Obispos y el crimen... cae otro policía... apuesta riesgosa

Hermosillo, Sonora.- La reunión de Obispos de la Iglesia Católica con miembros del crimen organizado, nos muestra el grado de descomposición y que se ha roto el tejido social, en una labor que debería estar en manos del Estado mexicano, cuyo Presidente alaba que se de este tipo de encuentros, mientras el país se desangra, la delincuencia empoderada, sectores y sociedad, en total indefensión.

Es increíble que Obispos de Guerrero: José de Jesús González, Salvador Rangel, entre otros, se reunieran con líderes de cárteles, empoderados por Félix Salgado Macedonio, el que ejerce el poder y no su hija Evelyn, para tratar de negociar la paz, hoy perdida en esa entidad.

Es mucho lo que exigen los criminales, no está en manos de la jerarquía católica tomar decisiones, pero mis respetos para los intentos de ellos, como marca la doctrina social de la Iglesia, ver por su feligresía y por la comunidad.

Así las cosas en el país, lamentablemente esto lo minimiza AMLO; “es politiquería”, al igual que las protestas, como la de transportistas, a nivel nacional, cansado de que les roben…y maten a choferes, de día, de noche, con una total impunidad, siendo testigos ciudadanos que transitan por carreteras.

No me imaginó a Don Felipe Pozos sosteniendo algún encuentro con delincuentes, buscando la paz para Ciudad Obregón, para Cajeme, un municipio muy lacerado por los criminales, en donde ya ni policías están seguros.

Cae otro jefe policiaco

Esta semana, en la céntrica avenida Náinari de Ciudad Obregón fue brutalmente acribillado otro Jefe policiaco, ya van varios por cierto, lo que da el grado de indefensión que están incluso ellos y que puede esperar la población y sectores ante ello, sólo no estar en el lugar, hora equivocada…o el pecho a tierra, al escuchar el rugir de metralla o pistola. El jefe de AMIC tenía 3 semanas de haber llegado, con buenos antecedentes, quizás por eso le quitaron la vida.

¿Cómo sabían que estaría en ese lugar? Por cierto cerca de las oficinas de la FGJES, pues esa respuesta sólo la tienen los del “crimen uniformado” como les ha pasado a los otros que han abatido. Así que a cuidarse, de entre ellos mismos, de ahí adentro, de las diferentes corporaciones policiacas sale información y de “halcones” que están por fuera de las instalaciones ¿o no?.

La Policía Municipal de Cajeme es de las peores en este sentido, por eso no pasan elementos exámenes de control de confianza, hay mucha colusión con la delincuencia y todavía los despedidos, a través de argucias legales piden reinstalación. Ya ven lo sucedido esta semana también en Hermosillo, un elemento de la PESP fue detenido, porque en sus ratos libres se dedicaba a robar ¿Será el único?, reitero, es un serio problema el crimen uniformado.

Hay un grave problema en el municipio que no es de ahora, viene de años, pero creciendo, varios grupos peleando el control de la plaza, pero sin ello, están rotos, códigos, pactos y se están llevando a gente inocente, y sembrando angustia en una sociedad y sectores que sólo quieren vivir en paz.

Más trabajo para el Fiscal Gustavo Salas y un reto para el nuevo titular de Seguridad, Víctor Enríquez, de quien por su curricular hay expectativas positivas, que haya resultados, eso esperamos la población y sectores productivos.

Encuesta

Raudo y veloz, se había tardado, el Alcalde Javier Lamarque presumió una encuesta es de imaginar, a la “carta”, de que él es el mejor Alcalde de Sonora, con un 56 por ciento de aprobación, ante el resultados de par de encuestas nacionales que ubican al alcalde de Hermosillo en primer lugar y en el top 5 nacional.

Habrá que preguntarle a los ciudadanos de Cajeme que opinan de esto, ante la realidad en la que se vive: inseguridad, el talón de Aquiles, la infraestructura sanitaria y ahí viene un serio problema…se está acabando el agua, Conagua sin dinero y habrá que ver si el organismo operador ya está visualizando esto y que harán en el verano, cuyo panorama de lluvias, ante el cambio climático y pronósticos luce como el del 2023.

