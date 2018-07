A Guaymas lo único que le queda es la esperanza en medio de su peor crisis

EN MEDIO DE ESTA SOMNOLENCIA política que se respira en el país tras el ramalazo electoral que arrasó con el PRI y con el PAN, y por los cuatro días de vacaciones en su finca de Chiapas, de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, muy pocas notas hay para cubrir las necesidades domesticas de columnistas y comentaristas de fondo.

Porque verá usted, grilla, grilla, lo que se dice grilla, no la hay.

Claro, a menos que la inventemos.

En días de profunda parsimonia, tengo por costumbre buscar en mis archivos de viejo, allí donde están artículos que nunca publiqué, fotos del recuerdo de personajes que andando los años llegaron a la cima del poder en su Estado o a las grandes ligas de la política.

Esta vez, buscando aquí y allá, me topé con un twitter de IRMA TERÁN VILLALOBOS, virtual diputada federal plurinominal, en el que saluda y felicita al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, por su ‘día de cumpleaños’.

Textual: “¡Muchas felicidades estimado presidente! Que tenga un excelente día de cumpleaños. Le deseo lo mejor hoy y siempre. ¡Un fuerte abrazo!”.

Lo anterior pude calificarse como ‘una gota de grilla’ que decía un viejo priísta amigo mío, ya extinto.

Hay otra ‘gota’ de grilla, pero de la buena, no de la estridente. Y lo de ‘grilla’ es porque se trata de AMLO en su hacienda de Chiapas, acompañado de un campesino y de un nuño sobre un suelo pedregoso.

Usted puede argumentar que el Peje no es grillo y que no se le puede motejar como tal y en eso yo coincido. Sin embargo, él es ya el presidente virtualmente electo si bien algunos opositores ‘mamilas’ sostienen que no es presidente virtual electo sino candidato triunfador electo.

Pues sí, ‘mamilas’ que son.

¿Con qué cara se ponen a cuestionar a quienes le llaman presidente virtual electo cuando tiene más legitimidad que otros presidentes que llegaron de panzazo a Los Pinos?

Como FELIPE CALDERÓN, por ejemplo.

Pero más allá de todo esto, lo que yo quiero compartí con mis dos que tres lectores, es mi sorpresa por una fotografía que un amigo mío de Hermosillo, tuvo a bien hacerme llegar.

En la foto en cuestión: aparece López Obrador en camiseta de aquellas que usábamos en la juventud para proteger las camisas del sudor de nuestros veranos.

El Peje calado con un sombrero de palma, unos pantaloncillos cortos —hasta la rodilla y unos huaraches. A su lado, alguien tal vez familiar suyo y un niño que se entretiene con un flotador de hule.

Una sonrisa muestra a un presidente electo relajado, como si en el mundo no tuviera ninguna preocupación que le quitara el sueño.

¿Vacaciones de verano?

Para la mayoría de los funcionarios, sí.

Pero hay otros que se quedan a atender a la clientela. Acá, en Cajeme, por ejemplo, MANUEL PALMA ESPINOZA, titular del Registro Público de la Propiedad y ENRIQUE GUERRERO BARRAZA, oficial del Registro Civil Número Uno.

Son oficiales de guardia, para que luego no se anden diciendo cosas.

Viene, pues, un periodo de receso. Sea porque los funcionarios andan de vacaciones o porque hay una impase en la política luego de las elecciones del 1 de julio, lo cierto es que no hay mucha tela de donde cortar.

Hasta mi amigo GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA se fue a vacacionar a la blanca Mérida, allá en Yucatán, donde seguramente está siendo bien atendido por mi amigo CÁSTULO RAMÍREZ GARCÍA, delegado del RAN en Yucatán, y por su amigo ENRIQUE PALAFOX PAZ, delegado de la SEP en aquella Entidad peninsular.

Por cierto, el que peca de modesto es BULMARO PACHECO. Ayer se desconectó del mundo para no recibir llamadas de felicitación de sus cuates.

