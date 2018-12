Aclara Ricardo Mazón… surgen otros datos y dudas

Vaya polémica y controversia que generó mi pasada colaboración en el tema de la Planta Tratadora de Agua Residuales, al hacer mención que el dueño de la empresa Solaqua era el empresario capitalino Ricardo Mazón Lizárraga, de quien recibí un par de llamadas para aclarar la situación, como también previamente recibí llamada del exalcalde Faustino Félix Chávez, en relación a la extensión del contrato.

Mazón me habló y me hizo ver que era dueño de la empresa en mención, pero que ya hace años se había desprendido de su participación accionaria y me solicitó que lo aclarara en mi siguiente colaboración, por cuestiones de su imagen, reputación, le respondí a Ricardo a quien conozco también hace años, que estaba bien, está en su derecho, más sin embargo, también solicitó a este medio que se publicara nota aclaratoria, lo cual se hizo en cumplimiento al derecho de réplica y se cumplió con la norma en la materia.

Lo interesante de la carta de Ricardo, la cual obvio la hizo un abogado, es que efectivamente reconoce fue dueño de la empresa, no me equivoqué y que después a finales de los 90 vendió su participación accionaria, la detalla por cierto y da una relación de empresas; ICA, SIA, Domo Monterrey, un tal José Javier Garza Calderón, etc... Lo que da una idea también y conocemos por fin, quién o quiénes están detrás hoy de la operación de la Planta Tratadora aquí en Ciudad Obregón.

Por cierto, también aproveché la llamada que tuve con él para preguntarle, era tema para mí en esta colaboración, su participación en la operación inmobiliaria en el terreno donde se instalará la Desaladora en ‘El Cochárit’ y me dijo que no, que tiene un terreno a unos kilómetros de ahí y que trabaja en conseguir una concesión, no le pregunté de que se trata, al igual que me hizo mención de que está actualmente trabajando en proyectos inmobiliarios, tanto en Hermosillo como en potras entidades.

En fin, con esto aclaro el asunto de Mazón y ahora comentaré algo que resulta también interesante, surgen más datos y dudas, toda vez que el exalcalde Faustino Félix Chávez, me habló y señaló que durante su administración no se hizo ninguna extensión de contrato, lo que efectivamente es cierto, me equivoqué, pero surgieron otros datos interesantes, me confirmó el exalcalde que los últimos 7 u 8 meses de su administración, se dejó de pagar a Solaqua porque el Estado dejó también de pagar su aportación ¿por qué sucedió esto? ¿Tiene relación con algún crédito bancario?

Resulta también que la extensión de contrato, a pesar de que había uno vigente, la hizo un exdirector de OOMAPASC, Sergio Islas Ponce, hermano del extinto Fausto Islas Ponce, personaje muy ligado a Manlio Fabio Beltrones ¿por qué se hizo? Raro, pero juzguen ustedes y saquen sus conclusiones.

Las plantas que actualmente la operan no más de ¡5! personas, costaron; ¿20?, ¿30?, ¿40? millones de pesos, es obvio que hace años se pagaron y que OOMAPASC, debía haber retomado el control y así bajar costos y ningún alcalde en estos años lo hizo… ¿Por qué? ¿Por qué si se etiquetó recurso federal para la obra, porque se solicitó crédito bancario?

Lo que sí es un hecho y reitero lo dicho, el valor del contrato y los años que le dieron a la empresa o empresas que operan la planta, es un abuso en deterioro de las finanzas del Organismo Operador, no es posible que por más de 20 años ya se les haya pagado más de ¡mil millones de pesos!, con pagos mensuales a través de los años que llegaron hasta los 7 millones… ¡un robo!

Se abrigó esperanza de que esto cambiaría hace unas semanas, cuando el actual director del Organismo Rodrigo González, anunció que ya no pagarían y que irían por el control, lo que parecía bien por las finanzas y porque llegó la “4T” al municipio, pero no, llegó el representante legal de la empresa, negociaron y ahora el pago quedó en ¡3 millones!, así de fácil y sencillo, ¡qué bien les fue a todos! Con esto se reconoce el sobreprecio que se estuvo pagando por años.

Y todo parece indicar por el tamaño de plantas, que tratan 800 litros por segundo con 3 líneas de estanques en un terreno de 13 hectáreas, con areadores como las de granjas de camarón, muy artesanales las plantas, bombas chicas etc… el costo de esas no pasa de 20 millones de pesos y su gasto de operación mensual hoy debería ser de solo ¡1 millón! Y se arreglaron con 3 millones con la actual administración, juzguen ustedes y saquen conclusiones.

Reitero, el costo de esas plantas ya se pagaron hace años, debía haber quedado ya la operación en manos del Organismo Operador y no se hizo, faltan al parecer otros 4 años para esta administración de Sergio Mariscal y todavía le quedará pagar a la otra, ¡es el colmo!

