A Don Carlos Urzúa, QEPD… Cambios Senado… México alzó la voz

Cuando nacionalizó la Banca José López Portillo, en el Salón de palacio, al informar a su gabinete y el ampliado, hubo alguien que no estuvo de acuerdo, externó su opinión y se salió, renunció, ese fue el entonces Director de PEMEX, Don Adrián Lajous, ante la cara de estupefactos de los presentes y el propio Presidente.

Saco a colación esto, porque en el actual gobierno, el primer Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en reunión con AMLO, en Palacio nacional, en el despacho presidencial, no estuvo de acuerdo con decisiones políticas o instrucciones que estaba recibiendo, le dijo no y pues si gusta le renuncio el lunes, era viernes, no, me renuncias ahorita le dijo, y así sucedió.

Esta semana, este mexicano, patriota, quien no le tuvo miedo a este presidente imperial, falleció lamentablemente, dejando un legado de congruencia, honestidad y no fue subyugado por el ejercicio del poder.

Antes de partir, dejó y señaló dos cosas, en sus últimas columnas de un medio nacional, la primera, claro y contundente, el programa social de 65 y más, esta “inflado” en 600 mil imaginarios adultos, y no se sabe a dónde fueron a parar ¡50 mil! millones de pesos, en estos 5 años y fracción del sexenio, sólo de este programa, para que se den idea de lo que se están robando, súmenle todo lo que ustedes quieran.

Agua

Esta semana, Don Carlos envió la que sería a la postre su última colaboración y tocó un tema que hará crisis los próximos meses, incluso antes de la elección…el agua, no hay, se está acabando y AMLO se enfocó en la Refinería Dos Bocas, Tren Maya, en sus obras y no invirtió en infraestructura de agua, y hasta le quitó presupuesto a CONAGUA y dependencias, para canalizar a las precitadas obras…y a la elección de Estado del 2 de junio.

Nomás a Dos Bocas le ha destinado más de 340 mil millones de pesos, mientras que, a CONAGUA, en todo lo que va del sexenio 280 mil millones, con una reducción para este año.

Esta semana hubo reunión en palacio nacional, ya le pintaron el panorama y están varias entidades a punto de quedarse sin agua, presas casi secas, el sistema Cutzamala, que surte a México, le quedan 90 días y ahora, están perforando pozos por rumbo del AIFA y viendo posibilidad de traer de Hidalgo.

Y vaya que lo harán, al cuarto para las doce, estamos hablando de 22 millones de ciudadanos, que tendrán que soportar “tandeos”, baja presión o depender de pipas y previo a la elección del 2 de junio, votarán en un clima de crispación y enojo ¿Quién gana? ¿Quién perderá?....exacto, y así está el cuadro en varias entidades del país.

Sonora

¿Cuánto le queda al Oviachi? ¿Cuánto le queda a la Mocuzarí? ¿Cómo estarán previo a la elección del 2 de junio?, muy bajas y ya saliendo a la superficie el azolve.

Y adicional, con otra, ya se sabrá, antes de la elección, el panorama de precios y rendimientos del Trigo, que ahorita anda en 4mil 450 por tonelada, bajo, de acuerdo a la bolsa de Chicago y pudiera bajar más, y la expectativa, que espera el productor privado y social, para que sea rentable el precio debe de oscilar entre 6 mil 500 a 7 mil.

EL detalle es que no hay apoyo al Campo, no viene programado nada en el Presupuesto, el artículo 134 de Desarrollo Rural Sostenible, AMLO se lo paso por ir arco del triunfo y eso que es Ley, establecido en la Constitución.

¡Ah! pero ¿Qué tal? para el programa “Sembrando tu Voto” para campesinos que siembran, entre 5 a 8 o 9 hectáreas, para ellos gratis; semilla, fertilizante, tractores, etc.… hay que cosechar votos, como dijo aquel Secretario de Agricultura, Aguirre, en el siglo pasado “al Campesino lo necesitamos para votar, solo hay que controlarlo para que subsista” y esto es lo que hace la 4T ¿O no?.

Y ahí vendrá el Presidente, a abrir, para tomar la foto en el marco del Plan de Justicia Yaqui, la llave a otro Acueducto, para un Distrito que… ¡NO existe! Ni su infraestructura, más que canales, y no hay agua para repartir, sólo el riesgo de el Desarrollo sustentable de un Distrito y Valle, que en 1970 dio un Premio Nobel de la Paz, al Doctor Norman Borluag…de no creerse.

