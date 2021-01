El posicionamiento de Abel Murrieta Gutiérrez: la impunidad es el resultado de la ineficiencia

ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ fue entrevistado para redes sociales y la verdad sea dicha, su perspectiva ante el estado de violencia que azota a este país en lo general y a Cajeme en lo particular, ciertamente fue como la esperanza que miles de ciudadanos estaban esperando. Pocos como él, conocen el tema de la violencia, el modus operandi de cada grupo. Tiene consciencia de una realidad que cada vez degrada más a nuestra cultura y tradiciones y afecta la propia conducta de la gente de bien, de las familias, principalmente.

Los muertos regados en callejones, en baquetas, en basurones, en matorrales de las afueras de la ciudad, los desollados, los descuartizados, el hecho mismo de que la mayoría de los ejecutados pertenecen a una clase social vulnerable, casi en situación de indigencia, nada parece importar a esas “familias de bien”. La indiferencia y hasta el chacoteo ante la privación de la vida, es lo que predomina. Y Abel Murrieta entiende este fenómeno, quizá como nadie más. Habla del error en que incurren algunos funcionarios al decir que estos son otros tiempos, que lo que está ocurriendo es algo distinto, todo eso, es una falla mental o simplemente se engañan a sí mismo. “Son los mismos grupos, los mismos intereses pero con otros actores”, señala el exprocurador de Sonora. Se refiere al miedo que tienen algunos gobiernos y funcionarios de enfrentarlos, pero él sabe cómo entrarle, lo ha hecho, lo hizo como procurador en eventos que muchos todavía comentan de cuando en cuando. Seamos claros: nadie, ni antes ni después, había enfrentado a un grupo en plena faena de ataque a las fuerzas del orden constitucional como lo hizo Abel en aquel suceso protagonizado en la región de Cananea, pero que tuvo repercusiones a nivel nacional y que, incluso, llevó al gobernador EDUARDO BOURS CASTELO, a preguntarse cómo diablos fue que un convoy con decenas de hombres armados hasta los dientes, pudo recorrer cientos de kilómetros de carretera supuestamente vigilada por policías federales sin ser detectado.

Luego sobrevino el enfrentamiento en un lugar de la sierra sonorense donde la entonces Policía Judicial del Estado, por tierra y aire enfrentaron a los atacantes de Cananea y los derrotaron. Entiéndase bien: para llevar a cabo una acción como aquella, se requería de muchas agallas y dominio pleno de lo que estaba ocurriendo. Y esto es, justamente, lo que sí supo hacer en esos momentos Abel Murrieta.

Ah, la frase con la que me quedo. La expresó Murrieta Gutiérrez: “La impunidad es el resultado de la ineficiencia”.

ME LO DIJO UN MAGDALENENSE ayer en la mañana, vía telefónica: “Te recomiendo que veas y escuches un video que subió a las redes Luis Donaldo Colosio Riojas, el candidato a presidente municipal de Monterrey. Lo vi más maduro, más hecho que antes. Más emotivo” enfatizó mi amigo, que lo fue también de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, y que lo fue de don LUIS COLOSIO FERNÁNDEZ…

Obviamente, me refiero a DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, que ha sido servidor público en puestos importantes en Sonora, dirigente estatal del PRI en tiempos de EDUARDO BOURS, diputado local y federal, delegado de su partido en varios estados, director regional de Aserca, entre muchas otras cosas...

Atendí su recomendación: ayer, antes de iniciar estos Rumbos, escuché las reflexiones y recuerdos del hijo del candidato presidencial del PRI, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, el miércoles 23 de marzo de 1994…

En efecto: vi a un joven Colosio más político, más emocional y emotivo, incluso, fue muy cuidadoso en escoger los temas y las imágenes de su padre cuando se encaminó a promocionar su candidatura…

Una anécdota tocó las fibras más sensibles de las audiencias: evocó a su madre, DIANA LAURA, hecha un mar de lágrimas en el viaje de regreso tras el asesinato de LDC, le dijo a un sacerdote amigo de la familia algo como esto: “Voy a rezar un misterio por aquellos que me arrebataron a mi esposo. ¡Mi venganza será mi perdón!”…

