El inicio de pactos y alianzas… ¿Castigo o abuso?... Último grito

E n política no hay casualidades y esta semana se vio claro en sendas reuniones donde participaron el exgobernador Eduardo Bours, el exalcalde y virtual candidato de MC a la gubernatura, Ricardo Bours, con miembros del PAN, MC y reunión con jóvenes, empresarios, es obvio que ha iniciado un proceso de pactos, alianzas y quien mejor teja, avanzará. Primeramente la visita del diputado Gildardo Real, quien acompañado del dirigente municipal, Carlos ‘Kala’ Castro, visitó a un referente del partido Javier Castelo y después sostuvieron reunión con el exgobernador Eduardo Bours, no fue fortuita, algo consensuado, agendado. ¿El fin? Tamizar, analizar, ver la posibilidad de construir un proyecto, que a nivel estatal Eduardo, lo ha reiterado, está con su hermano y no se quedará de brazos cruzados y a nivel municipal, Abel Murrieta. También hubo un encuentro con mi estimado René Arturo Rodríguez, personaje cercano a Antonio Astiazarán, a quien ven como posibilidad de ser candidato a la alcaldía, un hombre probo y honesto, sin lugar a dudas el tocayo. Y luego vaya reunión, otra vez de Ricardo Bours y Abel Murrieta, con la dirigencia del MC en donde ojo, ya se contó con la presencia del coordinador estatal Carlos León, lo que da y manda un mensaje de institucionalidad y que se está trabajando en el mejor proyecto para MC, el binomio Bours-Murrieta. Para que ya entienda la diputada María Dolores del Río, que esta semana con su proceder en votación de no juicio político a alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero y de que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, no convocó a sesiones de Cabildo 4 meses, confirmó que anda en otro carril, lo que ya tomaron nota en la Ciudad de México. Mi opinión sobre estos encuentros, es que a nivel municipal se debe construir y partidos como MC y PAN deben cerrar filas con la mejor opción, que ante la situación que prevalece en Cajeme, de inseguridad y de que vuelva la paz, es Abel Murrieta. René Arturo, excelente opción, pero veo y creo entenderá la situación de Cajeme, tendrá la generosidad y el PAN de aceptar que Abel, es la mejor opción, con quien también coincidirán ciudadanía y sectores productivos. Ricardo junto con Abel, también sostuvieron reunión con panistas y con jóvenes empresarios, así pues una semana productiva en Cajeme, ya iniciaron las operaciones políticas correspondientes entre MC y PAN veremos cómo camina el proyecto en las próximas semanas, meses. Ricardo es un excelente operador, conoce el sistema, sus entrañas sobre todo al PRI y el exgobernador, tiene sus leales y ascendencia en la entidad y al interior del PRI, así que aguas, ahí viene la desbandada.

¿Y EL PRI?

Y el grado de la desbandada dependerá de las decisiones que tome el PRI, que aquí en Cajeme, sigue sin ponerse de acuerdo, las cuotas y el corporativismo, uno de los problemas que tendrá que solucionar el dirigente, Ernesto de Lucas y el virtual candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara. Cuando estaban dadas las condiciones de una candidatura de unidad, renuncia al Isssteson Pedro Ángel Contreras, y sale a buscar una candidatura, lo cual muchos siguen sin entender, aunque Pedro, está en todo su derecho, de hecho anduvo por Cajeme y Navojoa, estos días y que extraoficialmente un miembro de la familia Díaz Brown, operó, tampoco se entiende, a ver cómo lo tomó esto el ‘Borrego’ y en la oficina más refrigerada de Palacio. Por cierto, circuló un video del dirigente del CEN Alejandro Moreno, que aunque fue al parecer declaraciones de hace semanas, es el sentir de la dirigencia nacional, los afectos están con Ernesto y también recordar que se modificaron estatutos, aunado a que no creo que Gándara, se preste a debates, reuniones, está enfocado a intenso trabajo interno. También el actuar esta semana en el Congreso de dos diputados del PRI, Jorge Villaescusa y Nitzia Gradías, es obvio que les marcó “línea” Rogelio Díaz Brown… ¿Y a este quién? El mensaje fue el de una alianza Primor, que en nada ayuda al ‘Borrego’. ¿Qué se traen pues? Y también, reitero el proceder de la diputada María Dolores del Río, en fin son cuestiones que deberán ponderar Ernesto Gándara y Ricardo Bours, máxime de cara a una campaña que la pandemia, la inseguridad y la economía, cambió todo y deberán ser ejes rectores de campañas.

