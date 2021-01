Morena es un caos: dan la bienvenida a Carlos Zataráin y Durazo sale más tarde a decir que el ‘Bebo’ no será candidato

ME LO REENVIÓ EL INGENIERO ALEJANDRO BELTRÁN, un muy estimado amigo mío. Es un whatsapp que anda circulando en redes sociales y cuyo texto se le atribuye al prestigiado articulista y escritor ARMANDO FUENTES AGUIRRE, mejor conocido como ‘Catón’, nativo de Saltillo, Coahuila, la tierra donde otros dos muy queridos amigos míos, RICARDO y NILA DE LAGARDA, decidieron echar raíces aparentemente en forma definitiva.

Pues sí: me lo reenvió Alejandro Beltrán aunque ya me había llegado a través de uno de los dos chats a los que estoy incorporado, a invitación expresa de JORGE ASCENCIO, mi cuate de tantos años.

De pronto dudé si ese texto lo escribió don Armando. Con todo respeto pero la escritura que yo le conozco —o que le conocí, si lo prefiere— es más señorial, tiene galanura. Incluso, encuentro pequeños juegos de palabras que. En forma coloquial, incluyo con frecuencia en estos Rumbos.

Hace muchos años que abandoné el hábito de leer cotidianamente a Catón. Fui su lector asiduo por años. Leía su columna más conocida (De Política y cosas peores…), pero también sus reflexiones de los artículos que a veces resultan mejores que la columna. Como sea, leí el texto que se le acredita a Catón, con fecha 24 de octubre de 2020.

Más allá de mis dudas sobre la redacción, me interesó el tema. Según el escrito, ALFONSO DURAZO ya se enfilaba a la candidatura de Morena al Gobierno de Sonora. Y el autor — sea quien sea— advierte que sí el de Bavispe resulta candidato y luego gobernador de Sonora, esta rica entidad se convertirá en una ínsula gobernada como un monarca por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y administrada por el virrey, que sería Durazo. Este diagnóstico no es exagerado. De hecho, se ajusta al perfil que ya se le conoce al actual presidente. Es decir, poner a sus incondicionales en puestos con abultados presupuestos para disponer de esos recursos en batallas políticas posteriores. De estos manejos, se le ha cuestionado a AMLO en el pasado. Lo mismo que lo de ‘Juanito’. Si no, ¿cómo explicar que durante 18 años haya podido financiar tres campañas presidenciales? Más o menos por ahí va el tenor del texto que, según “alguien”, escribió ARMANDO FUENTES AGUIRRE, ‘Catón’. Tal vez este artículo no le agrade pero ni siquiera así de tantito a Durazo. Digo, porque en verdad es un agravio a su inteligencia y a sus independencias como político. Sin embargo, hay voces que, medio en serio, medio en broma, afirman que a Alfonso Durazo no le costaría mucho esfuerzo hacer las veces de virrey en Sonora. Después de todo —recuerdan— su trayectoria política ha sido la de un subordinado. Primero, como secretario particular de LUIS DONALDO COLOSIO, luego como secretario particular de VICENTE FOX y ahora con AMLO.

Lo cierto es que Alfonso es un hombre disciplinado. Por otra parte, causa escalofríos la sola idea de que Sonora esté en la mira del presidente para hacer del estado su caja chica en los tiempos de vacas flacas o simplemente para rascarle al erario sonorense a fin de completar lo de los “apoyos” a los adultos mayores y demás. Y es que, sinceramente, ya no hay de dónde. Ni fideicomisos. Ni fondos de ahorro. Ni para el retiro. El Banxico no se quiere dejar, ahí las cosas no se ven fáciles para la Cuarta Transformación. ¿Y ahora AMLO va sobre los estados? Porque son quince las entidades en disputa. De ahí se puede extraer mucho dinero para repartirle a los “pobrecitos descamisados”, que diría EVITA PERÓN. Valdría la pena que usted leyera el texto en cuestión. Sin importar la autenticidad de la autoría, el tema es atractivo y al mismo tiempo aterrador. Me cae que sí. En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡AH, QUÉ LAS HILACHAS!

