Ricardo Bours en el IEE y PC… Colosio… Candidatos Satélites

El pasado jueves Ricardo Bours, en compañía de Nora, se presentó en las instalaciones del IEE y PC para entregar documentación que lo acreditara como candidato oficial de MC para el Gobierno de Sonora, trámite que no tendrá problema y con esto listo para el político y empresario para emprender el gran reto de su vida, llegar hasta donde tope como él dice y ganar en alianza con la sociedad la gubernatura. Sin lugar a dudas un gran reto para él, su equipo, fórmulas que lo acompañarán pero hay capacidad, oficio y una población y sobre todo indeciso que están viendo bien su candidatura y proyecto. En la rueda de prensa le pregunté ¿cómo ves el inicio de campañas negras? Esto como resultado de que dieron cuenta, dando seguimiento a la IP que salió la producción de oficinas del PT en la Ciudad de México. Y Ricardo, me respondió que solicitaron ante el IEE y PC tomaran nota de esto e interpusieron medidas cautelares, lo que no hicieron y acudieron a otras instancias. Y fue claro el cajemense ante cada campaña negra de él verán solo propuesta, respeto a sus contrincantes y ahora en espera de los lineamientos del Instituto Electoral ante pandemia, medidas sanitarias, como será el inicio el 5 de marzo, en qué condiciones, protocolos, porque creo esto no solo se puede dirimir en medios de comunicación, los candidatos deben visitar municipios, en fin ya veremos. ¿Qué reflexión me deja esta campaña negra y otras que inicien contra Ricardo? Pues miedo que está creciendo y que no vendrán de Ernesto Gándara, ni viceversa. ¿Pues no que en todas las encuestas está en un dígito? Era para que ni lo “pelaran” solitos cayeron, se dieron un balazo en el pie, se pusieron en evidencia los de Morena, encuestas cuchareadas, síganle y mejor para el cajemense, lo reitero esta elección es de a tercios. Por cierto, lista la fórmula local de MC; Eduardo Flores por el VI Federal y Denisse Navarro; Clarissa Flores y Manuel Scott, por los 3 locales y cabeza de fórmula local Abel Murrieta, para la alcaldía, muy competitivo con experiencia y bien visto por todos, máxime ante la problemática de inseguridad, buena fórmula local. Y seguramente bien vista por los cajemenses y en Hermosillo, la otra plaza importante, como ya es sabido David Figueroa, candidato a la alcaldía, político con amplia trayectoria, empresario muy competitivo también.

¿ALIANZA?

Continúan las especulaciones, Anabel Acosta, Luis Armando Alcalá, Gabriel Baldenebro, Kiki Díaz Brown, por el XV, va el padresista Luis Alberto Plasencia, posición para el PAN y exgobernador. ¿Por qué se tarda el PRI en decidir? Porque está difícil la plaza, está casi pérdida, todo dependerá de los votos que levante el candidato a la gubernatura de la Alianza Ernesto Gándara, esa es la realidad confirmada por priístas de aquí y de la capital, difícil panorama, Cajeme.

COLOSIO

Increíble, inadmisible lo que sucede en Monterrey, con Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del excandidato presidencial asesinado en Lomas Taurinas, quien hoy va por la alcaldía de Monterrey, por MC, con acoso y hostigamiento del… ¡PRI! A través del Ayuntamiento. En su casa con notificaciones administrativas con un fuerte dispositivo de policías, como si él o su esposa fueran delincuentes, ahí está el video y la posición que fijó Colosio Riojas, ante esta situación, no lo van amedrentar y que decida la democracia y las urnas lo que sucederá en la elección de junio. Mis respetos para Luis Donaldo, he visto dos videos que subió recientemente sobre su vida a partir de lo que sucedió en Lomas Taurinas, donde perdió a su padre y perdió México, él solo tenía 8 años. El relato de que su madre Diana Laura, de acuerdo a versión del sacerdote que la acompañó de regreso a la Ciudad de México, en el vuelo de Tijuana, estuvo rezando el rosario y que su venganza sería el perdón para los asesinos… ¡Impactante! Él mismo los perdonó, recientemente estuvo en Tijuana, en el lugar donde murió su padre, algo estrujante para él y esbozó el México que quiere igual que los ideales de su padre. Algo que me llegó es que Colosio Riojas, para incursionar en política le pidió permiso a su hijo de 6 años y le señaló, tengo oportunidad de ayudar a la gente, pero quizás no te vea y la respuesta del niño “ayuda a la gente papá”, sin comentarios. Una semblanza de Colosio, tiene un futuro promisorio y no me cabe la menor duda, que en el 2024 o 2030 será candidato presidencial de MC, lo que no entiendo es la mezquindad del PRI de su dirigencia estatal, incluso nacional, Alejandro Moreno, de irse a amagar al hijo de una figura emblemática del PRI en México y Sonora, su segunda casa.

