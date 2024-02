La reacción de AMLO…Riesgo..Sorprendido…Van por dirigente

Comparta este artículo

Sonora. - Es imposible no estar ajeno y preocupa, la reacción de un Presidente, de un Jefe de Estado, ante reportajes, que él considera calumniosos, habiendo canales diplomáticos para responder, sus reacciones no han sido las debidas, se está exhibiendo, mostrando su verdadero rostro y viene un proceso electoral, que se va a poner más ríspido, si no se serena.

Primero fue el reportaje de Tim Golden, 2 premios Pulitzer, luego este del NYT, en donde desafortunadamente, reveló el teléfono de la corresponsal, violando su privacidad, exhibiéndola y poniendo en riesgo su vida, y que lo volvería a hacer, porque tiene autoridad moral y eso está por encima de la ley, en este caso, la de datos personales, consagrada en la Ley y por lo que vela el INAI, mismo que pretende desaparecer, va en el paquete si funciona el Plan C.

Por cierto, AMLO, señaló como vergonzoso, que se haya exhibido el número de su hijo, José Ramón, cierto ¿Y el de la reportera? Ese no lo condena, exhibió su actitud, ya hubo reacciones, varios números de funcionarios y morenistas, los han subido a redes sociales.

Y luego se vino la exhibida al ex Ministro y ex Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, hoy en MORENA, el propio, AMLO lo dijo, que tuvo injerencia con él, para ver ciertos casos, eso no se dice, no se hace, violar la separación de poderes y que un Ministro se haya prestado a ello.

Ante esto, vino la reacción del Ministro, Luis María Aguilar, que le dijo, literal, a Zaldívar “mandadero”, y la Ministra Presidenta, Norma Piña, señaló “Relación entre poderes, no subordinación”.

¿Cuántos asuntos voto a favor, Zaldívar en acuerdo con el Presidente? ¿Qué puede hacer la Corte y la judicatura federal ante esto?, y en noviembre, viene la elección de un nuevo Ministro, ya tienen 3, que han demostrado 10 por ciento de capacidad, y 90 por ciento de lealtad al régimen, ya tendrían 4, para dar cuenta de lo que se viene, nomás vean las iniciativas que se aprobarán, “fast track”, en septiembre, si MORENA gana la mayoría calificada.

En fin, los temas del Narcotráfico, han estado pegando en el epicentro personal del Presidente y su gobierno, le han modificado su agenda, se siente acorralado, desesperado y no está reaccionado, como señaló correctamente, medios, redes sociales y ya hasta el gobierno de EEUA reaccionó ante lo que hizo, en relación a la reportera, un ataque a la libertad de expresión y a la integridad de una persona y su equipo.

Y todavía se le fue encima a Jesica Zermeño, reportera de UNIVISION, que incrédula, no podía creer lo que escuchaba de un Presidente, que aceptaba que violaba la Ley porque lo difamaban y su autoridad moral, está por encima de cualquier Ley, de hecho lo dijo ya AMLO “No me vengan con que la ley es la ley”, y vean lo que está sucediendo en el país.

Aquí lo interesante, es saber toda vez que acabe el sexenio, si los involucrados en los reportajes de prensa estadunidense, que el gobierno de EUA negó que haya en curso algo, dicho por su vocero, se animarán de ir de paseo o negocios a EUA.

Ojo, Manuel Bartlett, jamás ha pisado suelo norteamericano, ante el caso de Enrique “KIke “ Camarena, agente de la de la DEA, asesinado el siglo pasado en Jalisco; ya ven lo que paso con el General, Salvador Cienfuegos, ex titular de SEDENA, sexenio de Enrique Peña Nieto, detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles y liberado por presiones de la SEDENA y la diplomacia, y lo que le pasó a Genaro García Luna, se la jugó y fue detenido, en proceso y seguramente pasara años en algún reclusorio de EUA.

Riesgo electoral

Y mientras el Presidente polariza y divide, todas las mañanas en sus conferencias matutinas, el próximo 1 de marzo, arranca proceso electoral, en lo federal, en donde el INE, acepta, es oficial, riego en 14 Distritos electorales, en el sur del país en donde difícilmente se podrán instalar, como en Guerrero, donde está desatada e incontrolable la violencia, como 50 municipios en problemas.

Aquí en Sonora, el 06, Cajeme lo pone en riesgo, no alto como en el sur, pero que pudiera suscitarse algo, en el 2021, fue asesinado un candidato, Abel Murrieta y la injerencia del crimen no cede, ahí están los datos arrojados esta semana, Cajeme en el lugar número 2 de violencia, 117.83 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Con esto se entiende el porqué 9 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros, quieren paz, tranquilidad y lo único que reciben y escuchan es plomo, que hasta policías caen abatidos ¿Cuál tranquilidad para la ciudadanía? ¿Quién gana y quién pierde si la ciudadanía no sale a votar?. Bueno, hasta el polarizado de automóviles, están ordenando quitarlos, multa a quien no lo haga, para dar cuenta, hasta que tipo de medidas se están tomado.

