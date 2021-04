Sedatu ¿dará el golpe AMLO? Ricardo Bours, aprovecha foro

E sta semana sostuve encuentro con el dirigente de productores rurales, Juan Gerardo Gándara, los abogados; Alejandro Olea, Benito Ramos, algunos dirigentes de organismos, y obvio el tema, los pormenores y status de lo que se viene por parte de SEDATU, el deslinde de más de 32 mil hectáreas en los Valles del Mayo, Yaqui y Guaymas, que tendrá repercusión, porque son tierras que tienen dueños, títulos, y han generado una incertidumbre que se repita la expropiación que hizo, Luis Echeverría en 1976. Este problema tiene dos aristas, la primera, y más fuerte, en el Mayo, pseudo líderes, un abogado, y un notario, han vendido tierras agrícolas, a bajos precios, sin dar títulos, sino promesa de entrega y hay gente que ha “comprado” vendiendo; autos, casas, etc… ante la posibilidad de hacerse productores. La segunda, el Pacto de Justicia que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, con los pueblos Yaquis, este es el que da mucho resquemor, que quiera repetir lo que hizo, Lázaro Cárdenas, pasándose por el arco del triunfo, leyes y modificaciones, a lo cual el mandatario no es muy apegado, y vayan a ustedes el papel que están jugando los funcionarios del INPI; Adelfo y Aguilar, las negociaciones, que se traen, y ya ven al presidente, permisivo, permitiendo que estén cobrando millones de pesos a ciudadanos y transportistas, para que puedan circular entre; Vícam y Ciudad Obregón, mala señal. El hecho está es que en marzo, SEDATU, publicó edictos en TRIBUNA, lo que tendría que haber hecho en medios estatales y nacionales, según abogados, y a partir de esa fecha, 30 días naturales, para que propietarios demuestren los títulos de sus propiedades agrícolas, que es lo que se vendrá los próximos días. Pero primero la directora de Ordenamiento de Propiedad Rural, María Estela Ríos, y funcionarios, tienen que dar a conocer el deslinde y lista de involucrados, el licenciado Olea, me mostró los edictos, nombres, aparecen apellidos del sector; privado y ¡social! de hecho, Yaquis, ya invadieron un predio, La Matanza, de una familia que tiene 90 años con título de posesión del predio, y ahora andan en vuelta y litigios, miembros de la Etnia ya se metieron a una parte del predio, una injusticia. Vienen apellidos de familias afectadas en 1976, en fin, como dije en pasada colaboración; en los polígonos, ya hay construcciones, viviendas, desarrollos, negocios, incluso hasta; Kowi, de Navojoa, y un Motel de ahí, y de acuerdo al historiador, cartógrafo, Nacho Lagarda, el deslinde llega hasta el… !mar! ¿Pues qué hicieron estas gentes? Por cierto, tuve acceso a un video donde el entonces diputado federal, Próspero Ibarra, hoy candidato de nuevo por el PRIAN, en donde se comprometía en ese entonces ante los pseudo líderes del Mayo, y gente ignorante que lo escuchaba, a ser gestor ante Basterrechea, el entonces también director de ordenamiento sexenio de Peña Nieto, de sus solicitudes de tierras, hoy mismo las cuales quieren invadir ¿Votarán en el Mayo por él? ¿Qué pensarán hoy en UCAMAYO? En fin, ahí viene el golpe por parte de la SEDATU, del presidente, en plena época electoral, hay una total incertidumbre de productores, y si cometen un atropello, vendrán las reacciones de; productores, organismos, no se van a dejar, y una lluvia de amparos, se les viene chamba a, Alejandro, Benito, y abogados que contraten familias que quieran afectar. Obvio de darse esto, afectará campaña electoral, y el más afectado será el candidato de MORENA, Alfonso Durazo, muy duro le pegará, ya de por sí sus desbarres, desconocimiento de las regiones, y soluciones inviables, como las de hacer llover para que haya segundos cultivos todos los años, incluso, Ricardo Bours, ante esta “propuesta” dijo, nada puedo hacer, señaló, es una burla, ¿Tener experiencia en gestionar escurrimientos de agua? ¿Prometer que va a llover? Foro… lo aprovecha Ricardo El viernes hubo un Foro en el ITSON, auspiciado por Diario del Yaqui, periódico fundado por Don Jesús Corral, como bien dijo, Ricardo Bours, donde se formaron muchos periodistas, de hecho, al iniciar su presentación, Ricardo dijo en buen plan “Me lo ganaron”, cuestionó la no asistencia de Ernesto Gándara y Alfonso Durazo, más duro con este último, quizás por las 70 guaruras que trae. Como recordarán, Ricardo, estuvo en tratos junto con Gilberto