Parque solar; Peñasco, la realidad...Abel, impunidad y cobardía.

Muy interesante reportaje e investigación de revista de negocios, Expansión, que nos muestra, con datos, los hoyos, la inviabilidad, técnica, financiera, y sin necesidad, porque, Sonora, tiene suficiencia de abastecimiento eléctrico, del Parque Solar en, Puerto Peñasco, en donde los beneficiarios están en, Houston, Casa Gris, y Ciudad de México.

¿Por qué hacen esto? bueno, como me lo dijo a mí una especialista en el tema, el negocio estará en la construcción, y vaya que sí, el presupuesto de CFE para esta obra es de 1, 664 millones de dólares, nomás échenle pluma ¿Para cuanto les gusta el “Moche”? ¿10%? ¿15%? Nomás para que se den una idea de lo que se echarán a la bolsa.

El problema de, Sonora, dice la investigación, no es de construcción, ya hay 9 centrales, y 20 obras más entre parques fotovalticos, y de Ciclo combinado, en, Peñasco, incluso, hay dos Aerogeneradores, sino de líneas de transmisión, eso hace falta.

Pero el gobierno federal cancelo un par de proyectos, uno que vendría por debajo del Mar de Cortés, que conectaría a la Península con Sonora y el país, los echaron abajo, y anunciaron el año pasado, junto con el Gobernador, ALFONSO DURAZO, como emblema de campaña, este proyecto, y que el Gobierno sería socio y beneficiaría a sonorenses.

El detalle es que el Gobernador, tenía contemplado que una empresa sonorense, se aventará el, proyecto, como, Padrés, lo hizo con el Acueducto, que ganó ICA, pero se la adjudicaron a Exploraciones del Desierto, de, Fraijo, con un diferencial de 1000 millones, que fue lo sustrajeron, el negociop de su vida.

Pues en este proyecto, pues no, dijo, MANUEL BARTLETT, es mío, de, Palacio y…de Houston, de hecho, hace unos días los empresarios subieron un video, y el Gobernador, DURAZO, dando datos de avance, pero la cara de, Durazo, lo decía todo, lo sacaron de la jugada. Cuestiona el reportaje el retorno de inversión, 14 años, que no podrá ser, y algo delicado, el costo Kilowatt, estaría a 1. 60 contra 1 peso que esta hoy, ni recurriendo a subastas o mercado Spot, eléctrico, se hace, pero como es a Largo Plazo, ya no estarán; BARTLETT, AMLO, ni nadie involucrado en esta construcción.

Incluso la CENACE, ya no está concediendo permisos de construcción, la clave ahorita, para Sonora, México, son líneas de transmisión, así que pues felicidades al empresario, CHÁVEZ, el gigante de la industria hotelera, de, Cruceros, y principal desarrollador en, Peñasco, donador también de las 2 mil hectáreas, donde estará el Parque, y dueño de todos los terrenos alrededor de él; que visión, que vagancia, que colmillo….y que paguen los mexicanos, con sus impuestos, este proyecto, inviable.

ABEL

El pasado viernes se cumplió un año de que le cegaron la vida a, ABEL MURRIETA, me toco estar en la mañana en el lugar del crimen, estaban sus hermanos, los salude y unos breves minutos de charla, se les reflejaba el dolor, sobre todo esa impotencia, que viven también los sonorenses, mexicanos, ante tanto crimen e impunidad.

Ahí frente a ellos, hice un breve video, dirigido a la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, de que no fuera, cobarde, que honrará la palabra empeñada con el amigo, que creo sinceramente, aunque sabe quiénes fueron, hubo cámaras que muestran rostro de asesinos, no lo hará, por miedo, cobardía.

Y aunado a esto, pues el contexto que estamos viviendo, que no se equivocó y tenía razón, Abel, como lo describe en su última entrevista para, TRIBUNA, nomás de escucharla declaración del Presidente; los delincuentes, o sea, los asesinos, sicarios, son… “seres humanos” y no voy a usar la fuerza contra ellos, ahí está dicho todo, según él con sus programas sociales, cambiara todo.

Chequen nomas el par de humillaciones a miembros de las fuerzas armadas hace unos días, unos huyendo de, Nueva Italia, Michoacán, y a otro, un marino, en, Guerrero, le perdonaron la vida, y se lo dijo el delincuente, ahí esta el video “ Te perdono por la intercesión del Alcalde, aquí presente, si no te cuelgo del puente” y el marino, casi agachado, dando las gracias ¿Son cobardes los miembros del ejército? No, pero reciben ordenes de arriba, y los Generales y el Secretario, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, pues muy ocupados con administrar; aduanas, aeropuertos, Puertos, construyendo obra pública…chorro de millones que les están entrando, y se han convertido en aliados de AMLO, lo veremos en el 2024, junto con la delincuencia organizada.

