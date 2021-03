Las deserciones priístas y el nuevo crisol en la política mexicana en medio del caos

LA PRIMERA VEZ QUE le he visto en ese estado de desilusión. Por primera vez, cuestiona políticamente a los políticos que nos han gobernado. No lo había percibido así: ciudadano primero que político. Jamás le vi cuestionar desde el otro lado del mostrador.

Al menos, esta actitud se hizo presente en él en la primera parte de su artículo publicado este lunes en TRIBUNA, titulado “Los fantasmas de la elección”.

Que me perdone mi amigo BULMARO PACHECO MORENO, pero así lo he visto, lo he percibido en la primera parte de su texto de esta semana.

Quiero pensar que, como priísta de cepa, le duelen las deserciones de algunos correligionarios de partido. Le entristecen los y las priístas que al primer fracaso en sus pretensiones políticas, abandonan el barco y buscan otros horizontes.

Y lo encorajinan aquellos que de su partido solo han recibido glorias políticas y cuando no obtienen lo que creen merecer, se van a buscar lo que, en esencia, nunca han merecido.

Yo solamente soy un modesto periodista de provincia. No soy político ni pertenezco a partido alguno. Pero entiendo lo que significa la lealtad, las convicciones, las ideologías, y la fraternidad.

Por desgracia, estas virtudes, estas características, no las he visto en muchos contendientes de la actual campaña política en ninguno de los partidos.

Pacheco hace referencia a los gobernantes de todos los niveles que han incumplido sus promesas de campaña. Describe a los ciudadanos que renuevan su esperanza en esta nueva etapa y que incumplen las ofertas de campañas pasadas.

Pues sí: no es común que un académico como él, muestre estados de ánimo que por lo general solo les corresponde a los ciudadanos comunes.

Sin duda no le falta razón.

Tal vez en el último instante, antes de escribir una línea, se arrepintió y se guardó para otra ocasión el tema de las traiciones que se han convertido el pan nuestro de cada día en el PRI, y prefirió llevar la fiesta en paz.

Le entiendo.

Resulta muy incómodo estar en malos términos con las personas. Aun cuando la razón esté de nuestro lado.

Bulmaro está triste y esto tampoco lo dijo. Solo que sus palabras lo delataron. Y es que allá por su tierra dos cuadros políticos muy conocidos abandonaron la cuadra. Uno es varón. La otra, es mujer.

Él, indigno de recordarse. Ella, es un cuadro valioso como dama, como mujer política y como funcionaria y legisladora que fue.

Se fue del PRI y asumo que su partida les duele a más de cuatro tricolores. Pero, bueno, esto es otra cosa.

Lo cierto es que se trata de una persona honorable y ni hablar: es una pérdida para el PRI de gran calado.

Esto fue en Navojoa. La otra deserción fue en Cajeme. ABRAHAM MONTIJO CERVANTES, abandonó las filas priístas con una disculpa patética. Si yo fuera priísta me indignaría. Pero como no lo soy, solo puedo decir que me da lo mismo si se va o se queda.

¿Y sabe usted a dónde se fue Abraham?

Pues nada menos que al Partido Encuentro Solidario, la nueva franquicia de VICENTE TERÁN URIBE, aunque sería mejor decir que de la familia Terán-Villalobos.

Abraham no se inmutó cuando tuvo qué explicar los motivos de su salida del PRI. Se llamó víctima de la incomprensión. Falta de oportunidades.

¡Habráse visto, caray!

Gracias a un Gobierno emanado del PRI, Montijo Cervantes fue delegado regional del Cecytes en el sur de Sonora. De 2012 al 2015, fue diputado local. De 2015 al 2017, secretario de Subsmun Sonora, de 2018 a la fecha, delegado de la SEC en el sur de Sonora.

¿Falta de oportunidades?

Desde luego, como todo ser humano, Abraham Montijo tiene aspiraciones, deseos legítimos de alcanzar un mejor nivel de vida para él y su familia. Nadie le puede reprochar que cuando el PRI le dio cada vez mejores oportunidades, haya decidido dejar la casa en la que vivía en un fraccionamiento de interés social al norte de Ciudad Obregón, para mudarse a una residencia acorde con su nuevo estatus socioeconómico.

En este contexto, tampoco nadie tiene por qué ser condescendiente con alguien que ha demostrado no tener empatía real con nadie ni tener principios ideológicos y lealtad partidista. No quiero irme de paso en esta semblanza. No está en mi interés defenestrar a nadie. Pero por ganas no queda. Hay incidentes aparentemente insignificantes como un refrigerador de oficina cerrado con candado para que nadie se beba los refrescos que solamente son para “el jefe”.

No, no es por ahí.

Me pregunto si Abraham Montijo buscó cobijo en algunos de los partidos que no están comprometidos en alianzas.

Digo, porque resulta que fue a refugiarse nada menos que con Vicente Terán, un hombre apartidista, sin ideales, bueno para ganar dinero, simpático, pero incapaz de abrigar afectos y lealtades. Él fue muchas cosas en el PRI. En este caso, no hay similitud con lo de Montijo.

Terán ha ganado y perdido elecciones. Si no recuerdo mal, su primer escalón fue la dirigencia del PRI en Agua Prieta, en tiempos en que el PRI era comandado por el magdalenense DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, sin duda la mejor época del PRI en muchos años. Usted seguramente ya vio en redes sociales una foto muy descriptiva que explica por si sola muchas cosas.

En la gráfica, aparecen la diputada federal IRMA TERÁN VILLALOBOS y su hermana PALOMA TERÁN VILLALOBOS, actual secretaria general del PES en Sonora.

Como digo, no es la primera vez que Vicente, de un modo o de otro, se hace de uno de esos partidos satélites, aunque bien vistas las cosas, ha perdido con partidos satélites pero también con el PRI.

Un amigo mío, que gusta de archivar curiosidades políticas, me dijo ayer por teléfono, que Terán ha ganado dos veces la Presidencia Municipal de Agua Prieta, una por el PRI y otra por un partidito ya desaparecido, y a cambio ha perdido en tres ocasiones. Doña IRMA VILLALOBOS DE TERÁN, ha ganado dos veces la Presidencia Municipal aguapretense y una vez la diputación local. Está invicta.

IRMA TERÁN VILLALOBOS, hija del matrimonio, perdió en su primer incursión contendiendo por una diputación local. Sin embargo, después de la derrota fue designada subsecretaria de Desarrollo Social y actualmente es diputada federal por la vía plurinominal.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: RECIBÍ UNA carta de despedida de MIGUEL POMPA, “El Potrillo”, cálida, profundamente humana, plena de sentimiento, que desde luego aprecio en todo lo que vale…

Creo que algunos sabemos los motivos por los que el hoy exsecretario de Gobierno, tomó la decisión de apartarse del importante cargo…

Leal a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, le expresa su agradecimiento por haber confiado en él asignándole una enorme responsabilidad a la que Pompa se entregó sin reservas y con absoluta honestidad…

En mi opinión, “El Potrillo” Pompa hizo un desempeño sobresaliente como secretario de Gobierno y en ningún momento se apartó de su estilo campechano que le ha caracterizado desde siempre...

¡Qué te vaya bien querido Miguel!...

Y POR ÚLTIMO, ESPLÉNDIDO EL POSICIONAMIENTO de MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, en el que proclama que en unidad el PRI ganará las elecciones, y se suma al proyecto político de JORGE MÁRQUEZ CÁZARES…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com

Fuente: Mario Rivas