Ya empezaron los rumores en una campaña que promete ser de las más violentas en la historia

U N COLEGA DE HERMOSILLO ME preguntó ayer si tengo alguna idea de que alguien ande por ahí desparramando rumores a diestra y siniestra. Le dije que no. Para nada. Me comentó que andan circulando versiones que, aunque, exageradas, de algún modo podrían tener sentido. Me transmitió lo que una persona muy seria le había platicado un día antes. Medité durante unos minutos la historia que me contó mi amigo. Y entonces recordé viejos relatos que en tiempos del antiguo sistema política se divulgaban a nivel nacional… Lo curioso es que en esos tiempos no existían redes sociales para manipular historias falsas. Los medios electrónicos—radio y un poco menos la televisión—estaban totalmente al servicio del Gobierno y del PRI. Todo giraba en torno de la figura presidencial. En los últimos días del Gobierno de LUIS ECHEVERRÍA, ya consumada la expropiación agraria en el sur de Sonora, circuló con fuerza el rumor de que el Ejército, cuyo secretario de la Defensa era el general HERMENEGILDO CUENCA DÍAZ, depondría mediante un golpe militar, al presidente de la República. El rumor estremeció al sistema a tal punto que esa misma noche Televisa, con su periodista estelar, JACOBO ZABLUDOVSKY, entrevistó en Los Pinos al general Hermenegildo y al propio Echeverría. Lo embargaba la felicidad. Se levantaba del sofá, regresaba y bromeaba con su jefe de armas. ¡El Sistema y el Gobierno que lo representaba, estaban más sólidos que nunca! Luego se sabría que el rumor del Golpe de Estado no había surgió de la iniciativa privada sino del propio Gobierno. ¿A qué viene todo esto? Viene precisamente por el tema con el que inicié esta columna. Por los rumores. Por sus orígenes. Por sus objetivos. Pocas veces un rumor lleva una intención sana. Generalmente, son para causar daño. El rumor que empezó a circular la noche del lunes, lleva esa finalidad. Y tiene relación con la política del momento. De hecho, le cargan la mano al candidato de Morena al Gobierno del Estado, ALFONSO DURAZO. Verdad o mentira, el rumor hizo temblar a más de uno. Según veo yo las cosas, los personajes mencionados nada tienen qué ver con la realidad de la política en Sonora. Más bien creo que es la fama personal que arrastran la que hace que todo parezca más grave de lo que en realidad es. Por otra parte, nada de esto estaría ocurriendo si Durazo Montaño no hubiese llegado a Sonora con la espada desenvainada y la intención de cortar cabezas. Como en una caricatura de lo que sucede todos los días en las mañaneras Alfonso prácticamente amenazó con derrumbar el coto de poder que desde hace décadas domina todo lo que se hace y se deshace en el Estado. De hecho, dibujó personajes. Naturalmente, sus palabras levantaron ampolla y de inmediato surgió la respuesta en diferentes trincheras. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Sinceramente, Durazo no tenía mal ambiente antes de que se movieran las fichas del tablero político sonorense. Particularmente, advertí en el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un cambio de actitud cuando se hizo evidente que el presidente López Obrador lo haría candidato a gobernador. La beligerancia presidencial la hizo suya. Y solo así se explica la absurda dinámica de llegar con la pistola desenfundada sin que nadie lo estuviera retando. Y ahora, fíjese bien, todos los rumores se los van a acreditar a él. Como decía JUANGA: ¡pero qué necesidad! Pues sí. En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME DECIRLO: AL GOBIERNO DE CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, le quedan seis meses y medio de vigencia… Y tengo, para mí, que a estas alturas de un sexenio, nada mejor, nada más reconfortante que recibir un reconocimiento nacional por buena administración y eficacia en el manejo de los recursos… Por otra parte, durante varios años Claudia se ha mantenido entre los primeros 5 lugares en niveles de aceptación ciudadana… Hay cosas que por algún motivo inexplicable, los ciudadanos no suelen mantener frescos en su memoria… ¿Por qué nadie recuerda cómo fue que llegó a la Gubernatura una mujer que para lograr esta hazaña, tuvo que vencer al rico empresario JAVIER GÁNDARA MAGAÑA...?-+ Claudia fue calumniada, fue defenestrada y su condición de mujer vulnerada por un estúpido machismo entre algunos de los colaboradores de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS… Mucha gente la recuerda de todos esos pasajes, pero otras personas parecen no querer acordarse de esos tremendos lances que ella tuvo que enfrentar… Yo le recuerdo de cuando recorrió los pueblos indígenas del sur de Sonora y se sentó a comer lo que humildemente le ofrecían las mujeres de la Etnia Mayo… “No me voy a olvidar de ustedes”, les decía… Y lo cumplió… Yo no he visto a Claudia Pavlovich en muchos meses. Pero la tengo presente en la memoria… Yo no olvido que alguien me dijo alguna vez de su amor por los perros… Y esto, justamente, lo recordé ahora que vi una foto de Claudia en la sala de su casa —supongo— jugando amorosamente con su can, como lo hace alguien que comparte sus sentimientos con la criatura más fiel que ha conocido la raza humana… Por cierto, en abono de la integridad de Javier Gándara, hay que decir que el juego sucio en contra de la entonces candidata del PRI a la gubernatura, no fue obra ni del PAN ni de Javier… Los culpables fueron los operadores de Padrés Elías… Jugaron con fuego y se quemaron… Me cae que sí… Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, hace unos días escribí un comentario que, al interior del pequeño círculo de mis amigos, se prestó para la interpretación equivocada… No me hubiese gustado decirlo así, pero tengo qué hacerlo pues de lo contrario saldría peor el remedio que la enfermedad… Yo dije que sería la última campaña política de la que me ocuparía y no faltó una querida amiga que entendiera que hacía referencia a mi estado de salud… Por supuesto que no fue así… Se trató de una lamentable confusión y aquí es donde voy a tragar “gordo” al mencionar que me estaba refiriendo a la actitud desertora del PRI de CARLOS ZATARAIN GONZÁLEZ… El Bebo nos había sorprendido a sus amigos y hasta a quienes no lo son, cuando anunció que un partido de reciente creación lo había postulado candidato a gobernador… ¡Hágame favor!...Como sea, el caso es que de pronto me dije que al diablo la política y los partidos, ya no más… A eso me refería y agradezco a mi amiga por haberme advertido lo de la confusión… A PROPÓSITO, AYER TUVE DOS gratificantes conversaciones: la primera fue con el Dr. OSCAR LÓPEZ FLORES y la segunda con JUAN DIEGO COTA COTA, cuyo regreso a la vida pública celebro con todo el entusiasmo de mi amistad… a doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, todo mi afecto, inalterable, lo mismo para su esposo, el Ing. 