Denuncia, que investiguen; North Collect y la Reclusa

Como ciudadano y por segunda ocasión asistí a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que dicha representación inicie investigación por algo que considero irregular y presumo, al igual que no pocos, que detrás de esto hay; opacidad, corrupción, desvío de recursos, lavado dinero y lo que resulte.

La primera que interpuse fue en relación al Home Port de Puerto Peñasco, hoy tirado y oxidándose, denuncié que en la última semana de la administración de Guillermo Padrés, se le quitó el contrato a la empresa constructora que había ganado y se le asignó a otra de manera ilegal y se le entregaron por el entonces Comisionado de Turismo, más de 54 millones a otra empresa de Colima, la cual contrademandó y como resultado de eso hoy la obra tirada y el 7 de diciembre inician cruceros, los turistas tendrán que abordar vía cabotaje… ¡el colmo!

De esa denuncia a las semanas me informaron, que en efecto, tenía razón lo que denuncié, pero como lo sustraído eran recursos federales, tenía que ir a la PGR, lo cual consideré ya inoportuno, no era asunto mío andar litigando esto, aparte de la relación de amistad y de negocios de Tapia, en Peñasco con los ‘compadres, ustedes ya se imaginarán a quienes me refiero, sabía que no avanzarían las cosas, pero me quedó la constancia de lo que hice fue lo correcto; desnudar la corrupción, impunidad y los intereses detrás de esto.

Hoy, esta semana, el pasado lunes, interpuse una segunda en la FAS, solicité se investigue porque el Ayuntamiento de Cajeme o el Organismo Operador de Agua (Oomapasc) crearon una empresa en Tijuana, con registro fiscal en Monterrey, para que dé servicios y cobre comisiones, cuando la situación financiera no está para eso y el Ayuntamiento y Organismo Operador tienen la infraestructura para hacer esto.

En entrevistas a medios, funcionarios aceptaron que existe esa empresa, pero que hay una falsa percepción, según Guillermo Patiño, nada de eso, van a tener que explicar bien y detallado todo esto, si la FAS y Fiscalía le dan seguimiento.

¿Por qué la crearon? ¿Cuánto están cobrando de comisiones? ¿A dónde se va el dinero que cobran? Estoy solicitando sigan la ruta del dinero, que intervenga el Congreso, el ISAF, autoridad hacendaria y a quien se requiera para que aclaren esto.

RECLUSA

Para mañana lunes tengo cita en la Fiscalía del Estado, ahí solicitaré tercera investigación, esta será sobre la compra de un inmueble, un predio que está cerca de la Presa, que cuenta con casa y diferentes obras, valuada la pura casa de acuerdo a informes que tengo en 3 millones de pesos.

Esta propiedad fue adquirida, presumiblemente a un tal Lagarda, por un funcionario del Ayuntamiento de Cajeme, para lo cual solicitaré que investiguen la operación y que se apoyen en el Colegio de Notarios, Icreson, para ver en qué notaría se hizo esa operación, que si fue en efectivo, que problemón para el fedatario, porque lo que habría aquí sería delincuencia organizada, lavado de dinero, desvío de recursos públicos.

Ignoro a nombre de quien fue escriturada la compra-venta, por lo que solicitaré el apoyo Colegio Notarios, el apoyo de la autoridad hacendaria para la investigación, checar declaraciones fiscales, compulsa.

¿Qué porque hago esto? Porque como igual de muchos de ustedes, estoy harto de tanta corrupción e impunidad, que no distingue colores partidistas y para demostrar que la 4T es más de lo mismo, lo estamos viendo aquí en Cajeme y ni se diga en Navojoa, Guaymas y ya en futuras colaboración editorial, informaré resultados de estas denuncia y tengan seguridad que daré seguimiento.

No al Novillo ¿una luz al final del túnel?

Por la importancia del tema voy a retomar unos puntos de reunión que sostuvieron un grupo de columnistas con el director de Aguah en la capital, Alfredo Gómez, muy conocido aquí en Ciudad Obregón, fue funcionario bancario, empresario y hoy cercano a los afectos de Alfonso Durazo y el senador Arturo Bours.

