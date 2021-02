¿Nueva “cepa” de COVID-19 ya estaría en Sonora?

LOS MÉDICOS de varios hospitales públicos y privados de Sonora están realmente sorprendidos ante la presencia de más casos graves por COVID-19, en jóvenes. Hace apenas unos cuantos meses, resultaba impensable que un joven menor a los 30 años de edad pudiera ser “intubado”. Era el tiempo en que se creía que solo los adultos mayores o bien, las personas con cierta morbilidad, eran solo los más vulnerables a las secuelas del coronavirus.

Ahora, transcurrido el primer mes del año 2021, esa opinión ha variado de una manera importante. Todos los hospitales de Sonora, públicos o privados, registran pacientes por COVID, jóvenes e, inclusive, muy jóvenes. Hemos oído y leído que la variante del coronavirus en la Gran Bretaña está atacando con frecuencia a los menores. La “nueva cepa” de COVID-19 no solamente ha aparecido en Estados Unidos, cerca de Sonora, sino que también fueron detectados dos casos sospechosos en el estado de Tamaulipas. Y en los últimos días, con la novedad de que ha aparecido otra “nueva cepa”, que podría ser originaria del estado de Jalisco. Desde luego estaríamos a la espera de los informes oficiales por parte de la autoridad sanitaria correspondiente y podríamos –al menos- suponer, que en Sonora se estaría asimismo analizando casos del virus en jóvenes. La llamada segunda ola de coronavirus en el país y en Sonora, ha implantado récords en nuevos contagios y fallecimientos por día. Existe el registro de cuando menos tres días con más de 600 nuevos contagios y varios días con más de 50 muertes, aquí, en la entidad. Se esperaba este escenario como consecuencia de “las juntadas” de diciembre, pero habrá qué resignarnos a que los días que vivimos, ahora, preparan números fatales en las fechas y semanas por venir. La autoridad sanitaria del Gobierno del Estado suspendió grandes concentraciones juveniles por fiestas en San Carlos, apenas este fin de semana.

Es que “estaban disfrutando el puente. Como este lunes es inhábil… ”Y cualquier paseo o balneario, registró concentraciones de gente este “puente”. Sonora vive dos rostros populares en esta pandemia. Por un lado la responsabilidad de los mayores que siguen hasta donde pueden los protocolos sanitarios. Por el otro, la irresponsabilidad de miles que continúan subestimando la enfermedad. Y, lamentablemente, la mayoría de quienes no dan crédito al virus son precisamente, los jóvenes. Y como el virus no está respetando a nadie, como que su enfoque está ahora acercándose y lastimando seriamente a nuestros menores, muchachas y muchachos. Esperaríamos entonces a que las autoridades de salud detectaran o descartaran la presencia en nuestra tierra de una nueva “cepa” del COVID-19.

LEÍ ayer en Twitter que Edgar Sallard está apoyando el proyecto de Alfonso Durazo en búsqueda de la gubernatura del estado… Y se muestra muy orgulloso por esa confianza depositada en él para el manejo de la comunicación… Esperemos entonces que nos confirme que en ese equipo de MORENA existe un listado de medios “afines” y otro listado de medios “no afines”… Sin “satanizar” el hecho, habría qué registrarlo y en su momento, ponerlo en la mesa para el debate en tiempos en que nuestros políticos y gobernantes deben fomentar la crítica como elemento esencial para alcanzar la Democracia.

JAVIER Villarreal Gámez, dirigente estatal de la CTM, levanta su voz para exigir que la entrega de las utilidades a los trabajadores se cumpla tal y como lo establece la Ley al respecto y no se limiten a un tiempo determinado… “Es un derecho constitucional a favor de la clase trabajadora y que deben cumplir los patrones”, subrayó en su participación como panelista en el foro denominado “Mesas de diálogo respecto a los posibles efectos o distorsiones en el reparto de utilidades, una vez aprobada la reforma en materia de subcontratación”… Villarreal precisó: “Debemos reflexionar sobre la naturaleza de la PTU en nuestro país y su lamentable realidad. En la gran mayoría de las empresas los trabajadores no reciben ni la PTU, ni la copia de la carátula fiscal, mucho menos los anexos de la declaración fiscal de los patrones. La simulación cobra vigencia por la asesoría de miles de despachos contables (“outsourcing”) que acomodan los números de las empresas para que no haya utilidades… En esas mesas de análisis, los empresarios han reconocido un promedio nacional de 26 días de salario como pago de utilidades, “lo cual es muy lamentable”, expresó el también dirigente del Sindicato Nacional Minero.

LA GOBERNADORA Claudia Pavlovich ha aumentado su presencia en varios municipios de la entidad… Su agenda semanal contempla giras a varios lugares, en dos y hasta en tres ocasiones… Esta semana visitó La Colorada, Soyopa y Álamos, entre otras poblaciones… Les lleva becas, inaugura diversas obras, pero sobre todo está en contacto con la gente… Y todo esto mientras se espera la llegada de más vacunas y que se termine de construir y hasta equipar el nuevo hospital de especialidades en Hermosillo.