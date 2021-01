Entre pasillos

Nos cuentan que Alfonso Durazo está que trina contra la revista Proceso, que publicó un minucioso reportaje desnudando la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública federal, que el de Bavispe encabezó hasta finales de octubre; el asunto es que, afirman, don Alfonso tiene el coraje atravesado porque no logra controlar a la prensa de la capital, siempre proclive a desnudar sus flaquezas.

Donde traen una estira y afloja sabroso es en el Congreso estatal, ya que la mayoría de los diputados buscan reelegirse… pese a que sus partidos no están en la misma sintonía. La presión partidista y de los aspirantes que están fuera del legislativo es intensa, mientras que los que tienen curul actualmente no piensan soltarlo y lo defenderán con uñas y dientes. El show apenas empieza

En Radio Sonora no saben quién pagará los más de cincuenta mil pesos de multa que le impuso el Tribunal Federal Electoral; pero más que nada desconocen cómo van a resarcir la no transmisión de cientos de spots políticos que, por sus pistolas, no publicó a mediados de 2021. No tarda la autoridad federal en exigir respuestas claras por parte del estado.

Encabezados por la diputada Irma Terán, los cuatro miembros del Partido Encuentro Social se reunió en días pasados en un restaurante de Hermosillo para “planear” lo que será su 2021; la dirigencia nacional estuvo también convidada… y lo que lució fue el desprecio por las medidas de higiene y prevención, lo cual, aseguran, enfureció al personal del lugar, quienes, después de pedir el uso de cubrebocas y procurar la sana distancia, sólo recibieron desdén.

Buen premio recibió Jesús Saldaña por renunciar a la candidatura al gobierno del estado por el PRD. Y es que, pese a que tenía 0 opciones de vencer por la silla estatal, a Saldaña se le convenció con la posibilidad de ir por el distrito federal 4… en el PRI se quejan de que es demasiado premio para un político de tan baja monta.