CANDIDATOS “SATÉLITES”

Como era de esperarse este fin de semana surgieron los nombres de 3 candidatos para la gubernatura de partidos “satélites” ligados al partido en el poder, Morena y que tendrán una misión específica, intentar fraccionar votos, dividir para beneficiar supuestamente a Alfonso Durazo. El exalcalde del PAN, exdiputado local y federal Cuauhtémoc Galindo, se registró por Redes Sociales Progresistas; Rosario Robles, irá por Fuerza Social por México y el expriísta Carlos Zataráin, irá por el PES. Obvio, no ganarán ni la más mínima oportunidad tienen, su función es específica, ver cuántos puntos puede jalar, por ejemplo el ‘Temo’ en Nogales, con una administración desastrosa del morenista Jesús Pujol, quien esta semana estuvo 7 horas en la Fiscalía ante la desaparición de una funcionaria de su Gobierno, Cecilia Yépiz. El ‘Bebo’ pues en Guaymas, a ver cuánto puede jalar y es obvio que ambos van contra la Alianza, el objetivo es perjudicar a Ernesto Gándara a la Alianza Prian, los partidos a los que pertenecían. ¿Cuántos puntos juntarán estos 3 candidatos? ¿2 puntos? ¿3? ¿5? No lo sabremos hasta el día de la elección y pues qué lástima que el día de los debates que organizará el IEE y PC se diluya entre 6 y no centrase entre 3 y ya saber que los “patitos” contra quién se irán.

¿DESCOMPOSICIÓN SOCIAL? ¿NOMÁS?

Lamentable, hasta el Secretariado Nacional de Seguridad Pública lo reconoce en informe oficial, el incremento de delitos dolosos en Sonora y que Cajeme, se lleva el deshonroso primer lugar con grandes incrementos en la administración de Sergio Pablo Mariscal. No hay día, ni semana de ataques armados, ejecuciones y lamentable lo sucedido esta semana cuando el capitán Tarango, confirmó en relación a los niños heridos de 3 y 10 años, que era usados como “mulas” por su papá, quien murió en el ataque y señaló el militar, el grado de descomposición social, coincido, como también que utilizan a infantes como “escudos” para protegerse y desafortunadamente han caído abatidos. ¿Pero nomás es este el problema? No, el capitán Tarango, le faltó señalar la descomposición de la policía local del crimen uniformado, de que no hay estrategia de policías en dos nóminas, de que extorsionan a “tiradores” y se reparten dinero de venta de plaza a grupos delictivos. Tampoco hay avance en investigación de carpetas federales, la delegación de la FGR en Sonora, un “florero” y ya ni mencionar las carpetas de la FJES, se acumulan cientos, no hay órdenes de aprehensión, no se atora nadie y si acaso logran, pues viene la “puerta giratoria” y por una rendija legal salen. ¿Así cómo pues? Más que seguir viviendo en Cajeme, con esta normalidad y que no muera gente inocente, sobre todo niños y sobre todo que adultos los utilicen para ilícitos, no tiene palabras eso. ¡Ah! Alcalde Sergio Pablo Mariscal y capitán Tarango, el 10 de marzo se vence plazo para certificación de policías locales. ¿Cumplirán? ¿Van a correr a los que no lo pasen? Porque ahí siguen en la nómina los que no lo han pasado.

DELGADILLO, FAS Esta semana estuvo en la FAS el regidor del PAN, Rafael Delgadillo, fue citado en relación a los casos del alcalde Sergio Pablo Mariscal, 5 meses sin Sesiones de Cabildo y del Organismo Operador de Agua (Oomapasc) en la cual quien este escribe, también tiene denuncia respectiva. Las investigaciones siguen, expediente abultado, ya hubo diligencias de MP, los casos siguen, lo que sí todo parece indicar que para finales de este mes Delgadillo, acudirá a instancias federales, en caso de que no le informen contundente sobre casos. Es increíble que esta administración de Mariscal, fallida en Seguridad, el sello es su opacidad, supuestos actos de corrupción, los ya denunciados y no dudar que en las próximas semanas algún regidor o ciudadano interponga denuncias contra el titular de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo, por irregularidades y contra el director de la Central Camionera, Omar Serna, al parecer informes oficiales indican hay 4.5 millones de pesos en pérdidas y a trabajadores no se les paga IMSS, Infonavit, SAT y demás prestaciones que ya van acumulados 1.6 millones de pesos. ¿Estarán enterados? Y los precitados quieren ser candidatos.

