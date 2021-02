AMLO ya colocó a México en el antepasado

Ayer la aplanadora de Morena aprobó en la Cámara de Diputados, en lo general, la llamada “contrarreforma” eléctrica, cuyo único propósito es ponderar la generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Todos los artículos de la iniciativa están siendo impugnados y se armará el debate cuando se dé la sesión para la votación en lo particular, con la oposición del PAN, PRI, MC y PRD. Se puede decir que este ha sido un logro más de la “cuatroté”, con la característica de que los opositores no solo están en los partidos, sino en la mayoría de las críticas de la iniciativa privada del país, de los expertos en el tema e incluso, del extranjero. Y es que la famosa “contrarreforma” privilegia la generación de energía eléctrica con el combustóleo, el carbón y otras fuentes fósiles que probadamente han contaminado y seguirán contaminando a México y al planeta. No solo eso. La producción de energía eléctrica con combustóleo es mucho más cara que el costo de las energías renovables, como la solar y la eólica. Finalmente, el ideal presidencial de colocarnos en la década de los años setenta, se ha hecho realidad con esta aprobación de los diputados de su partido en el Congreso de la Unión. Las primeras consecuencias podrían observarse en los recursos de impugnación que se harán llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tratar de echar abajo este marco jurídico regresivo para el país y para los mexicanos. Es decir, si la SCJN ya había echado abajo la llamada “Ley Nahle” que tenía por base un decreto donde ponderaba la generación eléctrica con fósiles (de ello hará un par de meses) existen muchas posibilidades de repetir la dosis. Otra consecuencia que habrá qué sufrir el Gobierno y el país, serían las críticas del mundo. La humanidad camina con el propósito de enviar a la historia las fuentes fósiles para generar energía y está ponderando la luz solar, la eólica y algunas plantas del llamado ciclo combinado, siguiendo parámetros de protección del medio ambiente y mirando por una mejor economía parta sus regiones. El ejemplo más preclaro de que el futuro muy próximo incluye el desecho de la gasolina para el funcionamiento de los automóviles, es la llegada de los autos eléctricos. Rostro de optimismo en Sonora con la llegada de las vacunas… Edgar Zitle, delegado del IMSS en Sonora y coordinador federal para la vacunación en Sonora, nos decía ayer en entrevista para “De Primera Mano” en “Primera Plana Digital”, que siete de cada diez adultos mayores recibieron la vacuna de Astra-Zeneca en los 52 puntos de los 45 municipios programados para ello y los biológicos remanentes, se enviaron a cuatro localidades más: Pitiquito, Sahuaripa, Rosario-Tesopaco y Ures… Bueno, con esos números también se confirman las mediciones llevadas a cabo por la Secretaría del Bienestar y “Hermosillo Cómo Vamos”, en el sentido de que de cada cien adultos mayores, en Sonora, un 30 por ciento se había negado a aplicarse la inmunización… Pero el optimismo también se irradia al tener números bajos en contagios y fallecimientos en los días recientes… Esperemos que la curva siga bajando y lleguemos al ansiado día en que estemos en ceros. Ha trascendido que existe un equipo especial con apoyo del Gobierno Federal, para llevar a cabo trabajos de inteligencia, armar expedientes, documentos, audios, videos y de acuerdo al escenario de la campaña política que arranca el próximo 5 de marzo, medir las consecuencias de escándalos públicos… En la mira están servidores públicos, diputados, senadores, exdirigentes de partidos políticos y hasta periodistas… Que existe todo un piso de conocido edificio de Hermosillo (Tipo C5i) donde se encuentra el equipo material y humano para llevar a cabo dicha labor… Todo esto nos hace pensar que para alguno de los candidatos a la gubernatura, esta próxima campaña será una guerra… Y como se ha dicho, “en la guerra y en el amor, todo se vale”… Y están dispuestos, con todo, a ganar el poder local a la buena… O a la mala. Como se supo, el presidente López Obrador envió una carta de once cuartillas y media a las y los gobernadores del país para solicitarles un pacto por la democracia y evitar el fraude electoral, así como el uso de recursos públicos a favor de alguno de los candidatos en la próxima contienda electoral… Les pidió a los mandatarios locales que no incurran en delitos electorales… Pero como buen juez, debería comenzar en casa… Sus “Siervos y Servidores de la Nación” son empleados del Gobierno Federal y al mismo tiempo, son agentes activos de Morena.