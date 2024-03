¿Confusión? la que viven ciudadanos.. no es pleito; ni pelea box

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Creo que mejor no hubieran dicho nada en cuanto a señalar que fue una “confusión" el ataque a maestros, la Síndico de Sonoyta, Raquel López que resulto gravemente herida, varios docentes, uno Gustavo Adolfo Morales que lamentablemente murió, dejando a una familia y compañeros devastados, y una comunidad, región, que vive constantemente en la incertidumbre y zozobra.

Venían de Puerto Peñasco, de un evento de la fórmula al senado, de MC, que encabeza, Ernesto de Lucas, en horas de la madrugada, y una volanta, que ya no se sabe si son policías o delincuentes, usan mismos uniformes, les hicieron la parada, me imagino, dudaron, les dio miedo, y se fueron de paso, pero los delincuentes, que no tienen piedad, no se anduvieron con cosas, y tiraron a matar, con los resultados ya descritos y de todos conocido.

Confusión y miedo, eso es lo que viven los ciudadanos, y quienes transitan la rúa; Santa Ana-Sasabe, a cualquier hora del día, y peor por la noche, quizás ese fue el error, en una ruta peleada por grupos que quieren controlar el trasiego de drogas e indocumentados.

Y ayer mismo , otra ciudadana, una productora de; esparragaos, y piloto aviador, Blanca Buentello, fue atacada al salir de su oficina en Caborca, donde gobierna el controversial, Abraham 'Cubano' Mier, quien a punta de gritos, amagues, logró la reelección, como el bien lo señaló en reunión con columnistas, en la Perla del Desierto: "Soy cabeza de, Ratón"…literal

¿Por qué el ataque a la empresaria? A ver la investigación oficial, que durará meses, quizás “cobro” de piso, a lo cual se negaría, cualquier cosa, ya ven como está el país, la extorsión, por todos lados, pagar por trabajar, por producir, bueno es una línea, el fondo, es que esta terrible para productores de, Caborca, ir a sus campos, o que les agarre la, noche…mejor se quedan.

Yo solo me pregunto, ante este entorno en el norte, y algunos municipios de la Sierra ¿Quiénes de la oposición se animarán a ser candidatos? ¿Se va a repetir en algún lado el escenario y lamentables hechos del 2021? Dios quiera que no, el detalle y problema, es que poco les importa a los criminales esto, todo el que obstruya sus intereses.

Vicam, Obregón

Y en el sur de nuevo, ataque de nuevo en la región de la etnia, Vícam, que junto con Poóam, ahí se dan un tiro donde hay más; muertos, heridos y desparecidos.

Y en, Obregón , a misma de siempre, ataques , muertos, hasta un enfermero del IMSS le tocó, no cede violencia, veremos si termina en dos dígitos de nuevo.

Por cierto, fue entrevistada, una hermana de la mujer policía que falleció y confirmó que la hoy extinta, que se privó la vida, estaba trabajando bajo amenazas, y que sí en efecto, le reclamo al Alcalde, Javier Lamarque, en las condiciones en las que trabajaban, las falta de prestaciones, equipo, y incrementos de sueldo, a lo que el munícipe, respondió que eran especulaciones, y que le dieran “infiernillo” como señaló un policía, suspendido.

Así que pues digamos, hay una responsabilidad moral del Alcalde, pero obviamente para él y los políticos, gobernante, la moral es un árbol que da…moras.

Cecilia

La líder del Colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, se presentó a la puerta de palacio nacional, en la mañanera, para entregarle la “Pala de mando” al Presidente, para que dé cuenta del trabajo que hacen y que debe hacer la autoridad correspondiente…no la recibió.

Al día siguiente, se volvió a parar, ahora vestida de Beisbolista, el deporte que le gusta a , AMLO, y que por cierto, millones de presos ha despilfarrado en Parques y unidades, ahí está el caso del “Héctor Espino” en, Hermosillo…en total abandono, ignoro el “Tomas Oroz” en, Ciudad Obregón.

Bueno, pues ni así la recibió, obviamente él tiene otros datos, y no iba dar foro a nivel nacional, a una líder de buscadoras, máxime, cuando el gobierno mando “rasurar” el padrón, y fue causa de que renunciara la Comisionada, al no estar de acuerdo, y nombraron a otra al “modo”, la que estuvo en , Hermosillo, y salió por la cocina de conocido, Hotel, para evitar a la prensa, hace unas semanas.

