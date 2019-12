El Precursor

Nació seis meses antes de Jesús y bajo circunstancias sobrenaturales. Sus padres fueron Zacarías e Isabel. Apareció en la historia como profeta del Señor, cumpliendo las profecías referidas al precursor del Mesías. Jesús lo comparó con Elías y lo destacó como el más grande profeta y como el testigo verdadero del Mesías.

En la Biblia se encuentran muchos personajes que nos enseñan cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan el Bautista es uno de estos personajes. Su vida fue dada al servicio de Dios y cuando la gente quiso aplaudirle como un héroe, él mismo les hizo ver al otro y verdadero héroe: a Jesús. Dijo que Cristo tenía que ir aumentando en importancia y él disminuyendo. Así tiene que ser en las vidas de nosotros también si pretendemos conocer a Dios y servirle.

El ministerio de Juan impactó muchas vidas. Él llamó a la gente al arrepentimiento antes de la llegada del Mesías. Mucha gente aceptó su mensaje y realmente experimentó una transformación en su vida. Muchos fueron bautizados por Juan en un bautizo de arrepentimiento y conversión. Un tiempo después que Juan inició su ministerio, Jesús vino a él para ser bautizado. Jesús, quien no tenía ningún pecado, no fue bautizado para demostrar un arrepentimiento sino para identificarse con su pueblo. Luego, Juan aclaró a sus discípulos que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, el cual no había venido para librarlos del dominio de los romanos sino más bien librarlos de su pecado.

Si la palabra ‘apóstol’ significa ‘enviado’, entonces Juan Bautista puede considerarse Apóstol de Cristo ya que fue enviado a preparar la venida de Cristo y se preparó para ese llamado desde siempre, haciendo ayuno y penitencia. Juan es considerado el último de los Profetas y anunció la venida inminente de Cristo al cual reconoció como al Hijo del Altísimo al bautizarlo en el Jordán: "Aquel sobre quien veas que baja el espíritu y se queda sobre Él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo".

¿Qué tipo de persona era Juan? Cuando los judíos le preguntaron si él era el Mesías, Juan tuvo la oportunidad de aprovecharse del momento y ganar mucha fama para sí mismo. Pero en vez de ser orgulloso y egoísta, él mismo aclaró que no era el Mesías ni Elías. Juan era solamente una voz en el desierto. Era un hombre humilde, lleno del Espíritu Santo, contento con la voluntad de Dios para su vida al ser parte del propósito de Dios.

La certeza de que estamos en la víspera del ‘gran día’ nos la da la presencia de Juan Bautista.

Si ha llegado el ‘mensajero’ es que ya ‘mañana’ llega el que esperamos. Juan Bautista es modelo y señal; la mejor señal de lo que va a pasar.

En Juan, cuya cercanía con Jesús esté relacionado con ‘la natividad’ para el nacimiento de Jesús.

Ya desde el seno materno el hombre está llamado a cumplir una misión en la vida. La misión de Juan es la de abrir camino y luego hacerse a un lado, disminuir él, para que crezca Jesús.

Realmente, para poder realizar la propia misión en la vida hay que saber que estamos al servicio de algo que es más grande que nosotros y que, por tanto, no es demasiado importante figurar y estar en el centro.

Ser precursor de Cristo nos llama a hablar a los demás sin miedos ni vergüenzas, no solo con palabras sino también con nuestro ejemplo de vida.

Nos llama a no ser obstáculo para que otros se encuentren con Él, sino más bien ser personas de luz que estén al acecho de aquello que pueda ser obstáculo para otros y tratar de allanar el camino para que Cristo alcance y llegue a quienes todavía no lo conocen.

La verdad es que a través de todos los tiempos muchos profetas habían hablado de Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista tenía un carisma exclusivo.

Juan Bautista, ‘El precursor’, reconoce a Jesús como el Mesías y lo presenta como: "El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo".

Y si es verdad que ya está Jesús para llegar, hoy en esta víspera hay que preparar el camino en nuestro interior principalmente, porque el que viene va a nacer también dentro de nosotros y tiene que encontrar un camino preparado sin obstáculos. Si el camino es muy irregular, el que ha de venir pasará de largo.

Y estas irregularidades del camino ya sabemos que son: el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la falsedad, la mentira, etc. Cada uno debemos examinar las irregularidades.

Esa es la primera tarea a realizar. Jesús sigue viniendo al mundo, acercándose a los hombres, muchos de los cuales no lo conocen, no saben de Él.

Para que Jesús pueda llegar hasta ellos, necesita de precursores y mediadores que allanen el camino y preparen su venida.

Todo cristiano estamos llamados a realizar esta misión, cuando por medio del testimonio de nuestras palabras y obras, estamos señalando al "Cordero de Dios que quita el pecado del mundo".

¡Nada más grandioso puedes ser...!

