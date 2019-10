El Estado Mexicano se arrodilló, humilló, entregó la plaza

El pasado jueves nos dimos cuenta los mexicanos de un Estado que se humilló, se arrodilló, claudicó y prácticamente entregó la plaza, no solo Culiacán, sino todo el país, hemos quedado en total indefensión, ganó la narco política, perdimos todos.

¿Qué pasó? Pues nos todos dimos cuenta de lo que sucedió, por medios de comunicación y videos que se hicieron virales, un operativo, que se hizo, pero muy mal planeado, no midieron las consecuencias y ahí estuvieron los resultados.

Un gabinete de Seguridad encabezado por Alfonso Durazo, que al ver el caos que armó la gente del capo, no tuvieron más que rendirse, obvio con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los militares no son cobardes, su formación castrense no lo permite, pero pues la orden vino de arriba y pues tuvieron que entregar al personaje y disfrazado de militar, cuando ya lo tenían detenido.

Los argumentos de que lo hicieron fue para no poner en riesgo vidas, a simple vista se entiende, pero si hubieran planeado bien las cosas, hubieran ‘sellado’ la ciudad con elementos y equipo necesario, helicópteros, logística de primer nivel para traslado etc… los riesgos hubieran sido mínimos, no el caos que se desató.

Patético y grave ver los destrozos que hicieron los delincuentes, incluso bases de militares y unidades habitacionales de ellos, y ya al final el video cuando en una de las casetas, ya que se había liberado a Guzmán, soldados y delincuentes saludándose, sellando el pacto, inadmisible.

Las reacciones no se hicieron esperar en toda la nación, de pusilánimes, cobardes, no han bajado a Durazo y al gabinete, mínimo era que por congruencia pusieran su renuncia, pero no, estamos en México y con un presidente que no piensa utilizar la fuerza del Estado para atacar a la delincuencia, pues menos.

Y ya vimos al presidente sus declaraciones y fustigando a conservadores, adversarios bla, bla, bla, su rollo diario de siempre y ni modo habrá que seguir aguantado esta transformación de cuarta y faltan 5 años.

¿SALDOS?

Pues el saldo de lo ocurrido en Culiacán, es que esto seguirá igual o peor, la delincuencia, igual que la CNTE, le tienen tomada la medida al presidente, ahí para que tomen nota productores.

¿Sonora? Pues seguir trabajando en las famosas Mesas de la Paz, no hay de otra, tratando de coordinarse y articularse como señala el titular de Seguridad David Anaya, quien esta semana estuvo aquí en Obregón, para sostener reunión con empresarios, para dar seguimientos al tema y mandar mensajes de tranquilidad.

¿Saldo político? Mal muy mal para Alfonso Durazo, si la seguridad es y será su plataforma, llegará muy desgastado, si es que busca contender por la gubernatura, por lo que al interior se abren otras posibilidades, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, a quien el candidato por la vía independiente ¿Y MC? Ricardo Bours, la ve como la más fuerte en estos momentos, al igual que se sumaría el nombre del senador Arturo Bours.

Por cierto ayer sábado rindió informe de actividades… pero en Hermosillo, ignoro si lo hará aquí en Obregón, su tierra, pero que ni se le ocurra pararse por el DDRY, hay un sentimiento de malestar con Arturo, porque no ha estado de lado de productores en todo el año, en lo personal no lo entiendo, sus razones, medidas y estrategias tendrá.

¿Hacia afuera? Pues bueno, ahí anda ya, Ricardo Bours, Antonio Astiazarán, en recorridos, no tarda en sumarse Ernesto Gándara, toda vez que entregue el puesto en el CEN del PRI.

Viene un 2020 muy interesante para estos personajes, sobre todo en el sur, ante el desencanto de la población con Sergio Pablo Mariscal, Sara Valle y Rosario Quintero, hoy en estos momentos estas plazas están perdidas para Morena.

GONZÁLEZ Y NORTH COLLECT

Interesantes las declaraciones vertidas por el exdirector de Oomapasc, Rodrigo González, en relación a la contratación que hicieron los directivos de la empresa ‘fantasma’ North Collect, con el fin de cobrar deudas atrasadas.

