La tercera bomba, polariza, y divide.. No habrá expropiación.. Farsa en el PRI

Comparta este artículo

Vaya que complicó el panorama el encendido de una tercera bomba para enviar agua a la capital, entre productores y la Etnia Yaqui (los que están en contra del Acueducto, no los controlados por, Adolfo Regino), lo que provocó de entrada, reacción del DDRY y su dirigente, Luis Antonio Cruz y luego miembros de la Etnia, quienes incluso lanzaron un ultimátum al Gobierno del Estado y a Conagua, de cierre del Acueducto, que tiene impedimentos legales, que no se respetan, ni lo harán.

Incluso, un día antes de la conferencia de prensa en el DDRY, el miércoles, Cruz, recibió una llamada del Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes, para intentar atemperar las cosas, ante la decisión de la CEA de autorizar el encendido de la Bomba, de nada sirvió, y el jueves, DDRY, fijó posición, malestar, ante la grave sequía extrema, no está asegurado el siguiente ciclo, incluso habrá problemas para el consumo humano.

La próxima semana, dos días, de la 200 hacia el sur, se quedarán sin agua, por cambios de válvulas por parte de OOMAPASC, que aunque es un problema técnico, nos da una idea de lo que se viene, baja presión, tandeos, y salen con la apertura de una tercera bomba, pues encendió los ánimos, las alertas en el sur.

Y luego está el tema de la retención de aguas de las Presas, Angostura y Novillo, y nada de trasvase a la Presa, Oviachi, que está al ¡16 %! Y bajando, para finales de junio estará ya en un dígito, si no hay lluvias, o sea, casi prácticamente seca.

Al enterarse AGUAH , el organismo operador en la capital, emitió un comunicado oficial por redes sociales, señalando, argumentando, que la apertura de la tercera bomba, era para completar la cuota que se les tiene asignada, que creo está en 30 o 35 millones de metros cúbicos anuales.

También al parecer hubo presiones de la CEA, José Luis Jardines, ante adeudos dejados por la administración de, Célida López, hoy Comisionada de Turismo, y optaron por abrir la tercera, para dividir, politizar el asunto, lo cual lograron.

El problema es que, a margen de cuestiones políticas, esta versión, de apertura Bomba, no la “compraron” en el DDRY , ni la Tribu Yaqui, y vino la reacción, según ellos, con la extracción se irá hasta 50 millones de metros cúbicos.

Total, que la apertura de esta Bomba, vuelve a politizar el asunto, a dividir, y a abrir heridas que no cicatrizan, y no será así, hasta que cierren el, Acueducto, que el mismo Gobernador, Alfonso Durazo, señalo, que, en estos momentos, insustituible.

Lo bueno, es que el mismo Mandatario , reconoce, que la solución es desalar, a lo que se suma el DDRY y el Plan Hídrico del Gobernador y no hay de otra, pero ¿cuándo? el próximo mes arranca la Desaladora “Cochorit” que surtirá de agua a, Guaymas, Empalme, Sana Carlos, y será un tiradero porque la tubería está colapsada, arriba del 50 % se va a desperdiciar, para dar cuenta de la magnitud, y aparte que no pagan el recibo.

Y ahí viene el programa de 10 millones de pesos para inyectar con yoduro de plata, nubes, para inducir lluvias, una aspirina, la solución y que ya tienen que ver es, módulo “B” de Guaymas a Hermosillo, o unas Desaladora de, Bahía de Kino, o de algún otro punto de la Costa, es la única solución para que se acabe este problema ¿Le va a entrar este Gobierno?, sabe.

El año que entra entramos en proceso electoral, saquen conclusiones, la división, polarización, seguirá, solo queda la esperanza que llueva este verano, que, si no, que problema se viene; abasto para consumo humano, y colapso en la economía del Yaqui, Cajeme, Mayo, al no haber programa de siembra 2022-2023

Tranquilos, no habrá expropiación.

Ante el anuncio del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, de compra de 30 mil hectáreas para restituirlas a la Tribu Yaqui, generó incertidumbre de una posible expropiación, como la de 1976, y no, todo parece indicar que no será así, no estarán involucradas tierras agrícolas, sino terrenos del Polígono uno, aledaños al territorio de la Etnia, tierras de agostadero, Ranchos, con quienes ya se iniciaron negociaciones.

Y si efectivamente, como dijo AMLO, no habrá confrontación, tuve la oportunidad de charlar el pasado jueves con el dirigente de los propietarios rurales, Juan Gerardo Gándara, que hay tranquilidad en el sector, porque se le demostró a la SEDATU, y a la hoy Consejera de Presidencia, Tere Ríos, que estuvo varios meses en el Yaqui, checando papeles y polígonos, que todo esta en regla.

