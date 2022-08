México, fuera de control el país, la barbarie, en manos del crimen organizado

Comparta este artículo

El decreto del Presidente de integrar a la Guardia Nacional a la SEDENA, y luego los graves y lamentables hechos suscitados en varias entidades del país por parte de la Delincuencia organizada, demuestran que esto se salió de control de que hay un pacto arriba, ambos, militares y delincuentes son un brazo político de AMLO, rumbo a la elección del 2023 y 2024.

Increíble ver las escenas de lo sucedido en, Guanajuato, Zapopan, Juárez Tijuana, Mexicali, Ensenada, de horror, de terror, gente corriendo, robo de automóviles, camiones incendiados, una total barbarie lo que dimos cuenta.

En, Juárez, mujer embarazada, muerta, al igual que un niño, un equipo de radio que estaba haciendo un enlace desde una pizzería, muertos todos, ante ráfagas de metralletas, fueron como 11 los muertos en esa ciudad fronteriza.

En, Guanajuato, 25 tiendas de conveniencia, OXXO, quemadas, destruidas, y aquí entra el contexto político, ya que esa cadena pertenece al poderoso grupo, FEMSA, cuyo Presidente del Consejo de administración, es José Antonio “Diablo” Fernández, un duro crítico de AMLO y de sus políticas.

Muchas víctimas colaterales, inocentes, lo sucedido esta semana, que obligo a los sectores empresariales, comercios, cerrar al día siguiente, en todas esas entidades, y el viernes se reanudaron ataques en, Guanajuato, que al igual que Chihuahua, y Jalisco, son gobernador por la oposición, no así, BCN, cuya Gobernadora, María del Pilar, es de extracción MORENA.

¿EFECTO “CUCARACHA” SONORA?

La violencia ya la estamos viviendo en, Sonora, las ejecuciones, pleitos por plazas, extorsiones, son a diario, no hemos llegado todavía a esos extremos, de quema de camiones, destrucción de plazas comerciales, de desestabilizar una ciudad, con operativos como los que hizo la delincuencia organizada, en esas entidades, aunque no estamos exentos.

Ciudad Obregón, hasta el pasado viernes, 15 ejecuciones, ya otro mes de dos dígitos, a ver con cuantos termina, donde empeoran las cosas es en, Guaymas, Empalme, y el Valle agrícola, continúan asesinatos de jornaleros, para presionar a productores, por el control de la droga en campos y extorsión por camión que sale con hortaliza hacia la frontera.

DE hecho, esto sí inadmisible ya, un, Rancho, esta tomado por; delincuentes y la ¡Guardia Nacional!, o sea que ahí, si hay “abrazos, no balazos” conviven ambos, y los propietarios, con la impotencia de no poder hacer nada, se pondrían en riesgo, así las cosas por el Valle, que no contrasta con la narrativa del Gobernador, ALFONSO DURAZO, la Secretaria de Seguridad, DOLORES DEL RÍO, y la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS.

Siguen los levantones, ejecuciones, en, Guaymas, Empalme, y desapariciones, tanto de mujeres, y hombres, mal las cosas, y esto va a empeorar, ya el mismo Gobernador, le reitero el apoyo a la Secretaria , Del Río, la semana pasada en, Obregón, la señaló como su “Secretaria Consentida” ¿Así como pues? Población y sectores seguirán pagando los platos rotos, de una política de “Jornadas de Paz” y “Proximidad Social” que no sirven, que no dan resultados.

En la semana, en, Obregón, la Mesa de Seguridad, fue a una calle, 5 de Febrero y Guerrero, a tener “proximidad” con ciudadanos, solo 10 minutos estuvieron, para la foto, pura demagogia.

¿QUÉ NO SON DIFERENTES?

Se supone, en la narrativa del, Gobernador, que este gobierno las cosas serían diferentes, pero hubo 3 casos que demuestra que las cosas siguen iguales o peor.

Guaymas, el Director de Servicios Públicos, JONATHAN AGUILAR, hermano del titular de SIDUR, Heriberto, en aparente estado de ebriedad, acompañado de un Juez calificador, de un funcionario federal, provocaron un choque, hubo lesionados, y se fueron huyendo.

Y es hora que no han respondido ante los hechos, y la Doctora, KARLA CÓRDOVA, silencio sepulcral, era para que lo separara del cargo, al igual que se deberían ir, el Juez Calificador y el funcionario federal, y lo peor, es que el automóvil en que chocaron estaba asignado a, Seguridad Pública ¡el colmo! ¿Y saben qué? no va a pasar nada, están purificados al estar en un gobierno de MORENA ¡Ah! pero que no fuera un ciudadano el que choque y cause daños, todo el peso de la ley.

SAN LUIS, AGRESIÓN SEXUAL

Desde, abril, una Regidora de, MORENA, REBECA CHING, Ayuntamiento de SLRC, denunció acoso y violencia sexual por parte de, ALEJANDRO GONZÁLEZ y otros funcionarios municipales, durante un viaje a, Hermosillo, cuando el apoyo a AMLO para lo de la revocación mandato, un mitin con la “corcholata” del Secretario de Gobernación, y no ha tenido respuesta su denuncia.

