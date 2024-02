Plan de Justicia... el crimen uniformado... Beltrones, todos contra él

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó parte del Acueducto Yaqui, que entrará en funciones a fines de marzo y suscribo lo dicho por el Gobernador Alfonso Durazo, que es de justicia que en cada grifo de casa de los pueblos Yaquis, salga agua de la que tienen derecho.

Al igual, de acuerdo con obras como centro hospitalario, calles, drenaje, escuelas etc…el detalle, en relación al agua, es que no se tocó el tema del embalse de Presa “Oviachi”, al 22 %; la del “Mocuzari 1% y el lunes el Alcalde de Álamos, Víctor Balderrama, declaró estado de emergencia, se acabó el agua, no hay. ¿Qué van hacer? ¿Qué están haciendo?

No hay ningún programa federal, a CONAGUA le quitaron presupuesto ¿Qué hará el gobierno estatal ante lo que se viene? Y será para antes del 2 de junio, el problema ya está, es un problema social, de vida y económico, si no hay agua, en riesgo muchas cosas, un total colapso, descomposición del tejido social, aguas con esto.

Pero volviendo al evento de los Yaquis, bien por el acto de justicia, nomás a ver hasta donde rinde el agua, porque el “Oviachi” surte a Obregón y al Valle del Yaqui, y hay riegos pendientes, sobre todo Trigo, se castiga quitándole un riego o baja el laminado, las dos cosas afectan ¿Qué está haciendo OOMAPASC? ¿Qué esa haciendo CONAGUA? Creo que ha hecho más Constellation, con entregas de equipo de cárcamo de bombeo.

Qué vendrá en junio AMLO para entrega del Distrito O18, que va a potenciar la siembra de 60 mil hectáreas ¿Y agua de dónde? aparte que faltan años para nivelar tierras, infraestructura, digitalizar compuertas, canales etc… aparte de que tierras que compró SEDATU y que hicieron un negociazo, Adelfo, Aguilar, Meyer, entre otros, son ranchos y rentados de vuelta por los Yaquis, al modo, igual que las 22 mil hectáreas.

Por cierto, se acuerdan que en anterior visita, AMLO entregó tractores, fertilizantes, semillas y el titular Víctor Villalobos les dijo que eran para ellos, pues ¡Fooul!, como no es época de siembra y de cosecha ¿Saben qué? pues que ¡vendieron! a productores del sector privado y social, lo hemos comentado y no entienden, en fin, época electoral.

En fin, el agua se acaba del Oviachi, vendrán cosechas que iniciarán antes de elección del 2 de junio, veremos rendimientos, precios, que si pinta mal no hay apoyo, no se aplica el artículo 134, el sector agropecuario en masa saldrá a votar encrispado ¿Por MORENA? saquen conclusiones, y si no llueve el próximo verano, mejor ni comentar consecuencias, no haya programa 2024-2025, ya veremos que dice el cambio climático.

Crimen uniformado

Lamentable, grave, delicado, que agentes de la AMIC, que, como cualquier policía, están para proteger y servir, hayan estado involucrados en la suplantación de un criminal, de alta gama, elementos de SEMAR no lo permitieron y ya 3 fueron consignados a la FGR en la Ciudad de México. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Cuántos policías de los 3 niveles de gobierno están coludidos con el crimen organizado? ¿Cuánto crimen uniformado hay? Esto lo reconocía el exsecretario de Seguridad y hoy gobernador Alfonso Durazo.

El mandatario lamentó esto, claro que pega ¿Soluciones?; rotación de personal, exámenes de control más exigentes y más seguido, checar el reclutamiento de quienes quieren cursar la carrera de policía, ya ven, acaban de agarrar a dos de la PESP, jóvenes ambos, uno se dedicaba a delinquir y el otro, pasado fin de semana en Hermosillo con pistola fajada y haciendo disparo con rifle, alentado en una fiesta o reunión…fue detenido por policías municipales, así las cosas.

Qué pena de legisladoras MORENA

Estuvieron en Ciudad Obregón legisladoras para defender el paquete de iniciativas de AMLO, como anfitriona, la diputada del 06, Gabriela Martínez, la misma que dijo en el plantón frente a las desérticas oficinas de SADER, que “Productores, ustedes son mis jefes, no AMLO” ( sarcasmo).