Pues resulta que González, señaló que al entrar se encontró con adeudos a ¡empresas que supuestamente cobraban!, sobre todo a los tres niveles de Gobierno y esto ponía a un más endeble la situación financiera, que para él en estos momentos, está en situación de quiebra.

Y añadió que el organismo operador, tiene el personal, la infraestructura e instrumentos legales para cobrar, tan es así que él mismo negoció cobros, como el del Estadio, entre otros, dicho en otras palabras, no se necesita ninguna empresa para cobrar.

El actual director Roberto Gamboa, insiste que en base al Artículo 234, otorgaron adjudicación directa a North Collect, cuyo domicilio fiscal en Tijuana, es una bodega vacía, pero al margen de eso, no hay causal, se debería haber licitado, el jurídico que opinó esto, pues es empleado o externo y no quiere perder su sueldo o igual, total él no tiene problema, si no firmó el contrato que conste.

Reitero, la operación de North Collect, es una simulación de cobranza, que daña finanzas del organismo operador, le están metiendo 900 mil pesos mensuales de facturación que están dispersando a cuentas particulares.

Y ojo, con las nuevas disposiciones fiscales, esto es delincuencia organizada, el lunes pasado estuve en la FAS con el MP, aportamos más datos, ahí va caminando la cosa, lo que declaren, Gamboa o Patiño, es lo de menos, son por razones políticas, lo importante es lo que surja de la Fiscalía Anticorrupción.

Por cierto, hay compromiso del alcalde Sergio Pablo Mariscal, de que Oomapasc entregue información al Comité de Empresarios que se formó para coadyuvar con el Ayuntamiento, lo que me parece bien, a ellos tampoco los podrán engañar, a menos que maquillen la información.

Creo, al margen de esto y ante las declaraciones hechas sobre González, que no deben considerar revanchismo, por aquello de su salida, eso es otro boleto, se debe cancelar el contrato a North Collect, solicitud que ya hizo formalmente el regidor Rafael Delgadillo, antes de que se haga más bola de nieve, vendrán implicaciones legales, penales, ahí se la echan.

LEY FACTURERA

Para que ustedes se den cuenta de cómo viene la cosa con la ley que se aprobó contra ‘factureros’, si usted compra y paga un activo o servicio y el proveedor que le vendió le cobra con una factura falsa, pues para el SAT eso será colusión, simulación de un acto mercantil y usted que adquirió el bien será tratado como delincuente y tipificado lo que hizo como delincuencia organizada.

Y esto va a conllevar que te congelen cuentas, se vayan sobre tus activos y que incluso los vendan, sin haber sentencia, aunque haya procedimiento y si ganas al final, te devuelve el SAT el dinero ¡a como vendió! No a lo que vale en el mercado, así pues, ahora cuando compre, usted tiene que checar que la factura sea legal, así vienen las cosas.

Bien que el Gobierno de AMLO pretenda combatir la corrupción, pero muy exagerado el trato para empresarios y contribuyentes, se entiende malestar e inquietudes de la Coparmex, yo solo digo, como todo el peso de la ley contra empresarios y no sobre la delincuencia organizada. ¿Cómo pues?

Un dato interesante, casi el ¡60 por ciento!, de facturación en el país, de proveedores, es hacia los tres niveles de Gobierno y no son fiscalizables, el SAT no audita. ¿Se imaginan qué lo hiciera? ¿Para cuánto les gusta de facturas falsas y montos? Miles y miles de millones.

CUENTAS PÚBLICAS

Como todos los años y en estas fechas el Congreso analiza la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y ayuntamientos y como siempre, los ayuntamientos, la mayoría de panzazo con 6 de calificación, como también reprobados.

El mejor, un municipio chico, Huépac, el peor, Empalme, cuyo alcalde de extracción de la CTM, fue Carlos ‘Kiriki’ Gómez, quien debería tener proceso o ya estar en la cárcel, pero pues no pasa nada, por eso están los ayuntamientos como están y como los reciben los nuevos alcalde cada 3 años.

Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, apenas con 6, lo que da idea de cómo se manejan las cosas y mientras los organismos fiscalizadores no tengan ‘dientes’ seguirán igual las cosas, mientras los ayuntamientos no tengan contralores autónomos, y que alcaldes pongan uno al modo de ‘tapadera’ seguirán igual las cosas.

