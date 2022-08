Gira de: promesas, mentiras... trasvase y cártel inmobiliario; PRI a retomar proceso

Comparta este artículo

En una semana ha visitado el Gobernador, ALFONSO DURAZO, Ciudad Obregón, Navojoa, trajo buenas noticias, promesas, que esperemos se traduzcan en hechos, porque no arranca nada, como también, nos salió con, mentiras, engaños, junto con la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, DOLORES DEL RÍO en el tema más sensible que hay en el sur, y en Sonora…la inseguridad.

Pero empecemos por lo bueno, en reunión sostenida con DDRY, reitero el compromiso de buscar la solución para que no falte agua para el consumo; humano, industrial, y agrícola, lo cual ha hecho su parte el Distrito, coalyuvando con el Ayuntamiento, con aporte económico, para tal efecto.

El punto, el detalle, para que ese plan surta efecto, se tiene que tomar decisiones, ya, y no hay de otra, ante el cambió climático, y que no se puede llover por Decreto, que construir una Desaladora, de, Kino a , Hermosillo, para que se acabe el problema, y no se ponga en riesgo la suistentabilidad del Valle del Yaqui, cualquier otra cosa, son posturas demagógicas.

Y pensar que con los ¡11 mil! millones del famoso Plan de Justicia Yaqui, que incluye en , Acueducto innecesario, no hay agua para abrir más tierras al cultivo en territorio , Yaqui, se podría reparar Obregón, y construir una desaladora, y más obras en el sur, pero no , será una tiradero de dinero, los Yaquis, no cambiarán, y seguirán con sus “piolas” “conos” junto con el crimen organizado, extorsionado en carreterasa, ciudadanos, transportistas, , su “modus vivendi”, las tierras las tienen rentadas, y solo están fortaleciendo finanzas del crimen con bloqueos.

TRASVASE

Y precisamente el viernes que estuvo el Gobernador, en, Obregón, sostuve en cabina de Radio, entrevista con, el Director Administrativo del DDRY, MIGUEL HUMBERTO BORBÓN, y obvio el tema fue el agua.

Fuimos claros, ambos, que si este mes de agosto, no son más recurrentes las lluvias en la cuenca, el panorama agrícola 2022- 2023, sería desolador, ni no se cumple la media mínima, estaríamos hablando de 100 mil hectáreas menos sin sembrar, lo que significa un duro golpe para; productores y economía de, Cajeme, ya de por sí viviendo con inflación del 8% y una alimentaria del 32 %.

Ante esto, creo, no habrá más de otra para el Gobernador, Durazo, gestionar para que CONAGUA, suelte , trasvase, agua del “Novillo” al “Oviáchic” ¿La cantidad? No se, peo debe ser lo suficiente para que se pueda, si no todo, el mejor programa agrícola que de menos afectación.

DE lo contrario, serán miles de jornales, empleos que se perderán, cierre de negocios, bajará el flujo de dinero, y lo peor, los índices de inseguridad se irían a la alza, con el hambre no se juega.

LA TERCERA BOMBA

Las lluvias han sido benéficas en la capital, y “arriba” se han recuperado mantos friáticos, la Presa “ALR” ya tiene espejo de agua, y se espera que el Río Sánmigue, siga aportando agua, y a ver con cuantos millones de metros cúbicos, queda, que se pueda potabilizar e inyectarse a la red. Esto de encendido de la tercera , Bomba, es lo que encendido la Alerta, malestar, en el DDRY, Movimiento NO al Novillo y la Etnia, aunado a que los Amparos contra esa obra ilegal del Acueducto no se han respetado.

Y a mi lo que me hace ruido, es que CONAGUA, si autorizo el trasvase de la Presa “Pilares” a la del “Mocúzari” han estado buenas las lluvias, y luce panorama alentador para productores del Mayo. Pero la del “Oviáchic” sigue en niveles muy bajos, y ante esto el panorama, como dije, luce incierto para el Valle ddl Yaqui, y consumo humano, así, que repito, si CONAGUA, no trasvasa al , Oviáchic, esto daría la razón productores y Movimiento NO al Novillo, que se están protegiendo intereses de la capital, que sigue creciendo, y por ende, necesita agua, por eso el encendido de la tercera “Bomba”.

¿Qué no son 75 millones de metros cúbicos al año autorizados para extraer? ¿Por qué se retienen aguas del Novillo? ¿Y la sustentabilidad del Valle del Yaqui y Obrregón?...también es, Sonora, y el valor de lo que, vale mucho, y no hay mesa en, México, que no coma del ; Trigo, Maíz, Hortaliza, así que, Gobernador, ALFONSO DURAZO,mm a tomar nota, si no,el resquebrajamiento del tejido social, en el, Obregón, sería de magnitud, que mejor ni imaginar, ya de por sí, las cosas mal, en uno de los municipios más violentos del País.