En fin, allá Lamarque y su imaginario, pero creo que la mejor alcalde de Morena, en la entidad, es la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, no en balde en la reunión de ediles con el gobernador Alfonso Durazo, estuvo a su diestra y esto conlleva lecturas políticas, que se confirmarán ya que se haga oficial la candidatura por reelección, que todo parece indicar, ella y “Toño” en la capital, harán historia, están dadas las condiciones.

Por cierto, en el Puerto, ante ausencia de figuras en el PRI y PAN, desde hace rato están midiendo, es más, tendrán que ir con él, para candidato a la diputación local por el Distrito XIII, me refiero al exdiputado, Otto Claussen Iberri, que andan midiendo al doctor Márquez, pero creo que el germánico, es más competitivo.

Y a propósito de listas de diputados locales, que se mueven un día sí, y otro también, que no se les olvide a los partidos, que 2 diputaciones son para grupos étnicos y digo esto, porque hay muchos apuntados, sobre todo en el, Mayo y el IEE y PC, hará valer esto.

Caborca

Y para cerrar la pizca esta semana en materia de inseguridad, nuevamente el área de Caborca con otro hecho violento que involucró a indocumentados, entre ellos, un niño muerto, aunque al parecer hubo más, y heridos 15 en total, que fueron atendidos en el Hospital local y otros trasladados a Hermosillo.

Las víctimas, que iban en 2 van fueron atacadas por la delincuencia ¿Por qué? sólo van en busca de lo que no encuentran aquí o en sus países, lamentablemente esta zona, Santa Ana hasta el Sásabe, hay fuerte presencia de grupos criminales, quienes se pelean por el trasiego de drogas y el migratorio, un negocio de muchos millones, no de pesos, de dólares, que no van a dejar ir aún expensas de quienes viven y transitan por esa rúa.

Y mientras, el soberbio y arrogante del alcalde Abraham 'Cubano' Mier, en entrevista de esta semana, presumiendo una cercanía con el Gobernador, que es el único que tiene “picaporte” para ir a Palacio y casa de Gobierno, sin cita etc…y hablando despectivamente de los Yaquis de Ciudad Obregón.

Pues llegaron, como ya comentado, 800 militares más a Sonora, 400 de ellos nomás para Ciudad Obregón, dato oficial para dar cuenta como están las cosas, aunque el Alcalde Javier Lamarque tiene otra percepción, datos, que no coinciden con los del INEGI… 9 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros, brutal este dato.

Por cierto, morenistas peleándose entre ellos, han impugnado la candidatura de Lamarque, con el argumento que está en estatutos, no tomó cursos, igual que Dolores Del Río, veremos que dicen los tribunales, el reglamento interno se lo pasan por el arco del triunfo, pero da una idea de la inconformidad, ya no soterrada, que hay contra el Alcalde y también por la candidatura de Anabel Acosta, por la diputación federal del VI, veremos que dicen los electores el 2 de junio.

Cuentas alegres…apuesta riesgosa

En la plenaria de diputados con el Gobernador Alfonso Durazo, antes del inicio del periodo ordinario, tocó un tema político al margen de la agenda legislativa y fue directo, los sorprendió, que en la encuesta para Senadores, el mejor posicionado fue Omar Del Valle Colosio, un personaje cercano a los afectos del Mandatario.

Pasó igual que lo de Omar García Harfuch ganó la encuesta, pero lo bajaron para subir a Clara Brugada, dizque por paridad, fue por motivos políticos.

Y esto fue lo que sucedió aquí, tuvieron que meter en la fórmula a Heriberto Aguilar que, en ninguna encuesta interna, que obviamente no mostrarán, no coadyuva, no es competitivo el guaymense, su único activo es que es cercano a Claudia Sheibaum, pero no con el electorado, no conecta…ni lo hará.

Y pues que se viene la decisión de Morena, allá arriba, donde el Gobernador preside el Consejo, de que en 12 entidades se abriría el proceso para otras fórmulas, con la idea de que, de no ganar la mayoría relativa, ser el mejor perdedor, entra la cabeza de fórmula como primera minoría y Sonora entró en la ecuación.