Déjeme decirlo, lector: tiene razón mi amigo Daniel cuando me dice que es lo más emotivo que ha escuchado de Luis Donaldo Colosio Riojas. Sí, es absolutamente un relato que nos lleva a las lágrimas a quienes somos sentimentales…

Sin embargo, en algún momento me asaltó la idea de que esa narrativa era mucho más grande que un objetivo estrictamente electoral… Confieso que no me gustó la circunstancia y el objetivo…

Pudo haberlo hecho en otra situación, no como promocional para apoyar su candidatura a presidente municipal…

La sola imagen de su padre, en el discurso del 6 de marzo de 1994, apaga los sentimientos y las emociones que arden en el corazón de los seguidores con el relato…

Esas cosas pertenecen al corazón y allí se quedan…

La política, debe mantenerse en otros niveles…

De cualquier manera, de verdad qué estupenda exposición del joven Colosio…

Gracias, Daniel…

¡OH, LA LÁ! Y ACÁ, EN CAJEME, un grupo de más de treinta restauranteros de Ciudad Obregón, le ofrecieron un desayuno a ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, con motivo de su cumpleaños 62…

O sea, que Andrés aún no alcanza la clasificación de adulto mayor…

Estuve allí un rato, invitado por mi amigo, el cumpleañero, y esto me permitió entablar una gratificante conversación con el joven JAVIER ROMERO CAMPOS, primogénito de mi cuate JAVIER ROMERO, periodista, empresario en medicina naturista y por si esto fuera poco, también cantante..

Algunos miembros de ese gremio, hicieron uso de la palabra, entre ellos, RAÚL AYALA GONZÁLEZ, primogénito de otro amigo mío, RAÚL AYALA CANDELAS…

Por ahí detecté a ARTURO PÉREZ ROMERO, a ALIER CHÁVEZ VALENZUELA, a ENRIQUE BURBOA VALENZUELA…

Por cierto, ABELARDO OBESO, asistió en representación de JUAN DIEGO COTA COTA, lo que me lleva a este punto: que me dio gusto observar, a la distancia, a un viejo conocido mío: MARTÍN CONTRERAS, dueño del legendario negocio marisquero “Vamos con Martín”…

Total, que ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, celebró sus 62 años de vida con un desayuno que sus camaradas del sector gastronómico le prepararon con este propósito…

Conclusión: las intervenciones de los oradores, muy coloquiales, muy auténticas, y la del también aspirante a candidato por Morena a la Presidencia Municipal de Cajeme, muy apropiada, muy formal y muy sincera…

Me cae que sí…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Lo que está sucediendo en torno al confinamiento del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de verdad es insólito y es inédito en este país…

Le cuento: ayer me llegaron varios whatsapp con diversas versiones sobre la salud del mandatario…

Cualquiera más, cualquiera menos, todas descabelladas…

Pero el problema se agrava porque las versiones oficiales siempre han parecido descabelladas...

Usted recordará que cuando DONALD TRUMP estuvo confinado tras de dar positivo a COVID-19, él no se sumió en un silencio total; por el contrario, estuvo muy activo a través de su cuenta de Twitter…

¿Por qué no hace lo mismo AMLO para que se acaben estas especulaciones que no hacen sino alarmar a los seguidores del presidente y conjeturar a quienes no le quieren…? Ayer rechacé todas las versiones que algunos amigos me reenviaron…

No les culpo por ello, están realmente preocupados pues nunca habíamos tenido un presidente en situación de salud incierta…

LA NOTICIA TRISTE DE AYER, fue la del deceso de FRANCISCO ROJO GASTÉLUM, una leyenda en el periodismo de la televisión sonorense, cuya esencia nadie como él para interpretarla y hacerla accesible al público de todos los estratos sociales, culturales y económicos…

Rojo fue la figura icónica de Telemax y los seguidores de sus recorridos por los pueblos de la sierra, del Río Sonora, del desierto y de las costas y valles, nos contábamos por decenas, por cientos de miles en todo el territorio estatal…

A Francisco Rojo Gastélum, se lo llevó el COVID-19, para variar y será muy difícil que en el corto plazo surja alguien que lo reemplace…

¡Descanse en paz!...