Ni apoyo de sus pares, mujeres Regidoras, ni de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, hay 19 mujeres en el Congreso, la mayoría del partido en que milita ella, ni de mujeres funcionarias estatales, aunque al parecer se tomó una foto con la titular de SEDESSON, WENDY BRISEÑO, ha recibido más apoyo de legisladoras y funcionarios de otras entidades, ni del CONAVID, se han acercado a ella.

Y lo peor, es que esta semana se hizo viral, video, donde el Papá del agresor, el Alcalde, SANTOS GONZÁLEZ, acepta lo que hizo su, hijo, y demás funcionarios, pero que se ha “grillado” el asunto, y una respuesta, aún peor por parte del Edil, corrió al esposo de la Regidora, fotógrafo desde hace varios trienios, y al Padre de ella, también con años de trabajar en Seguridad Pública, en el área administrativa.

El agresor, Alejandro, es el Agente Fiscal del Estado ¿nepotismo? No, para nada, como tampoco ha habido reacción del Secretario de hacienda, Omar Del Valle Colosio, del Contralor, Guillermo Noriega, ni de una ¡mujer! La Fiscal, Claudia Indira Contreras, nadie que defienda a esta mujer, Regidora del mismo partido en el poder ¿Qué no eran diferentes? se cae la narrativa

INDIGENTE, MUERE POR PROTOCOLO

Y frente al Hospital General de Hermosillo, un indigente murió, porque el protocolo lo impide, había que hablar primero a la Cruz Roja, para que ellos lo atendieran, y lo metieran, ahí, frente al ¡Hospital!.

Reportero de un portal de comunicación, llegaron al lugar, entraron al Hospital, para pedir que hicieran algo, y el guardia les contesto que había un protocolo, al reportero le salió lo ciudadano, y reclamó fuerte, nadie salió, ningún médico…y murió el indigente

El cuerpo fue levantado por forenses de la FGES, y para pronto también un comunicado de la misma Fiscalía y de la CEDH, que investigarían los hechos, lo que no han hecho con la Regidora de, San Luis.

El punto es que por un “protocolo” murió una persona, en este caso, indigente, que seguramente se ira a la fosa común y al olvido, pero ¿Dónde queda el humanismo? ¿El juramento a Hipócrates? Que tome nota el, Secretario de salud, José Alomía, y hagan algo con ese protocolo, esta de por medio que viva o muera un ciudadano, sea cual fuera su condición social

CASA ¿HOGAR? GUAYMAS

También en la semana, se hizo viral, como tratan y castigan a niñas, niños, en una casa “hogar’, cuyo uno de sus nombres es ¡Amor! y vean nomas el trato que reciben.

Y dio cuenta la población, y autoridades, porque alguien tomo video, al parecer un policía, no sé si varón o mujer, y denuncio los hechos, en donde de entrada, y para no variar, la Doctora y Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, no dio pronunciamiento.

Obvio al hacerse público, pues le entraron autoridades; incluso DIF municipal, Centro de Atención a Víctimas, la FGES, CEDH, y muy seguramente la Directora del DIF estatal, LORENA VALLES, tomará cartas en el asunto.

Aquí el punto, es que se dio a conocer, como otros casos, gracias a las benditas redes sociales, quienes registran todo, y obliga a la autoridad correspondiente a actuar.

¿Cuántos casos como esta casa Hogar, habrá? ¿Cuántos niños y mujeres en total indefensión por violencia familiar? ¿Cuántas voces callan por miedo a represión? ¿Cuántas casos que no tienen eco, por razones políticas, como el caso de Regidora SLRC?

FRAUDE... AHORA TOYOTA

Tal parece que, Cajeme, es terreno fértil para fraudes, los jubilados de AMPRESON, víctimas de unos timadores, coludidos con funcionarios bancarios, el reciente fraude del Cártel inmobiliarios, gente de Sinaloa, que se coludió con algún Notario, denuncia hecha por cierto por Notarios, al dar cuenta de irregularidades.

Y esta semana, brinco otro, que involucra a una concesionaria, que maneja la marca, Toyota, esta también en la capital, y otras entidades del país, Solana, se llama.

Pues resulta que una vendedora, fraudeo a más de ¡60! clientes de quienes recibió autos usados de enganche, mensualidades, y ahí se los fue llevando meses, hasta que tronó el asunto, denunciaron, y cayeron agentes de la FGES, para iniciar la investigación correspondiente

¿Cómo fue posible esto? no se podía haber hecho sin la complicidad de esta mujer, que ya huyó, con funcionarios de la empresa, lo que no entiendo es si la gente fraudeada, tiene documentos oficiales de la empresa, tanto de mensualidades, automóviles entregados y porque se esperaron tanto tiempo.

Ya hay un antecedente de este concesionario en otra entidad del país, fueron demandados, por una situación igual, y Juez fallo a favor de la concesionaria.

