en las colindancias de los municipios de Etchojoa y Huatabampo, en donde estuvo como invitado especial el exalcalde huatabampense y exdiputado local y federal, PRÓSPERO IBARRA OTERO…

Sin duda fue una reunión con liderazgos indígenas y aquellos que siempre han seguido a Rodolfo en todas sus etapas políticas…

En una foto de grupo reconocí a algunos de esos líderes leales a Jordán; a saber: De la Zona Fuerte-Mayo, RICARDO GAXIOLA; CHAYO RODRÍGUEZ QUIÑONES, exdelegado de Sedesol Federal en Sonora, y fuerte aspirante del PRI a la Presidencia Municipal de Etchojoa…

Igualmente, RAMÓN PALACIOS, CHABETO IBARRA GUERRA, MAURICIO MEZA, MARCOS LEYVA, RAFAEL OZUNA, EVERARDO ENRÍQUEZ, PEDRO DUEÑAS, RAMÓN TORRES, ‘PILLÍN’ OZUNA, JORGE JOCOBI, RAYMUNDO VALENZUELA, GERMÁN APODACA, y ABELARDO GONZÁLEZ…

Como verá usted, todo indica que Jordán Villalobos le tiene prendida una veladora a la municipal de Huatabampo y otra al Distrito local XXI…

Amén de que este encuentro, se llevó a cabo nada menos que en la “línea” que divide a Etchojoa de Huatabampo…

¿Cómo la ve, caro lector?...

Y POR ÚLTIMO, EL SÁBADO vino a Cajeme mi dilecto amigo JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

Pasó por mí y nos fuimos a tomar café a bordo de su automóvil…

Platicamos de todo mientras recorríamos el Valle del Yaqui bajo un sol generoso a esas horas de la mañana…

¡Larga vida para Julián!...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com