Siguen ataques contra Manlio; ya respondió, se suma Villarreal

Pues desde Nogales, en gira, Manlio Fabio Beltrones contestó a los ataques e insultos de Célida López con respeto, es una dama, una mujer y respondió que lamenta, ante los problemas que hay, no sé de prioridad a la propuesta, a soluciones, las cosas no andan bien y que reciba instrucciones, como lo aceptó ella, de estar criticándolo, incluso al PRIAN, a los que ella se refirió y literal lo dijo “son una mierda”.

También le respondió a Jorge Álvarez Máynez, quien de nuevo lo cuestionó y dijo al entrevistador “fue por la tarde, o por la mañana, porque si fue por la tarde, andaba borracho y si fue por la mañana, andaba crudo” el estigma que cargará Álvarez Máynez, ante lo sucedido en el Estadio de los Tigres y ahí los resultados, anda en 4 puntos su medición y posibilidades.

Pues vaya lenguaje de una candidata, que, por el hecho de ser echada para adelante, que le gusten las malas palabras, las groserías, parte de la idiosincrasia de los sonorenses, mexicanos, tampoco es de curarse de espantos, pero que, al calor de una campaña política se usen para denostar, tanto a Beltrones, como a su compañera de fórmula Lilly Téllez, nos muestra la condición humana de las personas.

Lamento que este vaya a ser el tono de sus “discursos” en sus giras, más prudente su compañero de fórmula Froylan Gámez y ni se diga Lorenia Valles, comportándose a la altura, con respeto, el hecho de ser contrincantes, adversarios, no debe dar pie a la diatriba, escarnio e insulto, pero si por ahí es la estrategia de la señora Célida López, pues que le siga por ahí, a ver que dice el electorado.

Lo que no entiendo, o no entiende Célida, es que, Beltrones y Téllez ya tienen un lugar en el Senado, y que se necesitan, como ella misma lo admitió en entrevista con Luis Alberto Medina, y dijo literal “saben articular, y son una buena oposición” vaya incongruencia.

Creo más bien, que denotan desesperación, nadie voltea a ver a quien supuestamente va abajo y no le quitan el guante a Manlio y Lilly; tanto Célida, como Ernesto De Lucas…y resulta que, entre MC, MORENA y aliados, no se critica, ni se cuestionan, vaya forma de ponerse en evidencia.

Por cierto, candidatos se les olvida que en redes sociales todo queda registrado, sobre todo a Célida, como cuestionaba al hoy presidente de México y a MORENA.

Que mezquindad

Que mezquindad en la política y otro vivo ejemplo ayer en el Edificio de la CTM, donde el dirigente Javier Villarreal recibió a la fórmula Célida López-Froilán Gámez y le reiteró el apoyo de la central a sus aspiraciones.

Yo me pregunto ¿Qué opinara de esto la fórmula Lorenia Valles y Heriberto Aguilar? ¿O será parte de estrategia? Y digo esto porque vaya dilema, hay dos fórmulas, una de MORENA y otra del PT ¿Por cuál va a votar la militancia? ¿Están seguros de que llegarán de mayoría relativa y primera minoría?.

Y fue más allá, Villarreal al cuestionar al gobierno de Beltrones, que no hizo nada por los trabajadores, sino por el sector empresarial, que tipo tan más desagradecido, ya recibirá su respuesta el hoy dirigente y también empresario, tiene una holding de empresas, es inmensamente rico, Villarreal y sus socios, pero sus agremiados no lo saben.

Ahora, Villarreal cuestiona a un sistema que le dio todo, una central, otrora del PRI, que hace rato no gana por mayoría relativa ninguna elección, la última fue el “Kiriki” Gómez en Empalme y no se llevó los rieles porque no pudo.

No es garantía de votos la CTM, nomás han accedido a posiciones “pluris” en el Congreso, las última, precisamente, él y Rossy Martínez, la dirigente sindical de AGUAH, hoy en manos de una administración encabezada por Antonio Astiazarán, quien por cierto, va por la reelección.

Y el dirigente del STIRT, Pepe Vitorín, en el encuentro por el estilo, ante como antes y ahora como ahora, pero que no se les olvide, el de Villa Juárez “no es rencoroso, pero tiene buena memoria”.

