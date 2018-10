El desabasto de drogas en las calles de Obregón crea una imagen de película de terror

NO ESTABA EN MI INTERÉS abordar por el momento el tema de la violencia. Yo también —como usted y como muchos más— estoy harto de lo mismo.

Sin embargo, mi conversación con un ciudadano de Cajeme me llevó a modificar la agenda editorial.

He aquí el diálogo:

—¿Qué parecen las calles arrancadas de una película de zombies?

—Así es. Y no es para reírse.

—Adió. ¿Y por qué?

—Porque es una tragedia humana. Los adictos a las drogas se están quedando sin fuentes de abastecimientos.

—Ah, caray. ¿Cómo está eso?

—Mira, en la medida en que la guerra entre cárteles se torna más encarnizada y mueren cada día más tiradores de estupefacientes, a los compradores les resulta más difícil encontrar un lugar donde adquirirla.

—Yo no había pensado en eso.

—¿Sabías que hay testimonio de familias enteras que aseguran que por las tardes las calles de sus vecindarios se pueblan de adictos caminando de un lado para otro, preguntando en su habitual fuente de drogas sí está el vendedor? Parecen indigentes. Da pena y tristeza verlos.

—¿Y qué pasa?

—Pues que los ‘tiradores’ o ya fueron asesinados o se fueron huyendo de la quema.

—¿No te parece esto muy peligroso para el resto de la población?

—Por supuesto que sí. Más de lo que te imaginas. Déjame contarte un episodio que ya se vivió en Estados Unidos, hace muchos años. Fue cuando por presiones del Gobierno de Estados Unidos, el presidente LUIS ECHEVERRÍA ordenó la creación de un Operativo que se llamó ‘Cóndor’. Tanquetas y tropas motorizadas y de a pie, entraron a colonias específicas de Culiacán y allanaron las casas de los principales jefes de los grupos del narcotráfico.

—‘Operación Cóndor’ se llamaba, ¿no?

—En efecto. Se redujo sustancialmente el trasiego de opio y mariguana hacia Estados Unidos, los consumidores se empezaron a desesperar y muchos asaltaron a transeúntes esperando encontrar en sus bolsillos no dinero sino droga. Y por supuesto: aumentaron los asaltos a casa habitación y los homicidios.

—¿Qué sucedió?

—Que la famosa ‘Operación Cóndor’ llegó a su fin, aunque para efectos de imagen el Gobierno lo negó.

—¿Y todo esto cómo se supo?

—Lo reveló un exagente policíaco del vecino país. Además, era vox pópuli que en las grandes ciudades estaba a punto de hacer una verdadera explosión de ira colectiva en la comunidad de consumidores de drogas.

—¿Crees qué esto pueda pasar en alguna ciudad de Sonora, y especialmente en Ciudad Obregón?

—Si esta guerra se prolonga mucho, podría ser. No es un juego ni una falsa alarma. Es una tesis probada.

—Pues se ve muy complicado el panorama. Lo bueno es que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, dijo en alguna ocasión que confiaba en que en octubre esta violencia reduciría su intensidad.

—Pues ojalá que tenga razón.

—Pues sí. Ojalá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: el miércoles pasado, luego de concluir su agenda política en Hermosillo, el exgobernador de Oaxaca, ULISES RUIZ ORTIZ, se reunió con unos dos o tres amigos suyos de Sonora, en el restaurante El Palomino, en otros tiempos, el lugar favorito para degustar carnes al carbón de la clase política de Hermosillo…

Su anfitrión más consistente ese día en su visita a la capital de Sonora, fue el exdirigente estatal del PRI, DANIEL TRÉLLES IRURETAGOYENA, cuya amistad se remonta a los lejanos tiempos en que Ulises fue delegado del CEN priísta en Sonora…

Si no recuerdo mal, fue por aquellos meses de campaña de RODOLFO FÉLIX VALDÉS…

Bueno, digo yo…

El caso es que después de su encuentro con la gente de Mesa Cancún, el guía moral de ese grupo, CARLO (El Kaly) RODRÍGUEZ y el precitado Daniel Trélles, lo llevaron a comer al Palomino…

Ahí se les incorporaría más tarde, KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN y su hijo JAVIER ORTEGA GUTIÉRREZ, así como personajes que no logro reconocer en la fotografía que me fue enviada…

Ulises Ruiz quedó pasmado con la transformación que ha experimentado Hermosillo en treinta años, desde el remozamiento de la sede estatal del PRI —que lo llevó a decir que más que partido parecía una financiera—, hasta sus calles y sus puentes elevados, así como sus polos de desarrollo comercial en varios puntos de la ciudad…

En esas estaban cuando se presentaron en el lugar cinco jóvenes, todos compañeros de la Universidad de Javier Ortega Gutiérrez, que de inmediato establecieron conversación con el aspirante a dirigir al PRI nacional…

En algún momento de la charla de estos jóvenes con Ulises Ruiz, uno de ellos con la espontaneidad que caracteriza a los estudiantes, le dijo, poniéndose muy serio:

—Licenciado, le compartimos un proyecto que aquí mis amigos y yo, vamos a llevar a cabo: Queremos construir una empresa de insecticidas…

—Hombre, eso me parece muy interesante— se congratuló el político…

—¡Queremos acabar con todas las ratas que hay en el partido!...

Una sonora carcajada rubricó las últimas palabras…

Es la voz de la juventud priísta, que se está hartando de una situación que ha decepcionado a muchos militantes de toda una vida…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, UN AMIGO mío del Mayo me preguntaba ayer por qué motivos o circunstancias no he visitado la región del Mayo, más allá de mi viaje a Álamos, cuando tomó posesión como alcalde VÍCTOR BALDERRAMA…

Mis dos que tres lectores no ignoran que en realidad mis lugares favoritos en el Mayo siempre han sido Huatabampo, Etchojoa y Navojoa…

En la hermosa Perla de Mayo, tengo el privilegio de contar con buenos amigos, como GUSTAVO MENDÍVIL, ONÉSIMO MARISCALES, REMEDIOS PULIDO TORRES, ANA LUISA VALDÉS y algunos otros…

Confieso que no los he visto en mucho tiempo…

¿Por qué?... No sabría decirlo, créame… a veces en la vida de las personas los amigos nos alejamos por diversas causas, aunque esto no impacta en el afecto y el cariño…

Los vínculo de amistad, ahí están. Se refrescan a veces con una llamada telefónica, que es el caso de mi relación con CHALITO MATUZ SÁNCHEZ, y con UBALDO IBARRA LUGO…

Huatabampo es decir Huatabampito, sus playas, las que uno puede disfrutar buscando el horario, los tiempos…

Uno de estos días…

Es todo.

Le abrazo.

