Morena se mantiene arriba en las encuestas pero no se aleja demasiado; la moneda está en el aire

HAY UNA EMPRESA CUYO NOMBRE es “Demoscopia Digital” que acaba de dar a conocer su medición de febrero, cuyos resultados deben de tener muy preocupados a los liderazgos aliancistas de los 15 estados donde habrá elecciones a gobernador y a los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD.

La verdad sea dicha, a la Cuarta Transformación le están resultando de maravilla las estrategias combinadas que AMLO y sus asesores pusieron en marcha para contrarrestar los vientos huracanados que se dejaron sentir tras de los terribles errores cometidos por el Gobierno lópezobradorista, que incluye a más de 300 mil muertos por la pandemia, y cuya responsabilidad, por errores y caprichos presidenciales, se le atribuyen a AMLO y su equipo más cercano de salud. A pesar, igualmente, de los miles y miles de ejecutados en todo el país.

A pesar, también, de los FÉLIX SALGADO MACEDONIO, de los GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, a pesar de MANUEL BARTLETT DÍAZ, a pesar de todo.

A pesar, evidentemente, de la corrupción detectada en el equipo morenista del presidente.

Es indiscutible, caro lector: la “liga” la ha podido estirar más allá de lo imaginable. Los números son apabullantes. La encuestadora Demoscopia Digital muestra resultados favorables para los candidatos de Morena. Según esos resultados, si hoy fueran las elecciones, Morena prácticamente ganaría en la mayoría de los 15 estados donde habrá relevo de mandatarios.

Naturalmente, no tiene una ventaja arrasadora como en 2018. Pero está arriba en casi todas las entidades en disputa. En Sonora, que es donde a usted y a mí nos interesa más, ALFONSO DURAZO aventaja al ‘Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU, con alrededor de 5 puntos porcentuales.

Igual en Sinaloa. En Baja California, LUPITA JONES está muy por debajo de la morenista con genes obregonenses, MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, de quien en estos Rumbos se ha hablado reiteradamente.

En Baja California Sur, la alianza PRI, PAN y PRD, está en empate técnico con Morena, y esto ya es mucho decir.

Falta la campaña, claro. Y en opinión de algunos analistas, expresadas hace un par de semanas, Morena habría estado en condiciones precarias por los escándalos al interior de ese partido y los errores del Gobierno de la 4T.

Pero ¡sorpresa!, AMLO sacó las cartas que tenía escondidas en la manga. Sorprende la detención en Acapulco del “Gober Precioso” MARIO MARÍN y la extradición de España a México, de ALONSO ANCIRA, el protagonista central directamente involucrado EMILIO LOZOYA y, —¡ojo chícharo!— el expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Y más todavía: Divulgan la noticia del Caso Andorra, y los 50 mil millones de pesos que presuntamente fueron depositados allá por el equipo de JUAN COLLADO.

En este punto, otra vez el nombre del expre sidente Peña, surge a la palestra.

Este asunto, el de EPN, no está seguro en cuanto a que se le involucre en el escándalo. No hay que olvidar que se dice que AMLO tiene —tendría, pues— algún tipo de compromisos y gratitud con el mexiquense.

Pero ahí está, en el ojo de la opinión pública. ¿Por qué hasta ahora, después de 15 años, sacan la orden de aprehensión que dormía el sueño de los justos en un cajón de un juzgado penal, cuando pudo haberse cumplimentado hace años?

¿Y por qué lo de Ancira? ¿Y por qué lo de Andorra? ¿Simples coincidencias?

¡Pamplinas, señor mío! ¡Pamplinas!

Mire usted: siempre he dicho que no creo mucho en las encuestas. De hecho, a veces, en ciertas circunstancias, no creo en ellas ni poquito.

Pero las de Demoscopia Digital, parece traer visos de veracidad.

Los bonos de los votantes le alcanzan a AMLO para esto y para más.

Repito: aún no empieza la campaña y, a juzgar por la postura de Alfonso Durazo durante su presencia en la Mesa Cancún, en Hermosillo, su estrategia de lanzar amenazas directas contra el Gobierno saliente y los de más atrás, será, en definitiva, su plan favorito para asustar a sus adversarios.