Así en este contexto, como digo, ¿Cómo pensar que resolverán el caso de, ABEL? Tenía muy avanzada la investigación caso Moritas, donde masacraron a familias LEBARON, LANGFORD, MILLS, ¿Por qué contrataron a, Murrieta? Sin conocerlo, y vaya que analizaron expediente, respuesta sencilla; capacidad y probidad, lo que se hubiera visto en, Cajeme, por eso tomaron la decisión en las alturas, de eliminarlo. Para resolver un caso, las primeras 42, 72 horas, son claves, ya paso un año, este crimen de, Abel, como otros, creo desafortunadamente, quedará en la impunidad, solo queda a la familia vivir en la resignación, vivir de manera congruente como lo hizo él, al igual que a sus amigos, y un ejemplo para funcionarios, como se debe actuar en el ejercicio público, si se hiciera como actúo, Abel, muchas cosas serían diferentes, estaríamos bien como sociedad.

Pero como el hubiera, no existe, a vivir esta política de “abrazos, no balazos”, que no da resultados, Cajeme, con 31 o 34 muertos estes mes, y estamos a día 15 ¿Cuántos más? ¿Cuántas víctimas colaterales inocentes? QEPD, ABEL MURRIETA.

AGUA

En el tema del agua, algo ya dramático para el sur de, Sonora, tuve oportunidad de platicar con un ex funcionario de, CONAGUA, a quien cuestione la posibilidad de “tandeos” en, Obregón, y su respuesta me dejó, perplejo, me saque de onda ¿Cómo? Le dije.

Me comenta, agua hay, suficiente para algunos años, uso doméstico aclaro, siempre y cuando liberen agua de la “Angostura” y “Novillo” hacia el “ Oviachi”, la cual tienen retenida en un 70 %. ¿Por qué? y su respuesta, literal…el ¡Acueducto!, o sea, la prioridad es la capital, le pregunte, silencio, solo esbozó una sonrisa, no puede ser, y vino a mi mente la lucha del “No al Novillo, está por el agua para el, Valle del Yaqui, para producir alimentos.

Pues así las cosas, para que se den una idea de porque decisiones, en este caso, la CONAGUA, los intereses detrás de esto, que involucran a dos regiones, solo queda esperar a que llueva, y que OOMAPASC y la misma CONAGUA, garanticen, con apertura de, pozos, el suministro de este vital líquido a los cajemenses, quienes no se merecen tandeos…ni EROAGUA.

Por cierto, ya rebelión de sectores y cámaras empresariales de, Navojoa, contra esta empresa, que solo viene hacer negocio, coludido con funcionarios, ya le hicieron saber al Alcalde “MAYITO” MARTÍNEZ, que no y actuarán en consecuencia, bien, hay que tener valor civil, no a la retroactividad, cobrar 5 años, por omisiones del organismo operador, esperemos el mismo proceder de empresarios, Cajeme, máxime ante la ruina que se viene si no llueve, será de impacto en la economía.

AGUA…ETNIA

En relación al Acueducto que anunció el Presidente para territorio Yaqui, es otra obra costosa, e inviable, esta mal informado, para resolver el problema de agua potable de los pueblos, se necesita Potabilizadora, que se conecten al canal, y se haga la red respectiva, así como se hace en, Obregón.

Pero no, con el tema del Plan de Justicia, anuncia AMLO una obra faraónica, de más de mil millones, Distrito de Riego, que dizque abrirán 20 mil hectáreas a cultivo, no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo, y quieren hacer... no hay agua. Solo hay 2 mil hectáreas sembradas…y están rentadas al sector social y privado, y andan con esta fantasía, también con cargo a la CFE, como el Parque de Peñasco, miles y miles de millones, Tren Maya, Dos Bocas , AIFA, y tantas necesidades reales que hay en el país.

5 MILLONES ¿CUÁNTO LES VA A DURAR?

Y siguiendo con la Tribu Yaqui, el presidente les cumplió, les pago una ! ilegalidad !, el Bloqueo en el, Danzante, aunque siguen las cuotas voluntarias en, Vicam, con ¡ 5! millones de pesos, a través de CAPUFE, para que se retirarán.

Yo me pregunto ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo para que vuelvan, ya que se lo gasten? Porque esos 5, se los repartieron, no entre pocos, incluidos delincuentes, ¿15 días ¿Un mes?, pero de que vuelven, ni lo duden, ya encontraron el caminito, saben cómo doblar a gobiernos, viven de estirar la mano, de la dadiva, y cuentan con un Presidente, proclive y permisivo, por razones políticas, y de querer controlar.

SERIS

Donde se va a estrellar el Presidente, ante su próxima visita a, Sonora, este mes, es con los, Seris, a quienes también les ofreció dinero, a ellos, para evitar la caza del Borrego Cimarrón, muy redituable para esa Etnia, porque el permiso vale miles de dólares, y solo vale para máximo 3 días, para el cazador, generalmente extranjero, y de mucho dinero.