LA MENTIRA, EL ENGAÑO

En esta gira, otra vez, se inauguró, otra, Jornada de la Paz, ahora en otra Colonia problemática, Urbi Villas, cuando en la primera, Villa Bonita, donde inició este programa, ha sido un total fracaso, la tan cacareada “proximidad social” de los 3 órdenes de gobierno, con la población, lo que tiene temblando y muuuy preocupado al crimen organizado, este programa insignia de, DOLORES DEL RÍO, que no sé qué está haciendo al frente de la Seguridad, más bien, inseguridad, que tiene en vilo a sectores productivos y población.

Y luego el, Gobernador, Durazo, secundado por la Fiscal, con sus datos, sus números, en ese mundo irreal que viven, y pretenden, engañar a los, Cajemenses, y Sonorenses. Como es posible que, Durazo, haya señalado, que el primer semestre del año, el crimen de alto impacto, se ha reducido el 10% ¡por favor! y CLAUDIA INDIRA, por el estilo, dando datis de su “labor” y que gracias a la política del, Gobernador, tenía que decir el “cebollazo”, Cajeme y Sonora, más tranquilos.

Y mientras el Gobernador, La Fiscal, y la titular de, Seguridad, en su surrealismo, mundo mágico, la cruda realidad, hasta ayer sábado, 9 muertos en el mes, Cajeme, no cede de dos dígitos mensuales.

En, Guaymas, por segunda vez en una semana, atacan el Campo “Santa Lucía” de los principales productores que hay en, Sonora, vuelven a matar a, jornaleros, y así están otros productores de esa zona, quienes producen alimentos, y están bajo el azote de la delincuencia organizada; quienes quieren extorsionarlos por camión que sale de producción, la venta de droga al interior de los campos.

¿Y la Guardia Nacional? en las “Guásimas”, a 4 kilómetros de ahí, revisando papeles de automovilistas en la carretera, para extorsionar, si se da el caso, como entre Santa Ana y San Luis, Río Colorado ¿Y SEMAR? ¿Y la PESP? ¿La AMIC? ¿Policía municipal? En rondines, filtros en la ciudad, que no sirven y no dan resultados.

¿Soluciones? Base permanente de los 3 niveles de gobierno en el, Valle, y otra pudiera ser que “Contratistas” que controlan la nómina de jornaleros, paguen en la ciudad, o con tarjetas de débito, que deje de circular millones de pesos de nómina en los campos, de perdida que batallen, algo tienen que hacer.

KEYLA ROSA

Y luego el triste caso de una adolescente, una niña, de 14 años, perdida hace meses, por Colectivos, fueron encontrados, partes de sus restos y después de ¡5 mes! de análisis forenses, la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, anunció la identificación del cuerpo a familiares, que nunca dejaron de buscarla.

¿5 meses? Y tanto que presume la Fiscal, la Medicina Forense de la FGES, y su tecnología, preparación, incluso el, Gobernador, señaló en alguna ocasión, que habría que replicar en entidades del país, lo que se hace aquí ¡por favor!. Por cierto, Guaymas, ya con más fichas de mujeres, desaparecidas, y los Colectivos de, Madres Buscadoras, CECILIA FLORES, y quienes la acompañan, haciendo la chamba que le compete a la autoridad, esta es la realidad, y no los números oficiales que presentan ¡Ya basta!.

PAR DE ABUELOS…EJECUTADOS

Y siguiendo con ese Sonora Profundo y de tierra de oportunidades, en, SLRC, un par de viejitos, de abuelitos,m fueron ejecutados, hasta ahí llegó un hijo, a refugiarse, me imagino andaba en malos pasos, pues hasta ahí llegaron, y no nomas a él, a sus Padres los ejecutaron.

Para dar cuenta, que el crimen , no tiene piedad, consideración, cuando se afecta sus intereses, son las reglas de la delincuencia, y para ewwntender también porque los policías voltean hacia eel cielo cuando ven convoys, talk como sucede en, Caborca, con tod y que hay base de la Guardia Nacional, al igual que en, Guaymas, Obregón….unos “floreros” “edecanes”.

ZONA NORTE

En, Ciudad Obregón, sobre la California, al norte, cerca de la casa donde yo vivía, hay una privada, ahí viven amigos, gente que conozco, que tranquilamente estaban en la placita de la privada, conviviendo, y en eso que llegan 2 hombres, y rafaguean una casa de enseguida, y se fueron, ellos se quedaron en silencio, ni se movieron, me lo confirmó uno de ellos.

Yo me pregunto y le dije, si estos sicarios, hubieran ido drogados, o hubieran volteado a verlos ¿Qué hubiera pasado?, gracias a Dios, no paso de la impresión, pero nos da la idea, de la zozobra, el miedo, que se vive en, Obregón, y creo, no poca, gente, quisiera, como me lo han externado, irse a vivir a otra parte.

¿PARQUE LINEAL? ¿CIUDAD UNIVERSITARIA?

Otro anuncio del Gobernador, Durazo, hace una semana, Parque Lineal en la Laguna de Náinari, y ahora el pasado viernes una ¿Ciudad Universitaria? ¿Para que? ¿Son prioritarias esas obras? NO.

Lo que necesita , Obregón, es millonarios recursos para reparar calles , drenaje, eso es lo que quiere la gente, aparte de paz, eso es lo básico, lo urgente, ya después lo otro.