Ya no van solos Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, ya se sumó otra fórmula, Omar Del Valle Colosio y Célida López, un baldazo de agua fría, pero así es esto, ya dieron cuenta a nivel local y nacional, que no están dando las cuentas y quieren que salga adelante su plan C, y tener la mayoría calificada en las 2 cámaras.

¿Quién gana? ¿Quiénes pierden? Son varios escenarios, pero es obvio en el caso de Sonora, que la llegada de Manlio Fabio Beltrones, que va de fórmula con Lilly Téllez y ambos ya con un pie…y el otro también en el Senado, van como plurinominales, les cambiaron el cuadro.

Ambos ya están dentro, pero si ganan de mayoría relativa, les pegan a las 2 fórmulas, no llegarían ni Heriberto Aguilar, ni Célida López, de Ernesto DE Lucas ya ni hablar, hundido en el lugar 4, por eso tan serio y poca actividad en redes los últimos días…está fuera.

Y ojo con esto ¿Con quién están en los afectos del Gobernador? Exactamente, con Del Valle Colosio, por aquello del día “D” y para qué lado se moverá la estructura del partido, antes como antes y ahora como ahora, el jefe político es mano, siempre.

Así pues, se puede dar el caso de que pudiera ganar esta fórmula, Del Valle-Célida, y llegaría ya sea, Manlio o Lorenia, por primera minoría y Aguilar fuera.

Podría ganar también la fórmula Valles-Aguilar, pero este movimiento y decisión que se tomó cambió todo y aparte la confusión, 2 fórmulas, que tienen que ver con el partido guinda y aliados ¿Qué van a decidir las bases, el voto duro?.

Por lo pronto, en la Alianza opositora, están de plácemes, que le sigan así, sobre todo el de Villa Juárez, conocedor de estas lides, operaciones, ecuaciones, arranarán; Manlio y Lilly en marzo, sobre aguas tranquilas, ahí las 2 fórmulas del morenismo y aliados, que se hagan giras, con patadas por arriba y debajo de la mesa ¿O no?.

Hoy marcha

El día de hoy, prueba para la ciudadanía, que saldrán a las calles en más de 115 ciudades del país, en defensa de la democracia, de las instituciones y de mandar un mensaje a AMLO, que amuralló Palacio, que no se meta en la elección del 2 de junio, lo que dudamos, será una elección de estado por las buenas o por las malas.

Día para que la sociedad civil muestre músculo, demostrarle al gobierno lo que le espera el 2 de junio, obviamente los ojos puestos en la protesta en la ciudad de la Ciudad de México, la joya de la corona a nivel nacional, ya se verá este día, por medios y redes sociales, la contundencia o apatía de la gente, que es la apuesta de AMLO.

Xóchitl ganó agenda

La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, se llevó la agenda internacional, en esta etapa intermedia, con buenos resultados gira por EUA, Europa, pero sobre todo en su visita al Santo Padre, el Papa Francisco, quien la recibió con los protocolos debidos. Esto encendió los focos rojos en el equipo de Claudia Sheinbaum y operaron para que el Papa la recibiera, pero por las fotos, se ve que fue informal el encuentro.

El Papa es obviamente un personaje bien informado, Xóchitl es católica y Claudia no, ni creyente, ni religiosa, dicho en otras palabras, es atea y pues se entiende el temor, México es un país, mayoritariamente católico y guadalupano, hasta quienes no profesan la Fe católica, veneran y respetan a la Virgen de Guadalupe, obviamente un mensaje del Papa, previo al arranque o que antes de la elección puede hacer mella y marcar líneas en millones de electores.

Economía

Si en seguridad no fue buena semana, por el lado económico buenas noticias, se abrirá en Ciudad Obregón la oportunidad para 1,700 puestos de trabajo, en empresa coreana que fabrica autopartes, que esperemos lleguen más, por aquello del Nearshoring e impulso al desarrollo equilibrado de regiones en la entidad.

La apertura de un nuevo Parque Solar, con la presencia del Gobernador, impulsando el desarrollo de Energías Limpias y la supervisión de obras de la otra Planta de Licuefacción de Gas, como la de Guaymas, esta generará más 13 mil empleos, entre indirectos, directos y será el despegue económico de Puerto Libertad y toda esa zona, un nuevo polo de desarrollo…al tiempo.

Fuente: Tribuna