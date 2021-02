Alfonso arremete contra el Gobierno del Estado… Y contra Manlio

El reafirmado aspirante de Morena a la gubernatura del estado, Alfonso Durazo Montaño, elevó su voz al exponer sus ideas ante los integrantes e invitados especiales de la Mesa Cancún y, de esa manera, no ocultó su emoción de exponer en ese espacio periodístico y con la seguridad de que sería –quizá- fuertemente cuestionado.

No necesitó esperar mucho. Desde el primer momento y luego de recordar momentos de su infancia en su natal Bavispe, el también exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, reiteró sus pronunciamientos en contra de “una hegemonía política y económica que se ha adueñado del estado en los últimos 35 años (al terminarse el sexenio del gobernador Samuel Ocaña, precisó). Teniendo como anfitrión al licenciado Carlos ‘Cali’ Rodríguez Pérez, la firma más importante de esa mesa y, entre otros a Karla Gámez, Gaspar Navarro, Arturo Ballesteros, Fernando Oropeza, Armando Fava, Marcelo Baillys y una docena de invitados, no desaprovechó el “morenista” para acusar, una vez más, “el abandono en que tiene a Sonora la actual Administración Estatal”.

Algunas de los señalamientos de Durazo, fueron los siguientes, en forma muy concreta:

1.- “A partir de los últimos 30 o 35 años, todo el poder ha girado en torno a una sola persona. De ahí se ha desprendido el grupo de poder que ha establecido una hegemonía política y con marcados intereses económicos”. No dijo el nombre, pero la referencia fue obvia hacia Manlio Fabio Beltrones. “Nosotros vamos a romper ese grupo y a rescatar al estado”, puntualizó.

2.- “El Gobierno del Estado no cuenta con la estructura suficiente para cumplir con la parte que le corresponde en el tema de la seguridad pública. La Constitución lo establece con claridad. El titular del Poder Ejecutivo Estatal es el responsable de lograr y mantener la paz en su región. Ha habido ocasiones en que elementos policíacos tienen que poner de su bolsa para pagar gasolina y así nomás no se puede”.

3.- “Respecto a la masacre de Bavispe, corresponde desde el inicio encargarse de la investigación a la Fiscalía del Estado. Pero horas después de los hechos, primero llegaron elementos de la Guardia Nacional, luego la Policía de Chihuahua y muchas horas después, se reportó la corporación de Sonora. Con decirles, que ni siquiera se cumplió con el requisito legal de hacer la autopsia a los cuerpos. Se valieron después de una argucia legal para justificar ese error”.

4.- “La Fiscalía de Sonora no sirve. No hay comunicación entre el secretario de Seguridad (David Anaya) y la fiscal (Claudia Indira Contreras).

5.- Y reiteró: “Cuando lleguemos al Gobierno me encargaré personalmente del asunto de la seguridad pública”. ¿Qué hará en Ciudad Obregón para reducir los altos índices de violencia?, le cuestionó Arturo Ballesteros… “Certificaremos a los policías y mejoraremos sus prestaciones económicas. Quiero hacer academias de policía en la entidad”.

6.- “Yo era responsable de la seguridad pública en el país y hubo resultados positivos en Sinaloa, Durango, Coahuila, pero no en Sonora. Aquí se abandonó ese tema por la autoridad local”.

7.- “Me gusta el concepto teórico de la Razón de Estado. Como servidor público, no empecé de arriba como muchos otros. Tuve la oportunidad de ocupar varios cargos de todos los niveles y han sido innumerables veces las que he puesto por encima de intereses particulares, el gran interés del estado mexicano. Por eso he luchado”.

8.- Renuncié al PRI luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Renuncié al PAN luego de ser secretario particular del presidente Fox, porque me di cuenta que los proyectos en beneficio del país no se realizaron. Quienes atacan ahora la Cuarta Transformación que impulsa el presidente López Obrador, mantienen una razón ideológica, solamente. Y nada más”.

9.- “Si continuaron transmitiéndose mis promocionales de radio y televisión ya fuera del periodo de precampaña, la responsabilidad no es mía, sino del INE, porque este deberá vigilar el cumplimiento o incumplimiento de sus disposiciones en los medios de comunicación electrónicos”.

10.- “No estoy de acuerdo en que el presidente López Obrador nos quiere regresar cincuenta años atrás al promocionar sus reformas legislativas, como lo es recuperar la supremacía del estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Por mi lado, estoy dispuesto a impulsar la energía renovable, sobre todo la energía solar, porque si algo tenemos en Sonora, es sol”.

Sin duda, Durazo se sintió muy cómodo en este encuentro. Su discurso y mensajes replican las estrategias que tanto éxito le han dado al ahora presidente de la República.

¿La solución a los problemas?

Romper con los grupos locales de poder, austeridad y el combate a la corrupción.

No hay mayores novedades.