Pues no pudo estar más mal la cosa, para empezar llegaron tarde y todavía un trato de, no respeto, de prepotencia, ante representantes de medios de comunicación, que no son tontos, están informados, pero tienen la obligación de preguntar y que se le conteste, en este caso las legisladoras…que digan barrabasadas.

Y mejor ejemplo, y de hecho, no hayan donde meter la cabeza, Martínez y las otras dos, fue cuando empezó a hablar y “argumentar…otro sarcasmo, la famosa diputada tómbola, 5 % capacidad y 95% de lealtad, Sandra Navarro Conkle, la misma que no puede coordinar una idea, hacer un video…y festejar que a Sonora, se le quitara presupuesto para este año ¡ufff! si les digo.

Pues que no defiende nada, no podría de todas modos, y que se va sobre el “villano” favorito de todos los de MORENA, y uno que otro aliado, que parecen oposición, me refiero a Manlio Fabio Beltrones, a quien le endilga toda clase de epítetos y que en resumen, no es un patriota, como ella…y ya no hallaban sus compañeras como quitarle el micrófono, y obvio, la molestia de reporteros, que iban por otra información.

Por cierto, diputada Martínez, si el Valle del Yaqui, del que dice ve sembrado, es por el esfuerzo de las Uniones de Crédito, la Yaqui, La Cajeme, el DDRY, todas las uniones de crédito…sin ningún apoyo gubernamental, con ventanillas cerradas, para su información. Pero ¿Qué tal el programa “Sembrando tu Voto”, regalando semillas, fertilizantes, Tractores a campesinos de 5 a 9 hectáreas, para autoconsumo, no para suficiencia alimentaria de los mexicanos y me imagino que usted festeja, que a Cuba, también se le regale todo esto, a costillas de contribuyentes y de productores mexicanos, así que infórmese…o cállese la boca, y no es violencia de género o política, es de capacidades.

Y luego la otra legisladora que salió que llevan una lucha de más de ¡500 años! , no puede ser, para entender, porque no hay diálogo, y nomás votan en línea, sin mover una coma a lo que les manden ¿3años más de esto? a ver que deciden ciudadanos.

Célida

Quien anduvo por el sur y que arrancará el fin de semana en Cajeme, lo fue la candidata al Senado, por PT, Célida López y su compañero de fórmula, Froylan Gálvez.

Ciudad Obregón, Sonora.- Que un poco desconcertado en lo que declaró, primero en Hermosillo, en entrevista con Luis Alberto Medina, al reconocer la influencia de Ernesto DE Lucas y Luis Fernando Heras Portillo, para entrara, MORENA por pecar de sincera…la regó, eso no se dice, pero en fin, allá y las estrategias.

Y luego, otra declaración, por el estilo, y de nuevo, reconociendo que es un buen candidato, pero que no debe llegar al Senado, Manlio Fabio Beltrones, que es la instrucción que trae que no llegue, ni Lilly Téllez, que le conseguirá un mapa etc…

Célida López es una mujer preparada, carrera, ex diputada, ex Alcaidesa, echada para adelante, pero tener que recurrir a denostaciones y dar por hecho que llegarán al Senado, tanto su fórmula, como la de MORENA; es un acto de soberbia, que está en manos de ciudadanos, de electores.

No voy a defender a, Manlio o Lilly, no lo necesitan, de mí ni de nadie, ellos van a llegar al Senado por 3 vías: mayoría relativa, Manlio, primera minoría y Lilly vía plurinominal, eso no lo podrán evitar, por más que se desgañiten y se les vayan a la yugular, están perdiendo su tiempo

Más bien la pregunta ¿Quiénes van a llegar de MORENA, PT, MC al Senado? 2 que 4 no llegarán, y esto los trae fuera de quicio, la fórmula Manlio-Lilly, irá sobre aguas tranquilas, con tiros de precisión y quizás de vez en cuando una subida al ring, pero hoy los sonorenses quieren más propuestas, que pleitos y “gatilleros” electorales.

Campo, Salud… ¡Seguridad!, es lo que quieren, propuestas, soluciones, no votos en línea, es lo que quieren mexicanos y sonorenses ¿Qué van a proponer a cajemenses, golpeado el sector agropecuario y la población, por inseguridad? ¿Con que cara candidatos a diputados federales y senadores de MORENA y aliados se van a parar en el DDRY y cámaras empresariales? Se los dejo de reflexión.

