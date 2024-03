¿Cártel inmobiliario?... 3 "suicidios"... Semáforo, ¡qué corrupción!

Comparta este artículo

¡Vaya escándalo! La titular del Registro Público, Norma Raygoza, en contubernio con el Notarlo Público, René Luna Sugich, en base a una adjudicación falsa, de un juicio laboral, adjudicaron un par de casas de un desarrollador de vivienda, que al dar cuenta, pidió a inquilinos que se salieran, y les exhibieron documentos de la compra-venta.

Inmediatamente el desarrollador inició procedimientos, los compradores se dieron cuenta del fraude y están en espera de que se salgan, y estos que devuelvan varios millones de la compra, 3 para ser exacto. ¿Qué se hizo de buena fe? bueno, pues intervino notario, exfuncionario, con Guillermo Padrés, exdirector de la CEA.

Aquí el otro detalle es que el desarrollador de viviendas, es hermano, nada más y nada menos que del presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz, para dar cuenta del alcance y de lo que pudiera suceder.

El empresario esperará esta semana por venir, que se cortará por las vacaciones de Semana Santa, para que se resuelva esto o solicitarán audiencia con el propio secretario de Gobierno, Adolfo Salazar o el gobernador, Alfonso Durazo, quien seguramente se molestará mucho, y dará el manotazo como el caso del ISIE.

Por lo pronto, deberán llegar al Registro Público, las gentes del secretario de la Contraloría, Guillermo Noriega, a investigar este caso, y quizás dé pie a investigaciones, por aquello de que esté apareciendo otro Cártel Inmobiliario, donde estén inmiscuidos funcionarios y fedatarios.

Deberá tomar Nota el Colegio de Notarios, al igual que autoridades gubernamentales, y que no salgan que llevará meses, no me quiero imaginar el malestar del mandatario máxime cuando datos oficiales indican que ha bajado la percepción de corrupción en el gobierno, estaremos atentos a este caso.



Van 3 'suicidadas' en Obregón

Pues vaya que levanta sospecha que 3 agentes de policía, mujeres, en Ciudad Obregón se han "suicidado" en los últimos años en circunstancias no aclaradas y carpetazo.

Sayuri, América Lizhet, y ahora recientemente, Nayela, quien el Día del Policía, al hacer uso de la voz, le exigió al alcalde, Javier Lamarque, no reconocimientos, ni diplomas, sino aumento de sueldos y mejores equipos. Lo que molestó al edil; ahí está el registro de su cara en el video del evento, y después, dicho por sus compañeros, la orden era darle “infiernillo”, o sea mal trato.

Esto lo confirmó en video su hermana quien exige que se investigue y que le hagan entrega de videos, lo cual dudo que lo haga el capitán Claudio Cruz, ni que lo ordene el alcalde. A menos que la familia se mueva en tribunales.

Situaciones personales, o de trabajo, pero hace ruido que de 2020 a la fecha, 3 mujeres policías hayan tomado esa difícil decisión. A lo que habríamos de agregar, los mandos policiales que han sido asesinados, seguramente “puestos”, la colusión con delincuentes, y pues una población en total indefensión. Ya ven el lugar que ocupa Ciudad Obregón a nivel nacional y mundial…terrible.

Y la noche del viernes, otro ataque más… víctimas colaterales; una abuelita con su nieto de 11 años quedaron heridos. Las víctimas colaterales, los indefensos, es lo que siempre comentamos.

Por cierto, esta semana en una reunión con columnistas, cuestioné a la exsecretaria de Seguridad, María Dolores del Río, que será candidata a la alcaldía de Hermosillo, los resultados que dejó y que el haber aceptado ese cargo cuando no estaba preparada era corrupción.

Que sus programas y su colonia insignia, Villa Bonita, en Obregón son el vivo ejemplo de pésimos resultados; obvio ella me contestó que tiene “otros datos”, y que ha mejorado la situación, con números, en la entidad.

También respondió que siempre en la titularidad de Seguridad había llegado un “masculino”. Como si la seguridad se midiera con perspectiva de género, es de… ¡resultados! No de sexo.

Ya ven cómo nos está yendo con la maestra, Rosa Isela Rodríguez, titular a nivel nacional de Seguridad, ya en camino, al final de sexenio, a 200 mil muertos… y un crimen organizado empoderado.

¿Y el norte?

Y el norte, otra vez nota nacional. Esa rúa, Santa Ana-SLRC, y es reconocido por el alcalde, Santos González que entró un convoy de más de 30 camionetas de BC y a los días muertos en el Golfo de Santa Clara, delincuentes de grupos opositores que se pelean la región, trasiego de drogas e indocumentados.

Pero también reconoce el alcalde de SLRC, que fueron despojados turistas, me imagino de EU de ¡17 automóviles! Nomás imaginen el sentir de ellos, y de las comunidades de donde vienen, la imagen pues.

