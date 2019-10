Artículo de Héctor de Mauleón que cimbró al sistema político de la Cuarta Transformación

DEBEMOS CONGRATULARNOS DE QUE todavía alguien pueda expresarse como lo hizo ayer, en su columna en El Universal, HÉCTOR DE MAULEÓN.

Quizá en tiempos de LUIS ECHEVERRÍA no se lo hubieran permitido. Ni el periódico ni la Secretaría de Gobernación. Es bueno saber que aún no nos han robado la libertad de expresión. Sin embargo, esto no significa que el país esté atravesando por su mejor momento. Vamos, pero ni mucho menos.

A diez meses y medio de que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tomó las riendas de este país, millones de mexicanos se encuentran decepcionados de lo que está pasando en México. De lo que ha hecho el Gobierno de la Cuarta Transformación que antes de cumplir su primer año ya rebasó a su modelo político, Luis Echeverría. HÉCTOR DE MAULEÓN nos obsequió ayer un rosario de calamidades derivadas de las políticas cotidianas del Presidente AMLO. De sus ocurrencias. De su empecinamiento en anclarse “en el pasado más remoto” de la historia de México. De echarle la culpa de los errores de sus colaboradores a gobiernos anteriores. De maquillar cifras. De cambiar con palabras la terca realidad del país.

De Mauleón cita todo lo que a lo largo de casi un año, centenares de analistas y columnistas hemos escrito y publicado cada día. Es tan conmovedora y aterrorizante la advertencia que nos hace De Mauleón, que su columna se hizo viral y se está compartiendo desde ayer a todo el planeta. Tal vez por eso vimos a un López Obrador malhumorado al llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México. Tres veces repitieron la imagen en el noticiario de CIRO GÓMEZ LEYVA.

La misma imagen. El presidente frotándose el puño derecho con el que le estrechó la mano a la persona que le recibió en la terminal aérea.

¿Qué significado tiene este detalle? No lo sé. Simplemente me resulta extraño e incomprensible. De Mauleón estuvo en el comentario de varios comunicadores nacionales. Con menos relevancia, pero por el mismo motivo, ALFONSO DURAZO fue protagonista de un debate sobre la violencia y el crimen organizado.

El periodista ROBERTO ROCK, tituló su columna de ayer como “Lunes negro de Alfonso Durazo”. Sinceramente, yo no culparía al sonorense. Estoy cierto que la presión presidencial es tan fuerte que sus más cercanos colaboradores se esfuerzan por ajustar sus datos y hacerlos viables a la hora de anunciarlos y, sobre todo, de defenderlos ante los cuestionamientos.

¿Por qué Lunes negro? Seguramente porque a la misma hora en que el de Bavispe explicaba que la violencia y los crímenes dolosos iban a la baja, en Aguililla, Michoacán, un comando integrado por 41 policías municipales fue emboscado desde atrás, muriendo masacrados 13 agentes y quedando lesionados otros tres.

Ayer mismo escuché los audios que se transmitieron en redes sociales en los que uno de los agentes suplicaba auxilio a sus compañeros de la base. Nadie respondió a sus gritos. Y esto, en medio de la tragedia, es aún más grave porque mueve a la sospecha de que fueron agentes municipales, de la corporación, los que dieron el “pitazo”.

Lo que le da credibilidad a quien afirma que el noventa por ciento de las corporaciones municipales del país, están totalmente infiltradas y cooptadas.

¿Qué hubiera dicho el presidente si se hubiese quedado en la “mañanera” de ayer?

De Mauleón lo acusa de mentir. Y esto es muy delicado. Y lo es porque lo afirma uno de los periodistas más respetables del país. Pero también porque el presidente AMLO enarbola la bandera de la honestidad, del ser humano que no dice mentiras. Del que nunca se e q u i v o c a .

Un analista español de apellido SOLA, dijo ayer que el declive de AMLO empezará a finales del año próximo. Pero asegura que aún hoy, ya se percibe la tendencia de aprobación a la baja. Dice que no quieren creer que esto se está procesando ya en la conciencia de muchos mexicanos porque las encuestas lo tienen encumbrado por arriba del 60 por ciento, pero se olvidan que llegó a tener más de setenta. Quién sabe.

Hay polémica, pero cada vez son menos lo que defienden al presidente. Existe temor. La palabra “aterrorizado” se ha vuelto común en el lenguaje de algunos comunicadores. Ojo chícharo!

Este fenómeno estuvo presente en el discurso de algunos oradores que participaron en eventos celebrados este lunes anterior y otros el pasado fin de semana.

Por ejemplo, en eventos de los productores agrícolas del sur de Sonora. Lo cierto es que se acabaron los eufemismos. Al pan, pan, y al vino, vino.

Según veo yo las cosas, estamos inmersos bajo un Gobierno autoritario si no es que totalitarista. No desearíamos que esto fuera cierto. Por el contrario, desearíamos que fuera una exageración. Que nuestros miedos son infundados, que nada malo va a pasar. Pero los síntomas nos llevan a pensar cosas terribles. Así opinan muchos. Así se expresan personas que aseguran haber votado por López Obrador.

El texto de Héctor de Mauleón, nos puso a reflexionar a muchos mexicanos. Búsquelo usted en el diario El Universal de ayer. Léalo. Y verá que usted también se va a inquietar. Por desgracia. En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ. ACÁ, EN CAJEME, AYER compartí la mesa con el maestro BULMARO PACHECO, presidente de la Fundación Colosio Sonora, quien regresaba de una gira de trabajo por Álamos y Navojoa, en la que les tomó la protesta como líderes municipales de la fundación, a los exalcaldes BENJAMÍN ANAYA ROSAS, de la colonial ciudad, y a MANUEL MORALES, de la llamada Perla del M a y o …

Por cierto, como secretario general de este organismo en Navojoa, también levantó la mano NOHIS XICLALI RAMOS, lo que deja en buenas manos a la fundación bajo la presidencia estatal de Pacheco, que ha cobrado relevancia por la calidad del trabajo desarrollado y de los expositores que han participado en su sede de Hermosillo… ¡Y estén pendientes, señores! ¡Ahí viene MARTÍN URIETA el 31 de octubre!...

El tercero de la mesa ayer en el Gamma de Ciudad Obregón, fue el profesor RODOLFO VÁZQUEZ, excelente ser humano y gran dador de amistad… ¡OH, LA LÁ! AYER SE LLEVÓ a cabo la entrega de dictámenes de acreditación a hospitales y Centros de Salud del Estado de Sonora…

En una emotiva ceremonia celebrada en Hermosillo, en la que estuvieron la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH y el secretario de Salud, ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI, los directores de hospitales y Centros de Salud recibieron su correspondiente dictamen de acreditación…

Entre los mejores evaluados, figura el director del Hospital General de Ciudad Obregón, el DR. SALVADOR ICEDO, cuya labor al frente de la institución es reconocida ampliamente por la ciudadanía, pero principalmente por quienes se han beneficiado con el servicio y atención recibidas en el nosocomio… Las cosas como son, caro lector…

Y, POR ÚLTIMO, DE FIESTA GRANDE ESTUVO el pasado fin de semana JUAN LEYVA MENDÍVIL, con motivo de su cumpleaños número 66 (y no se la recarga), allá por rumbos de la Col. Campestre… Entre los asistentes, destacaron el exalcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, SERGE ENRÍ- QUEZ TOLANO, JORGE GUZMÁN NIEVES, OMAR GUILLÉN, RAFAEL BUELNA y algunos más…

Es todo.

Le abrazo.