Pero se entiende, estamos en campaña, está la iniciativa de reforma de aumentar aguinaldos, vacaciones, pago de 56, trabajando 40 etc… que será un duro golpe para PYMES y MINIPYMES, muchas tendrán que cerrar, no podrán aguantar esto, que debe ser gradual, lo sabe Villarreal, pero ofrece e intenta vender, y darle valor a una ficha, aunque afecte a cientos de empresas.

Bueno, en fin, allá ellos con sus aritméticas, Manlio y Lilly, ya tienen asegurado escaño, puede que den el campanazo de mayoría relativa, si alguien sabe de estas cosas es Beltrones….al tiempo.

La Corte ¿Y si la perdemos?

La senadora Josefina Vázquez Mota, incluso Manlio Fabio Beltrones, ya hicieron ver el riesgo de perder la SCJN, que va en una de las 20 iniciativas que envió AMLO y que pasarán el septiembre, si el Plan “C” funciona y gana MORENA la mayoría calificada en ambas Cámaras.

El próximo mes de octubre o noviembre, se deberá nombrar un nuevo Ministro, si gana MORENA 2 de junio, tendrán asegurado ya tener 4 lugares, y con 7 Ministros, se pondría difícil revertir reformas constitucionales y si ganan el Plan C, peor, porque a como se vayan venciendo los plazos de los Ministros, de quedaran sin los 11…y llegará la autocracia, la dictadura, perderemos todas nuestras garantías, incluso la del Amparo.

Así pues, es importante la elección presidencial, pero más importante, a como están las cosas y el proyecto del “segundo piso” de la transformación, ya aceptado por Claudia Sheinbaum, es logar un balance en el Congreso.

Está en riesgo patrimonio, tierras, empresas, se dejarán venir expropiaciones, para dárselas al “pueblo”, no es grilla esto, es un proyecto de nación de la 4T.

De hecho, AMLO sigue de “compras” de empresas para que pasen a propiedad del Estado, que terminarán en rojo y tendrán que ser subsidiadas con impuestos, que pagan los contribuyentes, las empresas.

Acaba de comprar plantas a IBEDROLA, 6 mil millones de dólares, en Guerrero Negro la empresa que produce sal, de la que ya era accionista y compró la parte de accionistas privados, y ahora quiere comprar el Aeropuerto de Toluca…miles de millones, a cosas que no son prioritarias…y no hay medicinas, el campo destruido, sectores sin apoyo, no hay esto, no hay lo otro y la inseguridad, los ríos de muertos, sangre y unos Cárteles poniendo en riesgo nuestra democracia, terrible ¿Cuántos asesinatos más rumbo al 2 de junio? sólo Dios lo sabe.

Así pues, jóvenes, mujeres, hay que salir a votar el 2 de junio, el 3 de junio, como dice Josefina Vázquez Mota, será demasiado tarde y con la mala noticia, lo vamos a perder todo y Manlio señaló estaremos “fregados”.

Así pues, no se quejen, jóvenes, mujeres, si sus Padres en un futuro no muy lejano, si no hay balance en el poder, les digan levántense, y vayan a buscar trabajo, búsquenle, y que ustedes digan; y ¿Y el negocio?, ¿El Campo? ¿El dinero? ¿La Empresa familiar?.

Y que los Padres respondan, nos acaba de quitar todo, no saliste a votar….no es algo hipotético, es una realidad, que veremos a partir de la siguiente administración si MORENA arrasa ¿Eso quieres? Pues quédate en tu casa el 2 de junio…mientras la tengas.

Gira por China

El gobernador Alfonso Durazo de gira por China, en promoción de inversiones a la entidad, que, como ciudadano, esperemos resultados ante el panorama que se viene para el sector primario ante la sequía extrema, Sonora, entidad ideal para el Nearshoring, para el comprador potencial número uno del mundo, EUA.

Se van a necesitar empresas de manufactura tecnológicas, sobre todo en el sur de la entidad, la reciente oferta de empleo de empresa coreana que iniciará operaciones en abril, Ciudad Obregón, prueba de ello, miles de solicitantes que daban vuelta a la Plaza “Álvaro Obregón” en búsqueda de un empleo y bien remunerado, ya dará noticias el Mandatario a su llegada.