Así que la opción, y negociación, se está centrando con ganaderos, Rancheros, de hecho, en esta operación, que involucra a varias dependencias federales, valuadores, al parecer ya están incluso, 34 mil Hectáreas, que hay disposición de dueños de vender.

Por razones obvias, no doy a conocer la lista, pero tuve la oportunidad de sostener reunión con un ganadero, que ya está en negociación y si todo va bien en un mes cierran operación.

Los precios de las, Hectáreas, a comprar por parte del Gobierno Federal, SEDATU, oscilaran entre 300 y 500 USD, por Hectárea, dependiendo de la infraestructura y hato que tenga cada Rancho.

Obvio, hay ganaderos que no han aceptado, no hay problema, repito, todo parece indicar, que entre 10 o 15 ganaderos de la zona aledaña a territorio Yaqui, que han demostrado voluntad, se hará.

¿Mi opinión? Pues bien, por un lado, porque se cumple por un lado el Plan de Justicia para los Yaquis por parte de, AMLO, y también bien por los ganaderos, que si les pagan lo justo, harán buen negocio.

Total, a la vuelta de unos meses, o un año, quizás terminen rentando el mismo Rancho que vendieron, o recomprando a bajo precio, ya que hagan “wakabake” el ganado, como cuando, Luis Echeverría, les trajo a la Etnia, un Barco de, Nueva Zelandia, con puro ganado de registro…y se lo comieron.

Y creo que la historia se volverá a repetir, no es un problema de demandas ancestrales, sino de cultura al trabajo, y la mayoría de los integrantes de la Tribu, están peleados a muerte con el “pico, pala y tractor” ¿O me equivocó? Ahí están las 22 mil hectáreas agrícolas pertenecientes a la Tribu, todas rentadas al sector privado y social, y algunas, hasta por adelantado uno o dos años, y siguen los 8 pueblos igual, viviendo en condiciones paupérrimas.

Pero están acostumbrados, así lo hicieron los gobiernos, a estirar la mano, y estos a darles lo que piden, y si no, pues toman la carretera, y a botear, y los más afectados, el sector transporte.

Un grave error del Presidente, dar la orden a CAPUFE, de entregar 5 millones para que se quitaran los de Loma de Guamúchil del, Danzante Yaqui, ahora hay 4 retenes en , Vicam, y no todos son Yaquis, también hay Halcones de la delincuencia, así pues, les enseño el caminito, y ahora todos van a esperar a que CAPUFE les suelte lana

Farsa, renovación PRI

Pues ya se lanzó la tan ansiada convocatoria para tratar de revivir al bulto o muerto que es el PRI, con toda su parafernalia de inscripción de 10 aspirantes, la llegada de un Delegado, Jorge Meade, que ahora sí viene la democracia, inclusión de la militancia, reunión con ex Gobernadores, el show de siempre, para terminar con que “Alito” el que quiere que se mueran de hambre los periodistas y Manlio Fabio Beltrones, decidan la fórmula de “unidad”.

Y digo esto, porque ya hubo intentos de acuerdo, se propuso una terna, y de la ciudad de México, dijeron “nones”, para que se den cuenta de que ¡toma tu democracia! Y que la cosa viene con dados cargados, aunque el Delegado, Meade, vago, por cierto, salga con sus rollos democráticos.

Para que se den una idea, el registro es la semana que entra, tienen que juntar, el aspirante, 20 % de firmas de militantes, consejeros, se supone que hay 6 mil militantes, que no creo, pues supongamos que es así, esta buena la talacha. Tienen que tomar un curso de capacitación “Jesús Reyes Heroles” entre otro de los requisitos, que mejor para que le sigo, nomás les faltó pedir el certificado de párvulos.

En fin, y en resumen, un circo, en donde participan “claudilleros” de la hoy defenestrada ex, Gobernadora, Claudia Pavlovich, a quién ya expulsaron, y ojo, Colosistas, y no es que me refiera a un aspirante en particular, sino que ya apareció la mano del inquilino de Palacio, muy amigo y cercano al Delegado ¿O miento, Meade?.

Ante esto, varios de los aspirantes, van a suscribir un documento esta semana por venir, solicitando al dirigente, Alejandro Moreno, muy quemado estos días, por el asunto de los periodistas, que saque las manos del proceso ¿Ustedes creen? y que el de, Villa Juárez, quede fuera, incluso poderoso empresario del séptimo piso.

Priístas, antes como antes, y ahora como ahora, dos que tres, los mismos de siempre, el mismo método, decidirán quién es la fórmula a dirigir al PRI, a menos que se rebelen los 10 aspirantes ¿Será? lo dudo.