Y ya van dos en las que falla Rodrigo González, proclive a dar anuncios y declaraciones de que cambiarán las cosas, primero con el contrato leonino del Sutoc, lo doblaron (como Taibo) y luego con esto de las plantas, no cabe la menor duda y como dice el refrán “no es lo mismo ser borracho que cantinero”.

¿A qué conclusión llego? Que las alianzas público-privada, las concesiones las cubren el manto de la corrupción, lo cual lo hacen cubriendo los aspectos legales, contratos, etc… lo vemos con el del alumbrado público, aquí de Cajeme que se hizo en la administración de Rogelio Díaz Brown y vean como está el municipio, el que se hizo con Maloro en Hermosillo, más de ¡2 mil millones!, en donde están metidos los empresarios y políticos de siempre.

Libramientos

A propósito de concesiones, esta semana estuvo por aquí el hoy expresidente Enrique Peña Nieto, para entregar un tramo de una carretera que incumplió y aparte se dejó a la deriva a familias cajemenses que vendieron sus terrenos por donde pasa el libramiento y ahora tendrán que tocar la puerta del súper delegado, Jorge Taddei en Hermosillo, para ver si les pagan.

¿Pero qué tal los empresarios y políticos a quienes les dieron la concesión de libramientos en Cajeme y Hermosillo por 30 años? Ese y esos que estás pensando, esos mismos, para lo cual hacen todo un entramado de empresas, si tontos no son.

Desaladora

La gobernadora Claudia Pavlovich, estuvo de gira por Guaymas y anunció formalmente el inicio de construcción de la Desaladora en ‘El Cochórit” que vendrá a cubrir después de un año que dure su construcción, el déficit del vital líquido que hay en Empalme, el Puerto y San Carlos.

Con esto se cumplirá una promesa y gestión que hizo la gobernadora, se subsana primero la necesidad para más de 200 mil familias y en parte se cumple otra promesa de corte político para el MCA, productores del Yaqui y Tribu Yaqui, porque ellos también empujaron por esto y ven la posibilidad de que se haga otro módulo que lleve agua a Hermosillo y así ver la posibilidad de que se cierre el ‘Novillo’, pero esa será otra historia, eso se verá a futuro y le tocará a la siguiente administración estatal.

Padrés

Como ustedes ya están enterados a Guillermo Padres, un juez le cambió las medidas cautelares por lo que esta semana por venir ya seguirá su proceso de libertad, no está exonerado, pero el hecho de salir es una triunfo para él y un golpe durísimo en la lucha y ataque a la corrupción.

Que va a traer brazalete, que tendrá que ir a firmar cada 15 días y no podrá salir del país, es lo de menos, estará libre y eso será duro para los sonorenses y para autoridades.

¿Qué lectura me deja esto?, bueno que hay un sistema judicial corrupto, pactos políticos, intereses, expedientes no sólidos, etc… el pasado martes estuve en el programa de TV ‘Casa de las Ideas’ de Óscar Romo y ahí señalé que el mensaje que deja esta liberación es… roben todo lo que puedan, hagan su apartado para amparos, abogados, jueces, aguantar el proceso 1, 2, o 3 años y después a gozar de los millones que sustrajeron.

Dije también que confiaba en el impulso que dio la gobernadora Claudia Pavlovich, a la creación de la FAS, del trabajo que trata de hacer el fiscal Odracir Espinoza, pero con un sistema judicial corrupto ¿qué se hace? ¿Qué hacer cuando el corrupto consigue un buen abogado y tira amparos por todos lados? Por ejemplo, hace unas semanas volvió a Sonora el exsecretario de Hacienda, Carlos Villalobos, ¿por qué no se le detuvo en la frontera le pregunté al fiscal? Y me respondió, porque traía amparos hasta de Sinaloa, no tenía caso ir y así están todos los asuntos, pueden llevar hasta 10 años me confirmó.

Cano

Para segur con esto daré otro ejemplo y lo saco a colación a raíz del golpe que le dieron a Alberto Cano Vélez en un diario nacional, lo que valió una carta aclaratoria de él y creo hasta una entrevista, como réplica en ese medio, Reforma, sobre su paso por la Sociedad Hipotecaria Federal, lo señalaron con presuntas irregularidades de cientos de millones de pesos en valuaciones y otras cosas.

En el trienio del alcalde Javier Gándara, se hizo la remodelación de bulevar Kino, obra que quedó muy bien, una de las cosas buenas que se hizo, misma que costó 120 millones y se etiquetó dinero federal para la misma, mismo que llegó… y despareció y se tuvo que pedir un crédito bancario por la misma cantidad para pagar la obra, esto para entender porque está tan endeudado el ayuntamiento.

