¡Qué arranque de campañas!

Vaya arranques de campañas de las candidatas a la presidencia, y ojo, la importancia de redes sociales, que captan todo, y en minutos son tendencias, para bien o para mal, y si no pues ver el par de “osos” que cometió Claudia Sheinbaum, que prácticamente borró su discurso y fue tendencia.

“Que siga la corrup…tranformación” y con eso tuvo para que las redes sociales la hicieran pedazos, y que ha seguido y previo a eso, el abrazo y luego jaloneo con la candidata a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, se vio el rechazo, ahí quedó la evidencia, incluso, Epigmenio Ibarra filmando.

Todos saben que el candidato de Sheinbaum era Omar García Harfuch, quien fue el que ganó la encuesta, pero el inquilino de palacio nacional metió las manos y lo seguirá haciendo, y tuvieron que bajarlo, va por un escaño al Senado y seguramente al gabinete de llegar Claudia a la presidencia.

Bueno pues, son esos lapsus, errores, que tienen y tendrán candidatos (as) que va a quedar registrado el momento en celulares y se convertirán en tendencia, como el de una aspirante a candidatura a la diputación distrito XIII, Guaymas, pésimo, de vergüenza su spot, un niño lo hubiera hecho mejor, y la pobre mujer, fue tendencia nacional, obvio, no creo que sea candidata, que ya bastante tiene el Puerto, con la legisladora “Tómbola”, a quien por cierto, la hicieron pedazos, medios en Obregón, en visita para defender iniciativas de AMLO.

En fin, un mal inicio de Sheinbaum, va arriba todos modos y el gobierno demostró punch y gobernadores llenaron el zócalo, acarreados, como antes lo hacía el sistema, el PRI, con la torta, refresco y dinero que llegó a cotizarse hasta en 5 mil pesos, y llegaron de todos los estados, saquen cuenta los millones y lo que se gastarán en campañas y sobre todo el día “D”.

Xóchitl

Mucho simbolismo de Xóchitl Gálvez el haber arrancado en Fresnillo, Zacatecas, el municipio número uno en inseguridad en el país, la fiel muestra de la nula política de “abrazos, no balazos” de AMLO, ya con más de 180 mil muertos y seguramente rebasará los 200 mil, ya al final de este sexenio, el más terrible en materia de seguridad.

SE acabaron los abrazos señaló Xóchitl, debe aplicarse la ley, anunció medidas que se confirmaron en un abarrotado estadio de Irapuato, en Guanajuato, también azotado por la violencia y ahí en otro acto de simbolismo, se pinchó un dedo y con sangre, que es lo más valioso que tengo, señaló, puso su dedo en un documento, para refrendar compromiso.

En fin, esto empieza, vendrán aciertos, errores quizás de las candidatas de los 2 principales bloques, el de la continuidad, el de seguir el “segundo piso” de la transformación...o el del cambio, veremos cómo se dan las campañas, lo que es un hecho, se van a cerrar al final ¿Qué decidirán ciudadanos? El 2 de junio por la noche lo sabremos.

En lo personal, tengo gran resquemor por el Plan “C”, de que se quede MORENA con la mayoría calificada en ambas Cámaras, lo que significaría, regreso a la autocracia, al centralismo, pérdida de libertades, democracia, todo el poder concentrado en una sola persona, debe haber contrapeso, balance en el poder, de lo contrario, atengámonos a las consecuencias.

Otra cosa preocupante; el abstencionismo y la poca participación de jóvenes, tanto hombres y mujeres, y hay que conectar con ellos, los candidatos, son mayoría del padrón, hay que votar en familia el 2 de junio…o llevarlos de las orejas, de plano.

Senadores y diputados

Arrancó en Sonora la campaña de Senadores en Hermosillo, la fórmula; Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, en estacionamiento de un Hospital, con mensaje, también marcado de simbolismo, por el estado en que se encuentra el sistema de salud en México, un fracaso, no hay medicinas, ni tratamientos contra el Cáncer etc.., y lejos estamos de tener un sistema como el de Dinamarca, ayer estarían en Nogales, encuentro sociedad civil y con empresarios.

Este tipo de eventos, sin grandes concentraciones es lo que veremos de esta fórmula, tiros de precisión, sólo un detalle, dejen a medios, reporteros, que hagan su trabajo y que no haya nadie que los conmine a otra cosa, como sucedió en el evento, Hospital, por personas que vinieron del sur del país, no sé si de logística o qué función, pero estaban dando instrucciones, de que si o no, incluso para el uso de celular y eso está mal, para que lo tome en cuenta el equipo de comunicación…y los candidatos.