Félix Bours, hoy al frente de Grupo FEBO, para adquirir el periódico, pero fuerte presión gubernamental, hizo que finalmente se quedara, el empresario Hugo Camou, pero esa es otra historia. En el Foro estuvieron, Ricardo, junto a los candidatos “satélites” de MORENA, Rosario Robles, Carlos Zatarain, y Temo Galindo; no asistió, Ernesto Gándara, tenía agenda en Peñasco y norte, y Alfonso Durazo, pues mientras no sean escenarios controlados, no asistirá a ninguno, el tema de la inseguridad, no quiere tocarlo, ante pésimos resultados que dio al frente de Secretaría de Seguridad Nacional. ¡Ah! pero envió un video, mejor no lo hubiera hecho, quedó peor, en cuanto a propuestas y visión de Gobierno quedó claro que el más objetivo, el de experiencia y plan de Gobierno es el candidato de MC, las posiciones de Zatarain, Galindo, no tiene caso exponerlas, tienen una función específica en esta campaña. No me gustó que Zatarain, se expresara del “Gobierno de Pavlovich” en sus críticas, es la señora gobernadora, Claudia Pavlovich, en política la forma es fondo, hay cortesía, y forma de dirigirse. Aunque Fuerza Por México, es un partido como dije, “satélite”, bien por la señora, Rosario Robles, de criticar a Alfonso Durazo, por el grave problema que hay en la entidad de inseguridad y de la que es corresponsable. Y para el 5 de mayo, organismos empresariales y de productores, exigen un debate o Foro con los candidatos, el sur aporta 35% votos en elección, así que más vale lo vayan agendando los que faltaron, sobre todo, Durazo, tiene que dar la cara, ya basta de escenarios controlados. Propuestas Ricardo Bours Previo a su participación en el Foro, el pasado martes en Enlace Radio, junto con la periodista y conductora, Claudia Guadalupe Pérez, hizo unas propuestas interesantes; no va a comprar voluntades, no esperen dádivas de MC con rumbo a la elección. Desafortunadamente los partidos, candidatos, se han acostumbrado al derroche de dinero, despensas, etc… con tal de conseguir su voto, se aprovechan de la situación económica de la gente, Ricardo, no va por ahí, va por generar riqueza, condiciones, para que la gente tenga trabajo, no va a comprar un solo voto. Por eso buena la propuesta de eliminar, reducir, el ISN, para que mujeres, madres solteras, no paguen impuestos, ni el empleador que las contrate; cambio en la Ley de Adquisiciones y Compras para fomento de proveeduría y consumo local en municipios, y que ahí mismo también se hagan los uniformes escolares. También en Enlace Radio, Ricardo señaló, en cuanto al tamaño del Gobierno, hay que reducirlo, es un aparato obeso, y así están los 3 niveles de Gobierno, en todas las entidades creo. Va, Bours, por reducir en un ¡30%! la nómina, decisión dura, difícil, pero hay miles de empleados, puestos de más en los gobiernos, hay que reducir y destinar ese recurso a municipios ¿Qué candidato ha ofrecido esto en campaña? Esto me da una idea que, de llegar, Ricardo, a la gubernatura, vendría una reingeniería del aparato de Gobierno, hacerlo más eficaz, conllevaría fusiones, eliminaciones de puestos, etc., y no hay de otra, es la visión de la experiencia como empresario y financiero. Otra propuesta buena, la 10 por 10, que por 10 años declaren funcionarios su patrimonio, ya que, al salir, luego salen a relucir “herencias” y una vida no acorde al sueldo que tuvieron como funcionarios, y obvio, cárcel para ellos y todo funcionario corrupto, sin contemplaciones para Ricardo, esto. Otro señalamiento que hizo en Magdalena, conocedor de materia de elecciones, operador, estratega, Ricardo, sabe lo que sucederá el día “D” el 6 de junio, pide que saque la Guardia Nacional las manos del proceso, a lo que yo agregaría a los “Siervos de la Nación, y tiene razón, Ricardo, se han convertido en brazos operadores de AMLO, irán con todo ese día. Me queda claro que el 6 de junio, policías municipales, Guardia Nacional, en municipios donde gobierna MORENA, no harán nada por “reventar” operaciones carrusel, casas amigas donde se dará dinero a cambio de que enseñen la foto cruzada con el candidato, pide, Ricardo, que intervenga el Ejército en salvaguardar la paz ese día, y que sean elecciones limpias… veremos. Como también veremos el papel que juegue el IEE, el vicefiscal de Delitos Electorales, Daniel Núñez, que no se sabe nada de él, que hará la AMIC y PESP, cuando a través de redes sociales, ciudadanos y partidos den a conocer irregularidades y sitios donde se realizan. Ernesto Gándara