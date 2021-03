Renuncias en la mesa y… Un año de COVID en México

AYER SE CUMPLIERON 365 días de que se presentó el primer caso de contagio de COVID-19 en nuestro país. Fue un mexicano que había viajado a Italia. Un año después, hay más de 200 mil muertes por la enfermedad y un Gobierno Federal que ha demostrado fehacientemente que su preocupación no es la salud del pueblo, sino la implementación de un nuevo régimen político. El primer año de coronavirus también incluye la hospitalización del principal vocero para esta pandemia, el doctor Hugo López Gatell, quien desde el pasado miércoles y por registrar una saturación de oxígeno anormal, fue llevado al centro especial Banamex donde le fue suministrado oxígeno y luego de una mejoría, fue trasladado de nuevo a su casa donde continúa el tratamiento. También, este arranque del mes de marzo establece que apenas han sido vacunados poco más de 2 millones de mexicanos (El 1.6 por ciento del total de la población), pero si nos referimos al tema en términos positivos, lo trascendente es que la inmunización generalizada ha iniciado y que los buenos deseos, promesas y compromisos del Gobierno Federal por obtener más vacunas, están a la vista de todos. El compromiso es vacunar en marzo a todos los adultos mayores de 60 años y para el próximo verano, alcanzar una cifra importante de más de la mitad del total de habitantes del país (126 millones) según lo ha informado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien citamos ahora porque cuenta con un poco más de credibilidad. Su jefe, el presidente, miente constantemente. En Sonora, la vacunación ha iniciado también y por lo pronto, de los biológicos de Astra-Zeneca que llegaron, de cien personas programadas en 49 municipios, han recibido la vacuna setenta. Es el promedio. Continuarán llegando más vacunas y lo más importante es la conciencia generalizada de que hay qué acceder a las dosis, como una esperanza de vida. En Sonora, el próximo 16 de marzo se cumplirá el primer año de que llegó la pandemia a la región. Hoy se vive un momento en que los números por nuevos contagios y fallecimientos van a la baja. Esperemos seguir así. CON RESPECTO a las renuncias de funcionarios del Gobierno del Estado por motivos electorales, ya se han barajado varios nombres y antes de oficializarse ya están confirmados plenamente… Muchos piensan que la fecha límite para separarse del cargo si se aspira a un puesto de elección popular, fue ayer, día último de febrero… No es así… La Ley establece el requisito de noventa días antes del día de la elección, no haber ocupado un cargo público… Esa fecha, que sí es fatal, se cumple (salvo corrección oficial) el próximo 7 de este marzo… Pero como hoy arranca nuevo mes y también nueva quincena, los casos del secretario de Gobierno, Miguel Pompa, de la jefa de la oficina de la gobernadora, Natalia Rivera y de la directora del DIF, Karina Zárate, se destacaron del resto… Los tres firmaron su renuncia el pasado fin de semana… Pompa y Natalia, serían las dos principales propuestas de la gobernadora Pavlovich para llegar al Congreso del Estado, sin hacer campaña… Hay cinco funcionarios más que pelean tres distritos, porque el resto, serán elecciones del Partido Acción Nacional dentro de esta célebre triple alianza PAN-PRI-PRD que se ha establecido… Son Karina Zárate (extitular del DIF), Ely Sallard (directora de Coves) Daniel García (director del Instituto Sonorense de la Juventud), Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social y Zaira Fernández, directora de Bebidas Alcohólicas… Ahora, si está confirmado que será masculino el candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, por paridad de género, llevaría a una mujer en la sindicatura y, entre las mencionadas, podría estar la propuesta final… En cuanto a los relevos, se menciona a Miguel Ángel Murillo Arispuro y a Juan Ángel Castillo Tarazón para la Secretaría de Gobierno… Si la gobernadora Claudia Pavlovich continúa otorgando el VoBo a toda propuesta que le ha hecho durante el sexenio su secretario de Gobierno, el elegido sería Juan Ángel, un experto en el campo electoral… Para el relevo de Natalia está más que puesto el actual secretario técnico, Epifanio “Pano” Salido Pavlovich… Sin duda, con toda la confianza de su jefa. ANTONIO Astiazarán se perfila para ser el elegido candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la Presidencia Municipal de Hermosillo… Sin duda alguna, competitivo… Estos días se define… ¿Qué pasará con Ernesto de Lucas y Norberto Barraza?... Creo, ni ellos lo saben. DURO NO, durísimo se está lanzando el dirigente estatal de la CTM, Javier Villarreal Gámez, en contra de los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país y, en particular en Sonora… En una declaración, el dirigente obrero criticó con dureza el informe presentado por el responsable del IMSS en el estado, Edgar Jesús Zitle García, expuesto ante el director en el país, Zoé Robledo, el pasado fin de semana en Hermosillo… “Con dos millones de derechohabientes en Sonora, según la Organización Mundial de la Salud, debería de haber cuando menos 2 mil camas y solo se ofrecen poco más de 1,300”… Se requieren más médicos y más instalaciones, sobre todo en el sur de la entidad, destacó Villarreal… “El IMSS no llena las expectativas ni las exigencias de los trabajadores que demandan sus servicios”, subrayó. ERNESTO “Borrego” Gándara “arrancará” su campaña este viernes 5 de marzo en Navojoa… Se reunirá con mujeres, con jóvenes, con empresarios y con la Etnia Mayo… Después viajará a Nogales y su tercera visita será en Guaymas y Empalme, en la siguiente semana… Alfonso Durazo, dijo ante periodistas que “la confrontación debe desaparecer para buscar unir a la Tribu Yaqui”… Lo trascendente de esta declaración es que lo está diciendo un candidato que hace exactamente eso: Confrontar… Ricardo Bours depara una sorpresa en su inicio de campaña… Veremos.