BLOQUEOS VÍCAM

Ante el fallecimiento de un integrante de la Tribu Yaqui en el bloqueo, obvio se radicalizarían las cosas, se pusieron peor, ahí está la nota de TRIBUNA esta semana entre 300 a 600 pesos para camiones cruzar tramo Guaymas-Obregón. Esto significa millones de pesos al mes. ¿A dónde se van? ¿Quiénes se reparten el dinero? Mario Luna en entrevista de radio con Claudia Guadalupe Pérez, reconoció que hay yaquis en los bloqueos, pero también gente que no lo es. ¿Halcones? ¿Crimen organizado? Vayan ustedes a saber. Y recordar que el poliducto está “picado” y tienen que traer combustible en pipas, increíble esto no puede ser, en alguna ocasión me paré en la carretera y le pregunté a un policía federal ¿cómo permiten bloqueos y lo del poliducto? Y me contestó, “tenemos elementos y capacidad para destrabar y desmantelar, pero mientras no haya orden de la Ciudad de México, no podemos”, saquen conclusiones. Así pues, que sigan los “espejitos” de Adelfo y Aguilar, funcionarios de INPI en negociaciones con los yaquis para satisfacer sus demandas, mientras seguirá el huachicoleo y bloqueo, eso significa millones a repartir, los 50 mil pesos mensuales de iguala a gobernadores y 14 camionetas que les regalaron, no pintan. Y ahí vendrá la reacción de las cámaras del transporte y productores, vendrán paros, enojo y no tardará que sea atropellado, herido o muerto otro miembro de la tribu, justifico sus demandas pero no transportistas y ciudadanos tienen que pagar por esto, la rúa es libre, lo marca la ley, a constitución y no los usos y costumbres de una tribu.

CIERRE Y APERTURA

De 96 empresas que cerraron en enero 25 fueron de Cajeme, en Navojoa, anda mal la cosa también, pero fueron Pymes y Minipymes, esto último, mayoría de consecuencia crisis y pandemia. Pero también se recuperaron 12 mil plazas del sector terciario de empresas grandes, formales y ahí viene la llegada de otras a la capital y Cajeme, eso esperemos, que hablen los números del IMSS, economistas y la Secretaría de Economía que encabeza Jorge Vidal, como esperar también que la Ley que aprobó el Congreso de Sonora, de trámite rápido, 30 días que se dará por aprobado, si no hay respuesta, sea aliciente para abrir, claro con excepciones de trámites ante Semarnat, Profepa o alguna otra instancia federal.

GAS Y LUZ

En el problema de desabasto de gas se los resumo, nada que ver el clima, ni que tubos congelados de Texas, el gas llega por “Los Ramones”, se disparó el precio del gas, el Gobierno de México, no pagó el seguro de cobertura y les tronó, falta de capacidad de CFE y con ello a la industria nacional, así de simple, los argumentos de AMLO y Bartlett, mentiras como siempre y culpables los gobiernos del pasado. El gobernador Miguel Riquelme de Coahuila, los desmintió, señaló una inversión de capital privado en “Los Olmos” veta con capacidad de 100 millones de metros cúbicos de gas diarios y el Gobierno de México, CFE, canceló… y puras de esas. En el caso de la luz, peor viene el asunto, ya se aprobó en la Comisión Iniciativa de AMLO que no es otra que fortalecer a CFE, se ¿discutirá? Y aprobará en pleno el próximo martes y la instrucción es no moverle una coma. Esto que hará Morena que ya la SCJN le dijo no a la política energética de Rocío Nahle, es volver al pasado, al carbón, fósiles, termoeléctricas, como la desmantelada entre GuaymasEmpalme, es decirle un no a energías limpias, renovables. Obvio habrá reacción de EUA, Canadá, en el marco del T-MEC inversionistas extranjeros, son miles de millones de USD invertidos y el presidente Joe Biden, no se quedará de brazos cruzados, esto aunado a la competitividad que perderá México para producir, ante la obtusa visión nacionalista del presidente.

HOSPITAL

Lo rescatable de la gira del presidente por Sonora, la promesa a la gobernadora Claudia Pavlovich, de asignar recursos para que inicie operaciones en junio el nuevo hospital, el cual recorrió obviamente después de las elecciones, podría haberse terminado antes, pero los intereses políticos por encima de la salud. Lo bueno es que habrá un hospital de Alta Especialidad para beneficio de miles de sonorenses, una de las obras más importantes de esta administración y ahora en marzo o abril, arranca otra Desaladora en “El Cochórit”, para aliviar el problema de abastecimiento de agua de Guaymas y Empalme.