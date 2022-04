¿Se debe unir, MC, a alianza 2024?... gobernador ¿chamaqueado? ¿De quién es aeropuerto?

Comparta este artículo

La votación del pasado domingo que echó para abajo la contrarreforma de AMLO de Energía Eléctrica, también deja un mensaje claro a los partidos de oposición rumbo a la elección presidencial del 2024, se unen; MCPRI- PAN-PRD, o gana MORENA.

Sobre todo esto debe ser motivo de reflexión para, MC; cuya fortaleza está en, Jalisco y Nuevo León, lo que tienen que validar; DANTE DELGADO, CLEMENTE CASTAÑEDA, JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, que tienen en, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS Y ENRIQUE ALFARO, dos magnificas cartas, de hecho, el joven, Colosio, que tendrá 39 años en el 2024, en una elección que decidirán ; jóvenes y mujeres, ya Mitofsky lo pone en número uno como Alcaldes mejor clasificados, la marca pesa, y a Toño Astiazarán en el séptimo lugar.

NO sea si uno de ellos sea, o la Senadora, LILLY TÉLLEZ, la Gobernadora, MARU CAMPOS, de Chihuahua, el dirigente del PRI, ALEJANDRO CÁRDENAS, la quiere, pero este no gana ni en, Campeche su tierra, le pasaría lo de, ROBERTO MADRAZO. En fin, el hecho esta es que debe unirse la oposición, toda, en un solo candidato(a) a la presidencial, si no estarán perdidos, un AMLO desesperado, en caída libre, que ya empezó, es capaza de cualquier cosa; con la chequera, teniendo de aliado al ejército y a la delincuencia organizada…al tiempo.

LITIO ¿NACIONALIZADO?

Todo lo que está en el subsuelo, es propiedad de la nación, así está en la , Ley, no nomás el, Litio, todo, lo que hay es régimen de concesiones a lo que se ajustan empresas nacionales y extranjeras.

Lo que sucedió el pasado lunes en donde la mayoría de MORENA, solo fue un acto de venganza a lo sucedido un día anterior, y lo hicieron “Fast Track” sin ir a comisiones, parlamento abierto, nada, solo siguiendo la línea de un rencoroso, Presidente, que solo ha destilado odio y rencor toda la semana, y hasta cometió la locura , ocurrencia, de señalar “traición a la Patria” y cárcel a diputados que votaron en contra de su contrarreforma, a ese grado ha llegado, y se pondrá peor de aquí al 2024, ya dijo, “ no me vengan con que la ley, es la ley” ojo con esto.

¿Qué sigue? bueno aparte de la incertidumbre para inversionistas nacionales y extranjeros, para invertir en, México, por aquello de las ocurrencias de AMLO y que la población a “mano alzada” decida sí o no a una inversión, aunque este hecha, se vendrán Amparos, pagos, igual que como el Aeropuerto de Texcoco, miles de millones de pesos, ante tantras necesidades, desaparición de Fondos, como el Minero, por cierto, de acuerdo a la ASF, 38mil millones, no se sabe a donde fueron a parar ¿No que diferentes? salieron peores.

Pero sigamos, se formará una empresa, muy probable, Litio Del Bienestar, con un, General del Ejército al frente, y tardarán años, ya que no hay la tecnología que tienen las empresas extranjeras, privadas, de seguro perderán dinero, como en el siglo pasado, crearán cooperativas etc… modelos que solo chupan presupuesto, ya verán.

En el Caso, Sonora, ya hay una Mina, en, Bacadehuachi, GANFENG, que tiene años, ha generado más de 400 millones de dólares, empleos, pago de impuestos, empleos indirectos, derrama económica, todo esto, en riesgo de perderse, y el Gobierno del Estado, su, Hacienda, dejará de percibir importantes ingresos, ahí para que vayan tomando nota el, Gobernador, ALFONSO DURAZO, y el Secretario de Hacienda, Omar del Valle, dura consecuencia, pegará en las arcas.

GOBERNADOR… ¿CHAMAQUEADO?

El pasado, martes, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, en su rueda de prensa semanal, informo una supuesta baja de incidencia de crímenes de alto impacto en, Sonora, y más tardo en decirlo, que recibir respuesta.

La Secretaria de Seguridad, ROSA ISELA RODRÍGUEZ, informó que ha sido el peor trimestre, y sobre todo marzo, Sonora, con 179 homicidios, y luego en el transcurso del día, mataron a dos policías municipales en, SLRC, en, Cajeme, siguieron ataques, muertos, sí, ha bajado, como dice, JAVIER LAMARQUE, pero sigue en dos dígitos mensuales, y una percepción de la población, a nivel estatal, municipal, que las cosas están mal, la gente tiene miedo, se siente insegura.

