La degradación de la ciencia política electoral que empezó con el celebérrimo “Pancho Cachondo”

POCO A POCO, CON EL SIGILO que ha caracterizado a esta pandemia, el proceso político-electoral ha tomado su paso rumbo a un desenlace más o menos normal.

Lo que sea que esto signifique.

Acá en Sonora, a contrapelo de lo que en algunas fuentes se llegó a especular, el sábado formalizaron su aspiración a diputados federales, KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN, por Hermosillo; OMAR GUILLÉN PARTIDA por Cajeme, y PRÓSPERO IBARRA OTERO, por el Mayo.

O sea, los distritos federales 5, 6 y 7 respectivamente.

En este sentido, señor mío, se acabaron dudas.

Ahora el PAN y el PRD, van por su parte del pastel legislativo federal: el 1, el 2, el 3 y el 4, es el último, que ya amarró el guaymense JESÚS SALDAÑA LÓPEZ.

Saldaña ya buscó esa posición en 2018 y perdió. Sin embargo, él no fue solo a la derrota colectiva donde los favoritos fueron arrasados igual que los que, de antemano, estaban predestinados a morder el polvo, como dicen los italianos.

Honestamente, no sé si Saldaña López es o no un buen candidato. Tengo referencias de guaymenses en el sentido de que no es un mal candidato. Lo que le pasó a él, en las circunstancias de hace dos años y meses, le hubiese pasado a cualquiera.

Me cae que sí.

En este contexto, el próximo candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, por el cuarto distrito federal, tiene buenas posibilidades en tanto contará con el apoyo de una infraestructura que no tiene Morena.

Amén de que en Sonora, igual que en el resto del país, Morena ha sufrido un terrible desgaste por sus conflictos internos.

De hecho, a nadie se le puede escapar que el sainete en Morena ha relajado el orden, la disciplina y el respeto a la ciencia política universal, al punto de que el actual proceso se ha convertido, se está convirtiendo, en una pachanga nacional de proporciones catastróficas.

No exagero, caro lector. Morena llegó a la palestra a ayudar a bien morir a la política en México. Ciertamente, ya de suyo bastante golpeado en su irrupción nacional en el 2018, cuando impuso su propio toque postulando a toda suerte de individuos: buenos, regulares, malos y muy malos.

Pues sí, el PAN, en su momento permitió el inicio de la carrera política del celebérrimo “PANCHO CACHONDO”.

Con esto, no quiero decir que la degradación de la política empezó con el PAN. Pero fue en ese periodo donde alcanzó ribetes de escándalo.

Pero Morena, ganador absoluto de las cámaras legislativas, no se midió.

Metió de todo. Esta degradación se ha acentuado en este sexenio.

La marca sigue siendo poderosa en tanto el flujo de dinero en efectivo sigue imparable llegando a las manos del “pueblo”. Y da para más a AMLO. El presidente puede presumir que cuenta con la mayoría en cualquier encuesta. Por eso a ellos no les falla, con ellos no queda mal. Ellos representan su influencia y su poderío.

Pero Morena se cocina aparte.

No todos los que se benefician con estas pensiones, votarían lo mismo por AMLO que por un mal candidato de Morena.

Esto seguramente ya lo visualizaron los estrategas de la Cuarta Transformación.

Lo que está ocurriendo en Sonora es lo mismo, aunque tal vez sin la misma intensidad, que ocurra en otros estados. Esto ha hecho que el pánico se apodere de quienes asesoran a AMLO.

Y no es para menos: está en juego todo un proyecto guardado durante tres o cuatro sexenios en alguna parte del sureste mexicano.

Pero, bueno, Sonora es lo nuestro. Y acá tampoco cantaron mal las rancheras los morenistas a la hora de postular candidatos y candidatas en los municipios y en los distritos locales.

¿Cuál ha sido el resultado?

El resultado ha sido funesto para los ciudadanos y para el propio Morena.

Ahora mismo lo estamos viendo en Cajeme. Hay sospechas en el sentido de que el golpeteo a base de burlas y de señalar el paso de ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ por el sexenio de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, está siendo operado por morenistas.

