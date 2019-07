Características de proyecto de vida

Tal vez le extrañe a usted amigo lector sobre el tema que expongo, pero es una realidad los tiempos que se viven y la responsabilidad que tenemos cada de nosotros en el desarrollo de esta vida tan agitada y llena de muchos problemas; pero todo tiene un principio y un fin, grábese esto usted todo lo que el ser humano realiza es para obtener una satisfacción, placer y felicidad. Por naturaleza se busca la felicidad y esta es aquella que nos hace sentir plenos, es importante que nos brinda satisfacción y alegría, cada uno la busca en aquello que considere importante, cada quien la define; lo que para alguien puede representar felicidad, para otro puede significar tristeza; en esta vida, todo tiene un porque como padre de familia, ayuda a tu hijo, o a tus hijos alcanzar la suya, muchos padres de familia imponen deseos, ideas, formas de pensar, gustos, sueños e ilusiones a sus hijos; es común que mencione lo siguiente debes de estudiar la misma carrera de tu papa, debes ser igual de lo aplicado que tus primos, debes hacer lo que yo digo; esa es la única forma en que vas a salir adelante, eso es lo que dice el padre de familia, hay que entenderlo que cada uno de los padres de familia o madre de familia piensan diferente; no son los padres los únicos que dictan o determinan como debe vivir un adolescente, aunque hay algunos que verdaderamente abandonan a sus hijos, no tienen autoridad y el don de tratarlos influyen de manera importante, las opiniones de los amigos o incluso de algunos sectores de la sociedad que tratan de imponer sus hábitos, costumbres y normas. Por ejemplo, algunos sectores de la sociedad y muchos muy directos y especial padres de familia desatienden a sus hijos, una persona triunfa siempre y cuando obtenga prestigio un estatus social y económico o un título universitario, sin embargo, es necesario recordar que el triunfo, el éxito y la felicidad son subjetivos, el proyecto puede definirse en compañía de una pareja o de otros integrantes de la familia dependiendo de las condiciones o etapas por las que se atraviesa, y esto no influye la formación de proyecto de vida en otras áreas de la vida de cada persona de hechos, el incluir en algunas actividades y logros son como familiares, o con la pareja implica necesariamente haberlo previsto y planeado, lo cual habla de que se ha contemplado un desarrollo a nivel grupal. Por ejemplo; cuando se establece una relación de pareja matrimonio, unión libre se genera proyecto en conjunto en donde se deslumbran metas que pretenden realizar juntos, por mencionar algo, algunas parejas planean establecer un negocio u obtener algún patrimonio, casa, terreno, estos proyectos se pueden desarrollar siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, pero en esta sociedad hay tantos problemas que debemos de enderezar un poco tener conciencia y como padre de familia debe de ser responsable con tu matrimonio, con tus hijos, QUE OPINAS AL RESPECTO.