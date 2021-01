El sueño de muchos jefes policiacos de lograr la coordinación de todos, es imposible de alcanzar

NO ES MI INTENCIÓN ENTRAR EN UN ANÁLISIS sobre los motivos de que ningún comandante policiaco haya dado con bola, en la lucha contra la violencia y la delincuencia en todas sus expresiones. Ciertamente, a los ciudadanos comunes lo que les impacta más es el incremento en el número de ejecuciones. Las redes sociales y las páginas policiacas de los medios impresos, da cuenta de asesinatos en número de dos, de tres, y a veces hasta de seis en menos de 24 horas.

Solo quiero decirle, caro lector, que aquellos que han afirmado que la carrera militar tiene un propósito muy diferente al de un policía, tienen razón. De ahí que instalar a un oficial de la Armada o del Ejército en un puesto de jefe policiaco, no garantiza que las cosas en una entidad o en un municipio, van a mejorar en relación a la violencia.

Esto no funciona así.

El policía está entrenado para ser guardián de la sociedad civil y, en sus diferentes niveles de aprendizaje, se especializa en combate a la delincuencia urbana, a los homicidios dolosos sin nexos con el narcotráfico y al combate contra este tipo de delitos.

Los militares son capacitados para desempeñar otras funciones. Y por su disciplina tiene grandes avances en su capacitación. Al soldado se le entrena para matar y defender la seguridad nacional.

Por eso a la mayoría de los militares en funciones de policía, se les dificulta encontrarle la cuadratura al círculo. Por eso, las escalofriantes cifras de muertos que dio a conocer TRIBUNA DEL YAQUI, en los 50 días que lleva en el mando de la policía municipal, CÁNDIDO TARANGO VELÁZQUEZ.

Y esa advertencia desesperada del militar a los padres de familia que no ponen cuidado en lo que hacen sus hijos adolescentes.

Tiene razón, sin duda, el jefe policiaco. Pero esto no lo justifica de su fracaso.

Duele decirlo. Pero bueno, las cosas como son.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! No me lo crea usted pero un medio digital muy conocido en el país, acaba de publicar un artículo cuyo título es más que significativo: “La noche que los mandos militares le leyeron la cartilla a AMLO.”…

Citando fuentes que en su momento estuvieron dentro del grupo que participó en los trabajos de la transición del Gobierno, cuando ya AMLO era Presidente Electo, el autor hace una espectacular narración con todos sus detalles de lo que se habló —o se habría hablado— en la cena de septiembre de 2018…

La verdad sea dicha, vale la pena que usted busque este artículo…

Al costo, señor mío…

Al costo…

MIENTRAS TANTO, DÉJEME CONTARLE que la exdiputada local y diputada federal suplente, BEATRIZ LÓPEZ OTERO, tuvo la gentileza de enviarme un pequeño texto, vía whatsapp…

Aunque me aclaró que mandarme este mensaje no implicaba que mencione su nombre, yo estoy cierto que no se molestará por citar el contenido del whatsapp. A saber: “No puse mi nombre: Beatriz López Otero, no es para que nombres, solo para que lo registres con mi nombre y me saludas a Mary Alcántar, mi suplente, hicimos un buen equipo. Hace rato que no sabía de ella”…

¡Larga vida para estas dos mujeres de lucha, cajemenses ambas, y Beatriz, hija del inolvidable doctor CARLOS LÓPEZ ARIAS, oriundo de Aguascalientes…

A propósito de su suplencia, ella fue suplente de JUAN LEYVA CASTRO, quien, en el último trecho de la existencia, podría alcanzar una curul en el Congreso del Estado…

López Otero, brilló en la política local en los tiempos de mayor activismo político de don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE, en cuyo trienio como alcalde de Cajeme, fue regidora, llevando como suplente a Mary Alcántar Martínez…

¡OH, LA LÁ! MUY FELICITADO HA SIDO el historiador y político BULMARO PACHECO, por su artículo de este lunes publicado en TRIBUNA, con un encabezado que puede ser interpretado como a cada quien le convenga: Ernesto Gándara, candidato”…

Vale la pena comentarle, señor mío, que otro de los precandidatos al Gobierno de Sonora, ALFONSO DURAZO, fue duramente cuestionado por el analista político ÁNGEL VERDUGO…

Fue tan inmisericorde don Ángel en sus críticas a Alfonso, que me quedé con la impresión que entre ambos podría existir algún tipo de mutuo agravio…

Verdugo le negó al de Bavispe toda suerte de cualidades: cero talento, cero capacidad política, sus doctorados son de mentiritas y muchos cuestionamientos más, sobre todo en lo que se refiere a su desempeño como secretario de Seguridad Federal…

¡Por las tripas de Satanás!...