¿Un supuesto esto? No, Natalia Rivera, la hoy jefa de oficina de la gobernadora Claudia Pavlovich, y quien fuera regidora en la administración de Gándara, citó a rueda de prensa y vaya sorpresa que nos llevamos cuando con todo y ‘power point’ y muy claro, presentó estados de cuentas, cruces, cheques, todo le siguió la huella a los 120 millones y ahí se detalló como estuvo toda la operación.

Señaló también Natalia, que se interpondría una denuncia ante la PGR y ante la evidencia de pruebas supuse, Gándara se verá malito, de hecho ella me comentó que para finales de febrero de ese año Javier Gándara, comparecería en la PGR en la Ciudad de México.

Recuerdo que el exalcalde hizo varios viajes a la Ciudad de México, me imagino a ver este asunto y tocar puertas a Natalia, le volví a peguntar tiempo después sobre el asunto y me dijo que estaba en proceso y pues me di cuenta que no pasaría nada y me remonté al día que inauguró Gándara, la remodelación del Kino al fondo en una esquina, casi desapercibido estaba el entonces diputado federal, Alberto Cano Vélez, el gestor de bajar el recurso federal, como también entendí qué puerta tocó el exalcalde en la Ciudad de México para que no pasara nada.

No me cabe la menor duda que somos un país, donde campea la impunidad y corrupción, hoy hay ya un nuevo Gobierno, un cambio de régimen, veremos como hoy actúa la PGR y cuál será la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, con esto de la presunta corrupción e impunidad que por su mensaje, no la va a permitir.

Así que ojo con denuncias que se vengan a partir de ahora, el presidente dio a entender que habrá un “borrón y cuenta nueva” veremos las presiones como se vengan.

Esta semana en la comparecencia del titular del ISAF, Jesús Ramón Moya, señaló en cuanto a aplicación de recursos federales se fueron de vuelta a la Ciudad de México más de 700 operaciones no solventadas por municipios, entre ellos varios del sur, así que aguas con posibles denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante autoridad correspondiente, están advertidos exalcaldes.

Por cierto en la gira por Guaymas y ante reporteros la gobernadora Claudia Pavlovich, confirmó que giró instrucción al secretario de Contraloría, Miguel Ángel Murillo, a que le dé seguimiento a la ‘Operación Safiro’ que involucra a gobiernos y entidades en supuestos desvíos de recursos en campañas el PRI del 2016.

Sobre este tema el abogado del Gobierno, Iván Jaimes, señaló en reunión con columnistas, que las imputaciones no se sostienen en Sonora, ahora solo queda esperar el informe que de Murillo, toda vez que concluya su investigación.

Ricardo y Ernesto

Tal como lo comentamos, el activismo del empresario Ricardo Bours y del exsenador Ernesto Gándara, ya inició y seguramente subirá en el 2019 y creo que llegará el momento para el PRI, que tendrá que irse con alguno de ellos, si es que hay acuerdo entre ambos, porque Ricardo, fue claro, si me la hacen, me voy de independiente.

A Ernesto Gándara, se la hicieron dos veces, una tercera imposible, el caso es que Bours, se fue de gira por el norte, le fue y el pasado viernes estuvo por Huatabampo y así va andar por todos lados, reuniones con grupos, ya no va a parar.

El ‘Borrego’ también se fue de gira por el norte y es obvio que tendrá un mayor activismo a partir del año que entra ¿habrá acuerdo entre Ricardo y Ernesto? Ya lo veremos, yo creo que llegado el momento lo harán, van a platicar, veremos que resulta.

Lo que sí es que para ambos les cambió la coyuntura, es favorable dado el resultado electoral para el PRI el pasado 1 de julio, la situación por la que pasa el tricolor, devaluado, desgastado, una marca que hoy no satisface a la ciudadanía y sobre todo un priísmo que ya está harto de imposiciones, de decisiones cupulares, amiguismos y que ya no quiere reciclaje.

El detalle es que aquí en Cajeme, no entienden, ahí van los mismos por la dirigencia municipal, los mismos grupos; Mendívil, Acosta, el Roger etc… no quieren entender el mensaje de las urnas el pasado 1 de Julio, urgen nuevos rostros, nuevos liderazgos.

Esta semana por venir renuncia a la Secretaría del PRI municipal en Hermosillo, Claudia Cano, quien llegó al puesto de la sociedad civil, como activista social, se va decepcionada, este es un ejemplo de lo que se viene y ni imaginar la desbandada que habrá si el PRI pretende ‘sentar’ a Bours y Gándara, está obligado a un proceso abierto y democrático y con otra, a favor de ellos no veo en el actual gabinete, si alguno decide entrarle, quien les haga sombra rumbo a la candidatura del PRI al Gobierno del Estado.