Y pues hay una Base de la Guardia Nacional en Caborca, donde comentamos que atacaron a una empresaria en plena ciudad, saliendo de su oficina. Está delicada pero ya está estable. ¿Cómo se puede vivir así? Y ahí vienen elecciones, a ver cuántos candidatos se animan; Tubutama, Átil, Sonoyta, Altar, Sásabe…de terror.

En serio, y de plano, si usted tiene VISA, es mejor viajar a SLRC o Tijuana por Arizona, por el freeway, aparte de la tranquilidad, un espectáculo ver los parques eólicos, los miles de papalotes, como los que están en Puerto Peñasco, en camino a San Diego…Dura y cruda realidad, pero es por la seguridad y tranquilidad, para quienes puedan…de plano.

Otra…de Lamarque

Vaya balconeada que dio una investigación periodística y la labor de la organización ‘Cajeme Cómo Vamos’ a lo que prácticamente se robaron en la instalación de un semáforo, que dijeron que costó, cerrando números, 1 millón 600 mil pesos.

Pero resulta que solicitan información a través de transparencia y que costó ¡600 mil! Osea los angelitos se echaron ¡900 mil! Y en una sola obra, qué bárbaros no se miden.

Y lo peor, es que ya se supo que 87 por ciento de las obras se han dado por adjudicación directa, sólo unas cuantas licitaciones, y son pocas las que se les han otorgado las adjudicaciones, las predilectas, las que están arregladas con el actual grupo en el poder en la actual administración de Lamarque.

Para que dé cuenta lector del “no mentir, no robar”, es solo un slogan de Morena y que estamos viviendo tiempos de la 4T, con más del pasado, y que definitivamente, una investigación de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) no la aguanta Javier Lamarque…y va por la reelección, a ver qué dicen los ciudadanos.

Por cierto, morenistas se fueron directamente a tribunales a la Ciudad de México a impugnar a la candidata a la diputación federal 06, Anabel Acosta. A fines de mes vence el plazo para cambios, a ver qué pasa porque hay jaloneos internos, y candidatos que no cumplen con la 3 de 3, que una de ellas es agresor sexual, caso a continuación, que involucra a MC.

Candidato… ¡Violador!

Pues de acuerdo a una investigación periodística, elementos de prueba y expediente en tribunales, el candidato de MC a la 07 diputación federal de Navojoa, Ramón García, el 'Sultán del Recodo', mote que le gusta, y también dirigente sindical del Ayuntamiento, violó, esto no fue acoso, ni acto consensuado, a una niña o adolescente de 13 años que resultó embarazada.

Esto es un escándalo, al que debería haber reaccionado el dirigente, Manuel Scott, las mujeres de MC…pero nada. Solo la diputada, Rosa Elena ‘Pinky’ Trujillo. El partido debe actuar inmediatamente, pero hasta la fecha nada.

Manuel Scott, que ya tuvo una denuncia, por parte de una cajemense, Ana Castelan, ante una insinuación que le hizo, no ha fijado posición, solo posteo una reunión de trabajo que tuvo ahí en, Ciudad Obregón ¿Dónde están las mujeres de MC?, y conste que conozco algunas, y lamento se queden calladas, ante este acto cobarde, no de ahora, pero el silencio sepulcral.

¿Y en Guaymas?

Y en el Puerto otro escándalo que involucra a MC, la empresaria radiofónica, Claudia Lizárraga, denunció una vil “extorsión” de operadores de MC, exfuncionarios de la administración de Lorenzo de Cima.

Le ofrecieron la sindicatura en la fórmula de MC a la alcaldía y que le metiera 7 millones, a lo que se negó. Obvio los aludidos personajes niegan los hechos, y que aparte la instrucción era atacar a la alcaldesa, Karla Córdova, y a los candidatos de la Alianza ¡qué mezquindad!

Pero eso sí, el candidato a la senaduría, Ernesto De Lucas, reuniéndose con la comunidad cristiana en casa del ‘Maloro’ Acosta, para solicitarles apoyo y su voto….qué mugrero.

Y los militantes, los jóvenes, los de la talacha, creyéndose el slogan de la ‘Nueva Política’ y ¡fuchi! los del PRIAN, la vieja política. Por cierto, saben quién es el suplente de Luis Donaldo Colosio Riojas al Senado… ¡Dante Delgado! Y este puso a su hijo de candidato a diputado en Veracruz ¿Qué tal? Movimiento Naranja, Nananananananana!!!!!!.

Senado

En cuanto a campañas y giras de fórmulas al Senado, en la agenda por el norte, el candidato Manlio Fabio Beltrones tocó el tema de la desaparición del Fondo Minero, que prácticamente dejó a municipios sin dinero para obras, incluso un acueducto a medias, en Álamos sin agua y hoy con severa crisis.