Señaló Alfredo y acertadamente, que fue un error lo del Acueducto que lleva agua del Novillo a la capital, cuando el problema principal es la infraestructura obsoleta, deteriorada, un nivel de fugas del ¡40!, o sea, es una alberca, un río, el subsuelo de la capital, por eso tanto socavón, con tanta agua que se desperdicia, tanto de la batería de pozos, como del Novillo.

Con esto es entendible la posición del; MCA, Tribu Yaqui, productores, del malestar ante el anuncio de que en los nuevos proyectos de desarrollo inmobiliarios, por rumbos de la Puerta Oeste, estos incluirán… ¡Lagos! y aquí en Cajeme, sin segundos cultivos y a ver cómo queda el programa para el ciclo 2019-2020, toda vez que termine el periodo de lluvias, que no ha sido el mismo del año pasado.

Dijo Gómez, otra cosa que es de importancia y en la que se está trabajando por instrucción de la alcaldesa Célida López, ver la posibilidad de utilizar agua de la Presa del Molinito, otra batería de pozos, ya que el agua del Novillo, cuesta 5.50 metro cúbico y que está cara.

Dicho en otras palabras, lo que Gómez, señala, es que con afluentes locales, más inversión que se haga en renovación de tuberías, se acaba el problema, habría una mejor distribución del agua y no hay necesidad del Novillo y mucho menos una desaladora de Guaymas-Hermosillo, obra financieramente inviable en el sentido de trasladarle el costo a los ciudadanos, nomás imagínense lo que costaría metro cúbico.

Este proyecto y visión de Gómez, que me imagino comparte la alcaldesa Célida López, es viable, todo depende de voluntad política, de gestiones que haga la alcaldesa de recursos, porque la reconversión va más allá de su actual administración, es un plan a mediano y largo plazo… y hay reelección, hay que reconocer, está haciendo buen papel.

En fin, de entrada suena interesante el tema de agua y visión que hay sobre este tema que ha dividido a dos regiones, lleva más de 8 años de lucha del movimiento, que incluye procesos en tribunales, una luz al final del túnel.

Creo que ha llegado la hora de privilegiar la política, los acuerdos, consensos y en este contexto, considero oportuno señalar y recordar que hace algunas semanas sostuvieron un encuentro en Palacio Municipal y seguramente no será el único entre la alcaldesa Célida López y el empresario Ricardo Bours, el inicio de una relación que será de beneficio… al tiempo.

50 COLUDIDOS

El secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, señaló esta semana que tienen identificados 50 municipios en donde tienen el mayor problema de colusión de policías con la delincuencia, entre ellos los del sur de la entidad; Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa y obvio también en la capital hay un serio problema, de ahí para entender, en parte la solución de cambios de mandos a militares.

Para darnos idea del tamaño del problema de Hermosillo hasta Navojoa, ¡752! Policías municipales, no pasaron el examen de Control de Confianza y yo me pregunto ¿cuántos de estos están del otro bando? Y porque están las cosas como andan, nomás el pasado viernes otros 4 policías municipales de Guaymas, renunciaron, en otras palabras, mejor dijeron y sus familias ‘tierrita volada’ está la vida de por medio.

Liquidar a estos policías, el cálculo anda en 376 millones de pesos y esto tendrán que hacerlo los alcaldes, nada de que revaluación, hay que despedirlos, no son de confianza, no importan los años, que se les pague conforme a la Ley y a sustituirlos por nuevos de la Academia, de la milicia, naval o gendarmería nacional.

Ya por ejemplo la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, tomó cartas en el asunto y ya sostuvo reunión con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado y es de imaginar hará gestiones con Alfonso Durazo, en Hacienda, para conseguir los recursos para liquidar a policías, creo son 150 o 157, el hecho es que van para afuera.

Así que alcalde Sergio Pablo Mariscal, en lugar de andar enojado, con actitudes de soberbia, que no hay mando y que solo a él le reportará el coronel Jorge Solís, póngase a trabajar gestionar recursos, apoye en lugar de estorbar.

Por cierto el capitán Andrés Ahuir, comisario en Guyamas, no se anduvo por las ramas, corrió al administrador, compadre de la alcaldesa Sara Valle, por malos manejos, por corrupto pues y a otro jefe lo mandó a Pótam, igual por lo mismo y se tiene que ir a diario y nada que en patrulla, en camioncito.