Mea culpa, caray: en la mención de aspirantes por Morena a la Municipal de Cajeme omití involuntariamente el nombre del secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ… Y es que está confirmado que este funcionario de primera línea del Ayuntamiento cajemense, aspira a ser presidente municipal, lo cual es absolutamente válido y Galindo lo ha externado así… Tan válido como la decisión de ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ de buscar esa oportunidad; como el deseo una y mil veces expresado por el ‘Pollo’CASTELO, y aún el propioSERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO y su esposa MARGARITA VÉLEZ… Jurídicamente, es permisible, si bien tiene sus asegunes en el aspecto ético… Usted me entiende… MIENTRAS TANTO, EN NAVOJOA, la hermosa y bucólica Perla del Mayo, MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, presidenta del Comité Municipal del PRI, se reunió con representantes de sectores de la comunidad pertenecientes a los tres partidos que conforman la Alianza en Sonora para enfrentar a su contraparte de las izquierdas y a Movimiento Ciudadano, y para ponerse de acuerdo y encontrar las coincidencias que les permitan fortalecerse y ser competitivos a la hora de la gran verdad… En este encuentro, estaban los dirigentes locales del PAN, VÍCTOR FÉLIX KÁRAM; ANDRÉS ESTRADA del PRD, y claro, María Remedios… Anuncia la lideresa del tricolor en Navojoa, que en los días por venir, habrá otros encuentros, así que, ya se verá… PERO NO TODO EL MONTE ES DE orégano, para el PRI y, en general, para la alianza opositora al populista de la izquierda… Resulta que ayer aparentemente de la oficina de ALFONSO DURAZO, se emitió un texto acompañado de media docena de fotografías, en las que CARLOS ERNESTO ZATARÁIN, aparece en los momentos que le otorgan la bienvenida a Morena y al mismo tiempo su nombramiento como coordinador de Planes de Desarrollo Municipal, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos… El ‘Bebo’ podría estar equivocado en algunos aspectos, pero nadie le negará que es un político con trayectoria limpia, que fue un buen alcalde y un excelente legislador y luego alto funcionario federal… A mí me queda claro que Zataráin no llega de “arrimado” a la campaña de Durazo. Llega por la puerta grande, le dan la bienvenida y el candidato de Morena posa junto al ‘Bebo’, con las manos estrechadas, para la fotografía… (Quiero disculparme con Remedios Pulido. La foto de su evento con sus colegas del PAN y del PRD, la recorrí para otro día. En su lugar, por cuestiones de jerarquía informativa —políticamente hablando— me incliné por la gráfica donde el ‘Bebo’ y Durazo aparecen juntos)… Y OTRA ACLARACIÓN AL CALCE: esto no tiene qué ver con empatías o antipatías; se trata de hechos que le agradan a la ilustre lectoría… En términos del periodismo político, jerárquicamente la incorporación oficial de Carlos Zataráin a Morena, pero además la cálida bienvenida que Durazo y su equipo le dan, y por si fuera poco, el nombramiento de coordinador de Planes Municipales, no es cualquier cosa… Estoy cierto —y en lo personal lo lamento porque soy leal simpatizante del PRI, pero de a buenas, no de dientes para fuera— que cuando esta nota y las fotos empezaron a circular en redes y llegaron a las oficinas priístas en Hermosillo, hubo caras serias, lo cual es perfectamente comprensible… Y AL CIERRE DE ESTOS RUMBOS, un alto miembro del PRI a nivel estatal, me llamó para informarme que ALFONSO DURAZO acaba de hacer interesantes declaraciones, en el sentido de que ni CARLOS ZATARÁIN, ni CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO así como tampoco MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ van a ser candidatos a puestos de elección popular por Morena… La fuente —mi fuente de toda una vida— es absolutamente seria: Durazo, ante el impacto que la noticia del ‘Bebo’ Zataráin causó entre morenistas muy importantes —sobre todo en Guaymas— decidió aclarar paradas… Zataráin, María Dolores y Cuauhtémoc Galindo, si se incorporan a Morena pero no como candidatos… Más claro ni el agua… Es todo. Le abrazo