Mis respetos para, Cecilia, que en la búsqueda de sus hijos, y de sus compañeras, el estar excavando, cementerios clandestinos, y estar inhalando olores fétidos, ha afectado sus pulmones, y en riesgo sus compañeras, esperemos su recuperación, mientras los; agentes, Guardia Nacional, militares, que las acompañan, recargados en las camionetas, seguramente, comiendo papitas y sodas.

ES evidente que, AMLO, no la recibirá, de hecho le mando mensaje que dejara la pala en la puerta, ya le quedan pocos meses, es insensible al tema, el tiene otros datos y estamos en época electoral, y él es jefe de campaña

No es pleito

El candidato al Senado, y de hecho futuro, Senador, Manlio Fabio Beltrones, señalo en su gira por, Caborca, que gobernar no es un pleito, y no debe ser motivo de que el Presidente divida el país entre; Chairos y Fifís, entre los que piensan diferentes, y cuando la función es unir, a quienes piensan distinto, y no una política de riña constante.

Saco a colación esto, también, porque le cae al dedo a la candidata, Célida López, quien señaló que, Beltrones, se subió, al ring, y que lo va a noquear, como si fuera pelea de, Box, es una campaña, política, de adversarios, de pensamientos diferentes, de propuestas, no de banalidades, ocurrencias, para ganar la empatía del electorado.

Pero en fin, cada quien su estrategia, la señora no se saldrá del script, y no hablar de las iniciativas del Plan C, para que el electorado evalué si están bien o mal, y no creo que reciba respuesta, a sus ataques, por parte de, Manlio…hay niveles.

Natalia

Pues que se sube a la contienda por la Alcaldía de, Hermosillo la diputada, Natalia Rivera, ex Jefa de Oficina de la Gobernadora, Claudia Pavlovich, llegó al Congreso como pluri del PRI y luego se paso a la bancada de, MC, junto con, Ernesto DE Lucas; y Elly Sallard y Karina Zarate, quienes ganaron mayoría relativa, se pasaron a MORENA.

Muy productiva, Natalia, en los trabajos que desempeña, ya la veremos en la campaña, si se centra en, Toño, y no en, MORENA, para entender su función, que obvio, también, es llevarla a tercios, que supuestamente beneficiaría a, Dolores del Río, y a MORENA.

Pero ambas tienen enfrente a un buen, Alcalde, Toño Astiazarán, innovador, tienen que reconocerlo, ha cambiado la fisonomía de la capital, su infraestructura, y el compromiso de hacer de, Hermosillo, una ciudad sustentable, con un gran compromiso con la electro movilidad, las energías limpias, y en todos los programas que ha emprendido.

“Toño” sabe a lo que va, contra quienes, y lo que harán, años en esto, y sabrá hacer una campaña de altura ¿Qué falta por hacer? claro, pero hasta la fecha, muchas colonias beneficiadas con , obras, y cuenta con la aprobación de la mayoría del electorado

Habrá mas meses y rango con CFE

Este próximo viernes, el Gobernador, Alfonso Durazo, y el Director de Suministros Básicos de CFE, Martín Mendoza, firmaran convenio por el cual el subsidio de la energía eléctrica será por 7 meses, y se incrementan los rangos, lo que vendrá a ser un alivio a los bolsillos y economía de los sonorenses.

Así que con esto, se desactiva a la Unión de Usuarios, a futuras protestas de su dirigente, Ignacio Peinado, buen logro y gestión, hay que reconocer, y hubo resquemor porque AMLO había señalado que todo quedaría igual que el año pasado, al parecer por la época electoral, por lo que sea, estaba de por medio el bolsillo de miles de sonorenses, y un panorama desolador, ante falta de agua…y lluvias

Dramáticas

Escenas de ver como están las Presas, Mocuzarí y Oviachi, la del, Mayo, prácticamente seca, ya no habrá riegos y la de, Obregón, como comentamos, difícil laminado ultimo riego, aunque el consumo humano está asegurado

Para antes de la elección del 2 de, Junio, la “Álvaro Obregón” estará seca, ya se sabrán precios, rendimientos, Trigos, y a ver reacción de productores, pero al margen de esto; cárcamos y pozos, harán falta, Constellatión y el DDRY; haciendo lo suyo, veremos la “saqueada” OOMAPASC, que hace este próximo verano; y AMLO quiere venir en junio a abrir la llave del Acueducto…puro ¡azolve!.