Pero pues ahí está aferrado el, Gobernador, sigue y seguirá sosteniendo a, DOLORES DEL RÍO, al frente de, Seguridad, a pesar de su evidente incapacidad, y no es un comentario misógino, ni de violencia de género, al igual que la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, ahí está ya un mandato de un Tribunal Colegiado, que ordena reponer proceso, se tiene que ir…y no lo aprovecha el Gobernador ¿Así como pues?.

ÁLAMOS…INCENDIO Y AEROPUERTO

El incendio en la Sierra de Álamos, devastador, solo ha venido a demostrar la incapacidad de los tres niveles de gobierno para combatir ese tipo de siniestros.

Muy en ello presumiendo la llegada de un Helicóptero, “Black Hawk” de la Guardia Nacional, que solo ha servido para trasladar personal, que a “pico y pala” quieren apagar el fuego, a donde solo llegan caminando, después de horas, por lo empinada que esta el área…dioquis, por eso no logran contenerlo

En EUA, utilizan, Aviones, Helicópteros, para tirar químicos, aparte de gente especializada, sobre todo en, California, proclives a este tipo de situaciones, aquí en, México, al modo, de manera “artesanal” de vergüenza, y de consecuencias, como siempre.

Y a propósito del Aeropuerto de, Álamos, lo cierra y abre a su antojo un ciudadano estadounidense, JIM SWIDARK, dueño del Hotel Todos Los Santos, el más lujoso de ese pueblo mágico, porque el que quiera construir un hangar en el Aeropuerto, le tiene que comprar el terreno a él, tiene varios alrededor , y todo esto con el aval del Director de la UPC, JUAN GONZÁLEZ, quien por lo visto le va muy bien con esto ( $$$) ahí para que tome nota el Contralor, GUILLERMO NORIEGA, el Gobernador, y ni modo que no esté enterada la Secretaria de Turismo, CÉLIDA LÓPEZ.

Licitaciones amañadas de; placas, tarjetas de circulación, esto que sucede en Álamos, y al alcalde, ni lo pelan, la primera autoridad municipal, quiso intervenir, poner un arreglo a esto, porque otro ciudadano norteamericano, GARY JOHN FILIZETTY, quiso construir un, Hangar, y no ha podido, porque, SWIDARK, en complicidad con autoridades estatales…no lo dejan.

Ni el empresario, DANIEL CHÁVEZ, que construyó el Aeropuerto y carretera en, Puerto Peñasco, se atrevió a tanto, y en, Álamos, ese pueblo mágico, muy visitado, el Aeropuerto en manos y capricho de un ciudadano extranjero…de no creerse.

DE COYOTES…Y REGISTRO CIVIL

A propósito de “goles” al Contralor, NORIEGA, y narrativa del Gobernador, ALFONSO DURAZO, que en este gobierno es diferente y se acabaron prácticas del pasado, lo que de entrada resulto falso con licitaciones de placas y tarjetas de circulación, y a nivel municipal, con lo de EROAGUA, avalado desde, Palacio, para encajarle la uña a empresarios, ya aparecieron “coyotes” esos gestores, que por una suma te arreglan trámites, obvio en colusión con funcionarios de dependencias.

Ahí está la pobre gente, haciendo colas para tramites, incluso de la tercera edad, y aparece el “gestor” y le arregla todo, en el, Registro Civil, en las mismas, errores de la dependencia en actas, quizás premeditadas, y el ciudadano tiene que pagar, según una investigación periodística de un medio, más de 52 millones de pesos le ha costado al ciudadano, regularizar su acta de nacimiento ¿De a como el “moche” adentro? Esto no cambia, ni cambiara, aparte del trato desconsiderado de los burócratas.

NUEVA DISTRITACIÓN

Pues con la novedad que oficialmente, información del INE, se viene una nueva distritación electoral en 5 entidades, una de ellas, Sonora, y no es que vayan a cambiar los 7 distritos federales y los 21 locales, sino que deberán aparecer en boleta electoral representantes de las Etnias.

Así que, en el próximo proceso electoral, a nivel local, deberán ser 2, y a nivel federal 1, o sea veremos en papeleta, aunque esto no signifique necesariamente que ganen, a un miembro de; Seris, Yaquis y Mayos.

La Federal será para un miembro de la Etnia ¿Quién les gusta? ¿Yaqui o Mayo? En lo personal creo será el del VII Distrito, el, Mayo, ya que poner de acuerdo a los Yaquis, 8 pueblos, muy divididos, la ciudadanía molesta con ellos por, bloqueos, el gasoducto, su colusión y permisividad a que el crimen organizado haga y deshaga en la zona, hará imposible esto.

Quizás les den una local, y la otra sería para los Seris, esto sin lugar a dudas generará controversia, polémica, a ver qué pasa en el Congreso federal y locales, esto implica reforma a las leyes.