Anuncio el, Gobernador, una partida de ¡16 millones! ¿Para cuánto les gusta que alcance? Para nada, recorrí la ciudad, algunos puntos, colonias, no se puede transitar, están destruidas las calles, en la zona norte, algunos tramos de tierra, la Náinari, Miguel Alemán, en serio, tristeza da ver como una ciudad que considero adoptiva, bella, la mejor trazada, calles, avenidas amplias, hoy es lo más parecido a; Bagdad, Kiev, Ucrania, lamentable, no se lo merecen ciudadanos, pero se dejó de invertir por años, robadero, y hoy las consecuencias.

Por cierto, Constellation, dono 6 millones para que se apliquen en alguna calle, o tubería colapsada, el resquemor, es que en palacio y Oomapasc, no se han cortado las uñas.

NO HAY PLACAS, SÍ “MOCHES”

Pues sigue sin haber Placas en las Agencias Fiscales, y todo porque la licitación venía amañada por funcionarios de, Hacienda ¿NO que eran diferentes? Y no le quedo remedioal Contralor, Guillermo Noriega, que declararla desierta, y hoy también las consecuencias.

El detalle es que un ciudadano cajemense, subió a redes, una denuncia, que en la Agencia Fiscal, le pidieron que pagara por adelantado, lo que están haciendo muchos ciudadanos en “línea” y se quejan que no reciben las láminas

La cuestión es que el ciudadano también señalo que se acerco un “gestor” y le pidió dinero para agilizat trámites, lo que seguramente esta sucediendo en las demás agencias fiscales.

Así que otro “gol” para el Contralor, Noriega, y así seguirán las cosas, corrupción, impunidad, nomás ver los casos de ex Alcaldes; ROSARIO QUINTERO, SARA VALLE Y SERGIO PABLO MARISCAL, agosto como si nada, disfrutando de su paso por las Alcaldías y el encaje de uña ¿Y la FAS? ¿ROGELIO LÓPEZ? bien gracias, igual que el ex, Fiscal, ODRACIR ESPINOZA, de floreros, y dice el Gobernador, Durazo, que no solapara corrupción.

CARTEL INMOBILIARIO

En el 2020, el entonces, Contralor, recibió una investigación de irregularidades en, ICRESON y de involucramiento de conocidos, Notarios, en operaciones irregulares, el expediente se mandó a, Palacio, y obvio, no paso nada, no se le dio seguimiento por el peso de los involucrados.

Esta semana, la Fiscal, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, anuncio el desmantelamiento de un Cártel inmobiliario, personas de, Sinaloa, haciendo de las suyas en, Obregón, obvio, en colusión con, Notarios, lo cual le toca investigar a la Dirección de Notarías y la FAS

Papel importante para desmantelar esto, y se recuperaran 7 inmuebles, el apoyo de las, Notarias; 18 y 30 de, Obregón, que detectaron esto y avisaron, bien por ellos, hay también Fedatarios, decentes y honrados.

Me acorde de lo caso del Cantinero de, Navojoa, que resulto ser dueño de, Hectáreas, en el Vado del Río, y le usurparon la identidad, JUAN VALENCIA, aquel ex dirigente del PAN y ex funcionario con, Guillermo Padrés, obvio en complicidad con Notarios.

¿Cuántas operaciones habrá de estas? ¿Cuánta gente que no sabe que ha sido utilizada? Si las autoridades le escarban, lo que encontrarían de corrupción y ríos de millones que circularon.

PRI RETOMAR

En un hecho, inédito, eso sí, el TEE, ojo, y por decisión unánime, resolvió que fueron violados los derechos de; ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL SOTO, para competir por la dirigencia estatal del PRI, en otras palabras, y coloquial, le dieron “palo” al dirigente, ALEJANDRO MORENO, y a su operador, JORGE MEADE, de imponer a, ONÉSIMO BURROLA Y IRIS SÁNCHEZ.

Y la resolución es clara, retomar en donde quedo, no reponer proceso, por lo pronto mañana lunes, sepan notificados, la que sí ya debió despejar oficinas es, IRIS SÁNCHEZ, no se puede quedar, todo en esta vida se paga, inclusive las traiciones. Al parecer la intención es dejar a, BULMARO PACHECO, como Delegado, operación que trae de encargo, ERNESTO GÁNDARA, quien colocó a algunos de los suyos en carteras.

Este lunes, llega, Meade, a ver que instrucción trae del impresen table de “Alito”, por lo pronto, los nombramientos quedan sin efecto, menos el de, SARA THOMPSON, porque fue designación nacional.

Dependerá del, Delegado, que quede, si es, Bulamro, quizás se ratifique, por los pactos que se traen desde que inicio esto, y que dio pie a nombramientos que se dieron, sí es otro, pues hablar que ver, por lo pronto el lunes no hay Secretarios, ni dirigencia. Y otra cosa a tomar en cuenta, por aquello de la paridad, no nomas MORENA, 16 dirigencias de partidos, deberían ser para mujeres ¿Vendrá Sonora?.