Algunos se quejaron de este aislamiento del huatabampense. Como don JOAQUÍN CASTRO LÓPEZ, de una de las comunidades indígenas de Hutabampo.

A DANIEL TRÉLLES IRURETAGOYENA, lo sorprendió mi llamada mientras se ‘entretenía’ reparando una máquina de su rancho, en su casa campestre llamada ‘La Media Luna’, la hacienda que ‘JUAN PRECIADO’ fue a buscar a Comala después de su muerte sin saber que estaba muerto.

En alguna ocasión estuve en ‘La Media Luna’, acompañado de mi compadre JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PINEDA. Había una celebración de algo que ya no recuerdo. De lo que si me acuerdo es de que hay una pequeña alberca, un portal interior bajo cuya sombra hay una mesa grande a la que se sientan los invitados a comer los platillos que más le gustan a la gente del campo.

¿Borrego a la malla? Por ejemplo.

Ahí han disfrutado del buen yantar que caracteriza al anfitrión, amigos tan queridos como JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, como RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, como TOÑO CUADRAS GARCÍA, como NACHO MARTÍNEZ TADEO y personalidades afamadas como LORENZO DE MONTECLARO, amigo de Daniel y compadre de su hijo CARLOS TRÉLLES, actualmente funcionario federal.

Entre muchos otros.

¿La violencia? ¿Por dónde empiezo, caro lector?

En Guaymas, LA VOZ DEL PUERTO salió a la luz pública ayer con este encabezado: ‘El Puerto está fuera de control’.

Y el subtítulo: ‘La situación de inseguridad que se vive en la ciudad ha sobrepasado a las autoridades’.

En Cajeme, ya perdí la cuenta de los ejecutados. Íbamos en 22 pero en los últimos dos días parece que se registraron más hechos de violencia.

Y esto no tiene para cuando acabar, caray.

El jueves de esta semana que termina, un grupo de ganaderos comentaba que lo más desesperante de la situación que viven varias ciudades de Sonora, es que las corporaciones policiacas de los tres niveles de Gobierno, no se juntan para dialogar y ponerse de acuerdo. De esta manera —dicen— podrían dar a conocer sus planes y la situación que prevalece en el Estado, así como la coordinación entre federales, estatales y municipales, que por lo visto nunca ha existido.

Por lo visto, habrá que esperar a que la paciencia de la sociedad se agotó.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! LO RECORDÉ AHORA que leí en el diario hermano TRIBUNA DEL MAYO, una breve nota en la sección policiaca, que da cuanta que un auto sedán ‘chocó’ con dos semovientes (burro y caballo), con saldo de una mujer con golpes contusos y esguince cervical…

¿Qué fue lo que recordé?...

De lo que me acordé fue de una interesante y amable charla con el navojoense GUSTAVO MENDÍVIL AMPARÁN y con JULIÁN LUZANILLA, intercambiando anécdotas de Navojoa y de Cajeme…

Una de estas anécdotas se refiere al parte de novedades de un elemento del Departamento de Tránsito de la hermosa Perla del Mayo, de los tiempos en que la vida discurría apaciblemente en la región, cuando un burro trotando cancinamente por las calles del centro de la ciudad, era un cuadro cotidiano…

—Ya no hay burros en Navojoa— apuntó Gustavo adelantándose a cualquier broma, ya sabe usted…

Pero Tribuna del Mayo publica la nota del encontronazo entre un auto y ‘dos semovientes’, un burro y un caballo…

Esto demuestra que sí hay burros deambulando por los pueblos rurales de las cercanías de Navojoa, como San Ignacio, la tierra del Chapo MANUEL RAMÍREZ…

¿O será que el burrito accidentado es el último sobreviviente?..

Y YA PARA CERRAR LOS RUMBOS DE HOY, a Guaymas y a Empalme no solamente los ahoga la violencia, sino la basura…

En su edición de ayer, el otro diario hermano, LA VOZ DEL PUERTO, informó ayer que la basura del puerto ya no cabe en Guaymas y termina en Empalme…

¿Cómo la ve?...

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]