Y eso que todavía no empiezan las campañas…

POR SU PARTE, EL CANDIDATO DE Movimiento Ciudadano, RICARDO BOURS CASTELO, sin despeinarse, recorrió toda la geografía sonorense…

Ora sí que como decía “Mauricio Rosales”, el personaje que inmortalizó ANTONIO AGUILAR, “cruzó montañas y valles” pero también desiertos, lo que me lleva a recordar que en su visita en mi refugio de trabajo, ayer en la tarde, ENRIQUE SOTO PEÑÚÑURI, me comentaba que él simpatiza con la candidatura de Ricardo…

Y se abordó el tema de la infatigable caminata que desplegó el abanderado de MC…

“No lo creían cuando inició su recorrido y le sobra energía”, dijo, sonriente, el dueño de la empresa Econovista”, que llegó con el optometrista para ajustar la graduación de los lentes que en lo sucesivo utilizará el columnista…

Tendré que hablar con ERNESTO VARGAS GAYTÁN, quien me ha recomendado a un oftalmólogo de buenas famas profesionales…

¿Se animará a buscar la alcaldía de Rosario otra vez Enrique?...

El tiempo lo dirá…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, en su tuit de condolencias por el fallecimiento, primero, de CARLOS ARMANDO BIÉBRICH y a los pocos días, de su esposa MARÍA DEL SOCORRO GÁNDARA, el exalcalde de Cajeme, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, hizo referencia a detalles que yo ignoraba…

Cita textual: “Pertenecía a una destacada generación de abogados, entre ellos, RUBÉN DÍAZ VEGA, MIGUEL ÁNGEL TAPIA, GENARO GÓNGORA PIMENTEL (que fue presidente de la SCJN); MIGUEL ÁNGEL CORTEZ, HORACIO OLEA ENCINAS, FRANCISCO GARCÍA BLANCO Y MIGUEL ACUÑA, por citar algunos, quienes se reunían anualmente. Ya se adelantaron varios”…

VOLVIENDO A ENRIQUE SOTO PEÑÚÑURI, en su empresa “Econovista”, cuenta con el apoyo del magnífico optometrista ROY CORTEZ GÓMEZ, cuya vocación de servicio a la sociedad me sorprendió sobremanera…

Me cae que sí….

Abundando en el tema de la charla que Faustino tuvo con LILLY TÉLLEZ y con DITHER ISLAS CAMACHO, (hijo de CARMEN ALICIA CAMACHO), la controvertida periodista y senadora, evocó la amistad casi como de hermanos, entre Biébrich y su padre, JESÚS TÉLLEZ VILLAESCUSA; incluso, comenta que ambos pusieron juntos su despacho profesional, cuando se iniciaban como abogados…

Y NO ES POR NADA PERO a la vuelta de unos días CHAYITO OROZ IBARRA podría dar de qué hablar, pues ánimo y energía le sobran…

Por cierto, ayer tuve el gusto de conversar con ella y ciertamente, es un ser humano leal en la amistad y algo que me llamó la atención es que cuando hablamos de temas generales dijo que lo que menos desearía es ser candidata a la presidencia municipal de Cajeme… como digo, está en puerta un café con ella, que tiene qué ser antes de que asuma mi responsabilidad ante un compromiso que no puedo eludir…

Cualquier día de estos le platicaré…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! JULIO HERNÁNDEZ, autor de la columna “Astilleros”, recordó que el domingo 17 de enero —y aquí se lo comenté a usted, se acordará— el expresidente LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, cumplió 99 años…

Los izquierdistas del periodismo en México, culpan a quienes no quisieron encarcelar como a cualquier hijo de vecino al expresidente cuando VICENTE FOX ya lo tenía en las garras de la justicia…

Bien vistas las cosas, si realmente hay una justicia divina, LEA ya pagó los crímenes que se le acreditan: Tlatelolco, el 2 de octubre: el alconazo del 10 de junio de 1971; la guerra sucia, etcétera, etcétera…

¿Cómo los pagó?...

Su hijo menor se suicidó en una alberca, hace muchos años; y su hijo Álvaro, cuando tenía 71 años se quitó la vida…

Doña MARÍA ESTHER, su esposa, murió antes que él y su cuñado favorito, RUBÉN ZUNO, fue arrestado en Estados Unidos y muchos años después, murió en prisión…

Es todo.

Le abrazo.

