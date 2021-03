El poder de un Juez: El poder de la Ley

MÉXICO hizo crecer sus instituciones en los últimos 30 años y conceptos como la autonomía en los poderes del Estado, la crítica periodística y la sobre-representación de un partido político en el Congreso de la Unión, fueron familiares dentro de un ejercicio democrático que había vencido la omnipresencia presidencial de los años más monárquicos y totalitarios del PRI. Por ejemplo, en la época de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, era impensable que un periodista se lanzara en contra de la figura presidencial. Julio Scherer, al frente de “Excélsior”, lo intentó y terminó fuera de ese periódico con todo y su gente, en 1976.

Era la época en que una “sugerencia” del presidente era tomada como una orden tajante. Dominaba ampliamente las Cámaras de Diputados y Senadores y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran “sus ministros”.

Bueno, a partir de los años noventa, México comenzó a cambiar en la medida en que aumentaron las instituciones autónomas y de que las manos del Gobierno fueron retiradas del dominio electoral.

No solo eso. El presidente Carlos Salinas abrió la caja de la crítica periodística celosamente guardada por muchos años y en los distintos espacios, columnas y programas de radio y televisión, comenzó a “tocarse” la figura presidencial.

Pues ese México totalitario e intolerante había permanecido en el archivo histórico, hasta que ha empezado a “refrescarlo” Andrés Manuel López Obrador.

Su “cuarta transformación” tiene el propósito de concentrar el poder en su persona, en eliminar las instituciones autónomas que motivaron la independencia y equilibrio de los poderes de la Unión y quiere fuera de México a todos los periodistas que no piensan como él.

Es ahora una lucha por defender lo alcanzado y el regreso al antepasado.

El periodista crítico lo fue con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña y lo sigue siendo con AMLO.

El espíritu del Instituto Nacional Electoral sigue vivo. Se ha especializado en la equidad y en el equilibrio basado en la Ley y de ahí sus negativas a que el presidente “agandalle” propaganda electoral a su favor desde su púlpito en Palacio Nacional y que MORENA reconquiste una “sobrerepresentación” en la Cámara de los Diputados que –de hacerse realidad- enviaría a la democracia al olvido.

Ahora, un juez de Distrito (Juan Pablo Gómez Fierro), valiente y con su ética muy arriba, sabedor que primero, antes que nada, está el estricto cumplimiento de la Ley, solo se ha limitado a cumplir con su función, concediendo amparos de empresas particulares en contra de la inconstitucional contrarreforma eléctrica.

Pero el presidente ha comenzado a perseguirlo, porque no puede pensar que un juez contradiga sus deseos.

Total, hoy se está librando una lucha entre los intentos totalitaristas y la vida de México dentro del marco del Derecho.

La gran definición se dará el seis de junio, día de los comicios electorales. Será el pueblo de México quien diga la última palabra. A LA HORA de redactar esta columna no se llevaba a cabo la reunión del consejo permanente del Partido Acción Nacional, en la que se votaría para seleccionar al candidato de la alianza “Va por Sonora” a la Presidencia Municipal de Hermosillo… Había trascendido que solo había un inscrito, Antonio Astiazarán… También, se dijo que Ernesto “Pato” de Lucas, multi-mencionado para entrar en esa selección, había comprendido finalmente que los acuerdos deben cumplirse y que no iría un priísta en esa candidatura, por más bien posicionado que estuviera… También había trascendido que Norberto Barraza Almazán, sería “guardado” para otro compromiso… Todo indicaba, entonces, que el gran encontronazo por la llamada “Joya” de la Corona”, sería entre Toño y Célida (López Cárdenas)… En un pasado reciente, la unión entre el PAN y el PRI en la capital de Sonora arrasaría con quien le pusieran enfrente… No ha habido partidos políticos más posicionados en toda la historia de Hermosillo… Pero ahora, a partir del 2018 y rebasados los partidos en mención, la pelea se da por una opción impulsada desde la Presidencia de la República… ¿Irá a repetirse la historia del 2018?... Ya veremos… Pero habrá qué comprar muchas palomitas y un asiento de primera fila, porque la pelea estará muy buena. HOY SE CUMPLEN 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio… Ya empezó a preocuparme el desconocimiento de este personaje sonorense en las nuevas generaciones… Es que habría qué recordar su vida, no su muerte, ¿no?

Fuente: Francisco Ruiz Quirrín