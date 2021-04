Candidaturas en Morena: La vuelta a la derecha

Armando Rodríguez Bracamontes ganó la Presidencia Municipal de La Colorada en el trienio de 1967 a 1970…por el PRI.

Su hijo, Armando Rodríguez Valencia, fue presidente municipal para el período 1997- 2000… por el PRI.

Volvió a la carga —y ganó de nuevo… por el PRI—, en el primer período de Eduardo Bours gobernador de 2003-2006.

Años después abandonó al PRI porque le dijeron que estaba frenando la movilidad política en el municipio al querer postularse por tercera vez, y se afilió al PRD. Fue postulado en alianza con el PT y Movimiento Ciudadano para el trienio 2012- 2015 y le ganó con apenas 21 votos de diferencia (694-673) a Jesús Enrique Gálvez Fimbres (PRI-PVEM).

No conforme con eso, impulsó a su hija Perla María Rodríguez Porchas para el período 2015-2018, postulada por el PANPRD, y Perla le ganó apenas por 7 votos de diferencia (543-536) a María Dolores Amparano Madrid del PRI.

En la elección de 2018, Perla María buscó la reelección por la alianza PAN-PRD y fue derrotada con 87 votos de diferencia (1036- 949) por Marco Antonio Platt, de la alianza PRI-Nueva Alianza-Verde, quien había sido su contrincante en 2015. Perla María quedó como regidora para el período 2018-2021 y ha sido denunciada por manejos financieros oscuros en su período como alcaldesa. Ahora, Armando Rodríguez Valencia—padre de Perla—, de nuevo y para variar, aparece como candidato de Morena a la Presidencia Municipal para el período 2021- 2024. De ganar, sería la cuarta ocasión en que gobernara el municipio militando en seis partidos políticos distintos (PRI, PAN, PRD, PT, MC y Morena) Y la novena candidatura de la misma familia.

Porque hay una tradición familiar fuertemente arraigada en el municipio: Su suegra, Francisca Salazar (de todos nuestros respetos), fue presidenta municipal en el período 1988-1991, y su cuñado Romeo Salazar Porchas fue electo para el período 2009-2012. Quienes creían que solo en Agua Prieta, Rosario y Cucurpe se daban estos casos, deberán reconocer que La Colorada lleva récord. En el sur de Sonora, las izquierdas fueron desplazadas por connotados panistas. En Huatabampo, el candidato a la Municipal Alberto Vásquez Valencia (quedó en tercer lugar de la encuesta) fue regidor panista en el Gobierno de Heliodoro Soto, y su hermana Teresa de Jesús, en el primer período de Ramón Díaz. El hermano—y jefe del grupo— Francisco Vásquez, actual secretario particular de Alfonso Durazo y exdirigente de la Fundación Pancho Vásquez, buscó en el PAN la candidatura a la Municipal en 2018, que le ganó Ramón Díaz y por eso, en familia —of course—, decidieron salirse del PAN para aterrizar en Morena. Shirley Vásquez, de la estirpe fundadora del PAN en Huatabampo, fue regidora del Ayuntamiento en 2006. El gobernador Guillermo Padrés la designó subsecretaria de Educación, donde duró tres años, y después la apoyó para que fuera diputada local por el PAN en 2012; una elección que perdió por 56 votos ante Próspero Ibarra Otero, pero de todos modos llegó al Congreso como mejor perdedora, para el período 2012- 2015. Shirley se salió del PAN, inconforme en 2018, y ahora es candidata a diputada federal por la alianza Morena-PTVerde Ecologista por el VII Distrito. En el camino quedaron desplazados destacados militantes de las izquierdas, como Rafael “Payo” Orduño, Jesús Flores, Adelaido López, Juan de Dios Castro e Hildelisa González que iba por la reelección. Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela fue candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Etchojoa en 2015, y logró sacar 8542 votos. Le ganó su contrincante Ubaldo Ibarra postulado por la alianza PRI-Verde-Nueva Alianza que obtuvo 10,341. En 2018 buscó el apoyo de la alianza Morena-PT-Encuentro Social, y le ganó por 2,796 votos a Sergio Salido Esquer, postulado por el PRI-Verde-Nueva Alianza. Ahora va por la reelección para el período 2021-2024. Rosario Rafael Enríquez Corral era el presidente del PRI municipal en Álamos en la elección que perdió Alfonso Elías en 2009. Por obvias y sospechosas razones, no tardó en incorporarse al Gobierno de Guillermo Padrés como funcionario del Sector Salud. Al terminar el sexenio panista solicitó su cambio al hospital de Álamos y se convirtió a Morena. Ahora es el candidato de ese partido a la Presidencia Municipal. Lupe Bujanda, de Rosario Tesopaco, aspiró a una sexta candidatura municipal por Morena. Fue alcalde por el PRI en cuatro ocasiones. Tuvo una fuerte oposición de los morenistas encabezados por Maria Elena Sotomayor —actual candidata— del municipio y al final optó por aceptar competir por sexta ocasión… pero por Nueva Alianza.

