Continúa la ola de violencia y muere gente inocente

La ola de violencia en Cajeme y el sur, continúa desatada, a la que se le acompaña un total vacío de autoridades, otra ejecución el pasado viernes, otro par de ejecuciones en Empalme, más lo que se siga acumulando y agravado el asunto con algo que ya habíamos comentado y reiterado que en medio de esto fueran ultimadas gentes inocente, lo que ya sucedió aquí y que tiene consternada a familiares y comunidad en general.

Estos crímenes han enlutado a familias, agraviado a la sociedad y lo peor, lo que pasó en el caso del chofer de Uber, quien al parecer fue acribillado por policías estatales, quienes todo parece indicar lo confundieron con un maleante, sicario o vayan ustedes a saber, lo cual no reconocen, ellos aferrados a que era un delincuente, para la familia y sociedad en general no es así, y pues ya veremos que resuelve el fiscal Rodolfo Montes de Oca.

En lo personal me hacen ruido varias cosas alrededor de este crimen; 1) La última llamada que hizo el joven a su madre “mamá, ábreme la puerta, me vienen balaceando” esa no es una expresión de un sicario, de un delincuente ¿cómo que iba repeliendo ataque y a la vez sacó su celular, marcó y con la otra manejando? 2) Ya herido y rodeado de policías más de 40 minutos sin ser atendido por médicos, no permitieron que ni su hermana se acercara cuando llegó y le constó que estaba vivo su hermano ¿querían que se muriera para que no hablara? 3) La presentación de una carta de no antecedentes penales, tal como lo hicieran y que es necesaria para manejar Uber? El joven no era ningún delincuente.

Tengo entendido era estudiante del Itson sería dentro de poco papá o sea pues, nada que indique que era un delincuente y pues se le pretende manchar su trayectoria, memoria y la de su familia al parecer con argumentos que no tienen sustento.

Ayer sábado por la tarde-noche, se llevó a cabo una manifestación ciudadana para protestar por tanta violencia, crímenes, los cajemenses quieren paz y es obligación constitucional que los 3 niveles de Gobierno la den, lo que no ha sucedido, Cajeme y el sur han sido municipios fallidos en materia de seguridad.

El secretario de Seguridad Adolfo García Morales no se ha dado una vuelta por aquí, el alcalde, Faustino Félix y comitiva en Europa y pues mientras a la sociedad no le queda otra más que esperar, vivir en la incertidumbre y que al salir de casa, estar en la calle en algún restaurante o lugar público, no le toque un fuego cruzado.

Quien sí le entró al tema y dio la cara lo fue el alcalde electo Sergio Pablo Mariscal, quien se comprometió a darle seguimiento al caso y de apoyo jurídico a la familia y pues a ver cuál es su plan y proyecto en materia de seguridad para el municipio.

Tuve la oportunidad de saludar al empresario y futuro senador Arturo Bours y le comenté, ojalá que desde el Senado junto con Lilly Téllez, aprovechando la relación de ambos con el también futuro secretario de Seguridad Alfonso Durazo, hagan algo por este municipio, ¡ya basta! no puede vivir la gente, las familias, en la incertidumbre, zozobra, que a seres queridos les pase algo.

Esta próxima semana regresa a su oficina la gobernadora Claudia Pavlovich, seguramente tomará decisiones y medidas conducentes en este tema y otros, ante los resultados que dieron las urnas, y tengan la seguridad, válgame la redundancia, que lo que está sucediendo en el sur, será de lo primero que atienda la gobernadora.

Lo que sí, como dice el refrán y dicho ‘vox pópuli, vox Dei’ (la voz popular, es la voz de Dios), en el caso del joven chofer de Uber, para la gente fue asesinado y pues tendrá que ser muy convincente el fiscal Rodolfo Montes de Oca, si al final da otra versión, que debe convencer a la familia y sociedad en su conjunto… difícil.

Cambios

Tal como se comentó y que la propia gobernadora Claudia Pavlovich, lo señaló antes de iniciar el periodo vacacional, de que se vendrían cambios en su gabinete, pues se hará realidad, viene la sacudida que involucra no menos de 7 cambios, enroques y lo que sea necesario, va la titular del Poder Ejecutivo por un relanzamiento de su Gobierno, van para afuera los que no han dado resultados y a ver quiénes serán los nuevos, que espero en algunos puestos sean nuevos rostros.

Y digo esto por el mensaje que mandó la población en las urnas, por cierto Sonora, en el último lugar en cuanto a participación de la gente con credencial para votar, de acuerdo a informe de Mitofsky.

¿Hartazgo de gente? ¿Malos candidatos? ¿No salió la gente a votar, con todo y el movimiento de estructuras y de dinero? Esto es algo que deben analizar los partidos y el mismo Gobierno en la casilla que voté en el 2015, cola y más de una hora para votar, el pasado 1 de julio nada de cola, llegué, entré y en menos de 5 minutos fuera, y así estuvo en muchos lados, ¿pero qué tal las casillas especiales? Hasta el tronco, colas kilométricas y con gente que no era foránea de los propios municipios, muy raro y ni con eso la participación y si la ‘machincuepa’.