Lo que sugiere que la campaña para gobernador, echará chispas.

En todo caso, ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

ANTES DE ENTRAR EN MATERIA PROPIAMENTE dicho, séame permitido reproducir un breve texto que se le acredita a la canciller alemana, ANGELA MERKEL, que el ingeniero ALEJANDRO BELTRÁN tuvo la gentileza de reenviarme. Va: “Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”… ¡Por las tripas de Satanás!...

MIENTRAS TANTO HACE UN PAR DE DÍAS le platicaba yo de la actividad infatigable que el joven priísta JONATHAN ‘Tito’ MARISCALES GARCÍA, viene realizando con una campaña muy intensa de concientización cultural en las comunidades de la periferia de Navojoa, que incluye, por ejemplo, la costumbre —que debe convertirse en cultura— de depositar la basura en su lugar…

La frase tiene muchos años, pero lamentablemente solo se quedó en eso, en un slogan que no sirvió para maldita la cosa…

Ahora el joven Jonathan Mariscales, la retoma, la hace suya y pone el ejemplo…

Otra valiosa perla: recientemente estuvo en la comunidad indígena Chivucú, y allí realizó trabajos de estímulo y motivación para la elaboración y comercialización de panelas…

Hablemos claro: es vox populi que Jonathan aspira a la candidatura priísta —o aliancista— a diputado por el Distrito local XIX, y tengo, para mí, que ninguna promoción más aplaudible que hacer política, llevando el bienestar a la gente…

Digo, ¿no?...

Curiosamente, hace algunos días visité Chivucú y recorrí sus calles y me congratulé de la vocación ganadera de sus habitantes…

Habrá que hacer una visita más para darle el visto bueno a las panelas…

A PROPÓSITO DE REFLEXIONES políticas, un buen amigo mío, me envió esta. Por supuesto, mi cuate es de Cajeme. Hélo: “Antes de ser Gobierno los de Morena tenían todas las soluciones y ahora que están en el ejercicio del poder, tienen todos los pretextos, pero no solucionan nada”… ¿Qué reflexión es esta que nos pone a pensar?...

Yo digo que el texto es correcto, que se ajusta a la realidad, y agrego que esto es lo que más enoja a muchos ciudadanos: no entienden por qué tantos mexicanos siguen empeñados en sostener a un grupo político de tanta mediocridad urbana, social y política…

Y hay una respuesta, es el populismo, un modelo político que ha originado tremendas tragedias a muchos pueblos en todos los confines del planeta…

¿Acaso nadie se ha dado cuenta que en Venezuela NICOLÁS MADURO hizo que aquellos que no lo quieren, que no simpatizan con él, se fueran del país y se quedó con sus seguidores originales, aquellos humildes ciudadanos acostumbrados a sufrir hambres, a dormir a la intemperie, que, a su modo, son felices porque el dictador populista los apapacha y los alienta a morir con él…

En México estamos todavía muy lejos de caer en una situación como la de Venezuela, pero todos los síntomas señalan en esa dirección…

Las coaliciones deben de esforzarse en convencer a la ciudadanía que sus candidatos son las mejores opciones, y por lo pronto, en Sonora, con una diferencia de apenas 5 minutos, las cosas no pintan una tendencia hacia ninguno de los dos lados…

En otras palabras: la moneda está en el aire…

Y POR ÚLTIMO, YA LO DICE el viejo y conocido refrán: por donde menos se espera, salta la liebre… Viene a cuento lo anterior a propósito de que en Guaymas el nombre del empresario CARLOS VILLARREAL CORONADO, parece estar en la terna de Morena, con la aprobación de Durazo Montaño, para la municipal guaymense…

Carlos Villarreal no es un desconocido, de hecho, fue presidente de la Canaco— Guaymas y me cuentan que el PAN ya le había puesto el ojo pero que sus conflictos internos en el bello puerto echaron abajo la intención...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com