Florentino Jusacamea Valencia, ex militante del PRI, en Benito Juárez debutó en la administración pública como director de Obras Públicas en el Gobierno de Lina Mungarro (2018). Por alguna razón al poco tiempo renunció al cargo. Se dedicó a trabajar con su cuñado Alonso Regalado Aguilar en la pesca, y desde ahí operaron Javier Lamarque y otros cercanos al candidato Durazo para desplazar a la gente de Olegario Carrillo (Unorca), y evitar la reelección de Mungarro, esposa de Carrillo. Todo un caso en Guaymas, el de Karla Córdova González, que en 2009 impulsada por Otto Clausen formó parte de la planilla de Carlos Zaragoza del PRI como candidata a síndica. Apareció después como directora de salud en el gabinete del panista César Lizárraga (2009-2012) y más adelante como regidora del PAN en el Gobierno de Clausen (2012-2015), donde llevó como suplente a Guadalupe Osuna Cota.

Dolores del Río la invitó a Movimiento Ciudadano y desde ahí buscó la candidatura a la Alcaldía, que le ganó el expanista Manuel Villegas. La volvieron a jalar, ahora a Morena, y es la candidata a la Municipal de Guaymas, dejando en el camino la reelección de Sara Valle. Lo mismo le pasó al expriísta Javier Genesta en Empalme, al que no le autorizaron la reelección, y Morena ha anunciado la postulación del miembro del Stirt exsimpatizante del PRI Luis Fuentes Aguilar.

Para Oquitoa, Morena postula a José Aurelio Ortiz Gortari, quien fuera presidente municipal del PRI en 2012-2015. En Granados a María Mercedes Ríos Moreno (ya fue presidenta municipal del PAN para el período 2009-2012). En Bácum postulan a Gladys Miranda Urías del PRD exdirectora del DIF con Rogelio Aboyte. A Caborca va Abraham (cubano) Mier exsimpatizante del PRI. En Nogales, Morena postula a Juan Francisco Gim, alto funcionario de la Secretaría de Economía en el Gobierno de Guillermo Padrés —Su hermano Octavio Gim se desempeñó como director de Obras Públicas en el Gobierno de Wenceslao Cota (1997-2000)—. No está de más volver a señalar, que tanto Cuauhtémoc Galindo (ex del PAN) como Carlos Zataráin (ex del PRI) son candidatos a la gubernatura para tratar de jalar votos del PAN y del PRI para debilitar al candidato de la Alianza PAN PRI PRD Ernesto Gándara.

Después de tanta migración partidista y de aliados sospechosos: ¿Seguirán en Morena atacando al PRI y PAN, (PRI-AN le dicen) si la gran mayoría de sus candidatos surgieron de esos partidos y los tienen adentro?, ¿Podrán borrar de sus biografías aquello que avergüenza a su candidato a gobernador? ¿Y los señalamientos sobre los mismos de siempre?. Por lo pronto, ahí andan de candidatos. Finalmente, los únicos candidatos fundadores de Morena en Sonora serán por Cajeme Javier Lamarque y por la reelección federal Heriberto Aguilar.

Fuente: Bulmaro Pacheco