Pero volviendo a los cambios en el gabinete, hay uno que se quiere ir desde hace año y medio ¿por qué? Porque ya no aguanta al ‘7’, pseudónimo que le puso hace unas semanas el reconocido columnista político Carlos Ramírez y no es otro más que el empresario Ricardo Mazón Lizárraga, personaje de ascendencia en el PTI y gobiernos desde hace varios sexenios.

Mazón Lizárraga tuvo algo que ver en lo sucedido el pasado 1 de julio, jugó un papel, que a la postre no fue preponderante, se tomaron malas decisiones en el piso 7, se le hizo mucho caso a personajes externos, tal es el caso de una tal; Lam, Zaragoza, y ya para que le sigo y de otras cosas que no fue debidamente informada a la propia gobernadora y ya ven lo que sucedió.

Creo que hoy, ante las circunstancias, ante lo que pasó también en el proceso interno, donde hubo malos candidatos, sobre todo uno que sorprendió su nominación a pesar de tanta carga negativa que tenía, Maloro Acosta y de que no funcionaron las candidaturas de reelección, veremos a otra gobernadora, quien seguramente saldrá de esa ‘burbuja’ en la que la tenían, por ella misma, por el segundo término de su Gobierno y por lo que viene en el 2021.

Oportuno encuentro

Hace varios días corrió la versión de un encuentro en San Carlos, en donde supuestamente se dio un ofrecimiento, incluso de crear un fraccionamiento habitacional para que las oficinas de Sagarpha se fueran a Hermosillo y no aquí a Ciudad Obregón.

Me confirmó un empresario que el encuentro se dio, aunque no quiso dar más detalles de quienes hicieron el ofrecimiento y a quien, me imagino algún interlocutor con el nuevo Gobierno, esto generó cierto ruido y reacciones en redes y un medio de la capital, de por sí la lucha del agua que generó división y ahora esto.

Bueno pues inmediatamente hubo reacción y el empresario Arturo Bours, el diputado federal electo Javier Lamarque, entre otros, sostuvieron reunión con el próximo secretario de Agricultura, Vector Villalobos y el encuentro y foto no pudo ser más oportuna para calmar las aguas y disipar los nubarrones que ahí venían.

Villalobos estará en las próximas semanas aquí en Obregón para seguir dando forma a una decisión ya tomada por AMLO, la oficina del titular de Agricultura se queda en Cajeme y punto.

Por cierto, hablando de la desconcertar oficinas que no es lo mismo que descentralizar, en cuanto a la baja de sueldos a nivel nacional, en todas las dependencias ¿qué pasara con los funcionarios y empleados que se tengan que venir a Obregón? ¿Qué pasará con los que se tengan que ir a Chihuahua, Tabasco, Puebla etc.?

¿Podrán trasladar familias y vivir con menor sueldo? ¿Los créditos hipotecarios, carros, deudas etc.? ¿Podrán afrontarlos? ¿Pagos de escuelas? Esto si no queda bien aclarado, que estímulos tendrán, pues habrá problemas, porque lo compensarán con ‘moches’ y seguiremos en las mismas y pues mucha gente que arribará al poder tienen ‘hambre’ y será una tentación para ellos ver los presupuestos millonarios que manejarán, ya que las obras y proveeduría tiene que seguir, así que ¡aguas!

Ciclo

Quien creo entendió también que los ciclos tienen un inicio y fin es el actual dirigente del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, quien seguramente después de análisis, reflexiones, y de poner en orden las cosas, seguramente pondrá a consideración su salida, aun cuando el término es hasta el 2021.

Lo que si no creo es que Gutiérrez Sánchez, aguante y soporte, es que le quieran achacar corresponsabilidad en lo sucedido el pasado 1 de julio, o digamos parte importante, cuando de entrada le desmantelaron el equipo, estructura, recursos etc… dicho en otras palabras, lo sacaron de la ‘jugada’ en semanas y decisiones que competen a un dirigente, quien es el que tiene el tamiz de cómo vienen las cosas.

Ya ven lo que sucedió en el proceso interno aquí en Cajeme fue de un desgaste total, en que incluso tuvo que intervenir la propia gobernadora Claudia Pavlovich y esto tuvo su réplica en Hermosillo y otros municipios, no con la intensidad de lo que sucedo en Cajeme más soterrado, pero con impacto, ya ven lo que sucedo el 1 de julio, muchos priístas, al igual que panistas, votaron por Morena.

