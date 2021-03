Sonora: “Semáforo Sandía”; nuestra realidad

BUENO… Si bien la tendencia de nuevos contagios y fallecimientos por COVID-19 en el Estado –afortunadamente-, han ido a la baja en los últimos 30 días, también es cierto que continuamos con un registro de diez muertes y cuando menos 100 nuevos enfermos cada 24 horas. Pues esos datos fueron suficientes para que el Comité Estatal de Salud declarara a Sonora dentro del semáforo epidemiológico, en el color verde, lo que ha sido interpretado por miles, como el regreso a una normalidad similar a la de inicios del año 2019. Y nuestro Estado se une solo a Campeche y Chiapas. Solo tres entidades del país. ¿La decisión tomada es un arma de dos filos? Podría ser. Es que hay dos caminos a tomar frente a este escenario. El primero de ellos, es dejar el confinamiento para muchos que lo han sostenido durante un año de pandemia o gran parte de él. Generar mayor actividad económica con todos los cuidados sanitarios ya conocidos. En otras palabras, actuar con responsabilidad, porque apenas tiene razón quien ha dicho que lo que se nos ha permitido por la autoridad, es ir a encontrarnos con el virus. El segundo camino es pensar que lo malo ya pasó y que habrá qué hacer planes para ir a comer a un restaurante, organizar una “carnita asada” con toda la familia, ir a saludar amigos que hace tiempo no vemos y, como se acerca la Semana Santa, programar unas merecidas vacaciones a la playa, o bien, a alguna otra ciudad del país. El primero de los caminos es el recomendable. Pero el segundo es el que, al parecer, se está llevando a cabo por miles y miles. Este sábado, se efectuó un recorrido y varios ojos ligados a “Primera Plana” pudieron constatar que taquerías, comederos, restaurantes, plazas comerciales, estaban repletas, literalmente. Son varias las voces de conocedores que han advertido que actuar con irresponsabilidad y ante la cercanía de la Semana Santa y Semana de Pascua, podría traer funestas consecuencias de nuevos contagios y una fatalidad mayor en fallecimientos. La autoridad tomó la decisión de llevarnos a Semáforo Verde, sin duda, pensando en una mayor reactivación económica. Y debiéramos pensar que los empresarios, comerciantes y los negociantes están muy conscientes del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Luego entonces, estamos frente a otro reto social: de nosotros, los ciudadanos, dependerá el pasar esta nueva prueba… O no. Lo malo de reprobar, en este caso, es que podríamos llevarnos por delante a la familia. Apenas y tuvo razón quien escribió que en realidad, en Sonora estamos en un semáforo epidemiológico color “Sandía”. Porque la realidad es que somos verde por fuera, pero muy rojo por dentro.

FRANCISCO “Pancho” Verdugo, amigo que colaboró durante muchos años con los reporteros a través de su trabajo en la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, falleció este sábado, víctima del maldito virus… Desde este espacio enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos… Es una verdadera pena y enorme tristeza. Que en paz descanse. HOY SE cumplen los primeros diez días de campaña de la y los candidatos a la gubernatura… Se nota que están trabajando arduamente, de sol a sol y de punta a punta en el Estado… Y han tenido contacto con los ciudadanos tratando de cuidarse en todo lo posible para no motivar contagios… Hay presencia, pero la actividad no “prende aún”… Normal… La gente tiene como prioridad esperar con ansias las vacunas para tratar de proteger su vida contra el coronavirus… Y algo muy cierto… La gente quiere que le resuelvan los problemas de inseguridad, de desempleo, de falta de medicamentos, de baches en las calles… Resulta más que evidente que no quiere oir promesas, sobre todo de esas que, también se sabe, nunca se van a cumplir… La gran competencia ahora, es por lograr una credibilidad que Juan Pueblo ha perdido en sus políticos desde hace tiempo… ¿Quién tendrá la capacidad de recuperar la confianza de la gente en su persona?

SOLEDAD Durazo, la colega periodista, recibió el “tip”, que podría haber estado en Sonora “de incógnito” este fin de semana, Santiago Nieto, el hoy poderoso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… Si es cierto, pensaremos en que se sabe, es aficionado a las bonitas playas de San Carlos… Y nos dejaremos de mayores especulaciones, sobre todo en momentos en que los escándalos políticos forman parte de la agenda “mañanera” –y lo seguirán siendo- en esta época electoral.

Fuente: Francisco Ruiz Quirrín