Así pues, el diagnóstico ahí está, el problema sigue, las ejecuciones también, con tendencia a la baja, no van a desparecer de la noche a la mañana, pero para esto también, tal como me comentó un experto en cuestiones de seguridad, hay que pactar, debe haber, como antaño un enlace para que haya paz y tranquilidad en las ciudades.

Concuerdo con él, nomás de ver lo que sucedió en las últimas 3 administraciones federales, como nunca crecieron los grupos criminales, se dispersaron y vean como están las cosas y los inocentes que han caído, es un grave problema que hay que solucionar porque el negocio de las drogas no va a terminar nunca, es la cruda y real realidad, hay que pactar, negociar, para que vuelva la tranquilidad a las ciudades.

En lo personal y así lo espero, funcione la estrategia de Alfonso Durazo y haya una excelente coordinación entre mandos militares con el secretario de Seguridad David Anaya, en este momento no se puede confiar en policías municipales en cuestiones de operativos.

CHAYO EN PROBLEMAS

Para el próximo 17 y 18 de septiembre tiene citas la periodista navojoense Connie Peraza, en la Fiscalía General de la República, para ratificaciones de denuncias y ampliación de las mismas, ya son 3 carpetas de investigación.

Y ya lo que sigue es citatorio para la alcaldesa Rosario Quintero, quien seguramente a finales de septiembre tendrá que presentarse y defenderse, y pues ya ven esta semana otra acusación y de todos los regidores, por el asunto de la licitación de patrullas.

Todo parece indicar que acudirán a la FAS para interponer una denuncia más ¿en qué va a terminar esto? Veremos, clave es lo que surja de la FGR, si van sólidas las pruebas, tendrá la alcaldesa que solicitar licencia para separarse del cargo y enfrentar proceso, negociar la salida o remitir el expediente al Congreso para iniciar proceso como el de Bácum.

PRESUPUESTO 2020

Esta semana la gobernadora Claudia Pavlovich, junto con gobernadores emanados del PRI, sostuvieron reunión con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, para ver lo relacionado al Paquete Fiscal 2020, que a como está el presidente Andrés Manuel López Obrador, vienen difíciles las cosas y hay que negociar, máxime con el antecedente de lo sucedido con el presupuesto aprobado para este año.

La gobernadora presentó el año pasado 57 proyectos, sostuvo varias reuniones en San Lázaro, con diputados de Morena ¿Y qué paso? Nada, no le aprobaron nada, ninguno de los 7 legisladores metieron las manos, ni por sus municipios.

Esto no se puede volver a repetir, considero oportuna y buena decisión de negociar directamente con Herrera y con el Presidente y que de ahí ‘bajen’ instrucciones al Congreso.

Si va asistir al Congreso la señora gobernadora, pues que les corra la cortesía, pero dudo que se la vuelvan a aplicar, muy delicado sería, porque mandaría señal de cómo vendría el 2021 año que se renovarán 13 gubernaturas, incluida Sonora.

INICIA

A petición del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se queda al frente de la cartera de Asuntos Internacionales unos meses más Ernesto Gándara, quien el 19 o 20 de este mes inicia recorridos con visitas a municipios del norte, lo que ya ha hecho en otras ocasiones, pero hoy ya digamos de manera formal en la búsqueda de lo que ya se sabe, candidatura del PRI al Gobierno del Estado.

Así pues, se suma el ‘Borrego’ a otros dos que ya se están moviendo Ricardo Bours y Antonio Astiazarán y cosas de la vida, buenos amigos los 3. ¿Qué les depara el destino? Solo el tiempo lo dirá, el trabajo, alianzas, proyectos que presenten a una población, sociedad y sectores, cada día más politizados.

¿Qué posibilidad de que lleguen a acuerdos? Solo ellos lo saben, mediciones que hagan quizás, son pragmáticos, objetivos, sin obsesiones, yo solo para cerrar reitero y señalo algo que he compartido con mucha gente, incluso con ellos; si los 3 van en la boleta electoral, con la dispersión del voto y la fuerza de AMLO, el favor se lo harán al candidato(a) de Morena.