El relamo y las voces airadas de los ciudadanos, el hartazgo, crece día con día, vean la marcha del pasado domingo, que por cierto, reconocerlo, poca participación de jóvenes, son el 52% del padrón, ojo candidatos, hay que conectar con ellos…o Padres de familia, a llevarlos a votar de las orejas el 2 de junio

Pero en fin, el Alcalde, Javier Lamarque, con otros datos, va por la reelección, y ya hasta está violando la ley electoral, con actos anticipados de campaña ¿Actuará el IEEyPC?.

EN Hermosillo, un funcionario, Felipe Sesma, en horas de trabajo y utilizando autos oficiales, haciendo promoción en favor de Dolores del Río y al parecer lo tuvieron que separar del cargo ante denuncia formal del PAN y PRI.

Por cierto, Gildardo Real y Rogelio Díaz Brown deben interponer denuncia, porque en el ISAF, Francisco Javier Zavala, ex Consejero del CEE, hoy IEE y PC, fue contratado, solo para estar investigando a la administración del Alcalde, Antonio Astiazarán, sabedores todos de que Zavala, es subordinado de Dolores Del Río, así el temor al “Toño” que va arriba en todas las encuestas, en camino a la reelección, es la percepción ciudadana.

Sorprendido

Reconozco que me agarró sorprendido, creí que era fake, pero no, Enrique Claussen, a quien conozco de muchos años, una relación estrecha y con su familia, irá por la candidatura del V Distrito Federal, por MC, en Hermosillo.

Hablé con él, el pasado viernes y me confirmó, me dijo que va con todo, que se sentía solo y abandonado por el PRI, ente otras cosas, y nos despedimos y me puse a reflexionar como abordar este tema, porque también tengo que ser pragmático, objetivo.

Enrique, es un excelente operador político, conoce el manejo de estructuras y cómo manejar a liderazgos colonias y como operar en los días “D” de elecciones, pieza clave en el triunfo de Claudia Pavlovich.

En política, nada fortuito o al azar, el anuncio de él, precisamente cuando la Cónsul llegó a, Hermosillo ¿Coincidencia? que cada quien juzgue y de lectura a esto.

Obvio, consulte con algunos connotados priistas este movimiento de Enrique, y la respuesta que recibí, la misma: la intención es terciar la elección, intentar perjudicar a Ernesto Gándara, quien nunca ha perdido ese distrito, y favorecer al candidato de MORENA, Jacobo Mendoza, quien por cierto, buen tipo, preparado, que hará una buena campaña, no es alguien que le guste denostar.

Habrá que ver que piensan y sienten quienes impulsaron la carrera de, Enrique, desde sus inicios, priista de toda la vida, su último trabajo, como, Secretario de Salud, le tocó la pandemia, lo recuerdo todas las noches, a las 8PM, mandando mensaje a la ciudadanía, sobre la situación y conminando a cuidarse, incluso con malestar a veces, porque ciudadanos no hacían caso de tomar medidas preventivas.

Hoy, Enrique da un giro a su vida en la política, ha tomado una decisión, audaz, que seguramente valoró bien, veremos cómo le va el próximo 2 de junio, y como será su actuación en la campaña, porque una cosa es ser operador, eficiente y otra aparecer en boleta electoral, conectar con la gente, el mensaje político…e intentar derrotar a Ernesto Gándara, Jacobo Mendoza, y sus respectivas estructuras, que MC no las tiene.

Y cosas de la vida, su hermano, Otto Causen, siendo medido por el PRI y PAN para que vaya por el Distrito XIII, con cabecera en Guaymas, de donde ya fue Alcalde, diputado, y ha recibido buena votación, incluso cuando perdió, no hay cuadros competitivos, y es el que sale mejor posicionado ¿Qué decisión tomará el PRI? ¿Qué decisión tomará Otto? Próximas semanas lo sabremos, o quizás vaya por otro partido.

Peñasco...vaya decisión

Vaya decisión que tomó el PAN, de que el actual Alcalde, Jorge Pivac, haya decidido que su hermana Linda sea la candidata a la Alcaldía, como diría, José López Portillo, “EL orgullo de mi nepotismo” cuando, Miguel DE La Madrid, nombró a su hijo, José Ramón, como Subsecretario.

En San Luis, el Alcalde Santos González, “patrimonio” de MORENA; quiso heredar a su hijo, no lo logró, hubo negociación, entendió, aunque dejó a uno de los suyos, y en el camino a Ricardo Lugo, a quien las encuestas le favorecían.

Creo, una mala decisión, si se confirma de manera oficial que tendrá que valorar el PRI, Rogelio Díaz Brown, PRD, Joel Ramírez, la ciudadanía no verá bien esto y MC, al parecer trae un buen candidato, la reversa también es cambio de dirigentes.