Por cierto, esta semana, AMLO; manda iniciativa electoral, ya saben que esta con la cosa de desaparecer el INE, el TEPJF, y que sea el “pueblo” quien elija Consejeros, Magistrados, vaya ocurrencia, no va a pasar, por cierto, habiendo un Senado, y Cámara de Diputados, quienes representan a la población, pero así es este, Presidente, y se pondrá peor en el cierre de sexenio, igual que, Luis Echeverría…al tiempo.

OVIACHI..AL 18 %

Pues la Presa el Oviachi, al 18 por ciento ¿Cuánto lo queda para quedar en 0? ¿Un mes? ¿Dos meses?, la del, Mocuzari, seca, la Pilares, por las mismas, y el Novillo, ya a punto que embalse quedara por debajo de los tubos que succionan agua para mandar a la capital a través del Acueducto.

Así que organismos operadores de Agua de; Navojoa, Cajeme, Hermosillo, y demás de otros municipios, a tomar medidas, Sonora, esta, oficialmente, en problemas de sequía extrema, un duro golpe para el sector agropecuario, y para la ciudadanía en general, porque primero está el consumo humano.

En serio, que grave problema se viene, si no llueve, no habrá disponibilidad para planificar el ciclo agrícola 2022-2023, que ruina se viene si sucede esto, solo quienes tengan pozo podrán sembrar, y el sector ganadero, pues peor, a sacar el ganado, a mal vender, porque represos secos. Y pues no hay de otra, a pedir porque llueva, peregrinaciones, para que Tlaloc se apiade, y el fenómeno de cambio climático, que ahí está, no afecte este verano y caigan trombas, allá arriba, no en las ciudades, porque en el caso de, Obregón, donde, JAVIER LAMARQUE, está muy orgulloso de su programa de “bacheo” a la primera lluvia… ¡adiós!

Vean nomás, un ejemplo, como está la, 200, Kino, y demás calles de Colonias, hechas pedazos, y dice que hasta, junio, empezarán a rehabilitar, y ya ni decir de drenajes colapsados, y mientras en la capital, el gobierno que encabeza, ANTONIO ASTIAZARÁN, con máquinas por todos lados, recarpeteando e innovando con programas de energías limpias; patrullas, motos, celdas solares para familias etc. ¿Cómo le hace? ¿Por qué gobiernos municipales MORENA están sin obra?.

SIGUEN ANUNCIOS...PERO NO ARRANCA

El próximo mes el Gobernador, ALFONSO DURAZO, llega a su octavo mes de mandato, estuvo nuevamente en, Guaymas, para anunciar multicitadas obras que hace cada semana, que bueno, por el bien de su gobierno, de Sonora, que vaya bien…pero no arranca una, mucho jarabe de pico, pues.

Y todo saldrá, lo dijo AMLO, en su última visita, del Fondo de Aduanas, que dicen tiene 80 mil millones, pero no liberan recursos ¿Por qué? ¿Qué pasa?, en el Puerto, anuncio, nuevamente, Durazo, una inversión privada, de miles de millones, de esas empresas que tanto odia el Presidente, porque son unos saqueadores ¿Quién loes entiende?, en fin, esperemos que ya pronto arranquen obras, de perdida, una, para que la población de cuenta, ya basta de presentar proyectos ejecutivos cada semana.

Y a propósito, la mentada Desaladora de el “Cochorit” que surtirá de agua a, Empalme, Guaymas, San Carlos ¿Siguen con las pruebas? Ya llevan meses con ese chorizo, o es que se va a desperdiciar mucha porque las tuberías están colapsadas, que se supone la SEMAR va a reparar, o porque la gente no paga recibo, como en, Tabasco, y el Gobierno tendrá que subsidiar con millones a la CEA ¿O miento, José Luis Jardines?

CAMBIO UGRS

Ya hay cambio de dirigente, ayer asamblea de la UGRS, y paso lo que tenía que suceder, antes como antes, y ahora como ahora, ganó el candidato alineado a Palacio, no hay novedad en esto. El detalle es lo aplastante que fue, le pasaron por encima a, RUBÉN MOLINA, una sopa de lo que hizo cuando opero la reelección del hoy ex dirigente, HÉCTOR PLATT, se aplicaron, como lo hicieron con, DANIEL BARANZINI, y en qué forma.

Llega el aguapretense, JUAN OCHOA, de entrada le tocara la sequía, aunque al estar alienado a Palacio, es obvio que llegaran apoyos al sector, aunque no me gusta ese programa que se traen para el sector ganadero y agrícola, de crear “Cooperativas” modelo que fue un desastre en el siglo pasado, eso de que 500 o 1000 socios son dueños de un hato o de un campo, como el, Ejido, no funciona, no viven, ni genera beneficio, y que mejor ejemplo la situación de los Yaquis y Mayos, viven en la pobreza y extendiendo la mano para que el gobierno los mantenga…o ponen la “piola” para extorsionar a ciudadanos y transportistas ¿O no?.