Tal como lo comenté en este espacio, muchas decisiones se tomaron, no en el CDE y ahí estuvieron las consecuencias, la debacle que ahora obliga a la gobernadora a mostrar toda su capacidad y oficio para sacar adelante a su Gobierno ante la pérdida del Congreso, fue arrasado el tricolor ahí.

En fin, ya veremos el informe que dé en su momento Gutiérrez Sánchez ante el Consejo Político o alguna asamblea, sobre lo sucedido el pasado 1 de julio y pues es mejor que algunas voces le ‘bajen dos rayas’ porque si el dirigente habla y dice todo lo que vivió se cimbrarán algunas oficinas, o a lo mejor ya no, ante los cambios que se vienen.

¿Acuario?

En menudo problema quiere meter el titular de Semarnat Rafael Pachianno a la gobernadora Claudia Pavlovich y a los de Baja California, norte y sur en su intención, antes de irse junto con grupos ambientalistas, ya sabrán los intereses detrás en convertir al Golfo de Cortés en… ¡Acuario! solo para turismo y que la pesca en todas sus modalidades se acabe, así de fácil.

¿Se imaginan ya nada de pesca ribereña? ¿Ni con barcos? Estamos hablando de miles y miles de empleos de un negocio que vale muchos millones de dólares y de que; Guaymas, Puerto Peñasco, Bahías, etc… todos los municipios, comunidades, que su actividad primaria es la pesca se termine, lo que los convertiría en pueblos ‘fantasma’.

Y si a esto le agregamos las restricciones que quiere imponer Trump a importación de productos pesqueros del Golfo, complica el panorama, es de imaginar que dirigentes pesqueros de la Canaipes-Sonora, buscarán una cita con la gobernadora Claudia Pavlovich, para exponer la problemática.

En lo personal la veo difícil, viene cambio de administración federal, pero pues es algo que preocupa a la industria pesquera, esto está haciendo ruido, veremos las posiciones que se fijen, la segura intervención de la gobernadora, ya que el tema es de impacto social y económico, que lo verá con autoridades que se van y las entrantes, estaremos pendientes.

Libres

Pues de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal y aunque no nos guste, el exdirigente del PAN, Juan Valencia, el exsecretario general Enrique Terrazas y Miguel Méndez, el exdirector de Recursos Humanos en el Gobierno de Guillermo Padrés, salieron libre, seguirán su proceso en libertad al acordar reparar Valencia y Méndez, el daño, 5 millones de pesos de un desvío de recursos y tan ya están fuera.

Ante los miles de millones sustraídos el sexenio pasado, pelo de gato lo que les quitaron, pero así las cosas, lo interesante se dio con Terrazas, porque su salida implicó aporte de datos sobre a donde fueron a parar 97 millones de pesos en cuotas que supuestamente salieron de descuentos a empleados y debieron parar en el PAN, en pocas palabas ‘soltó sopa’ o compromiso de veremos que resulta de eso, si surgen nuevas órdenes de aprehensión.

Inicia

El próximo mes de septiembre el empresario cajemense y líder del ‘Yaqui Power’, Ricardo Bours Castelo, inicia con vistas a diferentes municipios de la entidad en su ruta y camino de buscar la candidatura del PRI al Gobierno de Sonora, lo cual él mismo anunció hace unos meses, no es ninguna sorpresa.

Y ahí viene también ya, y estará más suelto, al término de su periodo como senador Ernesto Gándara a reserva de que siga como secretario técnico y qué futuro le depare en el PRI Nacional, ante el desastre que vivieron el pasado 1 de julio.

Ambos personajes, bien posicionados y vistos por sectores del PRI y población veremos la actitud que se tome con ellos en la capital, la cual debe cambiar, ya no son tiempos de más divisiones, las urnas hablaron y el tricolor deberá cambiar, deberá abrir su proceso o encintará el mecanismo adecuado, que convenza a todos y hacia afuera, que se escogerá al mejor candidato (a) a la gubernatura.

Es mucho lo que está en juego para el PRI-Sonora en el 2021, Morena ahí estará presente ya perfilando un candidato fuerte Alfonso Durazo; o los senadores; Arturo Bours, Lilly Téllez ¿y por qué no?, algún candidato externo, como los hoy senadores.

O sea pues, no podrá el PRI bloquear la intención de; Bours, Gándara o cualquier otro, por el ‘boquete’ que harían, ni tampoco se está para imposiciones, ya ven lo que pasó, estoy seguro que la gobernadora no permitirá ni querrá vivir en su salida un proceso como el que se vivió el PRI este año.

Bartlett

¡Qué cosas!, es increíble el encargado de que se cayera el ‘sistema’ en 1988, el hoy septuagenario, dinosaurio, representante del ‘viejo régimen’ hoy converso Manuel Bartlett será el encargado que no se caiga el sistema de la CFE, será su director.

Podrá este hombre, por ejemplo, platicar con Elon Musk, dueño de Tesla, el principal proveedor de energías renovables y limpias… ¿Qué sabe de esto?