ISSSTESON..van por dirigente sindical

Pues entramos en campaña electoral y hay que mandar mensajes que no se solapará corrupción, y pues que se reactiva carpeta de investigación que involucra desvío de recursos por el orden de 80 millones de pesos, por parte de la ex dirigente sindical del ISSSTESON, Xóchitl Preciado.

Y ya no está el ex Secretario de Gobierno, Miguel Pompa, el “Potrillo” para protegerla, y al parecer involucra una red para entrega de certificados “Pato” para que empleados, funcionarios, subieran escalafón salarial, obvio, todo esto mediante “moche” respectivo, que lo recuperaban en meses.

Ya veremos el proceder de la FGES, Contraloría del Memo Noriega y la FAS, de Rogelio López, que tan expeditos son en este asunto, y en otros pendientes, antes como antes…y ahora como ahora, el poder se ejerce, está de por medio el 2 de junio, así que no dudar que durante la campaña, jueces obsequien una que otra orden de aprehensión…palomitas y sodas ¿Para quienes?.

Y pues esta es la primera prueba para el recién estrenado Director de la dependencia, Darbe López Mendívil, el seguir y dar curso a esta investigación

Presas…secas

Impresionante ver foto de la Presa Mocuzari, ya casi seca y si no llueve en verano, adiós ciclo 2024-2025, y quién sabe si puedan cumplir con el laminado de agua para lo que tienen sembrado actual ciclo y la “Oviachi” por el estilo, difícil situación.

Y Saco a colación esto, porque llega hoy a Obregón, a territorio Yaqui, AMLO a entregar Distrito y me imagino a abrir la llave del Acueducto, por aquello de la foto, esto dentro del Plan de Justicia Yaqui, que tiene sus cosas buenas en cuanto a Salud, infraestructura, drenaje, educación.

Pero este tema del agua, el de crear un Distrito, para agregar mas tierras, de un agua que ya no hay para repartir, no tiene sentido, lógica, esto tardará tiempo y solo si la Presa se llena, no puede ser sustentable para dos Distritos.

Aunado a esto, los Yaquis tienen rentadas 22 mil hectáreas, su dotación, al sector privado y social, no entiende AMLO; como no lo hizo Luis Echeverría, que las regaló cuanta cosa, para crear cooperativas y no resultaron fueron un fracaso.

La idiosincrasia de la tribu yaqui, no de todo, pero si la gran mayoría, es que están peleados con el tractor, el pico y la pala, los gobiernos los acostumbraron vivir de la dádiva, y ahí los resultados, en su pasado viaje, AMLO les trajo, tractores y semillas, si checara esto, seguramente ya fueron vendidos ¿O me equivoco?, en fin, estamos en tiempos electorales.

Seguramente el Presidente, hará énfasis en el decreto del subido tarifa 1F, para verano, que el año pasado afecto a bolsillo de miles de familias y ya no habrá necesidad de que el Gobernador, Alfonso Durazo, cabildee este asunto ante la CFE.

EL detalle, es que, en el decreto, no viene ampliación de rangos, ni de meses, que es lo que solicitaba la Unión de Usuarios, que en Hermosillo hicieron una gran protesta y a ver las reacciones la semana que entra, ya que su dirigente, Ignacio Peinado, revise el documento y externen su opinión.

Qué vergüenza

La ASF confirma e interpone denuncia penal contra la sonorense y muy cuestionada Directora de CONADE, Ana Guevara, por desvíos por más de 200 millones de pesos, que no se solventaron ¿Va a proceder FGR? ¿Ustedes qué creen.

Lamentable, que alguien que producto de su esfuerzo personal, fuera una orgullo para México, Sonora, su paso por el atletismo de alto rendimiento y su paso por la política, donde ganó elecciones, sin hacer campaña, la vino a corromper, que lástima, los competidores de varias disciplinas, que han ido a competencias con dinero propio, apoyos, venta de ropa etc.… no quieren saber nada de ella, solo esperan que termine sexenio y se vaya.

Charla

Esta semana, una charla, casi 3 horas, un grupo de columnistas, y empresarios, encabezados por, Carlos “kaly” Rodríguez, con un personaje que considero y reitero, es un hombre de estado y lo veremos tal cual cuando llegue al Senado, me refiero a Manlio Fabio Beltrones.

Claridoso, con una visión muy clara de las fallas y de lo que se necesita en el país, y sobre todo en las Cámaras, hacer política, cuando llevamos más de 5 años que no se le mueve una coma a nada de lo que mande el Presidente.

Mucha propaganda y muy poca política pública, en beneficio de los mexicanos, en todas las áreas y sectores, pero ya ahondará Manlio en esto, a partir del 1 de marzo, ante contendientes que están entre incertidumbre, miedo, respeto, de la campaña que hará, por eso el proceder de algunos y estrategias, y no olvidar que el oriundo de Villa Juárez, también sabe de estructuras, tiene lealtades sabe donde apretar tuercas.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58