El futuro económico y político de México

El de no analizar el futuro a largo plazo, puede resultar demasiado costoso, más con los grandes problemas que tiene el país en todos los municipios del mismo, si no se piensa bien y no se adquiere conciencia, vamos a ir decayendo mucho más, como ciudadanos tenemos la obligación moral de participar, sugerir a las autoridades en el poder, de reconstruir lo malo que estamos todos, pero hay que entenderlo que nosotros como ciudadanos, somos los primeros que debemos de participar de acuerdo a la situación económica que se tiene, claro, somos dueños de nuestros actos y nos ubica en el futuro y las perspectivas.

La construcción del futuro es un ejercicio difícil, por lo que es importante tomar decisiones para edificarlo desde ahora. Las cosas actualmente ya no son fácil hacerlas, hay que cuidar y proteger para mañana, porque no sabemos si ese día llegará, es muy importante de colaborar con el señor presidente municipal Sergio Pablo Mariscal, en la forma de reconstruir los grandes problemas que existen en los sectores.

La voluntad es el motor importante siempre que vaya acompañada de la acción adecuada, los deseos y las posibilidades pertenecen a diferentes mundos, lo primero corresponde al sueño y medio que uno desea, la segunda está atada a las leyes naturales y son productos de la combinación de aquello que podemos controlar, y lo que la circunstancia no impone, pero es imposible ya que vivimos en una situación tremendamente delicada en lo económico, las carencias de muchos y situación que viven sectores de nuestra ciudad y por su puesto tantas cosas más, que esto ha venido afectando tremendamente a todos a la gente más necesitada, arrastrándola a las carencias de la propio vida, dando lugar a muchos matrimonios, infringir la ley y cometer delitos que han venido afectando a la propia sociedad en general.

Nuestro país ha crecido en estos últimos años enormemente, y por esa razón debemos de guardar algo para mañana o posiblemente no tendremos nada, considero en mi opinión que la Administración Municipal tiene el deseo de coadyuvar en los problemas que existen, pero mucha gente de la sociedad no pretende, una transición demográfica que crece con menor rapidez que el pasado, abrirá diferentes ventajas a la misma sociedad.

El sentido de vida es lo que nos motiva a seguir viviendo, y el proyecto de vida es el plan en que establecemos en cómo llevar a cabo la realización de nuestros deseos e ilusiones, lo que nos permite alcanzar la realización personal, creo que es muy importante en esta Administración Municipal que el presidente municipal Sergio Pablo Mariscal debemos ayudarlo a formalizar un plan de trabajo en todos los sectores de este municipio. ¿Dígame usted si hay razón o no?