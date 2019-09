De mal en peor los pronósticos políticos para el PRI y el PAN en las próximas elecciones del 2021

Un año antes de que tuvieran lugar las elecciones presidenciales en las que por tercera ocasión se habría de presentar a competir el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, las encuestas lo ubicaban muy por arriba de sus principales competidores.

En ese entonces, el PAN parecía destinado a darle la batalla con un candidato como Ricardo Anaya, mucho menor que el tabasqueño al que, según sus promotores le agregaban sus dotes oratorias y su indiscutible mucho más elevado nivel académico que el candidato de Morena al que habría que abonarle también su bien hablado inglés.

Sin faltar desde luego, la infaltable opinión de los expertos que aseguraban que una ventaja como la que mostraba en esos momentos se habría de ir diluyendo al paso de los meses, de tal forma que, ‘a semanas antes de que tengan lugar las elecciones, las preferencias entre el primero y segundo lugar, ya estarán a punto del empate y en un descuido, en un empate técnico’.

Y como caballo que alcanza gana… --no faltaban los expertos politólogos de banqueta.

Y lo cierto es que en esa ocasión fallaron todos los pronósticos.

A Ricardo Anaya no le alcanzaron sus dotes oratorias, su alto nivel académico en comparación con López, como le dirían los del PRI, ni tampoco su buen timbrado inglés para ponerse ni siquiera a unos puntos del fundador de Morena.

El PRI no pudo o no supo vender la supuesta experiencia de su híbrido candidato, José Antonio Meade y finalmente terminó relegado en un tercer lugar con todo y que había transitado ofreciendo su experiencia en dos sexenios con presidentes de diferentes partidos.

Lo que tal vez no pudieron o más bien no quisieron entender es que el enemigo en esta ocasión estaba en el ejercicio de un sistema que ya estaba para el arrastre, lo que originó el hartazgo de un pueblo al que le valieron un cacahuate las dotes oratorias de nadie y que tampoco quiso distinguir entre los grados académicos de uno y otro candidato.

El veredicto final que se dio en las urnas lo dijo todo:

No más neoliberalismo, no más PRI, no más PAN.

Y no es que quiera echarte a perder el domingo, lector, pero, si por la víspera se saca el día, yo sospecho dos cosas:

Que el tal hartazgo no ha alcanzado su clímax y este se sigue manifestando en algunos Estados de la República en donde naturalmente no gobierna Morena o, número dos; el electorado de estos diez Estados, entre estos, Sonora, que el año próximo tendrá elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, no se halla muy conforme con los nombres que se barajean de momento.

Y es que, solo así se explican los resultados que acaba de arrojar una encuesta realizada por una supuesta casa encuestadora llamada Massive Caller para el periódico la ‘Razón’ y en la que, palabras más, palabras menos, indican que, según esta encuesta Morena, el partido en el poder, habrá de arrasar en 9 de los 10 Estados donde se registrarán elecciones el próximo año.

De otro modo, tampoco se explica cómo es que Acción Nacional pudo perder un bastión como Baja California en donde había venido gobernando desde hace más de tres décadas y acaba de perder ante un candidato de extracción morenista como es el caso de Jaime Bonilla.

Lo mismo ocurrió con el caso Puebla en donde Morena gana con un candidato con muy poca trayectoria en sus filas como Miguel Barbosa no obstante que, al igual que Baja California, por buen tiempo estuvo bajo el dominio panista.

Y tú no estás para saberlo lector, ni yo para callarlo, pero las tales encuestas que ya tienen con ‘Alito’ Moreno, el dirigente nacional del PRI con el Jesús en lo boca, lo mismo que a Marko Cortés del PAN, apuntan que en Campeche, Morena tiene una preferencia de 48.1%, un 15.3% para el PRI y un muy bajo 11.1% para Acción Nacional.

En el caso de Chihuahua, las preferencias para Morena son por el orden del 34.5%, un 24.5% para el PAN y 12.2% para un partido independiente.

En Colima, el 40.2% es para Morena; el 15.4 para el PRI y un pírrico 13% para el albiazul.

En Guerrero, de plano, las preferencias se desbordan a favor de Morena con un 63%; el 16.1 por ciento para el tricolor y un 4.4% para el PAN.

En Nayarit, en donde también le pintan mal las cosas al PRI, los datos arrojan un 43.9% a favor de Morena contra un 18% para el PAN y un tercer lugar para el partido de ‘Alito’.

En Nuevo León, Estado en donde gobierna el excandidato presidencial, Jaime Rodríguez, se registra un empate entre Morena y Acción Nacional con un 24.8 para el primero y 24.5 por ciento para el segundo.

Otro Estado con resultados similares al anterior es Querétaro con un 33.3 por ciento para Morena y un 32.2 para Morena.

Otro Estado en donde también le pintan mal al partido formado por Calles, el PRI, pues, es Sinaloa en donde aparece con un 22.2% y el que de plano casi no pinta es Acción Nacional para un 9.4%.

En donde de plano, el PAN tendrá que echar mano de una buena carretada de chamanes es en Zacatecas, para un pobre porcentaje del 5.6 por ciento; un 12.3% para el PRI y un 44.4% para los morenistas.

Sonora de acuerdo a estas encuestas, Morena apuntala sus preferencias para un 42.1%, un 19.7 para el PRI un 11% para Acción Nacional.

Ahora sí, vaya usted sacando sus conclusiones y haciendo sus apuestas.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… tú no estás para saberlo lector, pero de acuerdo a las versiones que corren, hoy podría haber sorpresas por rumbos del Teatro Óscar Russo Vogel en donde Marco Antonio Carbajal estará rindiendo su informe de labores.