Ya le mandaron decir, fue enviado un funcionario del gobierno de Sonora, por la respuesta, y fue un rotundo NO, es negocio de ellos, igual que lo relacionado a Ranchos Cinegéticos, para los cuales hay normas, protocolos, para buscar proteger especies. Pero no, AMLO quiere acabar con esto, con la Fiesta Brava (Toros), lo hace con instituciones, no lo hará con esto ¿Qué le pasa? Control político, no quiere que les vaya bien, y con tarjetas, dinero del erario, quiere controlar a todos

GUAYMAS, QUE DE PROBLEMAS

Vaya polémica que surgió ante el hundimiento del Barco, Santos, de la Armada, pero no fue en el lugar indicado, falto, por lo visto, haberlo hecho en aguas más profundas, y no fue así, por aquello de la marea baja, se ve el barco, sus puntas altas se alcanzan a ver, hay riegos de accidentes, con todo y boyas, señalizaciones, que espero sean las adecuadas, y de noche.

Ya anduvieron varios que les gusta el , Buceo, y efectivamente, confirman que no fue el lugar adecuado, y pues ya hundido, no tiene remedio, de esto que significara un arrecife natural, pero ni eso hicieron bien, y me extraña, porque la decisión la deben haber tomado especialistas de la Marina, científicos, bueno, en fin, esperemos que, a una lancha rápida, un Sea Doo, no suceda algun accidente. Y en más del Puerto, impresionante las descargas de aguas negras en, Miramar, un residente subió a redes sociales, como va a dar a la playa, que contaminación, que llegara a, San Carlos y nos da idea de cómo está la tubería colapsada, tanto de drenaje, como de agua potable.

Y ahí viene el mes que entra la apertura de Desaladora “Cochorit”, va a ser un tiradero de agua, y vendrá la apertura de calles, por aquello de reponer ¿Ya está listo el proyecto ejecutivo? ¿Van a abrir las calles de un jalón? ¿La Serdán en épocas decembrinas? será la muerte para el sector comercial.

Así que a tomar nota Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA y la SEMAR, encargada de la obra, vean nomas, la SEDENA, el principal constructor de obra pública en el país ¿Y la CMIC? ¿CCE? calladitos, y otros muy vivos, como, Chávez.

Con razón el diputado local, SEBASTIÁN ORDUÑO, quiere ver el proyecto, necesario, pero tiene que desarrollarse por partes, afectaciones, que habrá, pero que sean mínimas, pero de que hay que levantar la carpeta, o lo que queda de ella, para reponer tubería, drenaje, es inevitable, y a ver si ciudadanos pagan el agua ya que arranque desaladora, porque caro le saldrá a la CEA la operación ¿O no, JOSÉ LUIS JARDINES?.

Y en el, Valle, siguen sitiando campos agrícolas, Delincuencia, amagando a productores de hortalizas ¿Y la Guardia Nacional? ¿PESP? ¿AMIC? Quienes les darán seguridad, producen alimentos, andan con escoltas, Guardias en los predios, y en la Costa de Hermosillo, Ranchos, igual…autoridad permisiva.

PASARELA

El viernes y este fin tuvo lugar, show, ¡perdón! pasarela de aspirantes a tomar las riendas de un partido, PRI, que ahorita está en la lona, con menos prerrogativas, y que, de acuerdo a lo expresado por los aspirantes, ahora sí, quieren cambiar.

Ahora sí, a voltear a las; bases, ser incluyentes, no de grupos, democráticos, orgullos de su militancia, en las buenas y las malas, bla bla bla, tan es así que algunos solicitan elección abierta, lo que no se hará, porque no hay recursos, y ni confían en el padrón ¿Así como pues?

Son 10 los tiradores; mujeres; ZAIRA FERNÁNDEZ, IRIS SÁNCHEZ; varones; BULMARO PACHECO, HUMBERTO ROBLES POMPA, ONÉSIMO AGUILERA, ROGELIO DÍAZ BROWN, EMETERIO OCHOA, DAVID PALAFOX, PASCUAL SOTO, PEDRO ÁNGEL CONTRERAS.

Buenos discursos, idea de lo que quieren, ahora la realidad, primero, el método, que fórmula va a llegar, porque no habrá nada de lo que piden, tendrán que llegar a acuerdos y luego pasar la aduana respectiva; ALEJANDRO MORENO y Manlio Fabio Beltrones, candidatura de unidad, y de ahí para el real…lo que quieran, y con poco dinero. Por cierto, presentó PRI; su proyecto de reforma electoral; incluye segunda vuelta y la figura de vicepresidente de México, como en EUA, entre otras cosas, ya veremos las negociaciones y si se deja, MORENA, porque, así como viene la del Presidente, no pasa.