Estuvo de gira por Nogales, Magdalena, Peñasco, San Luis, entre algunas de sus propuestas fueron; salvaguardar integridad de mujeres, no permitir que ningún funcionario con antecedentes de violencia asuma cargo público. También se pronunció por evitar las “colas” que hacen los ciudadanos para trámites en el Gobierno, va por mejor tecnología, y no pierdan tiempo y ganen calidad de vida, y algo que le han comentado, y retomo, dentro declaración 7 de 7, hizo énfasis de no tener funcionarios con antecedentes de daño patrimonial, porque hay cada candidato, dijo, Ernesto. Aquí si quisiera hacer un cuestionamiento a mi estimado, Ernesto, hay una alianza con el PAN, y ahí hay muchos personajes de dudosa reputación, y que hicieron daño patrimonial al estado ¿Cómo le hará? por aquello de los compromisos que significó esta alianza PRI-PAN, los corruptos del pasado. Sostuvo reuniones en los municipios que visitó con; estructuras, sociedad civil, restauranteros, pescadores, mujeres, a quienes expuso sus planes de reactivación económica. Alfonso Durazo ¿Qué podemos decir de Durazo? pesan más notas que surgen de su paso por la Secretaría de Seguridad, y ahí está por ejemplo lo que está haciendo su actual titular, Rosa Icela Rodríguez, “rasurando” la nómina que le dejó, van ¡254! que ha corrido…y contando Como bien dijo, Ricardo Bours, ¿cómo quiere ser gobernador, alguien tan ineficiente en responsabilidades administrativas y operacionales? millones de pesos costó esto, y ya ni recodar el “culiacanazo” y lo sucedido en Bavispe, con las familias LeBarón , Langford. ¿Y de nepotismo como andamos? Su hermana como candidata ahí mismo, una región de paso de indocumentados y trasiego de drogas, no en balde la amenaza a candidatos de MC, que no tengan candidatos… vaya pactos. Y luego un encuentro con habitantes de Átil, Oquitoa, Tubutama, Sáric, ahí está el video, el registro, los fue nombrando, y cero aplausos, hasta él mismo mostró enfado, su lenguaje corporal y discurso, lo dice todo, no entusiasma este hombre, que solo depende de la marca, de AMLO, y de plano, la apuesta de una elección de estado. Y luego en otro encuentro, salió con la propuesta de convertir a; Ures, Banamichi y Cananea, en “Pueblos Mágicos”, para atraer turismo y empleo, otra vez, desconocimiento, o falta de tarjetas, el presidente López Obrador, desapareció el Fondo para ese programa, y el Fondo Minero… demagogia pues, pero pues si prometió hacer llover, ya hizo gestiones, puras de estas, y las que faltan el resto de la campaña, puras burlas. Registros Viene semana de más registros de candidatos a alcaldías y planilla de regidores, la capital con menos problemas para; MC, PRIAN y MORENA, el problema se viene en el sur. Hay barruntos de tormenta aquí en Cajeme, ante la inminente imposición del impresentable de Javier Lamarque, el alcalde, Sergio Pablo Mariscal, ya aceptó que no iba, por razones obvias, le restaba a Durazo ¿Y Lamarque le suma? pero pues ya colocó a su esposa, Margarita Vélez, en el Congreso, aseguró lugar, va como pluri, de seguro se integrará a Comisión de Gobernación, ante las denuncias civiles y penales que se vienen, más las que están en curso. Estalla Sara Valle La que estalló en furia fue la alcaldesa de, Guaymas, Sara Valle, no alcanzó reelección, ni Regiduría, de un video que subió en el que admitió que no hizo nada porque el dinero se fue a programas sociales de AMLO y ella a pagar deudas, subió otro en la semana al confirmarse que la sentaron, que impugnará. Y se llevó entre las “patas” al mismo Durazo, ¿Que no sabe que está en empate técnico ¿Quiere perder? como si ella le sumara en el Puerto, donde nadie la quiere, ni MORENA, mucho menos el PT, el partido que la postuló, Ramón Flores, ni, Ana Guevara, la pueden ver, ni el candidato a la Alcaldía, Rodolfo Lizárraga. Al parecer hubo una negociación con Paco Bueno, para bajar a Alberto Albin, de la candidatura a la Alcaldía por RSP, misma que de manera extraoficial costaría 2 K (el que entendió, entendió) para meter a Marín, que no ganará, ni de nada le servirá de regidor a Valle. Así que el ganador, de confirmarse esto, solo será, Bueno, el mismo que dejó colgado de la brocha a miles de acarreados en la Arena ITSON, no les pagó, mientras se hizo aquella asamblea del partido de Elba Esther Gordillo. Salud Solicita gobernadora, Claudia Pavlovich, como presidenta de CONAGO, priorizar vacunas, Sector Salud, y AMLO responde, que se esperen los del sector privado ¡que insensible! 