No sé qué vaya a pasar en este caso, y la actitud de los defraudados, el apoyo de la FGES, y como va a responder, si lo hace, esta concesionaria, son algunos millones de pesos, que, de seguro, no nomas cayeron en la bolsa de esa deshonesta mujer.

Y a ver la reacción, en cuanto a confianza y certidumbre, de ciudadanos ante estra concesionaria de automóviles, que creo, por un tiempo, se les caerán las ventas.

Así que no solo en el gobierno, hay corrupción, también en el sector empresarial, lamentable, y que otra vez, ciudadanos de, Obregón, fueron, engañados, fraudeados, lamentable.

350 MILLONES, 34 MIL HECTÁREAS

Próximo fin de semana, el Presidente de gira por, Sonora, estará en el Sur, en territorio Yaqui, para dar seguimiento al Plan de Justicia Yaqui, que contempla, ¡11 mil! millones, la mayor parte tirados a la basura, con un “elefante” blanco que será ese Acueducto, que costará más de ¡2 mil millones! y el Oviachi, sin agua, apenas alcanza para él, Valle del Yaqui y ciudad en estos momentos y cuando lo que necesitan pueblos Yaquis son potabilizadoras… en fin. El punto es que uno de los anuncios, con Bombo y platillo, que hará el Presidente, es la compra de 34 mil hectáreas, una bolsa de 350 millones de pesos, para ello, operación que viene realizando el dirigente del INPI, Adolfo Regino, aparte de dividir a la Etnia.

El detalle, es que ninguna de esas hectáreas, es terreno agrícola, no están amarradas las 34 mil, pero los Rancheros, en la mejor disposición, andará, más o menos, 10 mil pesos hectárea, y con gusto, venderán, total, al cabo de un tiempo, las van a rentar o comprar de nuevo, a bajo precio, recodar que la Etnia, esta pelada a muerte con el “pico, pala y tractor” no por ende rentan 22 mil hectáreas al sector social y privado.

Ni modo que los Yaquis vayan a trabajar los Ranchos, y vuelvo a recordar la anécdota del recién fallecido ex Presidente, LUIS ECHEVERRÍA, quien les trajo un barco de, Nueva Zelanda, lleno de puro ganado, vacas de registro, para que formaran cooperativas, y cuando volvió a visitarlos, y preguntar como les iba, se enteró que las hicieron “Wakabake”, lo mismo pasara con esta operación, osea pues, negocio redondo para el Ranchero que venda

GIRA ¿TODO PLANCHADO?

Antes de llegar a territorio Yaqui el próximo fin de semana el Presidente, donde al parecer pernoctará en, Obregón, ojalá recorra algunas colonias, para que vea como esa destrozada la ciudad, estará en, Nogales y Guaymas.

Supervisará avances de anuncios de inversiones, yo me pregunto ¿Cuáles? Modernización aduanera, no inicia, ni la de Guaymas, ni la carretera a, Chihuahua, hasta ahorita, puras promesas, no ha liberado recursos, que, según AMLO, saldrán del Fondo Aduanero.

Si hay inicio de una obra en el Puerto, pero es privada, nada de las grandes obras de infestrucyura anunciadas por el, Gobernador, Durazo ¿Y lo básico? que es las calles y tuberías de agua potable y drenajes colapsados, nada, no ha iniciado la Constructora de la SEMAR, con ninguna obra ¿O miento?

Lo único que hay avance son obras hechas por SEDATU en territorio Yaqui, a donde esperemos,AMLO, se traslade por carretera, para que dé constancia de cómo se encuentra el tramo en, Vicam, y las “piolas” “conos” el bloqueo que tienen algunos grupos de Yaquis, en colusión con la delincuencia organizada, lo más probable es que se quiten, o no, mientras el Presidente este por la zona.

Obvio encontrara a Yaquis inconformes, de Potam, Loma de Guamúchil, que, Regino y Aguilar, no han podido controlar, quienes van a protestar porque la Juez del VIII Distrito, MARÍA DEL ROSARIO ALCANTAR, se esa echando para atrás en Amparos otorgados en relación al Acueducto Independencia, y ellos quiere que se respete el decreto firmado por el entonces Presidente, LÁZARO CÁRDENAS, o sea no está planchada la gira, veremos qué pasa. Tampoco se pudo concretar nada con los, Seris. AMLO ya no quería que se diera la caza del Borrego Cimarrón, lo cual no aceptaron, ellos lo controlan, y les entra mucho dinero, y el Presidente quería pagar con los impuestos que pagan los contribuyentes, tampoco con la Etnia Mayo, se logró acuerdo

PRI, DELEGADO

Ya hay Delegado PRI, RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, viene de, Jalisco, también cercano a “Alito” esta semana tomara protesta, la pregunta es ¿Viene a dar cumplimiento a resolución del TEE o a patear bote? Porque la única forma que gane, Onésimo Burrola, es disolver el Consejo Político, que votaría en su mayorá por, Zaira y Pascual ¿Quién ganará? ¿Alito? ¿El Séptimo piso? ¿La democracia? Lo que sucede cuando se pierde o entrega el poder.