En fin, QEPD, Don Carlos Urzúa, mexicano valiente, congruente, que desafió al poder y que denota también, la ausencia de liderazgos, sobre todo en el empresarial; CCE, CONCANACO, CANACINTRA, COPARMEX, silencio sepulcral durante más de 5 años y en las postrimerías de este régimen, a ver si alzan la voz, tienen más productos de gallina el Episcopado Mexicano ¿No les dará vergüenza?.

Por cierto, en una entrevista, Urzúa fue claro, la siguiente Presidenta va a recibir un país con serios problemas y vaya que sí, aparte de estructurales, la enorme deuda, nomás este año pidieron lo equivalente a 4 FOBAPROAS, para tirarlos en elecciones y obas faraónicas.

EL servicio de la deuda pasará muy por arriba del ¡Billón de pesos anuales!, buena parte se irá cada año para pagar el servicio…y sin abonar a capital, que panorama se nos viene.

El Senado

En entrevista a un colectivo de medios, Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado y futuro Senador, que reitero, se le necesita en la Cámara para construir acuerdos por el bien del país, señaló que están equivocados, y literal “SE los voy a demostrar” por aquello de que hay otra fórmula, y quizás hasta otra, con tal de diluir el voto y ganar la primera minoría, que es la estrategia en 12 entidades, señal que no dan números a MORENA y aliados.

Meten a Omar Del Valle Colosio como cabeza de fórmula y en segunda posición a Célida López…y para el lunes en la noche, tras reuniones en Ciudad de México y Palacio de Gobierno, bajan a Omar y lo mandan a ISSSTESON, Froylan Gámez, deja la institución y se va como número 2 de fórmula. Creo, desde mi punto de vista, hay una división y pataleo, entre la ciudad de México y Palacio Estatal, tomando en cuenta, los afectos del Gobernador por Del Valle Colosio.

La estructura y la jefatura del partido en lo local esta y siempre estará en manos del gobernante en turno, y aquí alguien se brincó las trancas, y fue Aguilar, quien obvio, aprovecha su cercanía con la candidata presidencial Claudia Sheibaum, y el Gobernador actuó con prudencia, con todo y que los números no dan con el guaymense.

Y al parecer quieren meter otra fórmula, siglada por el Verde, donde entrarían las legisladoras Claudia Bours y Lirio del Castillo ¿4 fórmulas? ¿De qué se trata esto?, estrategia nacional…o pavor, porque no están dando los números con Beltrones y Téllez, quienes vinieron a cambiar el escenario y descomponerles todo, disculpen, es la señal que mandan.

Falta poco para 1 de marzo, arrancarán campañas federales, veremos si hay otra fórmula senatorial, Beltrones ya mandó señal de a quien se enfrentan, veremos si a MORENA le sale su aritmética de votos, que creo, confundirá al electorado, pero en fin, allá ellos, cada quien su estrategia.

México…alzó la voz

El pasado domingo, México, en muchas ciudades, sobre todo en la capital, donde llenaron el Zócalo y calles aledañas, alzó la voz, no quieren que se destruyeran instituciones y la democracia, que tantos años tardó en construirse y sobre todo desde la oposición, incluida la izquierda.

Fue un marcha pacífica, sin acarreados, tortas, dinero, fue de ciudadanos libres, en donde los discursos, desde presídiums, como el que dio Lorenzo Córdova, expresidente del INE, fue para eso, para la defensa de instituciones y democracia, no se insultó a nadie, ni al Presidente.

Obviamente a la gente no se le puede controlar y al unísono gritaron consignas como “Narco presidente” “Fuera López”, y no es que sean fifís, neoliberales, conservadores, son ciudadanos, que están hartos de tanta polarización, división, inseguridad, no hay medicinas, tratamientos de cáncer, campo destruido, no hay estancias etc.… y gritaron y actuaron en consecuencia.

Y si se iniciativas presidenciales se trata, que van en contra de nuestras libertades y propiedad privada, por decir algunas, veremos qué pasa en las urnas el 2 de junio.

Carreteras a…militares

AMLO cancela licitaciones, algunas en proceso, para mantenimiento de carreteras, 11 mil millones para dárselas a constructoras de la CMIC, y pues que siempre no, me cancelan todo, y será la SEDENA, SEMAR las que se encarguen de esto, o sea más empoderamiento a uno de los brazos políticos del Presidente y esto tampoco lo queremos, siguen invadiendo áreas del sector empresarial, quienes no respingan se quedan callados..lamentable.

