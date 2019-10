Ciudad Obregón: como diría el clásico de Huatabampo: los ‘callejones’ que se nos fueron

ANTEAYER FUE HÉCTOR DE MAULEÓN y ROBERTO ROCK con sus columnas virales.

Y ayer fue ÁNGEL VERGUDO con su video periodístico. Inteligente en el análisis. Talentoso en la exposición. Profundo en el diagnóstico.

Un amigo mío, político, tiene a bien enviarme los comentarios editoriales de Verdugo, a quien conocí y traté brevemente en algún viaje acompañando a EDUARDO BOURS CASTELO.

Ángel es un hombre culto. Con pleno conocimiento de los problemas que aquejan al país y a nuestra región.

En el comentario de ayer, Verdugo se refiere a la capacidad de producir alimentos de los agricultores del norte de Sinaloa, sur de Sonora, un poco los de la Costa de Hermosillo y algo así como 80 mil hectáreas de siembre en Mexicali.

Dice Ángel que en esta pujante región, se produce lo que se logra en zonas tan densamente pobladas como el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y otros Estados.

Hace el comparativo: en el noroeste, hay eficiencia productiva, alta tecnología y una gran producción.

¿Cuál es el problema?, se pregunta.

Que Sinaloa solo tiene 8 diputados, Sonora 6 y Baja California 5.

O sea, que la diferencia son los votos.

Y por eso, al Gobierno de Cuarta Transformación le importa un comino lo que les suceda a los productores del Valle del Carrizo, del Mayo y del Yaqui y de Mexicali.

Aquí no hay abundancia de votos.

Se oye y se lee cruel. Pero es la tercera realidad. Son los votos y Ángel Verdugo con ese instinto que le caracteriza, supo cómo exponer los motivos y las causas.

Y mientras tanto, nuestros productores se reúnen buscando la unidad pero mucho me temo que no han podido llegar a ese punto.

Ya veremos después.

En fin.

¡OH, LA LÁ! HAY CARAS ALEGRES en Palacio de Gobierno en Hermosillo. Y no les falta razón. La Cuenta Pública del Gobierno del Estado pasó la prueba de fuego perfectamente ‘planchadita’…

Fue presentado ante el Congreso del Estado como parte del compromiso de rendición de cuentas sobre la Administración de los Ingresos y los Egresos de los recursos públicos…

Tal es la esencia de este procedimiento que con frecuencia atemoriza a los gobiernos de todos los niveles…

Por eso es muy importante que un alcalde, que un gobernador o el propio presidente de la República, sepan escoger a sus financieros…

Pues sí. Porque no se trata solamente del secretario de Hacienda sino del tesorero, que es parte importante en la mecánica del manejo de los dineros públicos…

A qué más que la verdad…

En este contexto, el martes quedó debidamente aprobada la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, gracias a los buenos oficios de la dupla RAÚL NAVARRO GALLEGOS y DANIEL GALINDO…

Dos personalidades distintas entre sí, que se complementan…

Y ahí están los hechos que no mienten…

MIENTRAS TANTO, DÉJEME CONTARLE que el martes hice un recorrido por algunos callejones del centro de Ciudad Obregón y la verdad sea dicha, me quedé anonadado…

No esperaba toparme con lo que vi…

Algunas personas con las que tuve la oportunidad de conversar, me comentaban que han interpuesto quejas ante el Ayuntamiento pero que el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL simplemente no reacciona y no ofrece ni siquiera una esperanza…

“Estamos de acuerdo en que los recortes presupuestales del Gobierno Federal están afectando por igual a los Estados que a los municipales, pero esto no es motivo para que el alcalde se nos esconda y nos deje solos”, se quejó un vecino del centro de la ciudad…

Mire usted: yo soy de los que a veces caigo al restaurant El Bronco cuando me visita un amigo de otra ciudad y me pide que lo lleve a ese lugar…

Hace unos días llevé a un visitante de Nogales y, a la salida, busqué enfilarme por el callejón pensando que sería más rápido… Mi amigo se sorprendió cuando vio aquel muladar que no esperaba que estuviera a espaldas del comedero donde había degustado ricos platillos…

“¿Cómo es posible que las autoridades locales no hayan hecho algo para mejorar estos callejones, por ejemplo este, que está a espaldas de un restaurante tan emblemático y afamado?”… exclamó, preguntándose…

Por ahí, —la calle Veracruz entre Guerrero y No-Reelección— hay tres edificios totalmente vandalizados. En uno de ellos estuvo el restaurante Los Girasoles, hace años. Era un lugar muy bello, muy mexicano y quien sabe por qué un día cerró sus puertas…

Ahora es refugio de indigentes y drogadictos… Enfrente, hay dos locales igualmente abandonados. En uno, estuvo un hotel que también cerró sus puertas hace años y ahora es refugio de tiradores de droga y de delincuentes…

Hacen vecindad con El Bronco, con las radiodifusoras del Grupo García de León y con Tintorería Teresita…

Pareciera que a nadie le importa maldita la cosa todo esto…

¿Por qué?... ¿Qué le pasa a Sergio Pablo Mariscal?...

Pues quién sabe…

Pero este es un problema muy generalizado en Ciudad Obregón… Falla la Policía Municipal, hay olvido de normas fundamentales en las calles, en la vialidad, en la actitud de los ciudadanos que no respetan a las autoridades porque estas no se dan a respetar…

Esta es la verdad…

Hay callejones céntricos que en algún momento fueron convertidos en exposiciones muralistas, se cultivaba el arte urbano y muchos artistas participaban…

Una cosa llevó a otra: algunos que se creían artistas se quedaron a vivir en edificios abandonados sin pagar renta y todo se lo llevó el diablo…

Ojalá que alguna luz providencial inspire al presidente municipal para que encuentre la forma de allegarse recursos y saque de su postración a esta ciudad…

Ojalá…

Y AQUÍ, UNA FE DE ERRATAS, imputable solamente a mí: ayer incurrí en un error de nombre y de persona. Escribí que NOHIS XICLALI RAMOS, alcaldesa de El Fuerte, Sinaloa, para identificar a la secretaria general de la Fundación Colosio Navojoa…

Un mea culpa y aprovecho para comentarle que en la visita que hizo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a este pueblo mágico, la gente de Morena no le permitió a la presidenta municipal que recibiera al presidente de la República…

Tampoco el alcalde de Álamos, VÍCTOR MANUEL BALDERRAMA, corrió con suerte: iba con su bultito de papeles con peticiones al presidente —entre otra, lo del fondo minero que les quitaron a varios municipios— y no se lo permitieron…

Todo para Morena…

Y POR ÚLTIMO, A PARTIR UN PIÑÓN se dejaron ver en un evento celebrado en Hermosillo, el secretario de Salud, ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI, y el empresario cajemense GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA… Por cierto, no solamente son amigos, también son compadres… Y muy alegres…