¿CASTIGO O ABUSO?

Vaya proceder del alcalde Sergio Pablo Mariscal y que diligente el contralor Pepe Guerra, de castigar y multar a un exfuncionario, el extesorero Rogelio Robinson Bours Luders, por una supuesta omisión e irregularidad de pago, de paso querer enlodar el prestigio de un apellido en la comunidad con evidentes visos de cobarde ataque político. No se sabía de esto, estaban más a la vista denuncias de Rodrigo Bours, de Rosendo Arrayales, las denuncias de empresas fantasma en North Collect, esas no, se fueron por otro camino, el del golpeteo bajo. Al igual que AMLO, utilizando instrumentos de estado para amedrentar a exgobernadores, alcaldes y productores, aquí en Cajeme, Mariscal, por la misma ruta, un acto reitero, ruin y cobarde, pero viene el 2021, no hay resultados, ni empatía de la gente con su administración y actúa de esta manera, argumentará uno que ataca la corrupción del pasado, igual que el presidente. Y todavía presume que supuestamente el PRI lo apoya, a ver si viene una reacción del todavía dirigente Andrés Rico, el regidor Emeterio Ochoa, o el estatal Ernesto de Lucas. Obvio Robinson Bours Luders, se defenderá y buscará limpiar su nombre, apellido, en todo su derecho y pues acostumbrémonos a ver en esta campaña electoral, cosas como estas contra adversarios, es el ejemplo que está poniendo el presidente y lo hace a diario, dividiendo, polarizando, vean lo de Chihuahua y el ataque frontal a medios e intelectuales. Por cierto, que error y falta de empatía, por criticar a un medio, Reforma de una cabeza de nota, reírse de los miles de muertos de crímenes dolosos y el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, en esa mañanera, dando datos de que vamos bien, el colmo, qué cinismo y será el candidato de Morena a la gubernatura.

INFORMES

El ISAF reprueba con 5 y con cientos de observaciones la Cuenta Pública de Navojoa de la alcaldesa Rosario Quintero y 8 diputados le condonan eso, solo el diputado del PAN Eduardo Urbina, con ley en la mano, lo dejan solo, pero actuó conforme a derecho. Cajeme de “panzazo” 6.7 o 6.8, nada que presumir del alcalde Sergio Pablo Mariscal, no hay obras, mucha inseguridad, corrupción, opacidad, y seguirá por la misma ruta rumbo al último año, eso sí, queriendo incidir y repartir puestos, incluyendo a su esposa, ¡habrase visto! ¡Ah!, y esperanzado el alcalde y Galindo, en los ya muy anunciados 500 millones del TOG, para obras, dudo que lleguen o cuanto a Cajeme, los necesita pero en manos de estos tipos y calidad de funcionarios, ya sabrán. Guaymas, patética la alcaldesa Sara Valle, previo y durante su informe virtual, “no estoy para cuidar policías”, pero que tal el cuerpo de seguridad que trae, más de 15 elementos, unidades blindadas y hasta ametralladora Barrett 50. El Puerto de Guaymas, el municipio con más policías muertos, un clima de inseguridad a flor de piel para la ciudadanía, en total indefensión igual que Cajeme, por cierto, me extrañó ver al exalcalde y productor Marco Antonio Llano, foto en reunión con ella junto a otros empresarios. ¿Cómo es posible que el exalcalde avale con su presencia en encuentro con Sara Valle, ante situación que priva en Guaymas?, en fin, cosas de la política que a veces uno no entiende. Lo que sí ocupa y preocupa, ante la inacción del Congreso contra alcaldes al igual que la FAS, ahí viene el “año de Hidalgo” y lo que hicieron es extender un cheque en blanco para que funcionarios le peguen al erario, total, no pasa nada; dependencias sin dientes para castigar, falta de voluntad política, pactos, pero como se presume de sistemas anticorrupción, contralorías… y nadie en la cárcel. ¿O sí?