Lo que no es ninguna sorpresa pues quedó bastante claro que hay una corriente opositora al interior del oficialista partido, durante la visita de ALFONSO DURAZO MONTAÑO a Cajeme.

Kramer vs Kramer.

Particularmente, he dicho que si hay alguien que pueda lavar la imagen de Morena en el proceso electoral de este año, es Andrés Salas. Este fuego amigo contra Salas no es exclusivo de Morena, hay que decirlo.

Acá por rumbos de los otros partidos, no hacen malos quesos. Ni siquiera los de Tesia, que es mucho decir.

En la municipal cajemense, por el de los aliancistas, se ha querido demeritar la personalidad de ANABEL ACOSTA ISLAS, sin que los actores de esta jugarreta mal montada, tuvieran éxito.

Pelillos a la mar, en todo caso.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA, PERO DE ETCHOJOA llegan reportes en el sentido de que la mención que aquí se hizo sobre las aspiraciones de JOSÉ GUADALUPE PALACIOS CARRAZCO, provocó una excelente reacción en la militancia del PRI, aunque faltan algunos detalles para que la gente entienda cómo se están manejando las cosas…

Por lo pronto, Guadalupe Palacios está más que listo…

¿Y Morena?... habrá que ver…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Hasta ayer a las 17:00 horas, el número de ejecutados en Cajeme, había ascendido a 59… Digo, en lo que va de enero de este año…

Curiosamente, cuando me puse a escribir estos Rumbos y ya para abordar este tema, la cuenta hasta la noche anterior, se había quedado en 56 muertos…

Llamé a una fuente confiable. “Va en 57, amigo”, me dijo…

Minutos después, me llamó: “Agrega dos más”…

¿Y qué con las corporaciones policiacas?...

Se oyen rumores…

Fuentes periodísticas serias, afirman que la disciplina en las filas de las corporaciones se han relajado como nunca antes…

“Es aterrador lo que está ocurriendo ahí”, me dijo alguien…

Pues sí: esto no se puede dudar ni negar: algo muy feo está pasando en las corporaciones…

Pero en Guaymas y Empalme la situación no es menos alarmante que en Cajeme…

En esa región se han registrado crímenes de alto impacto, como el asesinato de niños, daño colateral cada vez más frecuente y no muy atrás en el tiempo, el inicio de las ejecuciones y levantones en una guerra entre grupos…

En este gravísimo contexto, se me antoja una verdadera burla a la sociedad que gobernantes como SARA VALLE Y SERGIO PABLO MARISCAL, se atrevan a anunciar que buscarán la reelección porque ellos han hecho un gran desempeño…

En tiempos remotos, el cacique de la comarca solía decir que estaría otros tres años “porque el pueblo me lo pide”…

Y todavía ese cinismo político sigue practicándose…

¡Ave María, qué mal me siento!, como diría Jarrín…

Y AQUÍ, EL PARÉNTESIS DE RIGOR: mi amigo y colega MIGUEL ÁNGEL (El Profe) VEGA, se recupera en la Clínica del IMSS en Ciudad Obregón, de un problema cardiovascular que le fue atendido por el doctor TRINIDAD MURRIETA GUTIÉRREZ…

En un texto que subieron a redes sociales se hace una explícita narración de su problema pero, afortunadamente —y esto es lo importante— el Profe Vega ya está fuera de peligro…

Desde aquí, querido amigo y compañero, mi afecto y estima grande para ti con mis mejores deseos para tu pronta recuperación…

Que así sea…

Y POR ÚLTIMO, DÉJEME DECIRLE que se han quedado —se me han quedado— varios datos en el tintero —que decían los ancestros— sobre la degradación de la política en México…

Mañana, Dios mediante, abordaré este interesante aspecto de vida política actual, empezando por Baja California donde se confrontarán dos mujeres, un producto del glamour, REBECA JONES, y la otra, de la política misma: MARINA DE PILAR ÁVILA OLMEDA…

Es todo.

Le abrazo.

