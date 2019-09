Algunos dicen que el país ya cambió, pero, ¿de verdad cambio o regresó a los setentas?

ACABABA DE ACUÑAR —O DE RECORDAR, no lo sé— una frase: “se puede tener el poder y no pasara la historia, pero se puede pasar a la historia aunque no se tenga el poder”.

Al día siguiente, muy de madrugada, RICARDO ROCHA pasó al aire sus declaraciones del día anterior. Y le mandó un mensaje: “sé que se puede pasar a la historia de muchas maneras, Porfirio”.

De pronto no entendí el sentido de las palabras. Yo no había escuchado el resto.

¿Y que era ‘el resto’?

Nada menos que la ‘mentada de progenitora’ que PORFIRIO MUÑOZ LEDO, según él muy en lo corto con su compañera DOLORES PADIERNA, comentó pero olvidó apagar el micrófono.

Había anunciado su renuncia a la reelección en la presidencia de la Cámara de Diputados. Le aplaudieron atronadoramente. Dio las gracias, puso el micrófono o se lo entregó a alguna edecán y, volviéndose a Dolores de Bejarano, dijo:

“¡Chin… a su ma…! ¡Qué manera de legislar!”.

Todos oyeron la ‘mentada’.

Y entonces muchos legisladores y muchos mexicanos recordaron quién es, quién ha sido Porfirio Muñoz Ledo.

No soy clarividente y menos profeta. Sin embargo, puedo garantizarle al guanajuatense que pasará a la historia no por su protagonismo en la Cámara de Diputados aquel día de 1997, cuando el PRI perdió, por primera vez la mayoría legislativa.

No por sus dotes de orador. No por haber ganado la elección para senador al dirigente cetemista JOAQUÍN GAMBOA PASCOE.

Ni por otra cosa.

Pasará a la historia por haberle ‘mentado’ la progenitora a sus compañeros diputados cuando aún era presidente de la Cámara Baja.

Eso será su gran estigma. Su lastre. Su pecado capital.

Será el equivalente de HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA, cuya existencia quedó sellado por la ‘roqueseñal’ de aquel día en la Cámara cuando se aprobó el IVA.

¿Se acuerda usted?

Fue cuando Roque Villanueva, que era el coordinador de la bancada del PRI, al lograrse la aprobación, hizo la señal acompañada de la célebre frase: “¡Nos los ch…!”.

Roque pasó a la historia por esa sola expresión.

Porfirio y Humberto Roque no han sido los únicos.

El profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ, también pasó a la historia por una frase. “Político pobre es un pobre político”, dijo, en alguna ocasión en rueda de amigos.

Nunca lo negó y la frase quedó como un ícono del cinismo y la picardía del sistema priísta. O si lo prefiere, de una época que quizá ya no se repita nunca más.

Hay muchas frases que caracterizan a una época.

Don FIDEL VELÁZQUEZ, el sempiterno dirigente y patriarca del movimiento obrero mexicano durante casi setenta años, acuñó dos frases con las que se le ha recordado después de muerto.

La primera, la más jocosa: “El que se mueve no sale en la foto”. ¿Qué significación tenía esta frase? Que nadie debía adelantarse al destape, so pena de ‘chamuscarse’.

Y la otra, dicha por don Fidel al entonces presidente de México, CARLOS SALINAS DE GORTARI, la noche del 28 de noviembre de 1993.

Don Fidel y los líderes de la CNC, la CNOP y creo que la Central Campesina, esperaban en la antesala del despacho presidencial. Después de un rato de espera angustioso, se abrió la puerta y apareció un Carlos Salinas con el rostro transfigurado por la satisfacción.

Dijo, algo como esto:

--Señores dirigentes, tengo la satisfacción de comunicarles que los sondeos realizados por nuestro partido, muestran que el licenciado Luis Donaldo Colosio ha sido favorecido como el más aventajado de los aspirantes.

Para asombro de todos, don Fidel se levantó con la rapidez de un hombre joven y le dijo al presidente:

--¡Nos adivinó el pensamiento señor presidente!

Todavía funcionaba el sistema antiguo. Todavía.

Estas dos frases de don Fidel lo transportaron a la historia.

Pero ninguna frase ha sido tan contundente y perdurable como la que, en su carta escrita antes de quitarse la vida, escribió el político, diplomático, escritor, burócrata, ensayista y cuentista, nacido en Tuxpan, Veracruz, CÉSAR GARIZURIETA, mejor conocido con el apodo de El Tlacuache.

Garizurieta nunca hubiese pasado a la historia de no ser por esa frase plasmada en su carta de despedida para explicar los motivos de su decisión fatal: “lo hago porque he concluido que vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”.

Esta frase, acuñada en 1961, todavía se menciona de cuando en cuando. Pero casi nadie se acuerda de Garizurieta.

Curiosamente, fue amigo desde la infancia, en su natal Tuxpan, del presidente MIGUEL ALEMÁN VALDÉS.

Le fue bien. Hizo y deshizo en ese sexenio y se pitorreó de don ADOLFO RUIZ CORTINEZ, secretario de Gobernación —también oriundo de Veracruz— cuando dio muestras de querer ser candidato a la Presidencia de la República.

Alemán Valdés, su amigo de la infancia, le pasaba todo. Hasta sus excesos de cinismo, que al fin y al cabo, para cínico nadie como don Miguel.

(Garizueta fue llamado un día al despacho del presidente Alemán. Le dijo que tenía información que faltaba mucho a la oficina, que pasaba mucho tiempo tomando café con los cuates, con los intelectuales y en otras cosas. “¿Es cierto esto, César?”, lo interrogó.

No se inmutó. Desparpajadamente contestó: “Es verdad, señor presidente. Pero quiero decirle algo: si todos los burócratas trabajan desesperadamente como me consta que lo hacen, ¿quién es el que va a pensar?”.

Dicen que Alemán festejó con una carcajada la picardía cínica de Garizueta.

¿Lo del apodo ‘El Tlacuache’?

Se originó un día que un amigo le dijo que su rival en la contienda para diputado por Tuxpan, era un verdadero gallo. Sin preocuparse, contestó: “pues que se cuide mi adversario, ese que dices que es muy gallo, porque yo soy un verdadero tlacuache”.

Nació le apodo. Y ‘El Tlacuache’ pasó a la historia por su frase sobre el error que es vivir fuera del presupuesto.

Con el PRI, no acabaron las frases. En la alternancia siguieron teniendo vigencia. A ver qué pasa con la Cuarta Transformación.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

PARA FINALIZAR, DOS BREVES temas sobre radiodifusoras: ayer se reunieron los integrantes del equipo de TRIBUNA RADIO y, en particular, los de Contacto Ciudadano, aunque no asistieron BULMARO PACHECO, MARY VERDUGO ROSS y el columnista…

Si lo hicieron, RITA VERÓNICA QUINTERO, JOSÉ ÁNGEL TOVAR, BENJAMÍN PÉREZ DÍAZ, LULY VILLA, GILBERTO LÓPEZ, LEÓN FELIPE GARCÍA BLANCO y ANGÉLICA GUTIÉRREZ… ¡Larga vida para ellos!...

Y ESTE SÁBADO DE ENFRENTE, estaremos Bulmaro y yo en Red 93.3 de Guaymas, con AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, y su equipo de trabajo… Ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com