Guaymas…se sueltan demonios

Ya no nomas en el Valle de Guaymas, Empalme, está el problema de la grave intromisión de la delincuencia organizada, sino las ciudades; Empalme, Guaymas, San Carlos, lo sucedido esta semana, el pasado jueves, inaceptable, una operación simultánea, a plena luz del día, de tirar “ponchallantas” incluso en, San Carlos, sobre el Bulevar Tetakawi.

Otro reto de la delincuencia, que anda suelta, no solo en, Sonora, en todo el país, sobre todo en, Gobiernos de MORENA, sobre todo la ruta pacífica que tienen controlada.

Esto, lo sucedido en el Puerto y San Carlos, causo temor, estupor en la población, y así están en, Cajeme, que ya lleva 52 ejecuciones, y contando; Banamichi, Caborca, San Luis, municipios de la Sierra, no hay día de la semana que los delincuentes hagan de la suya, y las autoridades reaccionado a códigos rojos, no hay prevención, inteligencia....o permisividad pues.

La portada de esta semana de TRIBUNA, con información de agencias de EUA, clara y directa, y de que se sabe de hace años, las calles del Valle del Yaqui, son pistas para llevar droga hasta la frontera con BC.

Agencias norteamericanas dan cuenta de esto ¿Y las mexicanas? ¿Las Torres de Control Aeropuerto ¿El centro de mando de SEDENA y Seguridad Nacional? pues a fingir demencia. Ya ven, el Presidente, por cuarta o quinta vez visitó, Badiraguato, esta semana, para supervisar otra “carretera”, y hasta periodistas que iban al lugar, fueron amagados, detenidos, por comandos, filtros de control ¿De la Armada? No…de los delincuentes, que cuidaron el evento.

Y luego sale, AMLO, con que al “Triángulo Dorado”, Sinaloa, Chihuahua, Durango , este último tendrá elección mes que entra, se le quite el estigma de círculo del crimen, bastión de la delincuencia, y se le llame el de “Gente buena y trabajadora y la “Región de Buena Vecindad”.

Pues con esto, más la política de “abrazos, no balazos” y que son seres humanos, con derechos, pues luz verde y ahí están las consecuencias, los delitos de alto impacto, extorsiones, homicidios, todo al alza, y cada vez me queda claro, que los militares, a quienes , AMLO, les esta dando mucho poder, y la delincuencia organizada, serán brazos electorales en el 2024…al tiempo

¿Y la Regidora? ¿Qué va a pasar?

Esta semana la URA del Ayuntamiento de Cajeme, dictaminó que la, Regidora, Silvia Lemus, incurrió en varios delitos, y ante esto el Alcalde, Javier Lamarque y Cabildo, deben fijar posición, y hasta la fecha los mariachis han callado, mutis en Palacio Municipal.

Y de acuerdo a fuente del mismo inmueble, la Regidora, metió en la nómina al, marido, y acaba de basificar a un hijo, sin cumplir requisitos para ello ¿Y Recursos Humanos? ¿El Alcalde, no enterado?.

Dónde la narrativa de, No mentir, no robar, y que son diferentes, no cambia esto, y no es cuestión de colores, sino de una cultura de impunidad, corrupción, opacidad, que viene desde el siglo pasado, muchos adjetivos tiene nuestra democracia y el ejercicio de gobierno.

¿Ciudad Universitaria? ¿La Laguna?

El Gobernador, Alfonso Durazo, reitero el pasado martes el paquete, el portafolio de inversiones, por más de 9 mil millones, obvio en espera de que el Presidente, libere los recursos, porque ya a casi 9 meses, no arrancan.

Para el caso de, Cajeme, me hizo ruido el anuncio de 500 millones para una ¿Ciudad Universitaria? Lo cual veo muy subjetivo, por lo que implica, y porque la demanda está satisfecha con las Universidades que hay, y tendría que ir a la par de un crecimiento económico, industrial, y la región todavía vive del sector primario.

¿Mas universidades? ¿Una ciudad? ¿Dónde? habría que ver el proyecto ejecutivo, y luego lo de la Laguna de Náinari, el principal punto turístico de la ciudad, bien, pero el “timing”… no hay agua, esta igual como lo del Acueducto del Oviachi a territorio Yaqui, 1, 700 millones, y la presa al 16% y a punto de secarse, no es tiempo, pues, aparte de inviable, será un elefante blanco

Esos 800, 900 millones, hay otras necesidades más prioritarias en, Ciudad Obregón; calles, drenaje, y seguridad ¿O no? hay que reasignar esas partidas presupuestales, si se consultará a los ciudadanos, las cosas serían diferentes.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58