Lo que sí es un hecho, hay un TUCOML (todos unidos contra Manlio y Lilly) que va a encabezar, Célida López, ella misma lo confirmó en entrevista, lamentable, porque los sonorenses quieren propuestas, no confrontaciones, y en la misma tesitura estará Heriberto Aguilar.

Mientras, Lorenia Valles, ya con trayectoria como legisladora y funcionaria del área social del gobierno, hará política, creo ella está en camino al Senado, que se preocupen otros, porque por más que les tiren a Manlio y Lilly, llegarán al Senado, que urge, hay que hacer política, llegar a acuerdos, por el bien del país, llevamos más de 5 años de gritos, de falta de argumentación, de votar en línea, sin mover una coma, todo lo que ha mandado AMLO.

Menos mal que no tienen mayoría calificada, por aquello de las reformas constitucionales que ha rechazado la oposición y la SCJN, por eso importantes los contrapesos, el balance en el poder…no a la autocracia.

MORENA

Hoy domingo, fórmulas al senado y candidatos de los 7 distritos federales, mostrarán músculo en la plaza, Emiliana Zubeldía, al arrancar formalmente sus campañas, ya que estuvieron en Ciudad de México, en el inicio de Claudia Sheinbaum.

Se espera lleno, movilización de estructuras, obvio quieren mandar mensaje contundente rumbo al 2 de junio, esperemos mensajes de propuestas y menos “galliterismo”, en fin, ya se verá hoy

Borrego, Lupita, Lalo

Quien arrancó, y bien, fue Ernesto “Borrego” Gándara, el ex Alcalde, ex diputado y ex candidato a la gubernatura, va por la diputación al Distrito V Federal, el cual siempre lo ha ganado, también, una campaña sin grandes concentraciones, dando tiros de precisión, es popular y querido en su comunidad, y político de resultados.

De hecho, MORENA envió como suplente de Jacobo Ruiz, contendiente de Ernesto, a la diputada Elly Sallard, quien hizo excelente labor como funcionaria de COVES, en el sexenio pasado, que la hizo ganar como diputada local, aunque ganó por el PRI y luego se pasó a las filas de MORENA.

La estrategia es clara, no hay problema, se entiende, al igual que la llegada de Enrique Claussen a esa posición, por MC, veremos que deciden los ciudadanos el 2 de junio.

Y buen arranque de Lupita Soto en Huatabampo y Eduardo Flores en Ciudad Obregón, con todo el apoyo del sector privado y social del campo.

Pato

Pues, Ernesto DE Lucas arrancó en Magdalena, su tierra, acompañado de la fórmula de candidatos a diputados federales y al parecer este fin andará el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, quien tuvo desangelado inicio en Lagos de Moreno, Jalisco, un pilar y bastión de MC, pero el Gobernador, Enrique Alfaro, se deslindó de la campaña.

En entrevista de esta semana, Alfaro desnudó lo que es MC, dijo que no hay nueva, ni vieja, política, ni debe haber actos de banalidad, como lo sucedido en el Estadio de los Tigres, cuando al calor de las copas, Máynez y Samuel García dijeron barrabasada y media…y lo que le sigue.

La política se hace y se ejerce, y soy un político profesional, no estoy de acuerdo con ellos, ni decisiones de la dirigencia, en pocas palabras, deslindado de todo el apoyo al candidato al Gobernador, pero todo parece indicar que la estructura para la presidencial en Jalisco estará con Xóchitl Gálvez.

Por cierto, vaya propuesta de la candidata de MORENA a la gubernatura, Claudia Delgadillo, si usted renta una casa o un local, que sea a precio módico y en 10 años, por “humanismo” será de quien viva ahí, ojo, este es un proyecto nacional, así que ya saben si les sale el “Pan “C”, nomás imagínense si incluyen el sector agropecuario, les sale lo Zapata, la tierra es de quien la trabaja… ¡aguas!.

Agua

A propósito de agua, y no nos hemos equivocado, salieron a dar rueda de prensa miembros de pueblos de la Tribu Yaqui, y duro y a la cabeza se fue, César Tórtola, que fue un engaño el evento de AMLO, que lo tienen engañado y lo hemos reiterado, los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, están capando la cochi, y se están llevando buena rebanada de los millones asignados al Plan de Justicia Yaqui, que asegura Tótrola, no ha llegado a todos los pueblos.

Tienen dividida a la Etnia, a base de $$$, no hay agua que repartir, no hay Distrito de Riego, ni tierra que sembrar, y en efecto, compraron ranchos, que ya están rentados, hay que desmontar, nivelar y eso de potenciar 60 mil hectáreas, es una falacia, no alcanzaría dos “popotes” de una sola Presa, Oviachi, para sembrar.