EL AVIÓN El traído tema y burla de la rifa del avión presidencial, algo que dio prioridad el propio presidente, lo resumo en lo hecho por el Insabi, invirtió 500 millones de pesos en “cachitos” que repartió en hospitales y ganó en premios… ¡80 millones! O sea por simple ejercicio aritmético, perdió 420 millones, esto es desvío de recursos públicos, esto es peculado, que debe ser denunciado y castigado por la Auditoría y FGR, al igual que lo que hicieron otras dependencias y lo peor y grave, niños sin medicinas para tratamiento de cáncer, a donde se fue el dinero, un crimen esto. El dinero, la mayor parte salió del erario público, solo se le dio vuelta, se perdió y la Sedena tendrá que seguir pagando el arrendamiento financiero, el avión se debe, 3 mil millones… y depreciándose cada año, estuvo un año en California, más el tiempo que lleva aquí, lo que cuesta… y el que sería el nuevo aeropuerto, lleno de agua, para convertirlo en otro Xochimilco, en lo que terminó esto y las ocurrencias por venir.

ÚLTIMO GRITO

El pasado 15 de septiembre de manera virtual la gobernadora Claudia Pavlovich, dio su último Grito de Independencia, vendrá la socialización de su penúltimo informe para entrar ya a su último año de retos, de una pandemia que le cambió todo a ella y al resto de gobernadores con un presidente que no ha estado a la altura de las circunstancias, de hecho 10 se salieron de la Conago. 5 años de avances, a como recibió la entidad, como dijo en su toma de posesión, primero lo indispensable, después lo demás y por ahí fue la ruta, reparación de infraestructura, inicio de obras, implementación de programas sociales, en esto todo bien. Pero recuerdo también ese día, en el que creo ha sido el mayor aplauso que ha recibido un gobernante, la gente se paró varios minutos, emocionante lo recuerdo, cuando dijo; “Si alguien piensa que va a disfrutar lo que indebidamente se llevó, que lo piense dos veces”, hoy a 5 años de esa frase, la asignatura quedó pendiente. Creó la FAS para erradicar la corrupción, impunidad y el fiscal Odracir Espinoza, nos quedó a deber, entre amparos, rendijas legales, carpetas mal hechas, no se llevó a la cárcel a nadie, solo se recuperó por presiones y salud, dinero que devolvió el empresario Mario Aguirre, y aquellos 5 millones del pobre veterinario de una “hielera”, entre otros, pero los peces gordos y el dinero, no se recuperó. La inseguridad, la otra asignatura pendiente, las autoridades son concurrentes y nada de tirarse la bolita, fallaron los tres niveles, el programa de Alfonso Durazo y sus inútiles Mesas de la Paz. ¿O sí? Ahí están los números que hablan por sí solo, y sus resultados. Ahora el gran reto para la gobernadora Pavlovich, que por tercer año consecutivo, tratan mal a su Gobierno en tema presupuestal, solo una obra en la tierra de ¡Alfonso Durazo! Conseguir más recursos, señaló que no se quedará de brazos cruzados y a tocar puertas, porque no contará con los 7 diputados federales de Morena, ni los pluris, ni el “florero” que es la diputada Irma Terán. Un año también en que el presidente afilará cuchillos en las 15 gubernaturas que se renCorolarioovarán y utilizará instrumentos de estado, como la UIF, para amedrentar gobiernos y adversarios, veremos cómo actúa la gobernadora, que ha privilegiado la cortesía política con este presidente imperial. Gestionó que Insabi envíe 200 millones para terminar el Hospital de Especialidades, está en proceso de arreglo el asunto de la Desaladora, dos obras de su Gobierno que deben estar operando el 2021, serán parte de su legado. Y pues creo, ante el panorama de la pandemia y a como viene el presupuesto, el camino será seguir siendo un Gobierno facilitador para que lleguen inversiones y recuperar los 40 mil empleos perdidos, más informales. Se acaban de anunciar 3 torres más inmobiliarias para Puerto Peñasco, bien por el sector y recuperación de empleos, lástima que no hay Home Port, mucha capacidad y oficio le tendrá que meter el secretario de Economía, Jorge Vidal, para paliar el problema.

REBROTE

Pero ahí viene el rebrote, el anuncio del viernes de 160 nuevos casos, nos indica que el relajamiento y el no tomar las medidas preventivas; uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, no se están respetando y de seguir así, vendrá el cierre de la economía, ya mejor ni imaginar el desastre y los problemas para el secretario de Salud Enrique Clausen, pero la culpa será de la ciudadanía y sectores que no cumplan, no se quejen después.

ENCUENTRO

Ayer llegamos a un año menos de vida de lo que me quede y oportunidad de comer con dos entrañables amigos políticos, que darán de qué hablar Ricardo Bours, Antonio Astiazarán, por motivos de agenda no pudo asistir Ernesto Gándara, agradezco su llamada y la oportunidad de convivir con Ricardo y Toño, buena charla y análisis.