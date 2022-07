Mexico ¿En manos del narco?

Comparta este artículo

El pasado 20 de junio en una pequeña iglesia en Cerocahui Chihuahua, fueron asesinados tres hombres, Pedro Palma, guía de turista, y dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora. Estos tres asesinatos se suman a los 2,286 que hubo en el país solo en el mes de Junio. Cifra apenas por debajo de la de Mayo.

Ante los hechos, la iglesia católica y la comunidad jesuita exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, cambiar la estrategia de seguridad del país ante un escenario cada día más violento, advirtieron que hay un Estado fallido.

Ante tales declaraciones Andres Manuel criticó a la Iglesia católica cuestionando la actitud que tuvieron durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿Qué quieren los sacerdotes?, ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron con Calderón? ¿Por qué callaron con las masacres?”, dijo el presidente durante una conferencia mañanera.

Con esta situación de violencia y la respuesta del presidente de la República, lo único que queda claro es la urgencia nacional de un diálogo que permita idear y medir las estrategias de seguridad que se han tenído y las que podrían ser una opción efectiva en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. La situación sin duda es muy compleja.

Revisemos algunos datos y hagamos memoria sobre algunos hechos. Felipe Calderón quiso que su gobierno fuera recordado como el sexenio de la seguridad. Dedicó la mayor parte de su gestión a perseguir a las fuerzas armadas del crimen organizado. Para ello multiplicó el gasto en policías federales y también invirtió sumas millonarias en propaganda al respecto.

El 8 de diciembre de 2006 el gobierno calderonista declaró oficialmente la guerra contra el narcotráfico en México. Ordenó el despliegue de 4 mil 200 elementos del ejército, mil elementos de la Armada, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público.

Entre 2006 y 2011, Calderón incrementó 50 por ciento el gasto en seguridad del gobierno federal. Fortaleció a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y a la Policía Federal.

Y, ¿Cuáles fueron los resultados de esta estrategia? Entre muchos otros datos podemos destacar:

? El incremento de organizaciones criminales, las cuales pasaron de 8 carteles a 14 en disputa.

? Entre 60 y 71 mil muertes, sin que se cuente con una cifra verídica.

? Más de 26 mil 500 personas desaparecidas.

Sin duda, el problema del crimen organizado ya era grave en el país desde antes de la entrada de Calderón, pero los datos demuestran que la violencia aumentó exponencialmente desde su sexenio y su estrategia de guerra. Solo había pasado un año de su gobierno cuando la tasa de homicidio de hombres aumentó 62% y la de mujeres 31%, el crecimiento porcentual más grande en la tasa de homicidios que se ha registrado en la historia moderna del país.

En 2012 la tasa disminuyó ligeramente, y el entonces presidente Peña Nieto iniciaba su sexenio con una tendencia a la baja. Los primeros 3 años de su gestión la tasa de homicidios descendió, pero nunca más volvió a recuperar los niveles de antes del gobierno de Calderón. Esta “buena situación” no duró mucho y Peña terminó su sexenio habiendo batido dos récords: el año con la tasa de homicidios más alta desde que hay información en 2017 y luego 2018, sin embargo, Calderón mantuvo el récord de haber presidido durante el año en el que la violencia creció más relativamente al año anterior.

El gobierno actual al mando de López Obrador, hasta ahora ha seguido esta misma inercia. Durante los tres años que lleva su gestión, si bien porcentualmente el crecimiento de la tasa de asesinatos es menor a la del gobierno de Calderón, se han registrado 121,655 homicidios superando las muertes del gobierno del ex presidente panista. Su estrategia, a pesar de la famosa frase “abrazos no balazos” si bien no ha tenido el alcance de despliegue de fuerzas armadas que se vio en el sexenio de “la guerra contra el narco”, ha puesto en manos de los militares las políticas de seguridad pública del país.

¿Qué nos dicen estos datos? Sin duda es un tema muy complejo que requiere de un analisis profundo, pero si algo es seguro, es que tanto la estrategia de Calderon como la de AMLO no han logrado disminuir la violencia en el país, y los costos de sus estrategias fallidas las paga el pueblo, con sangre y vidas.

México se encuentra en un punto más que peligroso. ¿Cómo enfrentar a las organizaciones criminales que actualmente poseen arsenales enormes con armas que sólo ellos y el ejército de Estados Unidos utilizan? ¿Cómo detener a esos ejércitos criminales que han llegado a tal poder e impunidad que muestran su capacidad en videos que luego hacen públicos en los que presumen no solo armas sino tanques y fusiles? ¿Está la solución en un ejército, policía y gobiernos que en más de una ocación se ha demostrado su participación con estas organizaciones?

En México, han sido asesinadas 374 mil personas en 19 años, cifra equivalente a toda la población de Islandia. No hay rincon del país donde el narco no tenga presencia, habiendo al menos 150 bandas de crimen organizad. Pueblos fantasmas abandonados a su totalidad por la violencia del narcotráfico, y pueblos controlados por estas organizaciones criminales que explotan, extorsionan y matan a quienes se les antoja. La salida se ve oscura para nuestro país.