Cananea y Agua Prieta ya ven, La Colorada un futuro “pueblo fantasma”, lo advirtió el alcalde, Marco Antonio Platt ya cerrada la mina por parte de Argonaut y en venta.

Porque el gobierno ya quitó el permiso de explotar minas a tajo abierto, así que olvídense de que lleguen inversiones, calculadas en 5 mil millones de dólares…ni de Litio en el tajo abierto de Bacadehuachi de por sí un litigio, que durará años.

Lo que está escuchando Manlio en sus giras, son puras quejas. Les han quitado recursos, programas, a todos los sectores, y de él, pues buena se la aventó en Huatabampo al señalar que tiene un Plan B de Beltrones. Que es que regresen recursos a los municipios, los programas para que hagan y recuperen obras de infraestructura, lo que le reconoció Ramón ‘Chavalo’ Díaz, exalcalde, candidato, lo que hizo Beltrones, por Huatabampo, como legislador.

En cuanto a Lorenia Valles, bien por las buenas propuestas también. Hay que reconocer, pero no comparto lo que dijo en el norte, que el Fondo Minero no ha desaparecido. Respeto lo que dijo, pero no, dicho Fondo no existe, desapareció Morena; al igual que decenas de programas, sobre todo al Campo, y ahí viene una difícil situación…Si no llueve no habrá ciclo agrícola 2024-2025, un colapso para la economía, problema para el gobierno, pero a AMLO no le importa, él quiere “pobres” que dependan del gobierno.

Y pues Célida López sumando adhesiones de sindicatos y de líderes “charros” como Javier Villarreal, Jesús Villalobos, par de joyas y otros sindicatos, que no significa que las bases voten en línea. De hecho la CTM ya no aportaba votos para el PRI hace años y sólo accedieron a pluris en el Congreso, las últimas precisamente Villarreal y Rossy Martínez, dirigente sindicato de Aguah, y ahora vendió la ficha al actual gobierno, está bien, parte de estrategia, consiguieron una candidatura, Óscar Ortiz…a ver qué decide el electorado.

Se tomó una foto con el empresario, Rodrigo Bours quien se le sumó y seguirá, y creo ambos, en la misma tónica, atacar al Beltrones, el más mencionado en redes desde que inició la campaña, y son mediciones, no grillas, allá ellos cada quien su estrategia, pero tanto ataque por algo será, que si les gana la mayoría relativa, que pudiera suceder, les cambia todo el cuadro rumbo al 2027.



Durazo…y hágase la luz

Y que se hizo la luz, analogía, ante el éxito de la gestión del gobernador, Alfonso Durazo, para ampliar los 7 meses y los rangos, ante las altas temperaturas; además para apoyar por los estragos que hizo en los bolsillos y economía de miles de familias sonorenses el año pasado.

Firmó el convenio el gobernador y sumado al decreto, se acabaron los viajes y la incertidumbre de cada año. Ya quedó establecido y hay que reconocer, ante tiempos por venir, lo bueno y el resultado de esta gestión. Y con esto ya se desactiva una bandera de la Unión de Usuarios que encabeza Ignacio Peinado, que hay que reconocer, coadyuvó, pero los buenos oficios del mandatario cerraron la pinza en este asunto….Bien y que se vea reflejado en los recibos el próximo verano.

Procuraduría de la Defensa para Personas con discapacidad

En otra noticia, que considero buena, la iniciativa que salió del Congreso, se crea la Procuraduría de Defensa de Discapacitados, que dependerá en gran medida del DIF.

Como se sabe este grupo, vulnerable en ciertos aspectos, tiene problemas de rechazo, incluso laboral, de movilidad etc.…Hoy por Ley deberán ser protegidos y no estar sujetos a algún tipo de discriminación, y se harán políticas públicas a favor de ellos y ojalá el sector empresarial les abra más espacios.

Bien por lo de la energía eléctrica, bien por esta noticia e iniciativa aprobada por el Congreso, más noticias de esas quisiéramos informar y opinar.

Qué frases

"Son cosas que ocurren", así dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ante el secuestro masivo. “Vayan con sus mamás”, dijo Layda Sansores, gobernadora de Campeche, a mujeres policías que mandaron a sofocar un motín en una cárcel de hombres…sin nada de equipo. "Que me deje la pala ahí", le dice AMLO a Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras, que hasta vestida de beisbolista fue a dejarle la pala de mando.



Don Javier

Otro merecido homenaje a Don Javier Bours Almada. El ciudadano, político, funcionario, empresario, quien siempre veló e hizo cosas por mejorar su comunidad. La delegación de la Cruz Roja llevará su nombre. Excelente. Es parte del legado que dejó a hijos y al municipio, pues hizo por Cajeme.