Por cierto, en riesgo el último riego de Trigo para el Valle del Yaqui, o de muy bajo laminado, anda Presa ya al 20 %, y menos azolve, que va a repercutir en rendimientos y de por si precios bajos…y viene la elección del 2 de junio y cero apoyos de AMLO y SADER, ya sabrán como va a votar un sector primario, muy golpeado por la 4T.

Y en el Mayo peor, la Mocuzari al ¡1%! No va a tener el Trigo y demás siembras el último riego, va a pegar y duro, y ni se diga para el consumo humano, ya Álamos en estado de emergencia.

Y si no llueve a cántaros el próximo verano, el Yaqui y Mayo será zona de desastre, sin programa agrícola 2024-2025, como sucedió en el 2003, la economía de miles de familias, negocios, colapsará el tejido social, se romperá, la gente tendrá sed y hambre, con el estómago no se juega, si no hay empleo, la inseguridad, robos, se incrementará, ya de por sí, no se la acaban en Obregón con crimen doloso.

El mapa de sequía extrema está muy difícil en Sonora, el Gobernador Alfonso Durazo señaló que se está trabajando en activar 200 pozos, los Alcaldes de municipios tendrán que hacer algo sus organismos operadores y haber de dónde saca dinero CONAGUA, que AMLO le quitó presupuesto, porque esto ya es un problema nacional.

El DDRY, que encabeza Luis Cruz, con programa emergente de rehabilitación de pozos, Constellation apoyó con equipos de cárcamo, para recuperar aguas, no hay de otra, sociedad y gobierno a trabajar juntos, coadyuvar, el panorama luce terrible.

Alcaldía Cajeme

Pues que insisten un grupo de empresarios en que la alianza opositora considere a Elisa Morales, como opción para contender por la Alcaldía de Cajeme, en donde ya se perfila al ex diputado y actual dirigente Luis Armando Alcalá.

Sostuvieron una reunión con Manlio Fabio Beltrones, en su última visita, que fue receptivo y que haría llegar la propuesta a la dirigencia nacional, tengo entendido, que, en mediciones, Alcalá sale bien.

Consulté con algunos actores del PRI, sobre este tema y por aquello de la participación de sociedad civil, como candidatos de partidos, o como independientes, que, por cierto, no ha ido bien en Sonora, hay que reconocerlo, ahí tenemos el ejemplo de Rodrigo Bours, Arturo Fernández, excelentes propuestas…y no ganaron.

Argumentan, que una candidatura, no se puede construir en 45 días, y que, Luis Armando, ya es conocido, ya fue medido, que ella, también, pero no la conocen en las demacraciones que deciden la elección.

Que debe ir por una Regiduría y trabajar para la elección del 2027, en fin, ahí están dos posturas, veremos que deciden las dirigencias y llegan a acuerdos, por lo pronto, MC lleva a la ex dirigente de CANACINTRA, Adriana Torres y el Partido Sonorense, de nueva creación, que dirige navojoense Alí Camacho, designó a María de Lourdes Félix Peñuñurí, como su candidata a la Alcaldía.

Y MORENA, pues ya confirmado que Javier Lamarque, con todo y problemas, sobre todo inseguridad, otro mes mes por cierto de 2 dígitos de crímenes dolosos, crimen uniformado, drenajes colapsados entre otros problemas, no resueltos, va por reelección, obvio confiado en “la marca” MORENA; no Lamarque

Cubano y Pivac

Pues que el Alcalde de Caborca, Abraham “Cubano” Mier, siente que no tiene segura la reelección y que empieza a dar “patadas al pesebre” nada más y nada menos, cuestionado la inacción del Gobierno del Estado, en el problema de inseguridad en la región y a ver la reacción del Jefe Político y Gobernador del Estado, Alfonso Durazo.

Y mientras, ya algunos empresarios, como uno que pondrá una tienda de abarrotes en la “Y” Griega, dentro de los costos, gastos de operación, ya tiene contemplado el “cobro de piso” ya le dieron el monto ¿Y el Cubano? Bien gracias, y este ya es un problema generalizado en todo el país, empresarios y sectores, como el de carga, no se la acaban con esto, con robos y tener que pagar al crimen para que los dejen trabajar, el colmo, pero pues “abrazos, no balazos” y esto cada día peor, y en riesgo, hasta regiones, que no se instalen casillas para votar.

Y en Puerto Peñasco, el Alcalde Jorge Pivac ya decidió, como “monarca”, que su hermana, Linda, sea candidata de la Alianza, algo que tienen que considerar, evaluar, los dirigentes Gildardo Real, Rogelio Díaz Brown, se les puede meter MC, que perfilan buena candidatura y no ha sido bien recibida la decisión de Pivac ¿Quién se cree que es? ojo con esto, la reversa también es cambio.