Cuando caiga un exalcalde, un exalto funcionario, la población va a creer, cuando el funcionario la piense dos veces antes de hacer una tranza, porque sabe que los organismos de fiscalización se le pueden ir encima, hasta entonces cambiarán las cosas.

En cuanto a la cuenta del Gobierno del Estado, la de 2018 tuvo 1,609 observaciones, de acuerdo a información recabada, ya se solventaron, 1,317, están en proceso, 167 y 47 no han sido atendidas, pero que todo esto no implica un daño patrimonial al erario, como siempre diputados y fracciones parlamentarias de oposición cuestionaron, es normal.

El cajemense y secretario de Hacienda Raúl Navarro, hizo su chamba en cuanto al presupuesto que se ha manejado este año, aprobado por ellos y hará lo mismo para el 2020.

De todos modos, este tema causó malestar en la gobernadora Claudia Pavlovich, porque en la cuenta 2017, no venían observaciones, lo que no ocurrió el año pasado, ante esto hace unas semanas hubo reunión de gabinete y les leyó la cartilla, para lo que falta de solventar y como viene la del 2019 y fue ante notario público, Kary Gastélum.

Uno de los temas de la gobernadora y que ha cuidado, es lo de la transparencia y rendición de cuentas y que algunas secretarías les salgan con esto ante informes del ISAF, era obvio que tenía que venir la reacción, está de por medio el séptimo año.

Por cierto, vaya advertencia de la gobernadora para alcaldes, en cuanto al Presupuesto Federal del 2020, si no cambia el PEF, vendrían ¡1000!, millones de pesos menos para Sonora, más vale que vayan a México, a hacer gestiones, en pocas palabras y presionen a sus 7 diputados federales, de lo contario que ni volteen para la Plaza Zaragoza… no habrá apoyo.

CPA

Por cierto buena e interesante la entrevista del colaborador de esta casa editorial, Javier Ruiz Quirrín, que le hiciera a la gobernadora Claudia Pavlovich, como parte de la gira en medios para socializar su cuarto informe.

Lo de las obras ahí está, el contexto político fue lo bueno, al deslizarle Ruiz Quirrin, el nombre del secretario de Gobierno Miguel Pompa, como el que quisiera dejarlo en su silla, como también el nombre de Ernesto Gándara.

No se enganchó la gobernadora, le respondió que para ella no hay candidatos oficiales, no se meterá y que la gente votará por perfiles, lo que secundó en la semana el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas, ambos conscientes que la marca no pasa por sus mejores momentos.

Por cierto, hay un nuevo delegado del CEN, Ricardo Barroso, quien fuera compañero de bancada en el Senado con Ernesto Gándara, a quien se le siguen acomodando las calabazas por lo visto.

LAMARQUE… NO ESTORBES

Los productores analizando el impacto del PEF 2020 que les pega en cuanto a recortes en política comercial, yendo y viniendo a la Ciudad de México, Baltasar Peral, Humberto Castillo, Álvaro Bours, Carlos Esquer, Miguel Anzaldo, Juan Gerardo Gándara, entre otros; protestando en la Cámara de Diputados, haciendo equipo con el presidente de la Comisión de Agricultura, Eraclio Rodríguez y el diputado del Distrito 06, Cajeme, Javier Lamarque… llevando contras.

Resulta que el legislador es uno de los promotores para que a los productores, que ya pagan agua por los millares que usan para cultivos, paguen otro impuesto, un derecho por agua, para así recaudar más dinero para construcción de infraestructura.

Señor Lamarque, está viendo los truenos y relámpagos que ensombrecen y ponen en riesgo la producción y productividad del campo. ¿Y sale con esto?, no ayude mejor, no estorbe y de último momento me entero ya se aprobó.

Al ver esto no me cabe la menor duda, los ciudadanos tendremos una arma letal en el 2021, para cambiar las cosas de nuevo, es nuestra credencial para votar, urgen perfiles adecuados que lleguen a la Cámara de Diputados y que del resultado surja contrapeso para AMLO.